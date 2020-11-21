1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Главное в Стамбуле

Экскурсия ⛳ начнется в одном из самых старых уголков города — площади Ипподром, где вы встретите артефакты тысячелетней давности из Азии и Европы. Вы увидите три древних обелиска и один памятник европейской культуры. Мы прогуляемся к дворцу 16-го столетия, осмотрим внешнюю часть дворца и поговорим о его удивительной истории 📖. А покидая площадь, насладимся видом Голубой мечети — я расскажу, какие ценные материалы использовали при ее строительстве. После мы посетим Цистерну Базилику — пожалуй, самую мистическую достопримечательность 🏛️ города. Полумрак, подсветка резных колонн, голова Медузы — вы проникнитесь атмосферой таинственности и услышите о секретах Цистерны.

Также в программе:

Величественная Айя-София, где приняла крещение княгиня Ольга: вы услышите о судьбах первых византийских правителей.

Вокзал Восточный экспресс, описанный в знаменитом романе Агаты Кристи — впечатление от его убранства дополнит чашечка ароматного восточного кофе в здешнем аутентичном кафе.

Мечеть Сулеймание — шедевр архитектуры 16 столетия — и усыпальница знаменитых Сулеймана Великолепного и Хюррем-Роксоланы, чью историю любви мы также вспомним.

Пряности и специи

Мы сделаем перерыв на обед в одном из аутентичных заведений, где вы сможете попробовать блюда местной кухни 🥧 — я дополню эти впечатления рассказом о наших традициях и культуре. После направимся в лабиринты Египетского базара: ароматы восточных специй соблазнят вас на покупки сладостей и пряностей, душистого чая и кофе. А завершится прогулка 👣 в городе торговли — на Гранд-базаре, где продаются удивительные вещи, и, кажется, можно отыскать даже лампу Аладдина.

Организационные детали