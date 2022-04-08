Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Стамбул — это не только красивейшая турецкая природа и множество исторических объектов, но и возможность отдохнуть с пользой для здоровья.

Эта программа — уникальная возможность разнообразить свое пребывание в Стамбуле и провести день в спа-центре на термальном курорте Ялова, расположенном в горном ущелье недалеко от Стамбула, где целебные источники сочетаются с удивительными парками, в которых собраны тысячи разнообразных растений и цветов.

Термальные воды Ялова признаны во всем мире и получили множество международных наград. Благодаря своему уникальному составу они эффективно справляются с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушением обмена веществ, улучшают самочувствие и повышают общий тонус организма.

После отдыха в спа-центре вы увидите фасады усадьбы Мустафы Кемаль Ататюрка, народного героя Турции, который очень любил эти места.