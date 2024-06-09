Мы приглашаем вас постичь таинство мистического ритуала — танец дервишей. В плавных движениях монахов заложена философия жизни и единения с Аллахом. Вы станете свидетелем сакральной церемонии и проникнитесь невероятной магической атмосферой.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Колоритное таинственное зрелище Турция богата не только курортами и природой, но и многовековыми обычаями. Одним из самых таинственных и мистических ритуалов в культуре страны является церемония Сема, или танец древних монахов дервишей. Эта церемония символизирует борьбу с пороками, отрешение от всего земного, путь к совершенству и постижение истины. Если вас увлекает история и философия, обязательно посетите церемонию Сема в Стамбуле в культурном центре Ходжапаша. Магическая церемония Сема проводится исключительно в вечернее время и состоит из семи частей, символизирующий определенный период развития души — от сотворения мира до полного единения с Аллахом. В процессе танца ритм постепенно ускоряется, а кружащиеся в белых одеяниях дервиши будто впадают в транс. Для религиозных мусульман церемония Сема — священный ритуал, тайны которого передаются из поколения в поколение на протяжении многих веков.
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Ответы на вопросы
Что включено
- ✓ Входной билет
- ✓ Страховка
- ✓ Обед
Что не входит в цену
- ✓ Трансфер
- ✓ Личные расходы
- ✓ Напитки
Место начала и завершения?
Центр Церемонии Cema
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- После вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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