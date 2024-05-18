1 чел.
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Индивидуальная
13 часов
Из Стамбула в Каппадокию: 2-дневное приключение в стране чудес
Исследуйте загадочную Каппадокию: от городов-пещер до полетов на воздушном шаре. Эксклюзивный маршрут с индивидуальным сервисом
«В 17:00-17:30 трансфер доставит вас в ваш пещерный отель»
575€489 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим вторую по величине пещеру Турции — ее длина составляет семьсот метров»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
€437 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Место Силы в Стамбуле - с метакоучем
Исцеляющий храм с пещерой и прогулка в самом дорогом районе города
«Приплыв, посетим церковь с пещерой, где вы сможете набрать воды и попросить о самом главном»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€157 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана18 мая 2024Провели незабываемое время в Каппадокии, благодаря отличной организации тура Татьяной. Всю информацию о трансферах и экскурсиях получали вовремя. Татьяна порекомендовала
- ТТатьяна4 мая 2024Огромное спасибо за отлично организованную поездку в Каппадокию! Весь тур прошел на 5+! Экскурсии, проведенные Катей, выше всяких похвал!!! Невероятный гид, полная знаний, идей, харизмы!!! Однозначно ОНА!!! Ну и полет на шарах - незабываем!
- ААндрей4 мая 2024Прекрасный тур для первого знакомства с Каппадокией. 1. Организационные детали. Расписывать всю логистику, наверное, не имеет смысла. Если у меня возникали вопросы
- ЕЕвгений26 февраля 2024Отличная экскурсия. Увидели много нового и интересного. Отдельное спасибо Назгуль, все очень позитивно и информативно. Однозначно рекомендую.
- ММария28 декабря 2022Насыщенная программа! Остались очень довольны экскурсией.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Пещеры»
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