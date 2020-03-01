Вероника проводит ещё 2 экскурсии

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Пройти через лабиринт Гранд базара, полюбоваться видом с крыши Валиде хан и узнать историю города

Вероника
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Вероника – ваш гид
Сладкий запах специй, ароматы кофе и кальянов, перезвон трамваев, гудки паромов, блеск драгоценностей в османском стиле — все это Стамбул! Я покажу заповедные места с лучшими видами и расскажу множество легенд и историй.

А в завершение мы насладимся морским круизом.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Продолжительность 5.5 часов
До 2 человек
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Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки

Что вас ожидает

Город глазами стамбульца
Я научу вас отличать пролив от залива, расскажу о мостах, перекинутых через Халич, и проведу к пристани дорогой местных через Египетский базар. У холма Пьер Лоти вы увидите легендарные могилы палачей — единственные, сохранившиеся в Стамбуле, и узнаете, кто исполнял эту черную работу, за что назначали казнь в Османской империи и каких они были видов. Также я открою предание о старце, который явился во сне учителю будущего завоевателя Константинополя и предсказал победу Османов над неподдающимся городом.

Захватывающие пейзажи
Мы побываем в кафе, на крыше, откуда открывается великолепная панорама города. Поговорим о жизни в современной Турции под бардачок местного чая и спустимся вниз с холма на фуникулере. А после зайдем на борт кораблика, во время поездки на котором вы сможете сделать яркие кадры на фоне чаек, кружащих в сумасшедшем вихре. По прибытии в азиатскую часть Стамбула я оставлю вас «на подушках» Ускюдара, где приятно отдохнуть, любуясь видом на море и Девичью башню.

Организационные детали

  • Если погода не позволит посидеть на открытом пространстве, я предложу альтернативный вариант недалеко от пристани или провожу к заведению Марио (звезда «Орла и Решки» по части приготовления рыбной шаурмы).
  • Прогулка проходит только по будням, так как мы привязаны к расписанию кораблика.
  • Иногда фуникулер может не работать, однако об этом нельзя узнать заранее.
  • Дополнительные расходы: у каждого должен быть пополнен проездной не менее, чем на 20 лир на человека, включая гида. При наличии времени мы сможем зайти в ресторан, где средний счет на человека (суп+второе+третье) — 40 лир, включая гида.
  • По желанию возможна фотосессия с чайками (на башне есть ковры, подушки, аксессуары). Стоимость — 100 лир с человека.
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вероника
Вероника
Наверное, это моё призвание — дарить людям своё видение моего Города. Безумно люблю страну, город и людей, с которыми живу бок о бок более трёх лет! Постоянно в поиске новой информации, чтобы вам было интересно и нескучно на длительной прогулке. Радуюсь тому, что мои Гости после встреч со Стамбулом в абсолютном большинстве хотят вернуться обратно. Возможен индивидуальный подбор экскурсии по вашим «хотелкам».
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