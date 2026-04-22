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Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор

Увидеть главные достопримечательности и прокатиться на пароме
Приглашаю вас на персональное знакомство со Стамбулом! Вы увидите символы города: собор Святой Софии, Голубую мечеть и Цистерну Базилика. Послушаете об истории этих мест и тонкостях византийской архитектуры.

Погуляете по роскошному парку, зайдёте на шумный базар и, наконец, полюбуетесь на Стамбул с воды, катаясь по Босфору. Такой насыщенный день идеален для первой встречи с городом!
5
197 отзывов
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор

Описание экскурсии

Чтобы лучше понять и прочувствовать Стамбул, мы побываем в его сердце и осмотрим самые знаковые достопримечательности. Вы увидите:

  • Площадь Ипподром, на которой когда-то действительно проходили конные состязания.
  • Софийский собор — бывший православный храм и образец византийского зодчества (снаружи).
  • Голубую мечеть — самую большую на территории Стамбула.
  • Цистерну Базилика — подземное водохранилище Константинополя, называемое «Затонувшим дворцом».
  • Гранд-базар — один из крупнейших и старейших крытых рынков мира, настоящий лабиринт с атмосферой Османской империи и один из главных символов Стамбула
  • Мечеть Сулеймание — шедевр османской архитектуры и один из самых значимых храмов города. Это классический пример зрелого стиля архитектора Синана, в котором гармонично сочетаются свет, пространство и инженерный гений
  • Египетский базар — знаменитый рынок пряностей, а также сладостей, сухофруктов и восточных продуктов.

В конце экскурсии мы отправимся на прогулку по Босфору на пароме и полюбуемся красотой стамбульских пейзажей с воды.

Организационные детали

  • Для входа в мечеть необходима закрытая одежда и платок на голову
  • По пятницам Голубую мечеть мы сможем осмотреть только снаружи
  • Айя-Софию мы осматриваем снаружи. Билет для входа стоит 25 евро, вы сможете посетить мечеть после экскурсии самостоятельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в Цистерну Базилика — 2250 лир с чел.
  • Билет на паром — 300 лир с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джан
Джан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2962 туристов
Я представитель команды гидов, выпускник СПбГУ. Наша команда лицензированных гидов состоит из профессионалов, обладающих высокой квалификацией и глубокими знаниями в области туризма. Наши экскурсии направлены на то, чтобы предложить участникам незабываемые впечатления, открывая перед ними богатую историю, культурное наследие и современный облик Стамбула.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 197 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
188
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7
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Екатерина
Были на экскурсии 31 марта. Гид увлекательно рассказывал про историю каждого места. Всё чётко организовано, маршрут продуман. В Цистерну Базилика не пошли из-за длинных очередей. Зато гид нам показал маленькую цистерну с бесплатным входом в парке Гюльхане. Теперь имеем представление, что это такое) Очень понравилось, однозначно рекомендую!
Были на экскурсии 31 марта. Гид увлекательно рассказывал про историю каждого места. Всё чётко организовано, маршрут
Были на экскурсии 31 марта. Гид увлекательно рассказывал про историю каждого места. Всё чётко организовано, маршрут
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О
Джевхер провел отличную экскурсию! В первую очередь хочется отметить отношение гида к своим клиентам: т. к. мы только приехали в Стамбул и не имели понятия где что находится и как
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туда добираться было очень приятно, что вместо назначенной стартовой точки экскурсии Джевхер приехал к нам в отель откуда мы и начали наш маршрут. За день мы посмотрели всё, что было заявлено и даже больше. Сильный дождь и прохладная погода ничуть не омрачили этот день, т. к. Джевхер нашёл чем нас занять. Он смело отступал от плана, предлагал интересные варианты, чувствовал, что нам нужно и совершенно не привязывался ко времени. Мы провели на экскурсии не 5,5 часов как было изначально заявлено, а целый день и Джевхер проводил нас обратно в отель за что ему отдельная благодарность. Гид с которым интересно и приятно общаться, человек, который находится на своём месте и явно очень любит свою работу. Рекомендую Джевхера как специалиста и как человека! Спасибо большое за Ваш подход и профессионализм!

