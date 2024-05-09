Экскурсии на горячие термальные источники в Стамбуле

Найдено 4 экскурсии в категории «Термальные источники» в Стамбуле, цены от €125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
39 отзывов
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Горячие источники, парная, сауна и турецкий хамам за 1 день
Начало: У вашего отеля
««Визитная карточка» Яловы — термальные источники, погреться в которых приезжают путешественники со всего мира»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
315 за всё до 7 чел.
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Начало: По договоренности
«На природных горячих источниках поправляют здоровье и отдыхают не только местные жители»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне
Начало: У вашего отеля
«Далее мы поедем вверх по горам — к термальным источникам»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
437 за всё до 7 чел.
Термальный источник Ялова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Термальный источник Ялова
Начало: Ресепшн Вашего отеля
««Визитной карточкой» являются термальные источники местности, они славятся своими минералами, которые используются в лечебных и профилактических целях»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Diana
    9 мая 2024
    Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
    Очень классный термальный курорт!
  • М
    Михаил
    8 мая 2024
    Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
    Экскурсия отличная. Получили все то, что хотели. Это и спа отель, и массаж, и хамам. Народу почти не было. Гид Сулу всегда была рядом, во всем помогала и подсказывала. Очень рекомендуем!
  • М
    Марина
    5 мая 2024
    Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
    Не пожалели, что взяли экскурсию, большое спасибо организаторам и гиду Сулу, если будем снова в Стамбуле, обязательно обратимся)
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
    Отличная экскурсия. Увидели много нового и интересного. Отдельное спасибо Назгуль, все очень позитивно и информативно. Однозначно рекомендую.
  • Ж
    Жемайтис
    4 февраля 2024
    Ялова - целебный термальный источник
    Отличная поездка, отличный гид, курорт, который стоит посетить
  • Y
    Yazhem.1999
    24 января 2024
    Ялова - целебный термальный источник
    Очень хорошая организация! Гид отличный! Дорога туда и обратно была на пароме🙂 в автобусе был вай фай. Сами источники как всегда супер, полный релакс 🫶🏻
  • А
    Анастасия
    6 ноября 2023
    Ялова - целебный термальный источник
    Очень понравилось! Гид отлично владеет русским языком. Шикарные источники с горячей водой, вкусный обед. Также всем рекомендую попробовать массаж за 250 лир
  • М
    Мария
    28 декабря 2022
    Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
    Насыщенная программа! Остались очень довольны экскурсией.
  • А
    Александр
    22 ноября 2022
    Индивидуальная поездка к горячим источникам
    Отличная экскурсия чтобы расслабиться после суетного Стамбула, были там 19-го ноября… на улице +22, источники находятся в большом парке, можно
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    погулять до процедур, но мы погуляли после)…. приличный бассейн с температурой воды +37…. для желающих хамам и массажем. В хамаме в основном сидят турки мужчины, женщинам особенно если она одна моет быть не совсем комфортно). Алкоголя нет, даже пива, даже в кафешках…. Это можно купить только в ларьках. В целом отлично время провели)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Термальные источники»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
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  3. Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
  4. Термальный источник Ялова
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  8. Девичья башня
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  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Термальные источники" можно забронировать 4 экскурсии от 125 до 437. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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