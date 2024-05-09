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погулять до процедур, но мы погуляли после)…. приличный бассейн с температурой воды +37…. для желающих хамам и массажем. В хамаме в основном сидят турки мужчины, женщинам особенно если она одна моет быть не совсем комфортно). Алкоголя нет, даже пива, даже в кафешках…. Это можно купить только в ларьках. В целом отлично время провели)