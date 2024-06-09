Ваша идеальная фотопрогулка в Стамбуле

Мои фотоэкскурсии гибки и адаптивны к вашим предпочтениям. Мы можем начать прогулку у моста Халич, посетить мечеть Сулеймание или площадь Султанахмет.

Второй вариант — встретимся у мечети Ортакой, можем поехать в Арнавуткой или отправиться в круиз на пароме. В районе Таксим есть множество уличных локаций.
Ваша идеальная фотопрогулка в Стамбуле
Ваша идеальная фотопрогулка в Стамбуле
Ваша идеальная фотопрогулка в Стамбуле
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Мост Халич
  • Мечеть Сулеймание
  • Площадь Султанахмет
  • Мечеть Ортакой
  • Арнавуткой
  • Район Таксим

Описание фото-прогулки

Что вас ждет Мои фотоэкскурсии гибки и адаптивны к вашим предпочтениям. Мы можем начать прогулку у моста Халич, посетить мечеть Сулеймание или площадь Султанахмет. Второй вариант — встретимся у мечети Ортакой, можем поехать в Арнавуткой или отправиться в круиз на пароме. В районе Таксим есть множество уличных локаций. Могу предложить и другие маршруты по вашим пожеланиям. Давайте создадим незабываемые кадры вместе!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мост Халич
  • Мечеть Сулеймание
  • Площадь Султанахмет
  • Мечеть Ортакой
  • Арнавуткой
  • Район Таксим
Что включено
  • Фотоэкскурсии
Что не входит в цену
  • Вход во дворцы
  • Питание
  • Проезд в общественном транспорте
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

ИндивидуальныеПешеходныеФотопрогулкиПлощадь ТаксимПопулярные местаСулейманиеМечеть ОртакёйСвятые места

Похожие экскурсии из Стамбула

Выгодный трансфер в Стамбуле
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Выгодный трансфер в Стамбуле с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Стамбуле с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по городу. Забронируйте сейчас
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
44 за всё до 3 чел.
Нетуристический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
23 отзыва
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
200160 за всё до 4 чел.
Стамбул для своих
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
149 отзывов
Стамбул для своих: эксклюзивный тур
Исследуйте Стамбул изнутри, открыв для себя его скрытые сокровища и уникальные истории в компании знающего гида
Начало: В районе места проведения - путешественники добира...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
128116 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Стамбуле
ХорошоТам