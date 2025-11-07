Мои заказы

Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу

Откройте для себя ночной Стамбул на круизе по Босфору. Ужин, живая музыка и танцы создадут незабываемую атмосферу восточной сказки
Стамбул в ночных огнях превращается в настоящую восточную сказку.

Круиз по Босфору предлагает уникальную возможность насладиться турецким ужином и шоу прямо на борту комфортабельного корабля. В программе - народные танцы, танец
живота и комедийное шоу «Ашук-Машук».

Путешествие по Босфору позволит увидеть знаменитые достопримечательности, такие как дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй и Босфорский мост.

Это идеальный вечер для тех, кто хочет расслабиться и насладиться атмосферой Стамбула без экскурсионного сопровождения

4.4
49 отзывов

5 причин купить этот билет на круиз

  • 🌟 Ночной круиз по Босфору
  • 🍽️ Ужин из 4 блюд
  • 🎶 Живая музыка и диджей-сет
  • 💃 Турецкие танцы и шоу
  • 🏰 Вид на знаковые достопримечательности
Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу© Озан
Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу© Озан
Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу© Озан
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 20:30

Что можно увидеть

  • Дворец Долмабахче
  • Мечеть Ортакёй
  • Босфорский мост
  • Крепость Румели
  • Девичья башня
  • Галатская башня
  • Султанахмет

Описание круиза

  • Народные танцы из разных регионов Турции и танец живота
  • Комедийное шоу «Ашук-Машук»
  • Живая музыка и диджей-сет
  • Ужин с блюдами турецкой кухни

Это вечер отдыха, красоты и ритма. Экскурсионного сопровождения и рассказа гида не предусмотрено — вы просто наслаждаетесь атмосферой и видами.

С борта вы увидите: дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, Босфорский мост, крепость Румели, Девичью башню, усадьбы османской знати, Галатскую башню, Султанахмет и старую часть города.

Как проходит круиз

  • Время сбора для трансфера: с 19:00 до 20:00 (в зависимости от адреса вашего отеля). Гости без трансфера встречаются у корабля за 30 минут до отправления
  • Адрес и точка сбора отправляются после подтверждения бронирования
  • Корабль оборудован крытой и открытой палубами, шоу и ужин проходят на одной из них в зависимости от погодных условий
  • Дети до 2 лет участвуют бесплатно (без предоставления отдельного места). На корабле нет детской зоны, родители несут ответственность за детей
  • Индивидуальные столики предоставляются для компании от 2 человек

Тайминг

  • 19:30–20:15 — сбор гостей из отелей
  • 20:30 — прибытие и посадка на корабль
  • 21:00 — отплытие
  • 23:30 — завершение круиза

Организационные детали

Общее время путешествия указано с учётом трансфера.

Что входит в стоимость

  • 3 часа на комфортабельном корабле под звёздным небом Босфора
  • Ужин из 4 блюд: закуска, салат, горячее, десерт, безалкогольные напитки без ограничений
  • Шоу-программа: танец дервишей, танец живота, фольклорные танцы и шоу «Ашук-Машук», танцевальный DJ-сет с живой музыкой

При выборе соответствующей опции

  • Для алкогольного меню: 2 бокала алкоголя на человека (вино, пиво, ракы). Алкогольные напитки предоставляются только гостям старше 18 лет
  • Трансфер из туристических районов Стамбула: Султанахмет, Лалели, Аксарай, Таксим, Сиркеджи, Эминёню, Топкапы и близлежащих районов

ежедневно в 20:30

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Безалкогольное меню (трансфер НЕ включен)€35
Дети 3-9 лет€23
Алкогольное меню (трансфер НЕ включен)€47
Безалкогольное меню (трансфер включен)€44
Алкогольное меню (трансфер включен)€58
Дети до 2 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции «Кабаташ»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1335 туристов
Добро пожаловать в наше яхтинг-агентство, где мы сочетаем страсть к морским приключениям и профессиональный сервис. С гордостью представляем вам наш флот, включающий корабль и две утончённые яхты. С нашим многолетним
опытом работы на водах Босфора мы гарантируем неповторимые впечатления от каждого путешествия. Наши суда — это место, где комфорт встречается с великолепием видов. Доверьтесь нам, чтобы превратить ваше путешествие в незабываемое приключение.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
6
3
5
2
2
1
1

Фотографии от путешественников

Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Ольга)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Ольга)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Ольга)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Татьяна)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Татьяна)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Татьяна)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Татьяна)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Олеся)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Олеся)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Татьяна)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Татьяна)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Татьяна)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Татьяна)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Валерия)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Вера)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Вера)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Зыбина)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Зыбина)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Зыбина)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Надежда)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Наталья)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Наталья)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Наталья)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Наталья)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Наталья)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Олеся)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Олеся)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Фатеева)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Фатеева)Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу (Фатеева)
Регина
Регина
7 ноя 2025
Спасибо всё понравилось. И еда и представление, и обслуживание)
Юлия
Юлия
3 ноя 2025
Выбрать данную программу было ошибкой, подпортившей всё воспоминание о поездке в Стамбул. Начнём с того, что нас забрали самыми первыми в 19:20. Пока мы ждали и собирали всех остальных участников,
прошло полтора часа, в течение которых водитель смотрел что-то типа тик тока на полной громкости, а гида или сопровождающего с нами в авто не находилось.
Приехав на место, нас ждало полнейшее отчаяние оттого, что ты не можешь теперь никуда поехать обратно. . В зале люди сидят за столами рядами как в столовой, впритык к незнакомым людям с обеих сторон от себя. Шоу никакого нам видно не было. Номера не объявляли, и кто и что там танцует приходилось лишь догадываться. Музыка орала на такой громкости, что не слышно было ничего, что говорит человек, сидящий напротив, и это не прекращалось вообще за все время круиза.
Не понравилось ровным счётом вообще ничего. Сам пролив увидеть тоже не получилось, так как людей было настолько много, что к выходу было не протолкнуться, к сожалению. Если вы не хотите пополнения такого опыта, лучше не тратьте деньги впустую ((((

