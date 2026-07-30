Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне
Ойлат — горный курорт с фантастическими пейзажами и кристально чистым воздухом. Вы полюбуетесь зелеными холмами, отдохнете в термальных источниках и побываете в сказочной пещере. А также заедете в османскую деревню Джумалыкызык с каменными домами и мощеными улицами. Попробуете традиционный для этих мест завтрак и раскроете Турцию по-новому.
Мы прокатимся по мосту над Мраморным морем и заедем в аутентичную османскую деревню Джумалыкызык, основанную семьсот лет назад. Пройдем по древним мощеным улицам и осмотрим дома, построенные турками-огузами из речных камней. А еще отведаем традиционный местный завтрак, приготовленный из деревенских натуральных продуктов. На нашем столе будут сыр, мед, каймак и многое другое — все очень вкусное и полезное.
Горный курорт Ойлат
Мы посетим вторую по величине пещеру Турции — ее длина составляет семьсот метров. Вы пройдете по оборудованным лестницам и переходам, рассматривая причудливые сталактиты и сталагмиты. Далее мы поедем вверх по горам — к термальным источникам. Вы отдохнете в горячей воде температурой 42 градуса и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. На обратном пути мы заедем в ресторан, где прекрасно готовят как рыбу, так и мясо.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном Mercedes-Benz Vito
По запросу можно добавить в программу поездку на квадроциклах к водопаду. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
вход в музей Османской деревни — 50 лир с человека
вход в пещеру — 30 лир с человека
вход в термальный источник — 100 лир с человека
еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 33914 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников.
Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам читать дальшеуменьшить
увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера.
Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
Поездка доставила массу положительных эмоций! Пещера, как и ожидалось, произвела неизгладимое впечатление. Водопад живописный, деревня -- колоритная. Термальные источники оказались чем-то похожи на общественную баню (меня это немного удивило, но читать дальшеуменьшить
мужу всё понравилось -- данный вариант, вероятно, порадует тех, кто готов к полному погружению в социокультурную среду;)) Наш гид, симпатичная и доброжелательная Баяна, давала базовую информацию о достопримечательностях, знакомила с разными вехами турецкой истории и без устали нас фотографировала, так что помимо впечатлений мы получили массу живых и естественных кадров (за что ей большое спасибо!). Порекомендованная ею форель была необыкновенно вкусной, а сам ужин на свежем воздухе с поджариванием хлеба на жаровне и гаданием на кофейной гуще стал ещё одним приятным эпизодом насыщенного событиями дня.
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Мария
Посетили эту экскурсию с подругой и остались в полном восторге! Гид Аружан очень приятная девушка и настоящий профессионал! Длинная дорога до Бурсы была скрашена рассказами об истории становления Османской империи, читать дальшеуменьшить
удалось посетить смотровую площадку и даже застать смену караула! Аружан поделилась интересными историями, которые делали каждое место живым и запоминающимся, а на обратном пути мы обсудили современную Турцию, жизнь коренных жителей и мигрантов, чем увлекается местная молодежь и то о чем не пишут путеводители) Спасибо большое! Рекомендую всем, кто хочет увидеть что-то новое и получить массу положительных эмоций! Единственное пожелание рассмотреть возможность предоставления разных термальных источников, чтобы у пользователей была возможность выбора
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Геннадий
Интересный маршрут - этнография, спелеология, некурортная Турция - проходил на отличной машине. Все было четко организовано. Баяна - гид- интеллигентная, дружелюбная, знающая и заботливая молодая симпатичная девушка. Рекомедую этот тур для любителей природы и культуры Турции. Пещера шикарная!
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О
Оксана
Хорошая экскурсия, отличный гид Мадина. Сделала все, чтобы наша поездка была максимально комфортной. Особенно учитывая, что мы были с дочкой 4х лет)) Как они с водителем искали где и чем читать дальшеуменьшить
нам накормить дочку на обратном пути уже практически в ночи - мы не забудем)) заехали в прекрасное место, где мы смогли купить вкусную питу)) Сама экскурсия также оставила только положительные эмоции. Она достаточно утомительна, имейте ввиду, т. к. дорога занимает фактически половину дня (туда-обратно), но при этом очень интересная и вы посещаете очень красивые места)
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Д
Дмитрий
Экскурсия проходила по живописным местам в сопровождении гида, который интересно рассказывал обо всём увиденном.
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Ирина
замечательная экскурсия -остались прекрасные впечатления. Назгуль - наш гид - очень приятная девушка -очень много нам рассказывала - спокойная - позитивная - очаровательная. спасибо ей огромное. По больше бы таких годов. Ни какой спешки - ни каких ограничений во времени - это очень важно. Много посмотрели - все было супер.
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