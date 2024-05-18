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по ходу тура, я задавал их Татьяне: она была на связи 24 часа в сутки, за что ей большое спасибо! 2. Экскурсии. Спасибо гидам Эмре и Елене(из Беларуси) за замечательно проведённые экскурсии по Северной и Южной Каппадокии. Каждое место, которое мы посещали сопровождалось подробным рассказом о его истории: как образовался такой ландшафт, кто создал первые поселения, кто потом использовал эти поселения в качестве убежищ, почему голуби играли важную роль в жизни этих людей и т. д. История этой местности очень интересная; думаю, что без пояснений гидов впечатления были бы неполными. Теперь хочется вернуться в Каппадокию на более длительный период, чтобы провести побольше времени в этих местах и посетить другие. Единственное изменение, которое было сделано - это посещение города Каймаклы вместо города Деринкую. Но именно Каймаклы произвёл на меня самые сильные впечатления. 3. Полёт на шаре. Даже не знаю, что сказать: увидеть ландшафт Каппадокии с высоты птичьего полёта - это незабываемые впечатления на всю жизнь. 4. Отель. Мне достался прекрасный номер на первом этаже, который был оформлен в виде пещеры. В гостиной, расположенной на входе в номер, был столик и два кресла у камина. Так же в гостиной был сейф и холодильник. Дверь из гостиной вела в спальню, которая располагалась чуть ниже по отношению к гостиной, и нужно было спуститься на 4 ступеньки ниже: ощущаешь себя жителем древнего подземного города. Из спальни дверь ведёт в ванную комнату, где есть раковина, душ, туалет и полотенцесушитель. В номере есть отопление, так что можно и зимой приехать. В общем, есть всё для комфортного проживания. А ещё наверху отеля была терраса, с которой открывается шикарный вид на Гёреме. Завтрак был там же, на террасе. 5. Дополнение. В первый день после экскурсии и заселения в отель есть свободное время, чтобы погулять по Гёреме и поужинать в любом из местных ресторанов. На второй день перед поездкой на вторую экскурсию нужно было выселиться из отеля. Несмотря на это, отель разрешает оставить вещи на ресепшене вплоть до приезда трансфера в аэропорт. Так что после второй экскурсии можно спокойно поужинать, погулять и провести время на террасе отеля, пока ожидаешь машину.