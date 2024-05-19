1 чел.
По популярности
скидка
9%
Групповая
8 часов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Завтра в 08:30
21 июня в 08:30
95€86 за человека
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Путешествие по ночному Стамбулу: мосты, районы и история
Опыт незабываемого путешествия по ночному Стамбулу, где история и современность сливаются под светом звезд
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: вторник, среда, пятница и суббота в 20.00
Сегодня в 20:00
21 июня в 20:00
60€54 за человека
Индивидуальная
3 часа
Местные Базары Стамбула
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
€70 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGranina19 мая 2024Добрый день, очень интересная экскурсия, огромное спасибо гиду Али, который погрузил нас в историю Стамбула и провёл по значимым местам.
- ВВадим28 января 2024Фото прогулка: Стамбул под другим угломЯ в восторге от результата! Кервен отличный фотограф и приятный собеседник! Показал интересные места! Фото 🔥🔥🔥
- ННаталья15 января 2024Фото прогулка: Стамбул под другим угломЗамечательная экскурсия! Кервен замечательный экскурсовод и фотограф! Все прошло на отлично! Прогулка была очень интересной и познавательной! Рекомендую.
- NNastasiy22 июля 2022Круиз на яхте по Босфору и Золотому РогуОтличная обзорная экскурсия, с воды Стамбул прекрасен, рекомендую
- ЕЕвгений5 октября 2021Незабываемое приключение по Босфору на электромобиле TwizyНеобычное путешествие! Очень понравилось. Гид Caglayan великолепен. Окунуться в жизнь настоящего Стамбула, раствориться в трафике большого города на маленьких, но
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Район Ортакёй»
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