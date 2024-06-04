Экскурсии с ужином в Стамбуле

Найдено 11 экскурсий в категории «С ужином» в Стамбуле, цены от €34, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
На яхте по Босфору
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
359 отзывов
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
«Вкусный ужин, во время которого вам предложат холодные закуски, сезонный салат, а также основное блюдо с мясом, курицей или рыбой на выбор»
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
5438 за человека
По вечернему Босфору на круизном лайнере
На яхте по Босфору
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
161 отзыв
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
«В двух закрытых залах с панорамными окнами вас ждёт ужин с холодными закусками, горячим блюдом (мясным или рыбным на выбор), прохладительными напитками и традиционными турецкими десертами»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
5136 за человека
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
18 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
«Трансфер из отеля (туда-обратно), ужин и шоу включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
38 за человека
Вечерний круиз класса «LUXURE» на корабле c ужином
скидка
10%
Круиз
3 часа
5 отзывов
Вечерний круиз с ужином класса «LUXURE» на Босфоре в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь изысканным ужином и шоу-программой
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Что вас ожидает: Если вы настоящий гурман и предпочитаете отдых повышенного комфорта, вам стоит воспользоваться возможностью провести свой вечер на шикарном корабле с ужином от шеф-повара, имеющего опыт работы в лучших ресторанах Европы»
Расписание: Ежедневно в 19:30.
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от 7971 за человека
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
скидка
11%
Круиз
3 часа
67 отзывов
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
«Ужин и напитки • 4 вида холодных закусок (хумус, мухаммара, баклажаны с йогуртом, абагануш,оливки с затаром, запеченный красный перец в гранатовом соусе)»
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от 3834 за человека
Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен)
Билеты
3.5 часа
1 отзыв
Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен)
Начало: Ваш отель
«Прокатитесь на автомобиле по залитому светом Стамбулу и полюбуйтесь побережьем ночного Босфора, а затем прибудьте в первоклассный ресторан, где вас будет ждать ужин с шоу»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
135 за билет
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
На яхте по Босфору
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
4 отзыва
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
Начало: Ваш отель
«В программе ужин с восточными десертами, шоу, дискотека, а также, конечно, виды на главные достопримечательности и Босфорский мост»
Расписание: Каждый день кроме понедельника
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от 60 за человека
Звёзды Босфора: шоу-программа и ужин на эксклюзивном корабле
На яхте по Босфору
Групповая
4 часа
67 отзывов
Звёзды Босфора: ужин и шоу на корабле в Стамбуле
Откройте для себя волшебство Стамбула с воды во время ужина на Алом корабле с шоу-программой
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Что вас ожидает: Вы отправитесь в путешествие по Босфору на эксклюзивном Алом корабле с потрясающим ужином от шеф-повара»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
49 за человека
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
🛥 На яхте
Билет на борт
4 часа
2 отзыва
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme
«Во время ужина вы будете наслаждаться холодными закусками, сезонным салатом и сможете выбрать основное блюдо — мясо, курица или рыба»
Расписание: Ежедневно в 19:30
50 за человека
Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Круиз
4 часа
Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями
Начало: Стамбул
«Только ужин на яхте и тур по проливу Босфор»
Расписание: Ежедневно 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от 50 за человека
Ракы, рыба, мейхане, или приятный вечер по-турецки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Ракы, рыба, мейхане, или приятный вечер по-турецки
Насладиться вековыми традициями и атмосферой турецкого праздника на ужине в традиционной мейхане
«Безусловно, знакомство с ракы невозможно без хорошего ужина и мезэ (традиционных турецких закусок): как только на столе появятся сыр и благоухающие кусочки свежей дыни, вечер можно считать начатым»
16 июня в 18:00
20 июня в 18:00
100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    4 июня 2024
    Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
    Очень понравилось!
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
    Трансфер от любого отеля,а именно не только в исторической части Стамбула. А так всё классно!!!И да,этот круиз оставил много хороших впечатлений!!! Спасибо!!!
  • Л
    Любовь
    3 июня 2024
    Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
    Виды великолепные, ночной Стамбул прекрасен. Но если вы не любитель громкой музыки и танцев, выбирайте другой вариант.
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Нам в е очень понравилось, вкусная еда, замечательные виды на вечерний город, интересная программа-шоу, зажигательная музыка, теплая атмосфера. Нас было 5 женщин и всем все понравилось.
  • M
    Maria
    17 мая 2024
    Звёзды Босфора: шоу-программа и ужин на эксклюзивном корабле
    Посмотрели ночной Стамбул с борта корабля, проплывали дворцы и красивые мосты, ужинали. Ужин был довольно простой, но вкусный, мясо и
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    фрикадельки были приготовлены хорошо, к закускам тоже никаких вопросов:) Было приятно, что у всех гостей был свой отдельный столик. Не очень понравилась шоу-программа, большинство танцев были откровенно слабоваты. Также немного неловко было, когда танцовщица по одной приглашала девушек присоединиться, это нравилось не всем, судя по лицам, но многие были и довольны. Атмосфера дискотеки была вполне приятная, как будто на летнем курорте, так что тут тоже вопросов нет:) Снятие звезды именно за слабую танцевальную программу.

  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Спасибо большое за такой чудесный вечер, все было на высшем уровне
  • С
    Седа
    15 мая 2024
    Вечерний круиз класса «LUXURE» на корабле c ужином
    Все было хорошо. Забрали из отеля, в него же вернули. Очень вкусная еда была, даже не ожидала. У меня был День Рождения, принесли тортик со свечкой. Мило и приятно!
  • Е
    Евгений
    10 мая 2024
    По вечернему Босфору на круизном лайнере
    Это просто ужин и концерт на корабле! Все хорошо, но почему-то кончился чай к десерту))
  • O
    Olga
    9 мая 2024
    По вечернему Босфору на круизном лайнере
    Еда вкусная, брали за доп. плату алкоголь. Представление понравилось. Людей много,но комфортно. Музыка отличная (отдельный респект гиду- для каждой страны
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    заказывал их хиты, для нас из Беларуси- Руки вверх крошка моя)))). Можно потанцевать при желании. Не понравилась организация трансфера: всех гостей забирают из гостиниц (при возможности подьехать), нам пришлось сидеть на ресепшене 1 час, со слов гида кто-то первый опаздал и сдвинулась время, а забрали нас самыми последними. На обратном пути могли нас высадить первыми, но опять развезли всех, нас последними, и когда уже автобус не мог из-за ремонта дороги подьехать ближе- мы просто вышли и пошли пешком, не критично, просто шел дождь. Мы были втроем (три подруги), и у одной подружки было ДР. Ей с музыкой преподнесли коктейль с бенгальским огнем, это было приятно. Но тортик именно ей и не достался(по меню должны были дать всем десерт). Мелочь-но обидно. Вообщем положительные впечатления. Звезду сняли за тортик(((шутка, за трансфер и ожидание

  • D
    Diana
    8 мая 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Все отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «С ужином»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
  2. По вечернему Босфору на круизном лайнере
  3. Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
  4. Вечерний круиз класса «LUXURE» на корабле c ужином
  5. Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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