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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Как описано в названии,Улица Истикляль и площадь Таксим, одна из самых молодых и самых старых улиц Стамбула. в этой поездке я расскажу вам о старых церквях и улочках улицы.
легендарная Галатасарайская башня, Галатский мост и Базар специй.
Мы можем продлить тур и изменить маршрут по желанию гостей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуга гида
- Что не входит
- Выходные билеты в Музей
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: я заберу вас из гостиницыЗавершение: возле египетского базараили (желанию гостей)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Плата за вход в Галатскую башню не включена
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Водные развлечения
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