1 отзыв оставили туристы

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Must see в Стамбуле за 5 часов!

От Айя-Софии до Цистерны Базилики — проникнуться историей у знаковых мест и посетить главные рынки

5
1 отзыв
Mahmut
Mahmut – Гид из Стамбула
В этом маршруте — самые интересные памятники турецкого «Вечного города», где смешались культуры Европы и Азии.

Вы отыщете следы древних греков и римлян, услышите о расцвете Византии и познакомитесь с реликвиями Османской империи.

А во время обеда и посещения колоритных рынков я расскажу о турецкой кухне 🥧, давних традициях и современной жизни города.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 25€23 за человекаскидка8%

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Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!

Что вас ожидает

Главное в Стамбуле
Экскурсия ⛳ начнется в одном из самых старых уголков города — площади Ипподром, где вы встретите артефакты тысячелетней давности из Азии и Европы. Вы увидите три древних обелиска и один памятник европейской культуры. Мы прогуляемся к дворцу 16-го столетия, осмотрим внешнюю часть дворца и поговорим о его удивительной истории 📖. А покидая площадь, насладимся видом Голубой мечети — я расскажу, какие ценные материалы использовали при ее строительстве. После мы посетим Цистерну Базилику — пожалуй, самую мистическую достопримечательность 🏛️ города. Полумрак, подсветка резных колонн, голова Медузы — вы проникнитесь атмосферой таинственности и услышите о секретах Цистерны.

Также в программе:

  • Величественная Айя-София, где приняла крещение княгиня Ольга: вы услышите о судьбах первых византийских правителей.
  • Вокзал Восточный экспресс, описанный в знаменитом романе Агаты Кристи — впечатление от его убранства дополнит чашечка ароматного восточного кофе в здешнем аутентичном кафе.
  • Мечеть Сулеймание — шедевр архитектуры 16 столетия — и усыпальница знаменитых Сулеймана Великолепного и Хюррем-Роксоланы, чью историю любви мы также вспомним.

Пряности и специи
Мы сделаем перерыв на обед в одном из аутентичных заведений, где вы сможете попробовать блюда местной кухни 🥧 — я дополню эти впечатления рассказом о наших традициях и культуре. После направимся в лабиринты Египетского базара: ароматы восточных специй соблазнят вас на покупки сладостей и пряностей, душистого чая и кофе. А завершится прогулка 👣 в городе торговли — на Гранд-базаре, где продаются удивительные вещи, и, кажется, можно отыскать даже лампу Аладдина.

Организационные детали

  • Обратите внимание: по понедельникам закрыт вход в усыпальницу Сулеймана; в воскресенье Гранд-базар не работает.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в Цистерну Базилика (30 лир/чел. ), а также обед, чай или кофе (по желанию)
  • К сожалению, в период пандемии Цистерна Базилика закрыта, мы ее не посещаем
Начало и место завершения
🚩 у трамвайной станции Султанахмет (Blue Mosque)
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!
Must see в Стамбуле за 5 часов!

Экскурсия проводится в будние дни в 10:00, в воскресенье в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Mahmut
Mahmut
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Махмут. С 2006 года я работаю профессиональным гидом на русском языке. Получил образование в Москве, в университете РГГУ по специальности «Международные отношения», закончил магистратуру. Очень люблю свою работу. Буду рад встретить вас в моем любимом Стамбуле и познакомить с культурой, особенностями и достопримечательностями этого замечательного города!
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1 отзыв оставили туристы

21 ноября 2020
6ть часов пролетели незаметно, мы даже не устали. Гид отзывчивый, даже после экскурсии нам помогал :). Узнали много нового о исламе и традициях местных. Вначале переживали, что мы не поймем турка, но он учился в России, владение языком на 90%. Рекомендую!

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