Описание билета
Не классический день в стиле Хюррем Султан в Стамбуле
Девушки, дорогие, султанши мои, приветствую вас!)
Вы попали на страницу экскурсионного дня в Стамбуле — и это будет не просто какая-то прогулка или скучная экскурсия…. Это Целый День-Девичник!!!
Спойлер:
В этом дне вы не только познакомитесь со Стамбулом, но и научитесь делать себе вечерний макияж в комьюнити девушек (новые подружки обеспечены), а затем — уже в эффектном образе — будете гулять по историческим локациям, посещать экскурсии и фотографироваться красивыми.
Это формат не для всех — а для тех, кто выбирает атмосферу, красоту и ощущение: это было идеально!!!
Представьте: терраса с видом на море, тёплый ветер, утренний свет. Вы держите кисти в руках и слушаете меня. Я лично провожу для вас обучение макияжу (мой бэкграунд — визажист), и мы не просто красимся, а собираем ваш понятный, рабочий бьюти-набор и навыки:
как подготовить кожу и сделать тон, который выглядит дорого;
как создать лёгкий дневной образ для прогулок;
как трансформировать его в вечерний — для ужина и особых моментов;
техники, которые вы действительно будете использовать каждый день.
В какой-то момент вы ловите себя на ощущении: Я понимаю, как делать себя красивой
И главное — мы не меняем лицо, а деликатно подчёркиваем вашу индивидуальность и природную красоту.
Пришло время перестать смотреть историю «Великолепного века» — и стать её частью!
В нашем дне-путешествии оживает эпоха султанов!
Ты пройдёшь по залам дворца Топкапы — той самой резиденции, где 400 лет жили и правили 25 османских султанов. Узнаешь тайны каждого уголка: как Александра покоряла Сулеймана и проходила свой непростой путь от простой рабыни до имени Хюррем Султан. Заглянешь в покои, где плелись интриги, и увидишь настоящий «золотой путь», по которому наложницы направлялись к султану.
Почувствуешь атмосферу Османской империи, увидишь драгоценную коллекцию украшений, одежды, интерьеров и мебели. Создашь образ настоящей султанши и сохранишь эти моменты на красивых фотографиях.
А наш прекрасный вечер мы закончим ужином на закате с панорамой на весь Стамбул и Босфор, который тоже входит в стоимость программы. Приятно, когда все включено.
- Главные впечатления дня + тайминг:
- 07:00 - Эффектная укладка от меня. Фотосессия в летящих платьях (предоставляю);
- 08:00 - Мягкое погружение в женскую эстетику. Урок вечернего макияжа для себя — как искусство раскрывать свою уверенность;
- 10:00 - Начало исторической прогулки с лицензированным гидом (5 часов рассказов) по следам Хюррем: Стамбул, который становится Великолепным веком в реальности: Султанахмет и Фатих — сердце империи, Айя-София — величие веков, Парк Гюльхане, Цистерна Базилика, Голубая мечеть, хаммам Хюррем Султан, Дворец Ибрагим-паши; Дворец Топкапы, в нем интриги до сих пор будто шепчут в стенах;
- 15:00 - Обед;
- 16:00 - Продолжение прогулки с сопровождающим лидером женского комьюнити: Гранд-базар — восточный мир роскоши и соблазнов. Сулеймание — место покоя Хюррем и Сулеймана и одна из самых красивых панорам города. Кормление чаек: ветер, вода и ощущение, что ты в кадре фильма;
- 19:00 - Ужин — лекция о женском: Хюррем как стратегия, энергия и путь к влиянию.
- Мои туры — как шёлковое платье: они не для всех,
- но если подошло — ты уже не захочешь снимать
- И главное — со мной безопасно.
- Я официальный турагент с профильным образованием, работаю только с лицензированными гидами и проверенными партнёрами.
- Вы просто сияете — я беру все заботы на себя.
- Успей забронировать своё место
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Ответы на вопросы
Что включено
- Обучение вечернему макияжу для себя
- Эффектная укладка волос от меня
- Фотосессия в восточных образах
- Экскурсия 5 часов по Дворцу Топкапы с лицензированным гидом (на основе сериала и истории)
- Входной билет во дворец Топкапы
- Посещение Цистерны Базилика
- Маршрут по следам Хюррем (см. программу)
- Интерактивный ужин (питание включено) с лекцией в комьюнити девушек
Что не входит в цену
- Мед. страховка - обязательна. Могу помочь с оформлением на время путешествия, я турагент
- Входной билет в Айя-Софию - по желанию, примерно 3.500 рублей
О чём нужно знать до поездки
Когда душа уже выбрала — разуму остаётся только согласиться. Просто нажми «забронировать» и доверься этому путешествию!
Пожелания к путешественнику
Приветствуется активное и приятное общение между участницами и организатором, основанное на уважении, поддержке и позитиве. Если возникает какая-то неожиданная или неприятная ситуация, всё обсуждается — я всегда иду навстречу, ведь все мы люди. Но очень прошу относиться друг к другу бережно и с уважением.
Как сказано в Библии:
Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:39).
На экскурсионных днях-девичниках мы создаём тёплую, безопасную атмосферу без сплетен, грубости и общения, переходящего границы. Мы не делаем акцент на вечерних походах по клубам или свиданиях — вместо этого нас ждёт живое общение, душевные разговоры, смех, танцы и радость. Нам важно сохранять лёгкость, искренность и достойное поведение!
Визы
Виза россиянам не нужна. Для въезда в Турцию срок действия загранпаспорта должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда. Также не должно быть никаких долгов и запретов на выезд - всё проверяйте заранее, обезопасьте свой отдых.