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Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники

Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне
Ойлат — горный курорт с фантастическими пейзажами и кристально чистым воздухом. Вы полюбуетесь зелеными холмами, отдохнете в термальных источниках и побываете в сказочной пещере. А также заедете в османскую деревню Джумалыкызык с каменными домами и мощеными улицами. Попробуете традиционный для этих мест завтрак и раскроете Турцию по-новому.
5
8 отзывов
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники

Описание экскурсии

Самобытная деревня Джумалыкызык

Мы прокатимся по мосту над Мраморным морем и заедем в аутентичную османскую деревню Джумалыкызык, основанную семьсот лет назад. Пройдем по древним мощеным улицам и осмотрим дома, построенные турками-огузами из речных камней. А еще отведаем традиционный местный завтрак, приготовленный из деревенских натуральных продуктов. На нашем столе будут сыр, мед, каймак и многое другое — все очень вкусное и полезное.

Горный курорт Ойлат

Мы посетим вторую по величине пещеру Турции — ее длина составляет семьсот метров. Вы пройдете по оборудованным лестницам и переходам, рассматривая причудливые сталактиты и сталагмиты. Далее мы поедем вверх по горам — к термальным источникам. Вы отдохнете в горячей воде температурой 42 градуса и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. На обратном пути мы заедем в ресторан, где прекрасно готовят как рыбу, так и мясо.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном Mercedes-Benz Vito
  • По запросу можно добавить в программу поездку на квадроциклах к водопаду. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • вход в музей Османской деревни — 50 лир с человека
  • вход в пещеру — 30 лир с человека
  • вход в термальный источник — 100 лир с человека
  • еда и напитки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 33914 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
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увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера. Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Инна
Поездка доставила массу положительных эмоций! Пещера, как и ожидалось, произвела неизгладимое впечатление. Водопад живописный, деревня -- колоритная. Термальные источники оказались чем-то похожи на общественную баню (меня это немного удивило, но
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мужу всё понравилось -- данный вариант, вероятно, порадует тех, кто готов к полному погружению в социокультурную среду;)) Наш гид, симпатичная и доброжелательная Баяна, давала базовую информацию о достопримечательностях, знакомила с разными вехами турецкой истории и без устали нас фотографировала, так что помимо впечатлений мы получили массу живых и естественных кадров (за что ей большое спасибо!). Порекомендованная ею форель была необыкновенно вкусной, а сам ужин на свежем воздухе с поджариванием хлеба на жаровне и гаданием на кофейной гуще стал ещё одним приятным эпизодом насыщенного событиями дня.

Поездка доставила массу положительных эмоций! Пещера, как и ожидалось, произвела неизгладимое впечатление. Водопад живописный, деревня --
Поездка доставила массу положительных эмоций! Пещера, как и ожидалось, произвела неизгладимое впечатление. Водопад живописный, деревня --
Поездка доставила массу положительных эмоций! Пещера, как и ожидалось, произвела неизгладимое впечатление. Водопад живописный, деревня --
Поездка доставила массу положительных эмоций! Пещера, как и ожидалось, произвела неизгладимое впечатление. Водопад живописный, деревня --
Поездка доставила массу положительных эмоций! Пещера, как и ожидалось, произвела неизгладимое впечатление. Водопад живописный, деревня --
Поездка доставила массу положительных эмоций! Пещера, как и ожидалось, произвела неизгладимое впечатление. Водопад живописный, деревня --
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Мария
Посетили эту экскурсию с подругой и остались в полном восторге! Гид Аружан очень приятная девушка и настоящий профессионал! Длинная дорога до Бурсы была скрашена рассказами об истории становления Османской империи,
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удалось посетить смотровую площадку и даже застать смену караула! Аружан поделилась интересными историями, которые делали каждое место живым и запоминающимся, а на обратном пути мы обсудили современную Турцию, жизнь коренных жителей и мигрантов, чем увлекается местная молодежь и то о чем не пишут путеводители) Спасибо большое! Рекомендую всем, кто хочет увидеть что-то новое и получить массу положительных эмоций! Единственное пожелание рассмотреть возможность предоставления разных термальных источников, чтобы у пользователей была возможность выбора

Посетили эту экскурсию с подругой и остались в полном восторге! Гид Аружан очень приятная девушка и
Посетили эту экскурсию с подругой и остались в полном восторге! Гид Аружан очень приятная девушка и
Посетили эту экскурсию с подругой и остались в полном восторге! Гид Аружан очень приятная девушка и
Посетили эту экскурсию с подругой и остались в полном восторге! Гид Аружан очень приятная девушка и
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Геннадий
Интересный маршрут - этнография, спелеология, некурортная Турция - проходил на отличной машине. Все было четко организовано. Баяна - гид- интеллигентная, дружелюбная, знающая и заботливая молодая симпатичная девушка. Рекомедую этот тур для любителей природы и культуры Турции. Пещера шикарная!
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О
Хорошая экскурсия, отличный гид Мадина. Сделала все, чтобы наша поездка была максимально комфортной. Особенно учитывая, что мы были с дочкой 4х лет)) Как они с водителем искали где и чем
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нам накормить дочку на обратном пути уже практически в ночи - мы не забудем)) заехали в прекрасное место, где мы смогли купить вкусную питу))
Сама экскурсия также оставила только положительные эмоции. Она достаточно утомительна, имейте ввиду, т. к. дорога занимает фактически половину дня (туда-обратно), но при этом очень интересная и вы посещаете очень красивые места)

Хорошая экскурсия, отличный гид Мадина. Сделала все, чтобы наша поездка была максимально комфортной. Особенно учитывая, что
Хорошая экскурсия, отличный гид Мадина. Сделала все, чтобы наша поездка была максимально комфортной. Особенно учитывая, что
Хорошая экскурсия, отличный гид Мадина. Сделала все, чтобы наша поездка была максимально комфортной. Особенно учитывая, что
Хорошая экскурсия, отличный гид Мадина. Сделала все, чтобы наша поездка была максимально комфортной. Особенно учитывая, что
Хорошая экскурсия, отличный гид Мадина. Сделала все, чтобы наша поездка была максимально комфортной. Особенно учитывая, что
Хорошая экскурсия, отличный гид Мадина. Сделала все, чтобы наша поездка была максимально комфортной. Особенно учитывая, что
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Д
Экскурсия проходила по живописным местам в сопровождении гида, который интересно рассказывал обо всём увиденном.
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Ирина
замечательная экскурсия -остались прекрасные впечатления. Назгуль - наш гид - очень приятная девушка -очень много нам рассказывала - спокойная - позитивная - очаровательная. спасибо ей огромное. По больше бы таких годов. Ни какой спешки - ни каких ограничений во времени - это очень важно. Много посмотрели - все было супер.
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