Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники

Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне

Ойлат — горный курорт с фантастическими пейзажами и кристально чистым воздухом. Вы полюбуетесь зелеными холмами, отдохнете в термальных источниках и побываете в сказочной пещере. А также заедете в османскую деревню Джумалыкызык с каменными домами и мощеными улицами. Попробуете традиционный для этих мест завтрак и раскроете Турцию по-новому.
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
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Описание

Что вас ожидает

Самобытная деревня Джумалыкызык

Мы прокатимся по мосту над Мраморным морем и заедем в аутентичную османскую деревню Джумалыкызык, основанную семьсот лет назад. Пройдем по древним мощеным улицам и осмотрим дома, построенные турками-огузами из речных камней. А еще отведаем традиционный местный завтрак, приготовленный из деревенских натуральных продуктов. На нашем столе будут сыр, мед, каймак и многое другое — все очень вкусное и полезное.

Горный курорт Ойлат

Мы посетим вторую по величине пещеру Турции — ее длина составляет семьсот метров. Вы пройдете по оборудованным лестницам и переходам, рассматривая причудливые сталактиты и сталагмиты. Далее мы поедем вверх по горам — к термальным источникам. Вы отдохнете в горячей воде температурой 42 градуса и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. На обратном пути мы заедем в ресторан, где прекрасно готовят как рыбу, так и мясо.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Мерседес Вито
  • Транспорт, платные дороги, билеты в термальные источники и пещеру включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу можно добавить в программу поездку на квадроциклах к водопаду. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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