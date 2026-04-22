Приглашаю вас на персональное знакомство со Стамбулом! Вы увидите символы города: собор Святой Софии, Голубую мечеть и Цистерну Базилика. Послушаете об истории этих мест и тонкостях византийской архитектуры.
Погуляете по роскошному парку, зайдёте на шумный базар и, наконец, полюбуетесь на Стамбул с воды, катаясь по Босфору. Такой насыщенный день идеален для первой встречи с городом!
Погуляете по роскошному парку, зайдёте на шумный базар и, наконец, полюбуетесь на Стамбул с воды, катаясь по Босфору. Такой насыщенный день идеален для первой встречи с городом!
Описание экскурсии
Чтобы лучше понять и прочувствовать Стамбул, мы побываем в его сердце и осмотрим самые знаковые достопримечательности. Вы увидите:
- Площадь Ипподром, на которой когда-то действительно проходили конные состязания.
- Софийский собор — бывший православный храм и образец византийского зодчества (снаружи).
- Голубую мечеть — самую большую на территории Стамбула.
- Цистерну Базилика — подземное водохранилище Константинополя, называемое «Затонувшим дворцом».
- Гранд-базар — один из крупнейших и старейших крытых рынков мира, настоящий лабиринт с атмосферой Османской империи и один из главных символов Стамбула
- Мечеть Сулеймание — шедевр османской архитектуры и один из самых значимых храмов города. Это классический пример зрелого стиля архитектора Синана, в котором гармонично сочетаются свет, пространство и инженерный гений
- Египетский базар — знаменитый рынок пряностей, а также сладостей, сухофруктов и восточных продуктов.
В конце экскурсии мы отправимся на прогулку по Босфору на пароме и полюбуемся красотой стамбульских пейзажей с воды.
Организационные детали
- Для входа в мечеть необходима закрытая одежда и платок на голову
- По пятницам Голубую мечеть мы сможем осмотреть только снаружи
- Айя-Софию мы осматриваем снаружи. Билет для входа стоит 25 евро, вы сможете посетить мечеть после экскурсии самостоятельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет в Цистерну Базилика — 2250 лир с чел.
- Билет на паром — 300 лир с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2962 туристов
Я представитель команды гидов, выпускник СПбГУ. Наша команда лицензированных гидов состоит из профессионалов, обладающих высокой квалификацией и глубокими знаниями в области туризма. Наши экскурсии направлены на то, чтобы предложить участникам незабываемые впечатления, открывая перед ними богатую историю, культурное наследие и современный облик Стамбула.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 197 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии 31 марта. Гид увлекательно рассказывал про историю каждого места. Всё чётко организовано, маршрут продуман. В Цистерну Базилика не пошли из-за длинных очередей. Зато гид нам показал маленькую цистерну с бесплатным входом в парке Гюльхане. Теперь имеем представление, что это такое) Очень понравилось, однозначно рекомендую!
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О
Джевхер провел отличную экскурсию! В первую очередь хочется отметить отношение гида к своим клиентам: т. к. мы только приехали в Стамбул и не имели понятия где что находится и как
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Е
для первого дня отличная обзорная экскурсия. гид Джавер подсказал куда еще можно сходить, скинул нужные нам локации
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И
Очень всем рекомендую именно этого гида. Хороший выбор мест посещения. Рассказ не перегружен историческими фактами, но дает общее представление о Византии, Османской империи, об образовании Турецкой республики. Все очень продумано:
+2
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Взяли с подругой данную экскурсию и не чуть не пожалели! Джевхер рассказал все до мелочей, слушали историю взахлеп😍 очень понравился маршрут, все по существу, все спланировано для нашего удобства, очень
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В
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Информации много, маршрут интересный, гид Джевхер эрудированный, с хорошим чувством юмора! Не смотря на количество объектов, пройденные километры пешком и на пароме, экскурсия
+1
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