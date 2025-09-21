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пешие переходы вовремя сменялись поездками на транспорте, что давало возможность отдохнуть.

Было интересно посмотреть разные районы Стамбула, услышать исторические факты и личные комментарии профессионального гида. Нашим гидом был Абдуррахим - замечательный, легкий в общении человек, прекрасно владеющий русским языком. Во время экскурсии он не только хорошо выполнял свою работу, но и, чисто по-человечески, окружал нас своей искренней заботой и вниманием - за что мы ему очень благодарны!

ЭПередвигались по городу на всех видах общественного транспорта: и водным (паром через Босфор), и подземным (новая суперсовременная линия метро) и разным наземным транспортом - т. е. это тоже интересный опыт.

Неизгладимое впечатление произвело посещение мечетей! Незабываемо!

Греческий квартал - просто прелесть! Определённо заслуживает отдельного визита для того, чтобы погулять по этим милым улочкам и пообедать в ресторанчике. А какие там кондитерские! (Фото прилагается).

Погода была пасмурная, поэтому ярких, красивых фотографий не получилось и, кроме кондитерской, мне нечего представить Вашему вниманию.

«Все грани Стамбула» - это та экскурсия, которую стоит выбрать.