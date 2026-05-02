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Стань Хюррем за 1 день: урок макияжа, Топкапы с гидом и билетом + ужин

Неклассический день в стиле Хюррем-султан в Стамбуле, девушки
Стань Хюррем за 1 день: урок макияжа, Топкапы с гидом и билетом + ужинФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Стань Хюррем за 1 день: урок макияжа, Топкапы с гидом и билетом + ужинФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Стань Хюррем за 1 день: урок макияжа, Топкапы с гидом и билетом + ужинФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание билета

Не классический день в стиле Хюррем Султан в Стамбуле

Девушки, дорогие, султанши мои, приветствую вас!)

Вы попали на страницу экскурсионного дня в Стамбуле — и это будет не просто какая-то прогулка или скучная экскурсия…. Это Целый День-Девичник!!!

Спойлер:

В этом дне вы не только познакомитесь со Стамбулом, но и научитесь делать себе вечерний макияж в комьюнити девушек (новые подружки обеспечены), а затем — уже в эффектном образе — будете гулять по историческим локациям, посещать экскурсии и фотографироваться красивыми.

Это формат не для всех — а для тех, кто выбирает атмосферу, красоту и ощущение: это было идеально!!!

Представьте: терраса с видом на море, тёплый ветер, утренний свет. Вы держите кисти в руках и слушаете меня. Я лично провожу для вас обучение макияжу (мой бэкграунд — визажист), и мы не просто красимся, а собираем ваш понятный, рабочий бьюти-набор и навыки:

  • как подготовить кожу и сделать тон, который выглядит дорого;

  • как создать лёгкий дневной образ для прогулок;

  • как трансформировать его в вечерний — для ужина и особых моментов;

  • техники, которые вы действительно будете использовать каждый день.

В какой-то момент вы ловите себя на ощущении: Я понимаю, как делать себя красивой

И главное — мы не меняем лицо, а деликатно подчёркиваем вашу индивидуальность и природную красоту.

Пришло время перестать смотреть историю «Великолепного века» — и стать её частью!

В нашем дне-путешествии оживает эпоха султанов!

Ты пройдёшь по залам дворца Топкапы — той самой резиденции, где 400 лет жили и правили 25 османских султанов. Узнаешь тайны каждого уголка: как Александра покоряла Сулеймана и проходила свой непростой путь от простой рабыни до имени Хюррем Султан. Заглянешь в покои, где плелись интриги, и увидишь настоящий «золотой путь», по которому наложницы направлялись к султану.

Почувствуешь атмосферу Османской империи, увидишь драгоценную коллекцию украшений, одежды, интерьеров и мебели. Создашь образ настоящей султанши и сохранишь эти моменты на красивых фотографиях.

А наш прекрасный вечер мы закончим ужином на закате с панорамой на весь Стамбул и Босфор, который тоже входит в стоимость программы. Приятно, когда все включено.

  • Главные впечатления дня + тайминг:
  • 07:00 - Эффектная укладка от меня. Фотосессия в летящих платьях (предоставляю);
  • 08:00 - Мягкое погружение в женскую эстетику. Урок вечернего макияжа для себя — как искусство раскрывать свою уверенность;
  • 10:00 - Начало исторической прогулки с лицензированным гидом (5 часов рассказов) по следам Хюррем: Стамбул, который становится Великолепным веком в реальности: Султанахмет и Фатих — сердце империи, Айя-София — величие веков, Парк Гюльхане, Цистерна Базилика, Голубая мечеть, хаммам Хюррем Султан, Дворец Ибрагим-паши; Дворец Топкапы, в нем интриги до сих пор будто шепчут в стенах;
  • 15:00 - Обед;
  • 16:00 - Продолжение прогулки с сопровождающим лидером женского комьюнити: Гранд-базар — восточный мир роскоши и соблазнов. Сулеймание — место покоя Хюррем и Сулеймана и одна из самых красивых панорам города. Кормление чаек: ветер, вода и ощущение, что ты в кадре фильма;
  • 19:00 - Ужин — лекция о женском: Хюррем как стратегия, энергия и путь к влиянию.
  • Мои туры — как шёлковое платье: они не для всех,
  • но если подошло — ты уже не захочешь снимать
  • И главное — со мной безопасно.
  • Я официальный турагент с профильным образованием, работаю только с лицензированными гидами и проверенными партнёрами.
  • Вы просто сияете — я беру все заботы на себя.
  • Успей забронировать своё место

