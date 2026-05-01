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Автопешеходное знакомство с ночным Стамбулом

Исследуйте ночной Стамбул: архитектура, история и ночная жизнь. Узнайте секреты Айя-Софии и насладитесь огнями Босфора в комфортной обстановке
Ночная экскурсия по Стамбулу предлагает уникальную возможность увидеть город в новом свете.

Архитектурные шедевры, такие как Айя-София и Голубая мечеть, выглядят особенно впечатляюще с подсветкой.

Прогулка по улице Истикляль позволит ощутить атмосферу светской жизни, а вид на Босфорский мост в Ортакёе подарит незабываемые впечатления.

Экскурсия проходит на автомобиле, что позволяет охватить больше мест и сделать ваше путешествие комфортным и безопасным
5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные ночные виды
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🌉 Романтичные виды на Босфор
  • 🍹 Возможность посетить местные бары
Автопешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Автопешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Автопешеходное знакомство с ночным Стамбулом

Что можно увидеть

  • Айя-София
  • Голубая мечеть
  • Галатская башня
  • Босфорский мост

Описание экскурсии

На комфортабельном автомобиле мы проедем по нескольким районам Стамбула, в каждом из которых остановимся и исследуем пешком самые интересные места.

Султанахмет. Это район впечатляющего наследия Восточной Римской и Османской империй. Архитектура разных эпох перенесет вас в прошлое, а я дополню погружение в историю любопытными фактами. Вы узнаете о секретах Айя-Софии, об уникальности и роли этой святыни во все времена. Затем полюбуемся Голубой мечетью — шедевром великолепного века Стамбула. Пройдемся по площади, где находился древний Ипподром, и увидим, что сохранилось здесь от Римской империи.

Улица Истикляль. Самый веселый район Стамбула, напоминающий лондонский Сохо и парижский Пигаль, где жизнь кипит 24 часа в сутки. Вы ощутите атмосферу светской части города, проходя по излюбленным барным улицам местных жителей. Здесь же вы увидите горящую генуэзскую красавицу — Галатскую башню.

Ортакёй. Если спросить стамбульцев, какое место — жемчужина города, то большинство назовут именно Ортакёй. За что эта маленькая набережная получила такую любовь местных? За романтичный вид с огнями Босфорского моста и одноименную мечеть, которая напоминает аккуратный дворец.

Арнавуткёй. И снова окунемся в мир местных жителей, на этот раз в одном из самых престижных районов города. Здесь вы с уверенностью сможете сказать, что вышли за пределы туристических троп. Бары, уютные террасы ресторанов и живое общение ждут вас.

