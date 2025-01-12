Я открою вам колоритный мир Стамбула без скучных лекций с перечислением дат и событий. Вы сбежите из мегаполиса и станете настоящими местными жителями: зайдёте в мечети, погуляете по ярким улочкам со старинными домами и весёлыми котами, пройдёте по рынкам и поплаваете на корабле. А я помогу расшифровать увиденное и понять Стамбул!

Описание экскурсии

Найти Константинополь в Стамбуле

Знакомство со Стамбулом начнётся с его истоков. Вы услышите историю первых греческих городов и поймёте, почему один из них было решено построить на мысе у нынешнего Старого Города. Проследите исторический путь от основания древнего Византия до великой столицы Византийской и Османской империи — Константинополя.

И увидите знаковые достопримечательности:

Айя-София (по желанию)

Голубая мечеть

Римский Ипподром

Цистерна Базилика (по желанию)

Мечеть Сулеймание

Хаммам Хюррем-султан

Дворец Ибрагима-паши

Форум Константина

Гранд-базар (без шоппинга)

Великолепный Век

Египетский базар (без шоппинга)

Путешествие по Босфору

Во время 20-минутной водной прогулки по Босфору вы рассмотрите Старый город с самого впечатляющего ракурса. С палубы комфортабельного корабля вам откроются знаковые места и панорамы. Вы увидите:

Дворцы Топкапы, Долмабахче и Чыраган

Исторический полуостров на 7 холмах

Два символа Стамбула — Девичью и Галатскую башни

Ускюдар — душа азиатского Стамбула

Ускюдар — район, где традиции ощущаются в каждом уголке. Здесь вас ждут шедевры великого архитектора Синана: мечеть Михримах Султан и мечеть Шемси Паша, на купол которой не садятся птицы. Узкие улочки, антикварные лавки, старинные дома и дерзкие коты создают особую атмосферу.

Набережная Босфора

На фоне Девичьей башни перед вами откроется во всей красе великолепный Стамбул. Сразу скажу: пейзажи, которые предстанут с воды, станут одними из самых ярких впечатлений всей экскурсии.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я, но иногда меня заменяют мои коллеги

Для входа в мечеть необходима закрытая одежда и платок на голову

По пятницам Голубая мечеть закрыта, мы сможем осмотреть только снаружи

После экскурсии я провожу вас до причала, откуда вы можете вернуться в Старый Город, районы Таксим, Бешикташ, Кабаташ и Галата

Дополнительные расходы