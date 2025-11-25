Пешая экскурсия по Стамбулу XIX века — городу, который стремился стать «восточным Парижем».
От Галатской башни до залов Долмабахче вы увидите столкновение традиций и европейской моды, узнаете об изменениях в архитектуре, быте и транспорте, а также о влиянии разных религий и культур.
Описание экскурсииСтамбул XIX века — восточный Париж Эта пешая экскурсия-контраст показывает, как Стамбул XIX века пытался стать «восточным Парижем». Вы увидите, как город балансировал между традициями и европейской модой, от монументальной Галатской башни до позолоченных залов Долмабахче. Галатская башня — символ космополитизма Галатская башня, построенная в 1348 году генуэзцами, является древним символом космополитизма. Здесь начинали путь европейские дипломаты и купцы, а сама башня служила маяком и наблюдательным пунктом. Проспект Истикляль и красный трамвай Прогуляемся по проспекту Истикляль — «Елисейским полям» Стамбула, где вас ждёт красный трамвай. Вы узнаете, как бельгийцы построили здесь первую трамвайную линию, изменив транспортную жизнь города. Лестница Камондо — шедевр модерна Посетим Лестницу Камондо, спрятанную среди улочек — настоящий шедевр в стиле модерн, связанный с историей семьи европейских банкиров, которые спасали империю от банкротства. Религиозные жемчужины Стамбула Увидим Церковь Святого Антония — католическую жемчужину в мусульманском городе, где султаны позволяли строить христианские храмы, что говорит о богатом переплетении религий. Подземный фуникулёр Tunel — старейшее метро Европы Познакомимся с подземным фуникулёром Tunel, открытым в 1875 году и считающимся старейшим метро Европы. Узнаете, почему его прозвали «подземным позором» султана. Дворец Долмабахче — золотой шедевр Завершим экскурсию в Дворце Долмабахче с его Гаремом, где вас впечатлят 14 тонн золота на потолках, хрустальные люстры из Англии и попытки копировать Версаль. Важная информация: Маршрут экскурсии включает прогулку по брусчатке на улице Истикляль и спуски/подъемы по лестницам, поэтому рекомендуется комфортная и удобная обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Галатская башня
- Проспект Истикляль
- Церковь Святого Антония
- Дворец Долмабахче и Гарем
- Лестница Камондо
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты во дворец Долмабахче
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом
Завершение: Пристань Каракой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Маршрут экскурсии включает прогулку по брусчатке на улице Истикляль и спуски/подъемы по лестницам
- Поэтому рекомендуется комфортная и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
