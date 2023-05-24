Вечно молодой Таксим

Описание
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Ответы на вопросы
Вечно молодой Таксим
Вечно молодой Таксим
Вечно молодой Таксим
Вечно молодой Таксим
Вечно молодой Таксим
Вечно молодой Таксим
Ближайшие даты:
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Как описано в названии,Улица Истикляль и площадь Таксим, одна из самых молодых и самых старых улиц Стамбула. в этой поездке я расскажу вам о старых церквях и улочках улицы.
легендарная Галатасарайская башня, Галатский мост и Базар специй.
Мы можем продлить тур и изменить маршрут по желанию гостей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга гида
Что не входит
  • Выходные билеты в Музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: я заберу вас из гостиницы
Завершение: возле египетского базараили (желанию гостей)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Плата за вход в Галатскую башню не включена
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
История и архитектура
Ночные
Романтические
Водные развлечения
Шопинг
Площадь Таксим
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