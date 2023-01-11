Знакомство с ночным Стамбулом. Автопешеходная экскурсия

Насладиться городом без пробок и толп туристов

Ночью в музеи и мечети не попасть, зато Стамбул перевоплощается: зажигаются атмосферные огни, достопримечательности выглядят наряднее с подсветкой, на улицах становится меньше людей и машин. Это идеальное время, чтобы осмотреть главные места города и узнать его историю. Но Стамбул не засыпает: его ночная жизнь кипит, и вы увидите, как после заката отдыхают местные.
Знакомство с ночным Стамбулом. Автопешеходная экскурсия
Знакомство с ночным Стамбулом. Автопешеходная экскурсия
Знакомство с ночным Стамбулом. Автопешеходная экскурсия
Знакомство с ночным Стамбулом. Автопешеходная экскурсия
Знакомство с ночным Стамбулом. Автопешеходная экскурсия
Знакомство с ночным Стамбулом. Автопешеходная экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном автомобиле мы проедем по нескольким районам Стамбула, в каждом из которых остановимся и исследуем пешком самые интересные места.

Султанахмет. Это район впечатляющего наследия Восточной Римской и Османской империй. Архитектура разных эпох перенесет вас в прошлое, а гид дополнит погружение в историю любопытными фактами. Вы узнаете о секретах Айя-Софии, об уникальности и роли данной святыни во все времена. Затем полюбуемся Голубой мечетью — шедевром великолепного века Стамбула. Пройдемся по площади, где находился древний Ипподром, и увидим, что сохранилось здесь от Римской империи.

Улица Истикляль. Самый веселый район Стамбула, напоминающий лондонский Сохо и парижский Пигаль, где жизнь кипит 24 часа в сутки. Вы ощутите атмосферу светской части города: пройдем по излюбленным барным улицам местных жителей. Здесь же вы увидите горящую генуэзскую красавицу — Галатскую башню.

Район Ортакёй. Если спросить стамбульцев, какое место — жемчужина города, то большинство назовет именно Ортакёй. За что эта маленькая набережная получила такую любовь у местных? За свой романтический вид с огнями Босфорского моста и одноименную мечеть, которая напоминает маленький дворец.

Арнавуткёй. И снова окунемся в мир местных жителей, на этот раз в одном из самых престижных районов города. Здесь вы с уверенностью сможете сказать, что вышли за пределы туристических троп. Бары, уютные террасы ресторанов и живое общение ждут вас.

Бебек. Изюминка программы — исторический район на берегу пролива Босфор. Пройтись по набережной, подышать воздухом босфорского бриза и насладиться мерцающими огнями ночного Стамбула. Ведь, как говорят турки, Босфор — это место силы.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия автопешеходная, передвижение на автомобиле включено в стоимость
  • Мы заберем вас из удобного вам места в Стамбуле и по окончании отвезем обратно
  • Программа подходит для взрослых и детей с 16 лет
  • Мы сможем заглянуть в понравившийся вам бар или ресторан, еда и напитки не входят в стоимость экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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