Бебек. Изюминка программы — исторический район на берегу пролива Босфор. Пройтись по набережной, подышать воздухом босфорского бриза и насладиться мерцающими огнями ночного Стамбула. Ведь, как говорят турки, Босфор — это место силы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия автопешеходная, передвижение на автомобиле включено в стоимость
  • Мы заберем вас из удобного вам места в Стамбуле и по окончании отвезем обратно
  • Программа подходит для взрослых и детей от 16 лет
  • Мы сможем заглянуть в понравившийся вам бар или ресторан (еда и напитки не входят в стоимость экскурсии)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 34028 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
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увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера. Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Наталья
прекрасно проведенное время между перелетами. ночной Стамбул, сверкающий огнями, очень впечатлил. прошлись по оживленным ночным улочкам, побывали у основных достопримечательностей. от аэропорта и обратно доехали в комфортабельном минивэне. отдельный респект нашему гиду - Ирине
прекрасно проведенное время между перелетами. ночной Стамбул, сверкающий огнями, очень впечатлил. прошлись по оживленным ночным улочкам,
прекрасно проведенное время между перелетами. ночной Стамбул, сверкающий огнями, очень впечатлил. прошлись по оживленным ночным улочкам,
прекрасно проведенное время между перелетами. ночной Стамбул, сверкающий огнями, очень впечатлил. прошлись по оживленным ночным улочкам,
прекрасно проведенное время между перелетами. ночной Стамбул, сверкающий огнями, очень впечатлил. прошлись по оживленным ночным улочкам,
прекрасно проведенное время между перелетами. ночной Стамбул, сверкающий огнями, очень впечатлил. прошлись по оживленным ночным улочкам,
прекрасно проведенное время между перелетами. ночной Стамбул, сверкающий огнями, очень впечатлил. прошлись по оживленным ночным улочкам,
прекрасно проведенное время между перелетами. ночной Стамбул, сверкающий огнями, очень впечатлил. прошлись по оживленным ночным улочкам,
прекрасно проведенное время между перелетами. ночной Стамбул, сверкающий огнями, очень впечатлил. прошлись по оживленным ночным улочкам,+6
прекрасно проведенное время между перелетами. ночной Стамбул, сверкающий огнями, очень впечатлил. прошлись по оживленным ночным улочкам,
прекрасно проведенное время между перелетами. ночной Стамбул, сверкающий огнями, очень впечатлил. прошлись по оживленным ночным улочкам,
прекрасно проведенное время между перелетами. ночной Стамбул, сверкающий огнями, очень впечатлил. прошлись по оживленным ночным улочкам,
прекрасно проведенное время между перелетами. ночной Стамбул, сверкающий огнями, очень впечатлил. прошлись по оживленным ночным улочкам,
прекрасно проведенное время между перелетами. ночной Стамбул, сверкающий огнями, очень впечатлил. прошлись по оживленным ночным улочкам,
прекрасно проведенное время между перелетами. ночной Стамбул, сверкающий огнями, очень впечатлил. прошлись по оживленным ночным улочкам,
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А
всё здорово, гид классная!
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Irina
Идеальная экскурсия! По прилету в Стамбул, за 2 часа организовали нам экскурсию, быстро, четко и профессионально. Прогулка идеальная, и современный Стамбул и главные исторические достопримечательности. Экскурсовод идеальная по всевозможным пунктам! Миллион раз спасибо экскурсоводу, организатору и водителю!
Идеальная экскурсия! По прилету в Стамбул, за 2 часа организовали нам экскурсию, быстро, четко и профессионально.
Идеальная экскурсия! По прилету в Стамбул, за 2 часа организовали нам экскурсию, быстро, четко и профессионально.
Идеальная экскурсия! По прилету в Стамбул, за 2 часа организовали нам экскурсию, быстро, четко и профессионально.
Идеальная экскурсия! По прилету в Стамбул, за 2 часа организовали нам экскурсию, быстро, четко и профессионально.
Идеальная экскурсия! По прилету в Стамбул, за 2 часа организовали нам экскурсию, быстро, четко и профессионально.
Идеальная экскурсия! По прилету в Стамбул, за 2 часа организовали нам экскурсию, быстро, четко и профессионально.
Идеальная экскурсия! По прилету в Стамбул, за 2 часа организовали нам экскурсию, быстро, четко и профессионально.
Идеальная экскурсия! По прилету в Стамбул, за 2 часа организовали нам экскурсию, быстро, четко и профессионально.+1
Идеальная экскурсия! По прилету в Стамбул, за 2 часа организовали нам экскурсию, быстро, четко и профессионально.
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Tatiana
Замечательная возможность провести с пользой ночную пересадку и узнать «изнутри» несколько интересных районов европейской части города. Экскурсия прошла на одном дыхании! Спасибо Ирине за исторический и культурный контекст, глубокое знание повседневной жизни города.
И… Босфор на восходе дня прекрасен)))
Замечательная возможность провести с пользой ночную пересадку и узнать «изнутри» несколько интересных районов европейской части города.
Замечательная возможность провести с пользой ночную пересадку и узнать «изнутри» несколько интересных районов европейской части города.
Замечательная возможность провести с пользой ночную пересадку и узнать «изнутри» несколько интересных районов европейской части города.
Замечательная возможность провести с пользой ночную пересадку и узнать «изнутри» несколько интересных районов европейской части города.
Замечательная возможность провести с пользой ночную пересадку и узнать «изнутри» несколько интересных районов европейской части города.
Замечательная возможность провести с пользой ночную пересадку и узнать «изнутри» несколько интересных районов европейской части города.
Замечательная возможность провести с пользой ночную пересадку и узнать «изнутри» несколько интересных районов европейской части города.
Замечательная возможность провести с пользой ночную пересадку и узнать «изнутри» несколько интересных районов европейской части города.+2
Замечательная возможность провести с пользой ночную пересадку и узнать «изнутри» несколько интересных районов европейской части города.
Замечательная возможность провести с пользой ночную пересадку и узнать «изнутри» несколько интересных районов европейской части города.
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Кузнецова
Замечательная экскурсия по ночному Стамбулу,все очень понравилось,забрали и отвезли в аэропорт,ночную стыковку провели очень плодотворно,много увидели и даже попробовали национальную кухню Очень хорошая девушка-экскурсовод Назгуль,ответственная и профессиональная
Замечательная экскурсия по ночному Стамбулу,все очень понравилось,забрали и отвезли в аэропорт,ночную стыковку провели очень плодотворно,много увидели
Замечательная экскурсия по ночному Стамбулу,все очень понравилось,забрали и отвезли в аэропорт,ночную стыковку провели очень плодотворно,много увидели
Замечательная экскурсия по ночному Стамбулу,все очень понравилось,забрали и отвезли в аэропорт,ночную стыковку провели очень плодотворно,много увидели
Замечательная экскурсия по ночному Стамбулу,все очень понравилось,забрали и отвезли в аэропорт,ночную стыковку провели очень плодотворно,много увидели
Замечательная экскурсия по ночному Стамбулу,все очень понравилось,забрали и отвезли в аэропорт,ночную стыковку провели очень плодотворно,много увидели
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Татьяна
Великолепно! Гидом была хрупкая девушка - Назгуль. Прекрасная машина, шикарные локации, интереснейшая информация! Очень рекомендую! Очень! Именно с Назгуль! Не пожалеете!
Великолепно! Гидом была хрупкая девушка - Назгуль. Прекрасная машина, шикарные локации, интереснейшая информация! Очень рекомендую! Очень!
Великолепно! Гидом была хрупкая девушка - Назгуль. Прекрасная машина, шикарные локации, интереснейшая информация! Очень рекомендую! Очень!
Великолепно! Гидом была хрупкая девушка - Назгуль. Прекрасная машина, шикарные локации, интереснейшая информация! Очень рекомендую! Очень!
Великолепно! Гидом была хрупкая девушка - Назгуль. Прекрасная машина, шикарные локации, интереснейшая информация! Очень рекомендую! Очень!
Великолепно! Гидом была хрупкая девушка - Назгуль. Прекрасная машина, шикарные локации, интереснейшая информация! Очень рекомендую! Очень!
Великолепно! Гидом была хрупкая девушка - Назгуль. Прекрасная машина, шикарные локации, интереснейшая информация! Очень рекомендую! Очень!
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