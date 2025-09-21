Вы раскроете Стамбул во всем многообразии: посетите аутентичные турецкие кварталы и район с деревянными домиками и европейской архитектурой, рассмотрите старинные мечети и современные дома.
А еще поплаваете на пароме, уловите дух светского мегаполиса и узнаете интересные факты о местной жизни!
А еще поплаваете на пароме, уловите дух светского мегаполиса и узнаете интересные факты о местной жизни!
Описание экскурсии
Многоликий Стамбул
Вы отправитесь в самые живописные и удивительные места города. В программе:
- Эминеню — один из старейших районов города. Возле векового Галатского моста и рыбного базара я подскажу, где попробовать легендарный балык-экмек. Кроме того, вы увидите частный гарем и места отдыха османских султанов и услышите об архитектуре и традициях 17 века.
- Прогулка на пароме по Босфору — вы полюбуетесь с воды видами на минареты Святой Софии, Галатскую башню, мечеть Сулеймана Великолепного и дворец Топкапы. Раскроете секреты «золотого века» и узнаете о роли султанских жен в знаменитых династиях.
- Священный Ускюдар — квартал в азиатской части города, где живет традиционно настроенное население. Здесь я расскажу об основании Стамбула и его завоевании римлянами. А также о византийском, латинском и османском периодах истории города. Кроме того, вы погуляете по живописной набережной и, по желанию, заглянете на местный рынок и старинный рыбный базар.
- Мечеть Михримах-султан — мечеть дочери Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы. Вы узнаете о ее жизни и осмотрите бывший венчальный зал и музей жен султана.
- Девичья башня — вы услышите ее таинственные легенды, увидите соединяющий два «мира» мост и поймете, почему это место так популярно у путешественников.
- Квартал Кузгунджук — населенный евреями и христианами, он раскроет вам совсем другой Стамбул. Вы погуляете по мощеным улочкам, рассмотрите деревянные домики 19 века и услышите самобытную историю одного из самых толерантных районов Стамбула.
- Холм Чамлыджа — вы насладитесь панорамными пейзажами и посетите самую большую мечеть Турции Чамлыджа Йени Джами, входящую в десятку главных мечетей мира.
Организационные детали
- Между удаленными объектами мы перемещаемся на общественном транспорте. Вам необходима Istanbul Card с балансом 200 лир на человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсия не предполагает посещение музеев и дворцов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пристань Эмионю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамид — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 987 туристов
Приветствую вас, дорогие гости Стамбула! Меня зовут Хамид, я и моя команда гидов уже много лет проживает в этом городе. Проведем для Вас экскурсию и расскажем о богатой истории Стамбула. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 100 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия с Хамидом, интересные локации.
экскурсовод любит свое дело, интересно рассказывает историю как города, так и всей страны.
Экскурсия насыщенная, узнали много нового.
экскурсовод любит свое дело, интересно рассказывает историю как города, так и всей страны.
Экскурсия насыщенная, узнали много нового.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Редко пишу отзывы, но не в этот раз. Абдуррахим- гид с прекрасным владением русского языка. Была на экскурсии Все Грани Стамбула название вполне оправданно, как и само содержание экскурсии. Очень
Вам был полезен этот отзыв?
А
Нашу экскурсию вел Рахим (Абдуррахим). Хочется сказать слова благодарности! Экскурсию скорректировали под маршрут, который мы попросили. Нас водили по интересным местам, рассказали массу удивительных историй. Рахим очень внимателен к клиентам,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Это была наша первая поездка в Стамбул и экскурсия была очень важна. Нашим гидом был Хамит. Было очень-очень хорошо. Хамит прекрасный рассказчик, знает город, историю страны на высшем уровне. Рассказывает интересно и нескучно. Нам очень понравилось прогулка, у Хамита прекрасное чувство юмора. Нам было увлекательно, весело и красиво, увидели много всего. Итого, рекоменду всем экскурсию Хамита ❤️
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Мы с мужем однозначно рекомендуем эту экскурсию. Несмотря на то, что мы люди в возрасте, почти 5-часовую пешую экскурсию перенесли довольно легко. Это потому, что организатором всё хорошо продумано и
Вам был полезен этот отзыв?
М
Хамид провёл для нас замечательную экскурсию по азиатской части Турции. У нас было много вопросов о современной жизни в стране, её укладе и богатом историческом прошлом. Хамид с удовольствием отвечал на все наши вопросы, делясь интересными фактами и погружая нас в атмосферу города. Экскурсия была познавательной и увлекательной – нам очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Все грани Стамбула»
Индивидуальная
до 4 чел.
Три грани Азиатского Стамбула
Исследуйте три уникальных района Азиатского Стамбула. Откройте для себя стильный Кадыкёй, традиционный Ускюдар и яркий Кузгунджук
Начало: На пристани Эминёню
Сегодня в 14:00
10 авг в 08:00
от €176 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Исследовать в дружеском формате аутентичные места азиатской стороны на автопешеходной экскурсии
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €276
€290 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Стамбул
Окунуться в европейский и азиатский колорит и понять, почему Стамбул называют «городом контрастов»
Начало: В районе метро Osmanbey
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €200
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул на вкус: прогулка по азиатским районам
Погулять по ярким кварталам и попробовать традиционные турецкие блюда
Начало: В районе Султанахмет
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от €120 за всё до 4 чел.
от €154 за экскурсию