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Описание билета

Не классический день в стиле Хюррем Султан в Стамбуле

Девушки, дорогие, султанши мои, приветствую вас!)

Вы попали на страницу экскурсионного дня в Стамбуле — и это будет не просто какая-то прогулка или скучная экскурсия…. Это Целый День-Девичник!!!

Спойлер:

В этом дне вы не только познакомитесь со Стамбулом, но и научитесь делать себе вечерний макияж в комьюнити девушек (новые подружки обеспечены), а затем — уже в эффектном образе — будете гулять по историческим локациям, посещать экскурсии и фотографироваться красивыми.

Это формат не для всех — а для тех, кто выбирает атмосферу, красоту и ощущение: это было идеально!!!

Представьте: терраса с видом на море, тёплый ветер, утренний свет. Вы держите кисти в руках и слушаете меня. Я лично провожу для вас обучение макияжу (мой бэкграунд — визажист), и мы не просто красимся, а собираем ваш понятный, рабочий бьюти-набор и навыки:

как подготовить кожу и сделать тон, который выглядит дорого;

как создать лёгкий дневной образ для прогулок;

как трансформировать его в вечерний — для ужина и особых моментов;

техники, которые вы действительно будете использовать каждый день.

В какой-то момент вы ловите себя на ощущении: Я понимаю, как делать себя красивой

И главное — мы не меняем лицо, а деликатно подчёркиваем вашу индивидуальность и природную красоту.

Пришло время перестать смотреть историю «Великолепного века» — и стать её частью!

В нашем дне-путешествии оживает эпоха султанов!

Ты пройдёшь по залам дворца Топкапы — той самой резиденции, где 400 лет жили и правили 25 османских султанов. Узнаешь тайны каждого уголка: как Александра покоряла Сулеймана и проходила свой непростой путь от простой рабыни до имени Хюррем Султан. Заглянешь в покои, где плелись интриги, и увидишь настоящий «золотой путь», по которому наложницы направлялись к султану.

Почувствуешь атмосферу Османской империи, увидишь драгоценную коллекцию украшений, одежды, интерьеров и мебели. Создашь образ настоящей султанши и сохранишь эти моменты на красивых фотографиях.

А наш прекрасный вечер мы закончим ужином на закате с панорамой на весь Стамбул и Босфор, который тоже входит в стоимость программы. Приятно, когда все включено.