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Обучение вечернему макияжу для себя
  • Эффектная укладка волос от меня
  • Фотосессия в восточных образах
  • Экскурсия 5 часов по Дворцу Топкапы с лицензированным гидом (на основе сериала и истории)
  • Входной билет во дворец Топкапы
  • Посещение Цистерны Базилика
  • Маршрут по следам Хюррем (см. программу)
  • Интерактивный ужин (питание включено) с лекцией в комьюнити девушек
Что не входит в цену
  • Мед. страховка - обязательна. Могу помочь с оформлением на время путешествия, я турагент
  • Входной билет в Айя-Софию - по желанию, примерно 3.500 рублей
О чём нужно знать до поездки

Когда душа уже выбрала — разуму остаётся только согласиться. Просто нажми «забронировать» и доверься этому путешествию!

Пожелания к путешественнику

Приветствуется активное и приятное общение между участницами и организатором, основанное на уважении, поддержке и позитиве. Если возникает какая-то неожиданная или неприятная ситуация, всё обсуждается — я всегда иду навстречу, ведь все мы люди. Но очень прошу относиться друг к другу бережно и с уважением.

Как сказано в Библии:

Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:39).

На экскурсионных днях-девичниках мы создаём тёплую, безопасную атмосферу без сплетен, грубости и общения, переходящего границы. Мы не делаем акцент на вечерних походах по клубам или свиданиях — вместо этого нас ждёт живое общение, душевные разговоры, смех, танцы и радость. Нам важно сохранять лёгкость, искренность и достойное поведение!

Визы

Виза россиянам не нужна. Для въезда в Турцию срок действия загранпаспорта должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда. Также не должно быть никаких долгов и запретов на выезд - всё проверяйте заранее, обезопасьте свой отдых.

Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Девичники мечты, где путешествие встречается с красотой! Меня зовут Анастасия, и я одна из первых организаторов туров-девичников в России, где я объединила две страсти каждой девушки — путешествия и красоту. За плечами
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у меня профильное образование и многолетний опыт работы в туризме. А в один из непростых периодов жизни мне пришлось освоить профессию визажиста — тогда я даже не представляла, что этот навык однажды станет частью моего главного дела. Сегодня я могу подарить девушкам не просто путешествие в Стамбул, а целое преображение. Вы увезёте домой не только красивые фотографии, но и новый навык — умение создавать макияж, который подходит именно вам. Ведь макияж — это не просто косметика. Это настроение, уверенность и возможность каждый день видеть в зеркале ту самую себя, которой хочется улыбнуться. Самый ценный момент для меня — когда в конце тура я вижу счастливые глаза девушек, слышу их слова благодарности и понимаю: именно ради этих эмоций я создаю свои путешествия. Для меня настоящий отпуск мечты женщины — это когда спустя время вы открываете фотографии и снова чувствуете те же эмоции: улыбку, вдохновение и лёгкие мурашки от воспоминаний. Ведь путешествие — это маленькая жизнь. И очень важно, кому вы доверяете создать эту историю. Я знаю, чего хочет каждая девушка, влюблённая в Стамбул: увидеть атмосферные места из любимых сериалов; увезти домой багаж красивых фотографий; попробовать знаменитые турецкие блюда; отправиться на шопинг и найти свои сокровища в Стамбуле. И всё это ждёт вас в нашем путешествии. А представьте… Один из наших бьюти-мастер-классов пройдёт с видом на Мраморное море, и завершится красивой фотосессией на закате. Момент, когда вы смотрите на себя и понимаете: «Мне нравится эта девушка на фотографии». Мои туры — как шёлковое платье: они не для всех. Но если вы чувствуете, что это ваше — вы уже не захотите снимать его. Если вы давно мечтали о красивом женском путешествии в Стамбул — возможно, это тот самый знак. Буду рада увидеть вас среди участниц! С любовью, Анастасия.

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