Озан
Озан
Ответ организатора:
Сожалеем, что впечатление от программы оказалось негативным – нам действительно важно понимать, что пошло не так, и исправить ситуацию.
1. Трансфер
Вас
забрали первыми, потому что ваш отель находится далеко от центра – логистика трансфера строится по маршруту, чтобы успеть вовремя доставить всех гостей.
По поводу того, что водитель смотрел ролики – передам информацию, с водителем будет проведён разговор, такие вещи недопустимы.
2. Размещение и формат ужина
В описании тура чётко указано, что:

•столы у окон — по 2 человека, ближе к сцене — по 6 человек,
•формат – не индивидуальный ресторан, а большой 3-палубный корабль на 250 гостей, длина судна 50 метров,
•в дни высокой загрузки (например, пятница) посадка полная и это нормальная вместимость для такого класса судна.

3. Вид на пролив
Подняться к выходу или на верхнюю палубу можно свободно – на корабле 6 входов/выходов с разных сторон, пробиваться никуда не нужно. Вероятно, вы просто не знали об этом – принимаем к сведению, добавим дополнительную информацию в начале тура.
4. Шоу и звук
Понимаем, что громкая музыка может быть дискомфортом. Но формат программы – танцевальное шоу с живой музыкой. В ближайшие дни усилим контроль за громкостью и объявлениями номеров.

Мы не снимаем с себя ответственность – ваша обратная связь важна. Будем работать над улучшением, спасибо за отзыв!

А
Анна
2 ноя 2025
Очень понравилось
Н
Наталья
2 ноя 2025
Всё на высшем уровне!
А
Анастасия
1 ноя 2025
Спасибо! Все очень понравилось! Замечательная веселая поездка. Озана рекомендуем. Трансфер все вовремя.
M
Mariia
1 ноя 2025
Хорошее время провождения в Стамбуле. У нас были прекрасные места, отличный вид. Но подача напитков была затруднена, через 40 минут, как мы отплыли закончилась чистая посуда. В итоге мы получили весь свой заказ только после постоянных напоминаний.
В
Виталиц
31 окт 2025
Круиз - это громко сказано. Кораблик катается под Босфорским мостом туда-обратно. Кругов 10-15 сделали. Ужин скромный. Из алкоголя - 1 бокал на выбор - пиво/вино. Турецкое шоу - очень хорошее!
Olga
Olga
29 окт 2025
Было отлично
Т
Татьяна
27 окт 2025
Великолепно, незабываемо
Ольга
Ольга
24 окт 2025
Супер провели время!
Супер провели время!Супер провели время!Супер провели время!
О
Ольга
24 окт 2025
Спасибо организаторам экскурсии! Все было отлично! Рекомендую!
Петр
Петр
24 окт 2025
Это потрясающее шоу! Артисты исполнили потрясающие номера! На дискотеке играла живая музыка!

Еда была на среднем уровне, но шоу полностью компенсировало этот недостаток. Просто восхитительно!
В
Валерия
16 окт 2025
На корабле нет выбора мест, когда мы поднялись, оказались за самым дальним столом. Можно сделать билеты с выбором мест, а так - нечестно.
Когда начиналось шоу, которое было в середине палубы
Когда начиналось шоу, которое было в середине палубы
нам видно ничего не было, т к в проходе постоянно ходили официанты. Думаю, что на время выступления все официанты могли бы оставаться на своих местах на несколько минут, не мешать смотреть.
В остальном все неплохо, хороший вечер.

Татьяна
Татьяна
14 окт 2025
Отличный формат вечернего развлечения. И покушать, и посмотреть, и потанцевать. Саксафонист мега - крут и не оставляет равнодушными) берите тёплые вещи, если хотите постоять на открытой палубе
Отличный формат вечернего развлечения. И покушать, и посмотреть, и потанцевать. Саксафонист мега - крут и неОтличный формат вечернего развлечения. И покушать, и посмотреть, и потанцевать. Саксафонист мега - крут и неОтличный формат вечернего развлечения. И покушать, и посмотреть, и потанцевать. Саксафонист мега - крут и неОтличный формат вечернего развлечения. И покушать, и посмотреть, и потанцевать. Саксафонист мега - крут и не
Татьяна
Татьяна
13 окт 2025
Всем СПАСИБО! Шикарная поездка на мой день рождения!! Всем советую! Много впечатлений и эмоций!!

