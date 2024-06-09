Описание экскурсии

Колоритное таинственное зрелище Турция богата не только курортами и природой, но и многовековыми обычаями. Одним из самых таинственных и мистических ритуалов в культуре страны является церемония Сема, или танец древних монахов дервишей. Эта церемония символизирует борьбу с пороками, отрешение от всего земного, путь к совершенству и постижение истины. Если вас увлекает история и философия, обязательно посетите церемонию Сема в Стамбуле в культурном центре Ходжапаша. Магическая церемония Сема проводится исключительно в вечернее время и состоит из семи частей, символизирующий определенный период развития души — от сотворения мира до полного единения с Аллахом. В процессе танца ритм постепенно ускоряется, а кружащиеся в белых одеяниях дервиши будто впадают в транс. Для религиозных мусульман церемония Сема — священный ритуал, тайны которого передаются из поколения в поколение на протяжении многих веков.