Трио Стамбула: Старый Город, Босфор и Ускюдар

Обзорная экскурсия по древнему городу
Я открою вам колоритный мир Стамбула без скучных лекций с перечислением дат и событий.

Вы сбежите из мегаполиса и станете настоящими местными жителями: зайдёте в мечети, погуляете по ярким улочкам со старинными домами и весёлыми котами, пройдёте по рынкам и поплаваете на корабле. А я помогу расшифровать увиденное и понять Стамбул!
Описание экскурсии

Найти Константинополь в Стамбуле

Знакомство со Стамбулом начнётся с его истоков. Вы услышите историю первых греческих городов и поймёте, почему один из них было решено построить на мысе у нынешнего Старого Города. Проследите исторический путь от основания древнего Византия до великой столицы Византийской и Османской империи — Константинополя.

И увидите знаковые достопримечательности:

  • Айя-София (по желанию)
  • Голубая мечеть
  • Римский Ипподром
  • Цистерна Базилика (по желанию)
  • Мечеть Сулеймание
  • Хаммам Хюррем-султан
  • Дворец Ибрагима-паши
  • Форум Константина
  • Гранд-базар (без шоппинга)
  • Великолепный Век
  • Египетский базар (без шоппинга)

Путешествие по Босфору

Во время 20-минутной водной прогулки по Босфору вы рассмотрите Старый город с самого впечатляющего ракурса. С палубы комфортабельного корабля вам откроются знаковые места и панорамы. Вы увидите:

  • Дворцы Топкапы, Долмабахче и Чыраган
  • Исторический полуостров на 7 холмах
  • Два символа Стамбула — Девичью и Галатскую башни

Ускюдар — душа азиатского Стамбула

Ускюдар — район, где традиции ощущаются в каждом уголке. Здесь вас ждут шедевры великого архитектора Синана: мечеть Михримах Султан и мечеть Шемси Паша, на купол которой не садятся птицы. Узкие улочки, антикварные лавки, старинные дома и дерзкие коты создают особую атмосферу.

Набережная Босфора

На фоне Девичьей башни перед вами откроется во всей красе великолепный Стамбул. Сразу скажу: пейзажи, которые предстанут с воды, станут одними из самых ярких впечатлений всей экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я, но иногда меня заменяют мои коллеги
  • Для входа в мечеть необходима закрытая одежда и платок на голову
  • По пятницам Голубая мечеть закрыта, мы сможем осмотреть только снаружи
  • После экскурсии я провожу вас до причала, откуда вы можете вернуться в Старый Город, районы Таксим, Бешикташ, Кабаташ и Галата

Дополнительные расходы

  • Для проезда понадобится IstanbulKart с балансом 130 турецких лир на человека. Одной картой могут пользоваться до 5 человек
  • Истанбул-Карту можно купить в жёлтом или синем автомате у трамвайной остановки или у причала на пристани Эминъёню за 165 лир
  • Вход в Цистерну Базилика — 1500 лир
  • Айя-Софию мы осматриваем снаружи. Билет для входа в галерею стоит €25 — вы сможете посетить мечеть Айя-Софию самостоятельно после экскурсии или бесплатно в вечернее время

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле дворца Ибрагима-Паши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Омер и Али
Омер и Али — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 4038 туристов
Я лицензированный гид от Министерства культуры и туризма Турции. Живу в Стамбуле и изучаю этот город как историк, теолог и путешественник. Живой и многослойный, он вдохновляет меня снова и снова,
ведь здесь всегда есть что открыть заново. С юности увлечён историей и культурой, поэтому и стал гидом. У меня профильное образование: магистратура по экскурсоведению и бакалавриат по теологии. Это помогает передавать знания доступно и интересно. Для меня экскурсия — не просто рассказ, а живой диалог и путь к погружению в атмосферу Стамбула. Я внимателен к людям и к деталям. Объясняю архитектурные и религиозные особенности. Владею арабским языком и разбираюсь в исламской каллиграфии, поэтому расшифровываю надписи и орнаменты. Стараюсь открыть вам Стамбул так, чтобы он остался с вами надолго.