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Е
для первого дня отличная обзорная экскурсия. гид Джавер подсказал куда еще можно сходить, скинул нужные нам локации
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И
Очень всем рекомендую именно этого гида. Хороший выбор мест посещения. Рассказ не перегружен историческими фактами, но дает общее представление о Византии, Османской империи, об образовании Турецкой республики. Все очень продумано:
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вы увидите разный Стамбул. Отмечу очень хорошее знание русского у гида. И особенно понравилось, что Джавхер дает не просто сухие факты, но с осмыслением и объективностью. Дал много советов по дальнейшим посещениям, куда стоит, а куда не стоит идти. Даже на обед мы зашли в историческое место. Ставлю 5+ за ответственность гида. С удовольствием, повторила бы еще нашу прогулку❤️

Очень всем рекомендую именно этого гида. Хороший выбор мест посещения. Рассказ не перегружен историческими фактами, но
Очень всем рекомендую именно этого гида. Хороший выбор мест посещения. Рассказ не перегружен историческими фактами, но
Очень всем рекомендую именно этого гида. Хороший выбор мест посещения. Рассказ не перегружен историческими фактами, но
Очень всем рекомендую именно этого гида. Хороший выбор мест посещения. Рассказ не перегружен историческими фактами, но
Очень всем рекомендую именно этого гида. Хороший выбор мест посещения. Рассказ не перегружен историческими фактами, но
Очень всем рекомендую именно этого гида. Хороший выбор мест посещения. Рассказ не перегружен историческими фактами, но
Очень всем рекомендую именно этого гида. Хороший выбор мест посещения. Рассказ не перегружен историческими фактами, но
Очень всем рекомендую именно этого гида. Хороший выбор мест посещения. Рассказ не перегружен историческими фактами, но+2
Очень всем рекомендую именно этого гида. Хороший выбор мест посещения. Рассказ не перегружен историческими фактами, но
Очень всем рекомендую именно этого гида. Хороший выбор мест посещения. Рассказ не перегружен историческими фактами, но
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Анастасия
Взяли с подругой данную экскурсию и не чуть не пожалели! Джевхер рассказал все до мелочей, слушали историю взахлеп😍 очень понравился маршрут, все по существу, все спланировано для нашего удобства, очень
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интересно. Узнали про старый город и достопримечательности от А до Я с большим интересом, завершающим была прогулка по Босфору, мало того, что красота невероятная, Джевхер нам и здесь рассказал каждую деталь, каждый кусочек истории и погрузил нас в этот мир😍 однозначно при следующем посещении возьмем у данного гида еще экскурсии и порекомендуем друзьям, огромное спасибо!

Взяли с подругой данную экскурсию и не чуть не пожалели! Джевхер рассказал все до мелочей, слушали
Взяли с подругой данную экскурсию и не чуть не пожалели! Джевхер рассказал все до мелочей, слушали
Взяли с подругой данную экскурсию и не чуть не пожалели! Джевхер рассказал все до мелочей, слушали
Взяли с подругой данную экскурсию и не чуть не пожалели! Джевхер рассказал все до мелочей, слушали
Взяли с подругой данную экскурсию и не чуть не пожалели! Джевхер рассказал все до мелочей, слушали
Взяли с подругой данную экскурсию и не чуть не пожалели! Джевхер рассказал все до мелочей, слушали
Взяли с подругой данную экскурсию и не чуть не пожалели! Джевхер рассказал все до мелочей, слушали
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В
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Информации много, маршрут интересный, гид Джевхер эрудированный, с хорошим чувством юмора! Не смотря на количество объектов, пройденные километры пешком и на пароме, экскурсия
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пролетала незаметно! Для входа в мечеть для девушек нужен платок и длинная юбка/широкие брюки, на входе выдают! На Египетском рынке лучше пройтись и посмотреть цены перед покупкой, мы заметили, что от лавки к лавке цены на одни и те же товары разнятся и на рынке цена на лукум выше, чем на ближайшей улице у рынка.

Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Информации много, маршрут интересный, гид Джевхер эрудированный, с хорошим
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Информации много, маршрут интересный, гид Джевхер эрудированный, с хорошим
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Информации много, маршрут интересный, гид Джевхер эрудированный, с хорошим
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Информации много, маршрут интересный, гид Джевхер эрудированный, с хорошим
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Информации много, маршрут интересный, гид Джевхер эрудированный, с хорошим
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Информации много, маршрут интересный, гид Джевхер эрудированный, с хорошим
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Информации много, маршрут интересный, гид Джевхер эрудированный, с хорошим
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Информации много, маршрут интересный, гид Джевхер эрудированный, с хорошим+1
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Информации много, маршрут интересный, гид Джевхер эрудированный, с хорошим
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