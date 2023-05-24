Как описано в названии,Улица Истикляль и площадь Таксим, одна из самых молодых и самых старых улиц Стамбула. в этой поездке я расскажу вам о старых церквях и улочках улицы.

легендарная Галатасарайская башня, Галатский мост и Базар специй.

Мы можем продлить тур и изменить маршрут по желанию гостей.