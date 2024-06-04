1 чел.
По популярности
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
«Вкусный ужин, во время которого вам предложат холодные закуски, сезонный салат, а также основное блюдо с мясом, курицей или рыбой на выбор»
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
54€38 за человека
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
«В двух закрытых залах с панорамными окнами вас ждёт ужин с холодными закусками, горячим блюдом (мясным или рыбным на выбор), прохладительными напитками и традиционными турецкими десертами»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
51€36 за человека
Групповая
3 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
«Трансфер из отеля (туда-обратно), ужин и шоу включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€38 за человека
скидка
10%
Круиз
3 часа
Вечерний круиз с ужином класса «LUXURE» на Босфоре в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь изысканным ужином и шоу-программой
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Что вас ожидает: Если вы настоящий гурман и предпочитаете отдых повышенного комфорта, вам стоит воспользоваться возможностью провести свой вечер на шикарном корабле с ужином от шеф-повара, имеющего опыт работы в лучших ресторанах Европы»
Расписание: Ежедневно в 19:30.
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от 79€71 за человека
скидка
11%
Круиз
3 часа
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
«Ужин и напитки • 4 вида холодных закусок (хумус, мухаммара, баклажаны с йогуртом, абагануш,оливки с затаром, запеченный красный перец в гранатовом соусе)»
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от 38€34 за человека
Билеты
3.5 часа
Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен)
Начало: Ваш отель
«Прокатитесь на автомобиле по залитому светом Стамбулу и полюбуйтесь побережьем ночного Босфора, а затем прибудьте в первоклассный ресторан, где вас будет ждать ужин с шоу»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€135 за билет
Круиз
3 часа
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
Начало: Ваш отель
«В программе ужин с восточными десертами, шоу, дискотека, а также, конечно, виды на главные достопримечательности и Босфорский мост»
Расписание: Каждый день кроме понедельника
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от €60 за человека
Групповая
4 часа
Звёзды Босфора: ужин и шоу на корабле в Стамбуле
Откройте для себя волшебство Стамбула с воды во время ужина на Алом корабле с шоу-программой
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Что вас ожидает: Вы отправитесь в путешествие по Босфору на эксклюзивном Алом корабле с потрясающим ужином от шеф-повара»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€49 за человека
Билет на борт
4 часа
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme
«Во время ужина вы будете наслаждаться холодными закусками, сезонным салатом и сможете выбрать основное блюдо — мясо, курица или рыба»
Расписание: Ежедневно в 19:30
€50 за человека
Круиз
4 часа
Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями
Начало: Стамбул
«Только ужин на яхте и тур по проливу Босфор»
Расписание: Ежедневно 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от €50 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Ракы, рыба, мейхане, или приятный вечер по-турецки
Насладиться вековыми традициями и атмосферой турецкого праздника на ужине в традиционной мейхане
«Безусловно, знакомство с ракы невозможно без хорошего ужина и мезэ (традиционных турецких закусок): как только на столе появятся сыр и благоухающие кусочки свежей дыни, вечер можно считать начатым»
16 июня в 18:00
20 июня в 18:00
€100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся4 июня 2024Очень понравилось!
- ММарина3 июня 2024Трансфер от любого отеля,а именно не только в исторической части Стамбула. А так всё классно!!!И да,этот круиз оставил много хороших впечатлений!!! Спасибо!!!
- ЛЛюбовь3 июня 2024Виды великолепные, ночной Стамбул прекрасен. Но если вы не любитель громкой музыки и танцев, выбирайте другой вариант.
- ИИрина19 мая 2024Нам в е очень понравилось, вкусная еда, замечательные виды на вечерний город, интересная программа-шоу, зажигательная музыка, теплая атмосфера. Нас было 5 женщин и всем все понравилось.
- MMaria17 мая 2024Посмотрели ночной Стамбул с борта корабля, проплывали дворцы и красивые мосты, ужинали. Ужин был довольно простой, но вкусный, мясо и
- ТТатьяна16 мая 2024Спасибо большое за такой чудесный вечер, все было на высшем уровне
- ССеда15 мая 2024Все было хорошо. Забрали из отеля, в него же вернули. Очень вкусная еда была, даже не ожидала. У меня был День Рождения, принесли тортик со свечкой. Мило и приятно!
- ЕЕвгений10 мая 2024Это просто ужин и концерт на корабле! Все хорошо, но почему-то кончился чай к десерту))
- OOlga9 мая 2024Еда вкусная, брали за доп. плату алкоголь. Представление понравилось. Людей много,но комфортно. Музыка отличная (отдельный респект гиду- для каждой страны
- DDiana8 мая 2024Все отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «С ужином»
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