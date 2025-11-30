Описание Фото Ответы на вопросы Три восхитительные локации для завораживающих кадров в Стамбуле: терраса, убранная восточными коврами, с видом на пролив, эффектная стена из роз с видом на главную мечеть города и — по желанию — качели над Босфором.

Описание фото-прогулки Летящие чайки и завораживающий вид на Босфор! Наша фотопрогулка — это уникальная возможность совместить отпуск с шикарной фотосессией на фоне главных достопримечательностей Стамбула. Три атмосферные локации 1. Главная терраса с восточными коврами, видом на Босфор и летящими чайками. 2. Стена из роз — романтический уголок, с потрясающим видом на мечеть Сулеймание. 3. По желанию — качели на Босфором: ты будто паришь над морем, а ветер играет платьем, создавая ощущение легкости и полета. Выбирай платье своей мечты и стань частью волшебства Стамбула! Очень хорошо смотрятся на фотографиях крупные или висящие серьги, можно со стразами, браслеты, колье.

