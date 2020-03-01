Вероника проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Город глазами стамбульца

Я научу вас отличать пролив от залива, расскажу о мостах, перекинутых через Халич, и проведу к пристани дорогой местных через Египетский базар. У холма Пьер Лоти вы увидите легендарные могилы палачей — единственные, сохранившиеся в Стамбуле, и узнаете, кто исполнял эту черную работу, за что назначали казнь в Османской империи и каких они были видов. Также я открою предание о старце, который явился во сне учителю будущего завоевателя Константинополя и предсказал победу Османов над неподдающимся городом.

Захватывающие пейзажи

Мы побываем в кафе, на крыше, откуда открывается великолепная панорама города. Поговорим о жизни в современной Турции под бардачок местного чая и спустимся вниз с холма на фуникулере. А после зайдем на борт кораблика, во время поездки на котором вы сможете сделать яркие кадры на фоне чаек, кружащих в сумасшедшем вихре. По прибытии в азиатскую часть Стамбула я оставлю вас «на подушках» Ускюдара, где приятно отдохнуть, любуясь видом на море и Девичью башню.