Район Ортакёй – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Ортакёй» в Стамбуле, цены от €54, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
8 часов
67 отзывов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Завтра в 08:30
21 июня в 08:30
9586 за человека
Путешествие по ночному Стамбулу
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
45 отзывов
Путешествие по ночному Стамбулу: мосты, районы и история
Опыт незабываемого путешествия по ночному Стамбулу, где история и современность сливаются под светом звезд
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: вторник, среда, пятница и суббота в 20.00
Сегодня в 20:00
21 июня в 20:00
6054 за человека
Местные Базары Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Местные Базары Стамбула
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
70 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Granina
    19 мая 2024
    Большое путешествие по Стамбулу
    Добрый день, очень интересная экскурсия, огромное спасибо гиду Али, который погрузил нас в историю Стамбула и провёл по значимым местам.
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    Али рассказывает очень живо, интересно и с чувством юмора, поэтому пол дня прошли незаметно. Потом мы группой пошли обедать в кафе Бухара, кормили там хорошо: салат, суп, рис с куриным шашлыком. И далее нас ждала другая часть экскурсионной программы - поездка по Босфорту с другим гидом. Нашу группу объединили с другой и отправили к автобусу до пристани и что-то пошло наперекосяк: в два автобуса не влезали все люди, несколько человек ехали стоя и обратно до отелей тоже самое. Видимо организаторы не посчитали количество мест и людей. Само поездка по Босфору тоже не очень понравилась - средняя. Гид всё рассказала про достопримечательности, но сразу могу сказать, что общественный водный транспорт более комфортный - мягкие сиденья и нормальное расстояние между рядами. На экскурсии стояли столы со стульями впритык (закрытая часть корабля), поэтому не все могли влезть между рядами и многие пересели на середину проходу, переставив стулья. Очень понравился дедушка турок: весёлый и не навязчивый (бармен на коробле). Мы купили у него за 70 лир (за 1 шт) турецкий кофе - вкусный. Итого, рекомендую брать эту экскурсию, но корабль я бы взяла отдельно, чтобы послушать историю Стамбула. А если только прокатиться, то это можно воспользоваться общественным водным транспортом, стоит примерно до 30 лир с человека, цена зависит от маршрута.

  • В
    Вадим
    28 января 2024
    Фото прогулка: Стамбул под другим углом
    Я в восторге от результата! Кервен отличный фотограф и приятный собеседник! Показал интересные места! Фото 🔥🔥🔥
  • Н
    Наталья
    15 января 2024
    Фото прогулка: Стамбул под другим углом
    Замечательная экскурсия! Кервен замечательный экскурсовод и фотограф! Все прошло на отлично! Прогулка была очень интересной и познавательной! Рекомендую.
  • N
    Nastasiy
    22 июля 2022
    Круиз на яхте по Босфору и Золотому Рогу
    Отличная обзорная экскурсия, с воды Стамбул прекрасен, рекомендую
  • Е
    Евгений
    5 октября 2021
    Незабываемое приключение по Босфору на электромобиле Twizy
    Необычное путешествие! Очень понравилось. Гид Caglayan великолепен. Окунуться в жизнь настоящего Стамбула, раствориться в трафике большого города на маленьких, но
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    шустрых электрокарах! Здорово! Переплыть 2 раза на пароме из Европы в Азию, посмотреть виды на Босфор с обоих берегов. Покушать в очень вкусном и не дорогом ресторане. Нам очень понравилось. Спасибо отдельное Caglayan! Составил программу пребывания в городе, порекомендовал рестораны. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Район Ортакёй»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Босфор
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  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Истикляль
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Район Ортакёй" можно забронировать 3 экскурсии от 54 до 86 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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