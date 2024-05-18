Экскурсии по пещерам Стамбула

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Стамбуле, цены от €157, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Стамбула в Каппадокию на 2 дня
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
58 отзывов
Из Стамбула в Каппадокию: 2-дневное приключение в стране чудес
Исследуйте загадочную Каппадокию: от городов-пещер до полетов на воздушном шаре. Эксклюзивный маршрут с индивидуальным сервисом
«В 17:00-17:30 трансфер доставит вас в ваш пещерный отель»
575489 за человека
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим вторую по величине пещеру Турции — ее длина составляет семьсот метров»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
437 за всё до 7 чел.
Место Силы в Стамбуле - с метакоучем
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Место Силы в Стамбуле - с метакоучем
Исцеляющий храм с пещерой и прогулка в самом дорогом районе города
«Приплыв, посетим церковь с пещерой, где вы сможете набрать воды и попросить о самом главном»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
157 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    18 мая 2024
    Из Стамбула в Каппадокию на 2 дня
    Провели незабываемое время в Каппадокии, благодаря отличной организации тура Татьяной. Всю информацию о трансферах и экскурсиях получали вовремя. Татьяна порекомендовала
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    нам комфортный отель с красивым видом в Гереме. Экскурсии проводили гиды Екатерина и Елена (из Беларуси). Гиды работали профессионально, мы получили много интересной и полезной информации, полностью погрузились в историю Капподокии. Поездку вспоминаем с лёгкой грустью, так как она так быстро закончилась. Мы чудесно провели эти 3 дня (брали дополнительный), влюбились в Каппадокию и надеемся ещё приехать в этот регион, тк еще остались неохваченные места и маршруты. Огромное спасибо за великолепную организацию тура Татьяне. Она всегда оставалась с нами на связи, по любым вопросам, даже в поздний час, поислушивалась к нашим пожеланиям и смогла осуществить мою давнюю мечту!

  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Из Стамбула в Каппадокию на 2 дня
    Огромное спасибо за отлично организованную поездку в Каппадокию! Весь тур прошел на 5+! Экскурсии, проведенные Катей, выше всяких похвал!!! Невероятный гид, полная знаний, идей, харизмы!!! Однозначно ОНА!!! Ну и полет на шарах - незабываем!
    Огромное спасибо за отлично организованную поездку в Каппадокию! Весь тур прошел на 5+! Экскурсии, проведенные КатейОгромное спасибо за отлично организованную поездку в Каппадокию! Весь тур прошел на 5+! Экскурсии, проведенные КатейОгромное спасибо за отлично организованную поездку в Каппадокию! Весь тур прошел на 5+! Экскурсии, проведенные Катей
  • А
    Андрей
    4 мая 2024
    Из Стамбула в Каппадокию на 2 дня
    Прекрасный тур для первого знакомства с Каппадокией. 1. Организационные детали. Расписывать всю логистику, наверное, не имеет смысла. Если у меня возникали вопросы
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    по ходу тура, я задавал их Татьяне: она была на связи 24 часа в сутки, за что ей большое спасибо! 2. Экскурсии. Спасибо гидам Эмре и Елене(из Беларуси) за замечательно проведённые экскурсии по Северной и Южной Каппадокии. Каждое место, которое мы посещали сопровождалось подробным рассказом о его истории: как образовался такой ландшафт, кто создал первые поселения, кто потом использовал эти поселения в качестве убежищ, почему голуби играли важную роль в жизни этих людей и т. д. История этой местности очень интересная; думаю, что без пояснений гидов впечатления были бы неполными. Теперь хочется вернуться в Каппадокию на более длительный период, чтобы провести побольше времени в этих местах и посетить другие. Единственное изменение, которое было сделано - это посещение города Каймаклы вместо города Деринкую. Но именно Каймаклы произвёл на меня самые сильные впечатления. 3. Полёт на шаре. Даже не знаю, что сказать: увидеть ландшафт Каппадокии с высоты птичьего полёта - это незабываемые впечатления на всю жизнь. 4. Отель. Мне достался прекрасный номер на первом этаже, который был оформлен в виде пещеры. В гостиной, расположенной на входе в номер, был столик и два кресла у камина. Так же в гостиной был сейф и холодильник. Дверь из гостиной вела в спальню, которая располагалась чуть ниже по отношению к гостиной, и нужно было спуститься на 4 ступеньки ниже: ощущаешь себя жителем древнего подземного города. Из спальни дверь ведёт в ванную комнату, где есть раковина, душ, туалет и полотенцесушитель. В номере есть отопление, так что можно и зимой приехать. В общем, есть всё для комфортного проживания. А ещё наверху отеля была терраса, с которой открывается шикарный вид на Гёреме. Завтрак был там же, на террасе. 5. Дополнение. В первый день после экскурсии и заселения в отель есть свободное время, чтобы погулять по Гёреме и поужинать в любом из местных ресторанов. На второй день перед поездкой на вторую экскурсию нужно было выселиться из отеля. Несмотря на это, отель разрешает оставить вещи на ресепшене вплоть до приезда трансфера в аэропорт. Так что после второй экскурсии можно спокойно поужинать, погулять и провести время на террасе отеля, пока ожидаешь машину.

  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
    Отличная экскурсия. Увидели много нового и интересного. Отдельное спасибо Назгуль, все очень позитивно и информативно. Однозначно рекомендую.
  • М
    Мария
    28 декабря 2022
    Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
    Насыщенная программа! Остались очень довольны экскурсией.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Пещеры»

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  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 157 до 489 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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