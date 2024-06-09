Мои фотоэкскурсии гибки и адаптивны к вашим предпочтениям. Мы можем начать прогулку у моста Халич, посетить мечеть Сулеймание или площадь Султанахмет. Второй вариант — встретимся у мечети Ортакой, можем поехать в Арнавуткой или отправиться в круиз на пароме. В районе Таксим есть множество уличных локаций.

Описание фото-прогулки

Что вас ждет Мои фотоэкскурсии гибки и адаптивны к вашим предпочтениям. Мы можем начать прогулку у моста Халич, посетить мечеть Сулеймание или площадь Султанахмет. Второй вариант — встретимся у мечети Ортакой, можем поехать в Арнавуткой или отправиться в круиз на пароме. В районе Таксим есть множество уличных локаций. Могу предложить и другие маршруты по вашим пожеланиям. Давайте создадим незабываемые кадры вместе!