На комфортабельном автомобиле мы проедем по нескольким районам Стамбула, в каждом из которых остановимся и исследуем пешком самые интересные места.
Султанахмет. Это район впечатляющего наследия Восточной Римской и Османской империй. Архитектура разных эпох перенесет вас в прошлое, а я дополню погружение в историю любопытными фактами. Вы узнаете о секретах Айя-Софии, об уникальности и роли этой святыни во все времена. Затем полюбуемся Голубой мечетью — шедевром великолепного века Стамбула. Пройдемся по площади, где находился древний Ипподром, и увидим, что сохранилось здесь от Римской империи.
Улица Истикляль. Самый веселый район Стамбула, напоминающий лондонский Сохо и парижский Пигаль, где жизнь кипит 24 часа в сутки. Вы ощутите атмосферу светской части города, проходя по излюбленным барным улицам местных жителей. Здесь же вы увидите горящую генуэзскую красавицу — Галатскую башню.
Ортакёй. Если спросить стамбульцев, какое место — жемчужина города, то большинство назовут именно Ортакёй. За что эта маленькая набережная получила такую любовь местных? За романтичный вид с огнями Босфорского моста и одноименную мечеть, которая напоминает аккуратный дворец.
Арнавуткёй. И снова окунемся в мир местных жителей, на этот раз в одном из самых престижных районов города. Здесь вы с уверенностью сможете сказать, что вышли за пределы туристических троп. Бары, уютные террасы ресторанов и живое общение ждут вас.
Бебек. Изюминка программы — исторический район на берегу пролива Босфор. Пройтись по набережной, подышать воздухом босфорского бриза и насладиться мерцающими огнями ночного Стамбула. Ведь, как говорят турки, Босфор — это место силы.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия автопешеходная, передвижение на автомобиле включено в стоимость
Мы заберем вас из удобного вам места в Стамбуле и по окончании отвезем обратно
Программа подходит для взрослых и детей от 16 лет
Мы сможем заглянуть в понравившийся вам бар или ресторан (еда и напитки не входят в стоимость экскурсии)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 34028 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников.
Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам читать дальшеуменьшить
увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера.
Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
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Наталья
прекрасно проведенное время между перелетами. ночной Стамбул, сверкающий огнями, очень впечатлил. прошлись по оживленным ночным улочкам, побывали у основных достопримечательностей. от аэропорта и обратно доехали в комфортабельном минивэне. отдельный респект нашему гиду - Ирине
+6
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А
Анастасия
всё здорово, гид классная!
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Irina
Идеальная экскурсия! По прилету в Стамбул, за 2 часа организовали нам экскурсию, быстро, четко и профессионально. Прогулка идеальная, и современный Стамбул и главные исторические достопримечательности. Экскурсовод идеальная по всевозможным пунктам! Миллион раз спасибо экскурсоводу, организатору и водителю!
+1
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Tatiana
Замечательная возможность провести с пользой ночную пересадку и узнать «изнутри» несколько интересных районов европейской части города. Экскурсия прошла на одном дыхании! Спасибо Ирине за исторический и культурный контекст, глубокое знание повседневной жизни города. И… Босфор на восходе дня прекрасен)))
+2
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Кузнецова
Замечательная экскурсия по ночному Стамбулу,все очень понравилось,забрали и отвезли в аэропорт,ночную стыковку провели очень плодотворно,много увидели и даже попробовали национальную кухню Очень хорошая девушка-экскурсовод Назгуль,ответственная и профессиональная
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Татьяна
Великолепно! Гидом была хрупкая девушка - Назгуль. Прекрасная машина, шикарные локации, интереснейшая информация! Очень рекомендую! Очень! Именно с Назгуль! Не пожалеете!
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