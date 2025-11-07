Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу

Стамбул в ночных огнях превращается в настоящую восточную сказку.
Круиз по Босфору предлагает уникальную возможность насладиться турецким ужином и шоу прямо на борту комфортабельного корабля. В программе - народные танцы, танец
5 причин купить этот билет на круиз
- 🌟 Ночной круиз по Босфору
- 🍽️ Ужин из 4 блюд
- 🎶 Живая музыка и диджей-сет
- 💃 Турецкие танцы и шоу
- 🏰 Вид на знаковые достопримечательности
Что можно увидеть
- Дворец Долмабахче
- Мечеть Ортакёй
- Босфорский мост
- Крепость Румели
- Девичья башня
- Галатская башня
- Султанахмет
Описание круиза
- Народные танцы из разных регионов Турции и танец живота
- Комедийное шоу «Ашук-Машук»
- Живая музыка и диджей-сет
- Ужин с блюдами турецкой кухни
Это вечер отдыха, красоты и ритма. Экскурсионного сопровождения и рассказа гида не предусмотрено — вы просто наслаждаетесь атмосферой и видами.
С борта вы увидите: дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, Босфорский мост, крепость Румели, Девичью башню, усадьбы османской знати, Галатскую башню, Султанахмет и старую часть города.
Как проходит круиз
- Время сбора для трансфера: с 19:00 до 20:00 (в зависимости от адреса вашего отеля). Гости без трансфера встречаются у корабля за 30 минут до отправления
- Адрес и точка сбора отправляются после подтверждения бронирования
- Корабль оборудован крытой и открытой палубами, шоу и ужин проходят на одной из них в зависимости от погодных условий
- Дети до 2 лет участвуют бесплатно (без предоставления отдельного места). На корабле нет детской зоны, родители несут ответственность за детей
- Индивидуальные столики предоставляются для компании от 2 человек
Тайминг
- 19:30–20:15 — сбор гостей из отелей
- 20:30 — прибытие и посадка на корабль
- 21:00 — отплытие
- 23:30 — завершение круиза
Организационные детали
Общее время путешествия указано с учётом трансфера.
Что входит в стоимость
- 3 часа на комфортабельном корабле под звёздным небом Босфора
- Ужин из 4 блюд: закуска, салат, горячее, десерт, безалкогольные напитки без ограничений
- Шоу-программа: танец дервишей, танец живота, фольклорные танцы и шоу «Ашук-Машук», танцевальный DJ-сет с живой музыкой
При выборе соответствующей опции
- Для алкогольного меню: 2 бокала алкоголя на человека (вино, пиво, ракы). Алкогольные напитки предоставляются только гостям старше 18 лет
- Трансфер из туристических районов Стамбула: Султанахмет, Лалели, Аксарай, Таксим, Сиркеджи, Эминёню, Топкапы и близлежащих районов
ежедневно в 20:30
Выбрать дату
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Безалкогольное меню (трансфер НЕ включен)
|€35
|Дети 3-9 лет
|€23
|Алкогольное меню (трансфер НЕ включен)
|€47
|Безалкогольное меню (трансфер включен)
|€44
|Алкогольное меню (трансфер включен)
|€58
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции «Кабаташ»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1335 туристов
Добро пожаловать в наше яхтинг-агентство, где мы сочетаем страсть к морским приключениям и профессиональный сервис. С гордостью представляем вам наш флот, включающий корабль и две утончённые яхты. С нашим многолетнимЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Регина
7 ноя 2025
Спасибо всё понравилось. И еда и представление, и обслуживание)
Юлия
3 ноя 2025
Выбрать данную программу было ошибкой, подпортившей всё воспоминание о поездке в Стамбул. Начнём с того, что нас забрали самыми первыми в 19:20. Пока мы ждали и собирали всех остальных участников,
Озан
Ответ организатора:
Сожалеем, что впечатление от программы оказалось негативным – нам действительно важно понимать, что пошло не так, и исправить ситуацию.
1. Трансфер
А
Анна
2 ноя 2025
Очень понравилось
Н
Наталья
2 ноя 2025
Всё на высшем уровне!
А
Анастасия
1 ноя 2025
Спасибо! Все очень понравилось! Замечательная веселая поездка. Озана рекомендуем. Трансфер все вовремя.
M
Mariia
1 ноя 2025
Хорошее время провождения в Стамбуле. У нас были прекрасные места, отличный вид. Но подача напитков была затруднена, через 40 минут, как мы отплыли закончилась чистая посуда. В итоге мы получили весь свой заказ только после постоянных напоминаний.
В
Виталиц
31 окт 2025
Круиз - это громко сказано. Кораблик катается под Босфорским мостом туда-обратно. Кругов 10-15 сделали. Ужин скромный. Из алкоголя - 1 бокал на выбор - пиво/вино. Турецкое шоу - очень хорошее!
Olga
29 окт 2025
Было отлично
Т
Татьяна
27 окт 2025
Великолепно, незабываемо
Ольга
24 окт 2025
Супер провели время!
О
Ольга
24 окт 2025
Спасибо организаторам экскурсии! Все было отлично! Рекомендую!
Петр
24 окт 2025
Это потрясающее шоу! Артисты исполнили потрясающие номера! На дискотеке играла живая музыка!
Еда была на среднем уровне, но шоу полностью компенсировало этот недостаток. Просто восхитительно!
В
Валерия
16 окт 2025
На корабле нет выбора мест, когда мы поднялись, оказались за самым дальним столом. Можно сделать билеты с выбором мест, а так - нечестно.
Когда начиналось шоу, которое было в середине палубы
Татьяна
14 окт 2025
Отличный формат вечернего развлечения. И покушать, и посмотреть, и потанцевать. Саксафонист мега - крут и не оставляет равнодушными) берите тёплые вещи, если хотите постоять на открытой палубе
Татьяна
13 окт 2025
Всем СПАСИБО! Шикарная поездка на мой день рождения!! Всем советую! Много впечатлений и эмоций!!
