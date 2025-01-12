Вы сбежите из мегаполиса и станете настоящими местными жителями: зайдёте в мечети, погуляете по ярким улочкам со старинными домами и весёлыми котами, пройдёте по рынкам и поплаваете на корабле. А я помогу расшифровать увиденное и понять Стамбул!
Описание экскурсии
Найти Константинополь в Стамбуле
Знакомство со Стамбулом начнётся с его истоков. Вы услышите историю первых греческих городов и поймёте, почему один из них было решено построить на мысе у нынешнего Старого Города. Проследите исторический путь от основания древнего Византия до великой столицы Византийской и Османской империи — Константинополя.
И увидите знаковые достопримечательности:
- Айя-София (по желанию)
- Голубая мечеть
- Римский Ипподром
- Цистерна Базилика (по желанию)
- Мечеть Сулеймание
- Хаммам Хюррем-султан
- Дворец Ибрагима-паши
- Форум Константина
- Гранд-базар (без шоппинга)
- Великолепный Век
- Египетский базар (без шоппинга)
Путешествие по Босфору
Во время 20-минутной водной прогулки по Босфору вы рассмотрите Старый город с самого впечатляющего ракурса. С палубы комфортабельного корабля вам откроются знаковые места и панорамы. Вы увидите:
- Дворцы Топкапы, Долмабахче и Чыраган
- Исторический полуостров на 7 холмах
- Два символа Стамбула — Девичью и Галатскую башни
Ускюдар — душа азиатского Стамбула
Ускюдар — район, где традиции ощущаются в каждом уголке. Здесь вас ждут шедевры великого архитектора Синана: мечеть Михримах Султан и мечеть Шемси Паша, на купол которой не садятся птицы. Узкие улочки, антикварные лавки, старинные дома и дерзкие коты создают особую атмосферу.
Набережная Босфора
На фоне Девичьей башни перед вами откроется во всей красе великолепный Стамбул. Сразу скажу: пейзажи, которые предстанут с воды, станут одними из самых ярких впечатлений всей экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я, но иногда меня заменяют мои коллеги
- Для входа в мечеть необходима закрытая одежда и платок на голову
- По пятницам Голубая мечеть закрыта, мы сможем осмотреть только снаружи
- После экскурсии я провожу вас до причала, откуда вы можете вернуться в Старый Город, районы Таксим, Бешикташ, Кабаташ и Галата
Дополнительные расходы
- Для проезда понадобится IstanbulKart с балансом 130 турецких лир на человека. Одной картой могут пользоваться до 5 человек
- Истанбул-Карту можно купить в жёлтом или синем автомате у трамвайной остановки или у причала на пристани Эминъёню за 165 лир
- Вход в Цистерну Базилика — 1500 лир
- Айя-Софию мы осматриваем снаружи. Билет для входа в галерею стоит €25 — вы сможете посетить мечеть Айя-Софию самостоятельно после экскурсии или бесплатно в вечернее время
Несмотря на ненастную погоду, экскурсия состоялась и она была
Посетили экскурсию «Найти Константинополь в Стамбуле» всей семьёй (мы были с родителями и ребёнком) — и остались в полном восторге! Это отличный способ
Рекомендуем всем, не пожалеете! 💯