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Все грани Стамбула

Самые колоритные районы европейской и азиатской частей города на душевной экскурсии
Вы раскроете Стамбул во всем многообразии: посетите аутентичные турецкие кварталы и район с деревянными домиками и европейской архитектурой, рассмотрите старинные мечети и современные дома.

А еще поплаваете на пароме, уловите дух светского мегаполиса и узнаете интересные факты о местной жизни!
4.8
100 отзывов
Все грани Стамбула
Все грани Стамбула
Все грани Стамбула

Описание экскурсии

Многоликий Стамбул

Вы отправитесь в самые живописные и удивительные места города. В программе:

  • Эминеню — один из старейших районов города. Возле векового Галатского моста и рыбного базара я подскажу, где попробовать легендарный балык-экмек. Кроме того, вы увидите частный гарем и места отдыха османских султанов и услышите об архитектуре и традициях 17 века.
  • Прогулка на пароме по Босфору — вы полюбуетесь с воды видами на минареты Святой Софии, Галатскую башню, мечеть Сулеймана Великолепного и дворец Топкапы. Раскроете секреты «золотого века» и узнаете о роли султанских жен в знаменитых династиях.
  • Священный Ускюдар — квартал в азиатской части города, где живет традиционно настроенное население. Здесь я расскажу об основании Стамбула и его завоевании римлянами. А также о византийском, латинском и османском периодах истории города. Кроме того, вы погуляете по живописной набережной и, по желанию, заглянете на местный рынок и старинный рыбный базар.
  • Мечеть Михримах-султан — мечеть дочери Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы. Вы узнаете о ее жизни и осмотрите бывший венчальный зал и музей жен султана.
  • Девичья башня — вы услышите ее таинственные легенды, увидите соединяющий два «мира» мост и поймете, почему это место так популярно у путешественников.
  • Квартал Кузгунджук — населенный евреями и христианами, он раскроет вам совсем другой Стамбул. Вы погуляете по мощеным улочкам, рассмотрите деревянные домики 19 века и услышите самобытную историю одного из самых толерантных районов Стамбула.
  • Холм Чамлыджа — вы насладитесь панорамными пейзажами и посетите самую большую мечеть Турции Чамлыджа Йени Джами, входящую в десятку главных мечетей мира.

Организационные детали

  • Между удаленными объектами мы перемещаемся на общественном транспорте. Вам необходима Istanbul Card с балансом 200 лир на человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсия не предполагает посещение музеев и дворцов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пристань Эмионю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамид
Хамид — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 987 туристов
Приветствую вас, дорогие гости Стамбула! Меня зовут Хамид, я и моя команда гидов уже много лет проживает в этом городе. Проведем для Вас экскурсию и расскажем о богатой истории Стамбула. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
3
3
2
2
1
2
Виктория
Прекрасная экскурсия с Хамидом, интересные локации.

экскурсовод любит свое дело, интересно рассказывает историю как города, так и всей страны.

Экскурсия насыщенная, узнали много нового.
Прекрасная экскурсия с Хамидом, интересные локации.
Прекрасная экскурсия с Хамидом, интересные локации.
Прекрасная экскурсия с Хамидом, интересные локации.
Прекрасная экскурсия с Хамидом, интересные локации.
Прекрасная экскурсия с Хамидом, интересные локации.
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Е
Редко пишу отзывы, но не в этот раз. Абдуррахим- гид с прекрасным владением русского языка. Была на экскурсии Все Грани Стамбула название вполне оправданно, как и само содержание экскурсии. Очень
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приятный молодой человек, рассказал про историю, а так же современную жизнь в Стамбуле. Посетили разные районы, каждый со своей историей и колоритом. Передвигались на общественном транспорте, так же на такси, проехали в метро без машиниста. Абдуррахим угостил кофе и очень вкусным десертом сютлач-рисовый пудинг, а также угостил холодным лавашом с острой пастой из булгура в сочетании с айраном, за что ЕМУ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!!! Сделает для вас прекрасные фото и видео на память. 👍 Прекрасно провела время, рекомендую!

Редко пишу отзывы, но не в этот раз. Абдуррахим- гид с прекрасным владением русского языка. Была
Редко пишу отзывы, но не в этот раз. Абдуррахим- гид с прекрасным владением русского языка. Была
Редко пишу отзывы, но не в этот раз. Абдуррахим- гид с прекрасным владением русского языка. Была
Редко пишу отзывы, но не в этот раз. Абдуррахим- гид с прекрасным владением русского языка. Была
Редко пишу отзывы, но не в этот раз. Абдуррахим- гид с прекрасным владением русского языка. Была
Редко пишу отзывы, но не в этот раз. Абдуррахим- гид с прекрасным владением русского языка. Была
Редко пишу отзывы, но не в этот раз. Абдуррахим- гид с прекрасным владением русского языка. Была
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А
Нашу экскурсию вел Рахим (Абдуррахим). Хочется сказать слова благодарности! Экскурсию скорректировали под маршрут, который мы попросили. Нас водили по интересным местам, рассказали массу удивительных историй. Рахим очень внимателен к клиентам,
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подсказывает/помогает. Отвел нас в магазинчик где мы купили сладости на подарок по самой низкой цене. И главное, что еще хочется отметить, Рахим любит фотографировать и его даже просить не нужно, он нас фотографировал на каждой локации, еще и сам хорошие ракурсы подбирал. Нам очень понравилось! Рекомендую однозначно!

