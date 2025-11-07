Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу

читать дальше

прошло полтора часа, в течение которых водитель смотрел что-то типа тик тока на полной громкости, а гида или сопровождающего с нами в авто не находилось.

Приехав на место, нас ждало полнейшее отчаяние оттого, что ты не можешь теперь никуда поехать обратно. . В зале люди сидят за столами рядами как в столовой, впритык к незнакомым людям с обеих сторон от себя. Шоу никакого нам видно не было. Номера не объявляли, и кто и что там танцует приходилось лишь догадываться. Музыка орала на такой громкости, что не слышно было ничего, что говорит человек, сидящий напротив, и это не прекращалось вообще за все время круиза.

Не понравилось ровным счётом вообще ничего. Сам пролив увидеть тоже не получилось, так как людей было настолько много, что к выходу было не протолкнуться, к сожалению. Если вы не хотите пополнения такого опыта, лучше не тратьте деньги впустую ((((