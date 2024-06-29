1 чел.
По популярности
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Погрузитесь в историю древнего Константинополя на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его исчезающих достопримечательностях и уникальных артефактах
Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ
Завтра в 09:00
3 июля в 15:00
250€163 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Познакомиться с богатой гастрономией Турции и погулять по старинным улочкам района Фатих
Начало: В вашем отеле, если он в центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:30
64€58 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи
Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€20 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
64€58 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур
Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору
Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,...
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие по Стамбулу: архитектура и история Великолепного века
Погружение в Стамбул 16 века: эпоха Сулеймана Великолепного, его любовь к Роксолане и секреты архитектуры. Уникальная индивидуальная экскурсия
Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci...
3 июля в 09:30
5 июля в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Церемония Сема в Стамбуле
Начало: Центр Церемонии Cema
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 июня 2024Ольга блестяще владеет материалом, прекрасный рассказчик, внимательна, доброжелательна и хорошо знает Стамбул. Маршрут проходится очень легко. Большое спасибо!
- ЕЕлена29 июня 2024Не пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекрасная девушка и отличный гид
- ЮЮлия26 июня 2024Ольга-очень осведомленный специалист, любящий реально то, о чем рассказывает. Очень много нового и интересного мы узнали о Стамбуле благодаря ей. Всем рекомендую!
- ЕЕлена24 июня 2024Превосходный маршрут, очень необычные локации, редкие факты, увлекательные истории, раскрываются новые грани прекрасного маршрута. Ольга замечательный гид, просто кладезь информации, с удовольствием при случае посетили бы ещё маршруты из её программы, есть повод вернуться на более длинный срок:)
- РРуслан3 июня 2024Забирают прямо из отеля. Гид Нина, свободно говорит на русском, она из России. Очень легко и доступно всё рассказывает и
- KKristina29 мая 2024Сегодня посетили данную экскурсию. Трансфер подъехал к отелю в указанное время, приехали на кораблик. Подали вкусный завтрак. Была одна остановка
- ЛЛюба28 мая 2024Точно рекомендую эту экскурсию и в случае если вы в Стамбуле впервые и если ранее были в нем, но хотите
- иигорь21 апреля 2024Если хотите необычную экскурсию в отличие от обычных … вам сюда.. я не пожалел
- ВВероника8 апреля 2024Нина просто супер гид! Опыт есть, много где были! В Стамбуле 3 раз и было ооочень интересно, на 1 волне! Даже ответила на,, вопросы которые не входили в экскурсию,, очень отзывчивая! Рекомендую!!!!
- ООльга26 января 2024Спасибо гиду Нине за познавательную и не скучную экскурсию, было очень интересно. Обязательно вернемся еще и обратимся к команде за следующей экскурсией.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Из центра»
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