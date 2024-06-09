Мои фотоэкскурсии гибки и адаптивны к вашим предпочтениям. Мы можем начать прогулку у моста Халич, посетить мечеть Сулеймание или площадь Султанахмет.
Второй вариант — встретимся у мечети Ортакой, можем поехать в Арнавуткой или отправиться в круиз на пароме. В районе Таксим есть множество уличных локаций.
Второй вариант — встретимся у мечети Ортакой, можем поехать в Арнавуткой или отправиться в круиз на пароме. В районе Таксим есть множество уличных локаций.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Мост Халич
- Мечеть Сулеймание
- Площадь Султанахмет
- Мечеть Ортакой
- Арнавуткой
- Район Таксим
Описание фото-прогулки
Что вас ждет Мои фотоэкскурсии гибки и адаптивны к вашим предпочтениям. Мы можем начать прогулку у моста Халич, посетить мечеть Сулеймание или площадь Султанахмет. Второй вариант — встретимся у мечети Ортакой, можем поехать в Арнавуткой или отправиться в круиз на пароме. В районе Таксим есть множество уличных локаций. Могу предложить и другие маршруты по вашим пожеланиям. Давайте создадим незабываемые кадры вместе!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Халич
- Мечеть Сулеймание
- Площадь Султанахмет
- Мечеть Ортакой
- Арнавуткой
- Район Таксим
Что включено
- Фотоэкскурсии
Что не входит в цену
- Вход во дворцы
- Питание
- Проезд в общественном транспорте
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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