Ночная экскурсия по Стамбулу предлагает уникальную возможность увидеть город в новом свете. Архитектурные шедевры, такие как Айя-София и Голубая мечеть, выглядят особенно впечатляюще с подсветкой. Прогулка по улице Истикляль позволит ощутить атмосферу светской жизни, а вид на Босфорский мост в Ортакёе подарит незабываемые впечатления. Экскурсия проходит на автомобиле, что позволяет охватить больше мест и сделать ваше путешествие комфортным и безопасным

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Описание экскурсии

На комфортабельном автомобиле мы проедем по нескольким районам Стамбула, в каждом из которых остановимся и исследуем пешком самые интересные места.

Султанахмет. Это район впечатляющего наследия Восточной Римской и Османской империй. Архитектура разных эпох перенесет вас в прошлое, а я дополню погружение в историю любопытными фактами. Вы узнаете о секретах Айя-Софии, об уникальности и роли этой святыни во все времена. Затем полюбуемся Голубой мечетью — шедевром великолепного века Стамбула. Пройдемся по площади, где находился древний Ипподром, и увидим, что сохранилось здесь от Римской империи.

Улица Истикляль. Самый веселый район Стамбула, напоминающий лондонский Сохо и парижский Пигаль, где жизнь кипит 24 часа в сутки. Вы ощутите атмосферу светской части города, проходя по излюбленным барным улицам местных жителей. Здесь же вы увидите горящую генуэзскую красавицу — Галатскую башню.

Ортакёй. Если спросить стамбульцев, какое место — жемчужина города, то большинство назовут именно Ортакёй. За что эта маленькая набережная получила такую любовь местных? За романтичный вид с огнями Босфорского моста и одноименную мечеть, которая напоминает аккуратный дворец.

Арнавуткёй. И снова окунемся в мир местных жителей, на этот раз в одном из самых престижных районов города. Здесь вы с уверенностью сможете сказать, что вышли за пределы туристических троп. Бары, уютные террасы ресторанов и живое общение ждут вас.

Бебек. Изюминка программы — исторический район на берегу пролива Босфор. Пройтись по набережной, подышать воздухом босфорского бриза и насладиться мерцающими огнями ночного Стамбула. Ведь, как говорят турки, Босфор — это место силы.

Организационные детали