Мы приглашаем вас постичь таинство мистического ритуала — танец дервишей. В плавных движениях монахов заложена философия жизни и единения с Аллахом. Вы станете свидетелем сакральной церемонии и проникнитесь невероятной магической атмосферой.
Описание билета
Таинственный ритуал — танец дервишей Дервиши — мусульманские монахи ордена Мевлеви, последователи суфийского направления ислама. Во время танца монахи впадают в особое состояние, которое близко к трансу. Приглашаем вас посетить церемонию Сема, чтобы полностью погрузиться в культуру и атмосферу Турции. Это не просто танец или красивое шоу, это особая форма медитации, древний ритуал. Таинство дервишей показывает особый путь духовного совершенствования и отражает философию жизни. Церемония включена в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а в 2010 году признана стамбульской федерацией по туризму лучшим аутентичным представлением. Не упустите возможность увидеть уникальный ритуал! Важная информация:
Точную информацию о локации вышлем после бронирования.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет на часовую церемонии
Что не входит в цену
- Трансфер
- Напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Культурный центр Ходжапаша, Стамбул
Завершение: Центр церемонии Cema
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день в 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
