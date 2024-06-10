Место Силы в Стамбуле - с метакоучем

Исцеляющий храм с пещерой и прогулка в самом дорогом районе города
Стамбул, он же Великий Константинополь, — не просто колыбель цивилизаций, а мощнейшее место силы. Он хранит в себе мощи святых, живоносные источники и пространства, источающие энергию Земли.

Я предлагаю путешествие к одному источнику — его святая вода идёт прямо из пещеры, доступной для посещения. Мы доберёмся до него на пароме, а потом погуляем в районах Ортакё и Бешикташ.
Место Силы в Стамбуле - с метакоучем
Место Силы в Стамбуле - с метакоучем
Место Силы в Стамбуле - с метакоучем
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Место Силы в Стамбуле

Мы встретимся на одном из причалов, в зависимости от расположения вашего отеля, и отправимся к святыне. Дорога займёт около 25 минут, за это время вы насладитесь Босфором, а я вам расскажу о его происхождении и силе этих вод. Приплыв, посетим церковь с пещерой, где вы сможете набрать воды и попросить о самом главном. Время будет не ограничено.

Стамбульские районы

Далее прогуляемся до фотогеничной мечети Ортакёй, где вы сделаете классные снимки, потрогаете Босфор и сможете выпить чай. Также там вас ждёт небольшой базар с сувенирами и кафе. Нагулявшись по площади Ортакёй, мы отправимся в шумный Бешикташ, а по пути при желании вы попробуете лучшие в городе мидии! И уже с причала Бешикташ отправимся в сторону отеля.

Приятный бонус

В память о путешествии я подарю каждому участнику заряженный талисман из серебра, чтобы вы смогли часть этой чудотворной энергии забрать с собой. Оставить его для себя или подарить близкому человеку — решать вам!

Организационные детали

Билеты на паром входят в стоимость экскурсии.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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