Отзывы и рейтинг

V
Это был наш первый визит в Стамбул! И мы не знали что выбрать и куда пойти, но интуитивно выбрали экскурсию от Омера!
Несмотря на ненастную погоду, экскурсия состоялась и она была
замечательной!!! 😍 Она началась в Старом городе с посещения мечети Султанахмет. Где Омер с тактом дипломата и глубокими знаниями профессора рассказал нам историю города, начиная с 10 в. до н. э. и до 19 н. э.
Рассказ был интересным и непринуждённым. Омер со знанием и гордостью рассказывает о истории города, людей, достижениях султанов, великих интеллектуалах Турецкого народа. Он деликатно предлагает посещать платные экскурсии (Айя- София, Цистерна Базилика и тд.) и если вы отказываетесь, он предлагает бесплатные альтернативы(частная цистерна римского чиновника, мавзолей султана) для того, чтобы вы могли сформировать представление о городе, его истории и людях.
Далее на пароме мы переехали в азиатскую часть города Ускюдар, где мы познакомились с другим Стамбулом- тихим уютным, район Kuzguncuk, улица Новаторов, рассказы о многонациональном и мультикофессинальном колорите этого места, в купе с интересной архитектурой, вкусной едой, душевным вниманием Омера, пленили нас и мы прониклись городом и душевностью Омера.
Огромное спасибо, за посещение современной мечети, интегрированной в кампус теологического факультета университета Marmara. Это было увлекательно, неожиданно (не входило в экскурсию) и это был интересный опыт и взгляд на современное турецкое общество. Было приятно видеть с какой гордостью и благодарностью Омер говорил о родном для него факультете.
Очень много интересных рекомендаций от Омера: куда сходить, как и когда это сделать, чтобы было бюджетно.
Отдельное спасибо Омеру за рекомендацию: Odessa restaurant, 🙏было очень вкусно 😋.
Можно еще долго писать о его профессионализме, деликатности, начитанности, прекрасном знании истории и языков. Но лучше будет если вы откроете это для себя сами.
Омер с огромной благодарностью, желаю нам скорой встречи! 🙏❤️

М
Нам экскурсию проводил Омер. Экскурсия получилась очень интересной. Мы начали от немецкого фонтана, на ипподроме прослушали краткую историю города от создания города Византии до современности. Просмотрели основные достопримечательности, зашли в
мечети, дворец Топкапы, прошлись по египетскому базару, прогулялись на кораблике через Босфор на азиатскую сторону, где прошлись по красивым улицам. Закончили ужином. Было много классных фото, которые нам сделал Омер. Почти 6 часов пролетели незаметно. Много нового, узнали историю, увидели все. Рассказал куда ещё сходить и как можно сэкономить в городе туристам. С удовольствием прошёлся бы с Омером ещё по городу, послушал его рассказы, великолепный русский язык. Отлично!

И
Очень довольны выбором гида - все четко, со знанием дела, слушал и слышал все наши пожелания, гибко менял под нас маршрут. Интересно очень слушать как историю города, так и кучу
полезных советов что посмотреть и куда сходить. Отдельное спасибо за гастрономические подсказки - где можно покушать вкусно и недорого, где дорого и вкусно, где с хорошим видом. Много фото с красивыми видами. Полезные подсказки как удобнее передвигаться по городу. В общем остались довольны проведенным днем и с удовольствием будем рекомендовать друзьям и знакомым.

Dmitry
Невероятная экскурсия по Стамбулу — для всей семьи!

Посетили экскурсию «Найти Константинополь в Стамбуле» всей семьёй (мы были с родителями и ребёнком) — и остались в полном восторге! Это отличный способ
познакомиться с городом и его историей, даже если вы уже не впервые в Стамбуле.

Маршрут продуман до мелочей: от древнего Византия до Константинополя и современного мегаполиса. Мы увидели знаковые места — Айя-Софию, Голубую мечеть, ипподром, мечети Синана, Гранд-базар, Египетский базар (без шоппинга — и это плюс!), а также великолепные панорамы с воды во время прогулки по Босфору.

Особое удовольствие — Ускюдар на азиатской стороне. Атмосфера, архитектура, узкие улочки, антикварные лавки и, конечно, вид на Девичью башню — просто восторг!

Гид отлично доносил информацию — понятно, живо, с любовью к городу. Интересно было и взрослым, и ребёнку.

Очень рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать и почувствовать настоящий Стамбул — исторический, живой и прекрасный!

Л
Знакомство со Стамбулом состоялось с замечательным, вежливым, тактичным и воспитанным гидом Омером, ему мы очень благодарны. Интересная подача исторических фактов, выбор прекрасных мест, 5 часов пролетело незаметно, даже не устали слушать и ходить 😅. Полезные советы, ответы на наши бесконечные вопросы, всегда на связи (до и после экскурсии). Омер - вы лучший! Нам с вами повезло!
Рекомендуем всем, не пожалеете! 💯
К
Прекрасный гид, очень интересно и структурированно все рассказывает. Провел с нами даже больше запланированного времени. Не сомневайтесь и бронируйте экскурсии с ним, не пожалеете ни минуты проведенного времени)) Подсказал где и что посмотреть самостоятельно, как добраться. Обязательно будем рекомендовать его знакомым. Спасибо вам, Омер)))
