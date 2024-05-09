1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Горячие источники, парная, сауна и турецкий хамам за 1 день
Начало: У вашего отеля
««Визитная карточка» Яловы — термальные источники, погреться в которых приезжают путешественники со всего мира»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€315 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Начало: По договоренности
«На природных горячих источниках поправляют здоровье и отдыхают не только местные жители»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне
Начало: У вашего отеля
«Далее мы поедем вверх по горам — к термальным источникам»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€437 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Термальный источник Ялова
Начало: Ресепшн Вашего отеля
««Визитной карточкой» являются термальные источники местности, они славятся своими минералами, которые используются в лечебных и профилактических целях»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDiana9 мая 2024Очень классный термальный курорт!
- ММихаил8 мая 2024Экскурсия отличная. Получили все то, что хотели. Это и спа отель, и массаж, и хамам. Народу почти не было. Гид Сулу всегда была рядом, во всем помогала и подсказывала. Очень рекомендуем!
- ММарина5 мая 2024Не пожалели, что взяли экскурсию, большое спасибо организаторам и гиду Сулу, если будем снова в Стамбуле, обязательно обратимся)
- ЕЕвгений26 февраля 2024Отличная экскурсия. Увидели много нового и интересного. Отдельное спасибо Назгуль, все очень позитивно и информативно. Однозначно рекомендую.
- ЖЖемайтис4 февраля 2024Ялова - целебный термальный источникОтличная поездка, отличный гид, курорт, который стоит посетить
- YYazhem.199924 января 2024Ялова - целебный термальный источникОчень хорошая организация! Гид отличный! Дорога туда и обратно была на пароме🙂 в автобусе был вай фай. Сами источники как всегда супер, полный релакс 🫶🏻
- ААнастасия6 ноября 2023Ялова - целебный термальный источникОчень понравилось! Гид отлично владеет русским языком. Шикарные источники с горячей водой, вкусный обед. Также всем рекомендую попробовать массаж за 250 лир
- ММария28 декабря 2022Насыщенная программа! Остались очень довольны экскурсией.
- ААлександр22 ноября 2022Отличная экскурсия чтобы расслабиться после суетного Стамбула, были там 19-го ноября… на улице +22, источники находятся в большом парке, можно
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Термальные источники»
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