Нашу экскурсию вел Рахим (Абдуррахим). Хочется сказать слова благодарности! Экскурсию скорректировали под маршрут, который мы попросили.
Нашу экскурсию вел Рахим (Абдуррахим). Хочется сказать слова благодарности! Экскурсию скорректировали под маршрут, который мы попросили.
Нашу экскурсию вел Рахим (Абдуррахим). Хочется сказать слова благодарности! Экскурсию скорректировали под маршрут, который мы попросили.
Нашу экскурсию вел Рахим (Абдуррахим). Хочется сказать слова благодарности! Экскурсию скорректировали под маршрут, который мы попросили.
Нашу экскурсию вел Рахим (Абдуррахим). Хочется сказать слова благодарности! Экскурсию скорректировали под маршрут, который мы попросили.
Нашу экскурсию вел Рахим (Абдуррахим). Хочется сказать слова благодарности! Экскурсию скорректировали под маршрут, который мы попросили.
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Е
Это была наша первая поездка в Стамбул и экскурсия была очень важна. Нашим гидом был Хамит. Было очень-очень хорошо. Хамит прекрасный рассказчик, знает город, историю страны на высшем уровне. Рассказывает интересно и нескучно. Нам очень понравилось прогулка, у Хамита прекрасное чувство юмора. Нам было увлекательно, весело и красиво, увидели много всего. Итого, рекоменду всем экскурсию Хамита ❤️
Это была наша первая поездка в Стамбул и экскурсия была очень важна. Нашим гидом был Хамит.
Это была наша первая поездка в Стамбул и экскурсия была очень важна. Нашим гидом был Хамит.
Это была наша первая поездка в Стамбул и экскурсия была очень важна. Нашим гидом был Хамит.
Это была наша первая поездка в Стамбул и экскурсия была очень важна. Нашим гидом был Хамит.
Это была наша первая поездка в Стамбул и экскурсия была очень важна. Нашим гидом был Хамит.
Это была наша первая поездка в Стамбул и экскурсия была очень важна. Нашим гидом был Хамит.
Это была наша первая поездка в Стамбул и экскурсия была очень важна. Нашим гидом был Хамит.
Это была наша первая поездка в Стамбул и экскурсия была очень важна. Нашим гидом был Хамит.+2
Это была наша первая поездка в Стамбул и экскурсия была очень важна. Нашим гидом был Хамит.
Это была наша первая поездка в Стамбул и экскурсия была очень важна. Нашим гидом был Хамит.
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Е
Мы с мужем однозначно рекомендуем эту экскурсию. Несмотря на то, что мы люди в возрасте, почти 5-часовую пешую экскурсию перенесли довольно легко. Это потому, что организатором всё хорошо продумано и
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пешие переходы вовремя сменялись поездками на транспорте, что давало возможность отдохнуть.
Было интересно посмотреть разные районы Стамбула, услышать исторические факты и личные комментарии профессионального гида. Нашим гидом был Абдуррахим - замечательный, легкий в общении человек, прекрасно владеющий русским языком. Во время экскурсии он не только хорошо выполнял свою работу, но и, чисто по-человечески, окружал нас своей искренней заботой и вниманием - за что мы ему очень благодарны!
ЭПередвигались по городу на всех видах общественного транспорта: и водным (паром через Босфор), и подземным (новая суперсовременная линия метро) и разным наземным транспортом - т. е. это тоже интересный опыт.
Неизгладимое впечатление произвело посещение мечетей! Незабываемо!
Греческий квартал - просто прелесть! Определённо заслуживает отдельного визита для того, чтобы погулять по этим милым улочкам и пообедать в ресторанчике. А какие там кондитерские! (Фото прилагается).
Погода была пасмурная, поэтому ярких, красивых фотографий не получилось и, кроме кондитерской, мне нечего представить Вашему вниманию.
«Все грани Стамбула» - это та экскурсия, которую стоит выбрать.

Мы с мужем однозначно рекомендуем эту экскурсию. Несмотря на то, что мы люди в возрасте, почти
Мы с мужем однозначно рекомендуем эту экскурсию. Несмотря на то, что мы люди в возрасте, почти
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М
Хамид провёл для нас замечательную экскурсию по азиатской части Турции. У нас было много вопросов о современной жизни в стране, её укладе и богатом историческом прошлом. Хамид с удовольствием отвечал на все наши вопросы, делясь интересными фактами и погружая нас в атмосферу города. Экскурсия была познавательной и увлекательной – нам очень понравилось!
Хамид провёл для нас замечательную экскурсию по азиатской части Турции. У нас было много вопросов о
Хамид провёл для нас замечательную экскурсию по азиатской части Турции. У нас было много вопросов о
Хамид провёл для нас замечательную экскурсию по азиатской части Турции. У нас было много вопросов о
Хамид провёл для нас замечательную экскурсию по азиатской части Турции. У нас было много вопросов о
Хамид провёл для нас замечательную экскурсию по азиатской части Турции. У нас было много вопросов о
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