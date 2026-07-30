Ойлат — горный курорт с фантастическими пейзажами и кристально чистым воздухом. Вы полюбуетесь зелеными холмами, отдохнете в термальных источниках и побываете в сказочной пещере. А также заедете в османскую деревню Джумалыкызык с каменными домами и мощеными улицами. Попробуете традиционный для этих мест завтрак и раскроете Турцию по-новому.

Описание экскурсии

Самобытная деревня Джумалыкызык

Мы прокатимся по мосту над Мраморным морем и заедем в аутентичную османскую деревню Джумалыкызык, основанную семьсот лет назад. Пройдем по древним мощеным улицам и осмотрим дома, построенные турками-огузами из речных камней. А еще отведаем традиционный местный завтрак, приготовленный из деревенских натуральных продуктов. На нашем столе будут сыр, мед, каймак и многое другое — все очень вкусное и полезное.

Горный курорт Ойлат

Мы посетим вторую по величине пещеру Турции — ее длина составляет семьсот метров. Вы пройдете по оборудованным лестницам и переходам, рассматривая причудливые сталактиты и сталагмиты. Далее мы поедем вверх по горам — к термальным источникам. Вы отдохнете в горячей воде температурой 42 градуса и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. На обратном пути мы заедем в ресторан, где прекрасно готовят как рыбу, так и мясо.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном Mercedes-Benz Vito

По запросу можно добавить в программу поездку на квадроциклах к водопаду. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: