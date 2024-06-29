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узнать город глубже. Моим гидом была Назгуль, забрала меня из отеля и мы отправились изучать европейскую часть Стамбула, попутно гид рассказала о всех частях города - их особенностях и как в них добраться. Объяснила как из моей гостиницы можно на транспорте добраться до интересных мне мест. За 2 часа я много узнала об исторической и культурной жизни в Стамбуле, мы заходили на аутентичные улочки и перекусили в местном стрит фуде. Я получила много полезных знаний на весь мой срок пребывания в Стамбуле и полюбила город