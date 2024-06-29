Экскурсии из центра Стамбула

Найдено 7 экскурсий в категории «Из центра» в Стамбуле, цены от €20, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
44 отзыва
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Погрузитесь в историю древнего Константинополя на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его исчезающих достопримечательностях и уникальных артефактах
Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ
Завтра в 09:00
3 июля в 15:00
250163 за всё до 4 чел.
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Познакомиться с богатой гастрономией Турции и погулять по старинным улочкам района Фатих
Начало: В вашем отеле, если он в центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:30
6458 за всё до 5 чел.
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи
Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20 за человека
Прогулка по европейской части Стамбула
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6458 за всё до 5 чел.
Два в одном: Старый город и прогулка по Босфору
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
151 отзыв
Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур
Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору
Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,...
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
110 за всё до 3 чел.
Великолепный век Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
44 отзыва
Путешествие по Стамбулу: архитектура и история Великолепного века
Погружение в Стамбул 16 века: эпоха Сулеймана Великолепного, его любовь к Роксолане и секреты архитектуры. Уникальная индивидуальная экскурсия
Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci...
3 июля в 09:30
5 июля в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Церемония Сема в Стамбуле
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Церемония Сема в Стамбуле
Начало: Центр Церемонии Cema
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
    Ольга блестяще владеет материалом, прекрасный рассказчик, внимательна, доброжелательна и хорошо знает Стамбул. Маршрут проходится очень легко. Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    29 июня 2024
    Прогулка по европейской части Стамбула
    Не пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекрасная девушка и отличный гид
    читать дальше

    и историк. За 2 часа прогулялись по главной улице, поймали красный трамвай, посетили много атмосферных мест. Ирина любит свой город это чувствуется с первой минуты, её очень приятно и интересно слушать. Завершили мы прогулку в кафе, которое знают не все, но оттуда открывается красивейший вид на город. Большое спасибо за этот чудесный день 🌸

    Не пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекраснаяНе пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекраснаяНе пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекраснаяНе пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекраснаяНе пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекраснаяНе пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекраснаяНе пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекраснаяНе пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекраснаяНе пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекрасная
  • Ю
    Юлия
    26 июня 2024
    Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
    Ольга-очень осведомленный специалист, любящий реально то, о чем рассказывает. Очень много нового и интересного мы узнали о Стамбуле благодаря ей. Всем рекомендую!
    Ольга-очень осведомленный специалист, любящий реально то, о чем рассказывает. Очень много нового и интересного мы узнали
  • Е
    Елена
    24 июня 2024
    Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
    Превосходный маршрут, очень необычные локации, редкие факты, увлекательные истории, раскрываются новые грани прекрасного маршрута. Ольга замечательный гид, просто кладезь информации, с удовольствием при случае посетили бы ещё маршруты из её программы, есть повод вернуться на более длинный срок:)
  • Р
    Руслан
    3 июня 2024
    Прогулка по европейской части Стамбула
    Забирают прямо из отеля. Гид Нина, свободно говорит на русском, она из России. Очень легко и доступно всё рассказывает и
    читать дальше

    показывает. Привела в уютное кафе, в котором любят сидеть местные и замечательный вид на Босфор и Галатскую башню. Не нужно стоять в очереди, что-бы на неё попасть. Всё супер)

  • K
    Kristina
    29 мая 2024
    Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
    Сегодня посетили данную экскурсию. Трансфер подъехал к отелю в указанное время, приехали на кораблик. Подали вкусный завтрак. Была одна остановка
    читать дальше

    для прогулки/магазинов. Сделали очень красивые фотографии в этом месте. Все очень понравилось. Приятные организаторы и сопровождающие. Рекомендую данную экскурсию к посещению. 🌺

  • Л
    Люба
    28 мая 2024
    Прогулка по европейской части Стамбула
    Точно рекомендую эту экскурсию и в случае если вы в Стамбуле впервые и если ранее были в нем, но хотите
    читать дальше

    узнать город глубже. Моим гидом была Назгуль, забрала меня из отеля и мы отправились изучать европейскую часть Стамбула, попутно гид рассказала о всех частях города - их особенностях и как в них добраться. Объяснила как из моей гостиницы можно на транспорте добраться до интересных мне мест. За 2 часа я много узнала об исторической и культурной жизни в Стамбуле, мы заходили на аутентичные улочки и перекусили в местном стрит фуде. Я получила много полезных знаний на весь мой срок пребывания в Стамбуле и полюбила город

  • и
    игорь
    21 апреля 2024
    Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
    Если хотите необычную экскурсию в отличие от обычных … вам сюда.. я не пожалел
  • В
    Вероника
    8 апреля 2024
    Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
    Нина просто супер гид! Опыт есть, много где были! В Стамбуле 3 раз и было ооочень интересно, на 1 волне! Даже ответила на,, вопросы которые не входили в экскурсию,, очень отзывчивая! Рекомендую!!!!
    Нина просто супер гид! Опыт есть, много где были! В Стамбуле 3 раз и было ооочень
  • О
    Ольга
    26 января 2024
    Два в одном: Старый город и прогулка по Босфору
    Спасибо гиду Нине за познавательную и не скучную экскурсию, было очень интересно. Обязательно вернемся еще и обратимся к команде за следующей экскурсией.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
  2. Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
  3. Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
  4. Прогулка по европейской части Стамбула
  5. Два в одном: Старый город и прогулка по Босфору
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Дворец Топкапы
  4. Площадь Ипподром
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Истикляль
  9. Девичья башня
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июле 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Из центра" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 20 до 280 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 258 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «Из центра», 258 ⭐ отзывов, цены от €20. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам