Приглашаю вас на персональное знакомство со Стамбулом! Вы увидите символы города: собор Святой Софии, Голубую мечеть и Цистерну Базилика. Послушаете об истории этих мест и тонкостях византийской архитектуры. Погуляете по роскошному парку, зайдёте на шумный базар и, наконец, полюбуетесь на Стамбул с воды, катаясь по Босфору. Такой насыщенный день идеален для первой встречи с городом!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чтобы лучше понять и прочувствовать Стамбул, мы побываем в его сердце и осмотрим самые знаковые достопримечательности. Вы увидите:

Площадь Ипподром , на которой когда-то действительно проходили конные состязания.

, на которой когда-то действительно проходили конные состязания. Софийский собор — бывший православный храм и образец византийского зодчества (снаружи).

— бывший православный храм и образец византийского зодчества (снаружи). Голубую мечеть — самую большую на территории Стамбула.

— самую большую на территории Стамбула. Цистерну Базилика — подземное водохранилище Константинополя, называемое «Затонувшим дворцом».

— подземное водохранилище Константинополя, называемое «Затонувшим дворцом». Гранд-базар — один из крупнейших и старейших крытых рынков мира, настоящий лабиринт с атмосферой Османской империи и один из главных символов Стамбула

— один из крупнейших и старейших крытых рынков мира, настоящий лабиринт с атмосферой Османской империи и один из главных символов Стамбула Мечеть Сулеймание — шедевр османской архитектуры и один из самых значимых храмов города. Это классический пример зрелого стиля архитектора Синана, в котором гармонично сочетаются свет, пространство и инженерный гений

— шедевр османской архитектуры и один из самых значимых храмов города. Это классический пример зрелого стиля архитектора Синана, в котором гармонично сочетаются свет, пространство и инженерный гений Египетский базар — знаменитый рынок пряностей, а также сладостей, сухофруктов и восточных продуктов.

В конце экскурсии мы отправимся на прогулку по Босфору на пароме и полюбуемся красотой стамбульских пейзажей с воды.

Организационные детали

Для входа в мечеть необходима закрытая одежда и платок на голову

По пятницам Голубую мечеть мы сможем осмотреть только снаружи

Айя-Софию мы осматриваем снаружи. Билет для входа стоит 25 евро, вы сможете посетить мечеть после экскурсии самостоятельно

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы