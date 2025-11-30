Три восхитительные локации для завораживающих кадров в Стамбуле: терраса, убранная восточными коврами, с видом на пролив, эффектная стена из роз с видом на главную мечеть города и — по желанию — качели над Босфором.
Описание фото-прогулкиЛетящие чайки и завораживающий вид на Босфор! Наша фотопрогулка — это уникальная возможность совместить отпуск с шикарной фотосессией на фоне главных достопримечательностей Стамбула. Три атмосферные локации 1. Главная терраса с восточными коврами, видом на Босфор и летящими чайками. 2. Стена из роз — романтический уголок, с потрясающим видом на мечеть Сулеймание. 3. По желанию — качели на Босфором: ты будто паришь над морем, а ветер играет платьем, создавая ощущение легкости и полета. Выбирай платье своей мечты и стань частью волшебства Стамбула! Очень хорошо смотрятся на фотографиях крупные или висящие серьги, можно со стразами, браслеты, колье.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Босфор
- Мечеть Сулеймание
Что включено
- Фотосессия на трёх фото зонах
- 60 фото и 3 рилса
- Оплата качелей
Что не входит в цену
- Входные билеты - 30 евро
- Аренда платьев: атласное летящее - 30 евро пышное - 50 евро
- Корона - 5 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Таджирхане, 28, махалле Мерджан, Фатих, Стамбул
Завершение: Mercan, Tacirhane Sk. no:28, 34116 Fatih/İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
