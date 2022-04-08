Термальные источники Ялова

День отдыха в спа-центре на курорте Ялова с хамамом, саунами, открытым и закрытым бассейнами

Групповая
День отдыха в спа-центре на курорте Ялова с хамамом, саунами, открытым и закрытым бассейнами.
Термальные источники Ялова
Термальные источники Ялова
Термальные источники Ялова
Термальные источники Ялова
Термальные источники Ялова
Термальные источники Ялова
Термальные источники Ялова
Термальные источники Ялова

Что вас ожидает 🤩

  • Термальный курорт Ялова
  • Усадьба Ататюрка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Стамбул — это не только красивейшая турецкая природа и множество исторических объектов, но и возможность отдохнуть с пользой для здоровья.

Эта программа — уникальная возможность разнообразить свое пребывание в Стамбуле и провести день в спа-центре на термальном курорте Ялова, расположенном в горном ущелье недалеко от Стамбула, где целебные источники сочетаются с удивительными парками, в которых собраны тысячи разнообразных растений и цветов.

Термальные воды Ялова признаны во всем мире и получили множество международных наград. Благодаря своему уникальному составу они эффективно справляются с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушением обмена веществ, улучшают самочувствие и повышают общий тонус организма.

После отдыха в спа-центре вы увидите фасады усадьбы Мустафы Кемаль Ататюрка, народного героя Турции, который очень любил эти места.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед. Посещение спа-центра
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно (кроме понедельника) в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно (кроме понедельника) в 07:00

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