1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам
Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Азиатской части Стамбула - Величественная Азия взгляд с высоты
Начало: Лобби вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€500 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Атмосферная прогулка по Стамбулу с фотографом
Начало: Галатская башня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Восточная сказка: Фототур
Начало: По договоренности, любая удобная для Вас локация
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за человека
Мини-группа
3 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00, 20:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в стиле Лайфстайл
Начало: Начало экскурсии по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр24 мая 2024Вероника прекрасный гид, любящий город. Нам всё понравилось! Было интересно.
- ММария27 апреля 2024Отличная прогулка, прекрасные фото)
- OOlga26 апреля 2024Стамбул: город воспоминанийОчень интересная экскурсия. Отлично для первого дня в Стамбуле. Центр мы еще успеем посмотреть, а на эти улочки бы не зашли. Храмы, Тонель, узкие улочки, чай, самые вкусные сладости, набережная, коты, чайки, дельфины.
- EEkaterina23 апреля 2024Нашим экскурсоводом была Вероника, в начале экскурсии она задала нам несколько вопросов и подстроила план экскурсии под наши предпочтения. Нам
- LLarisa21 апреля 2024Экскурсия очень понравилась) Увидели необычные для нас места, прогулялись по супер атмосферным улочкам, где живут местные жители, пообедали с шикарным
- ЕЕвгений18 апреля 2024Стамбул: город воспоминанийБыло интересно и не стандартно, кому интересно больше узнать о Стамбуле изнутри, а не просто пройти по стандартному маршруту, Вам
- ААнастасия29 февраля 2024Искренне благодарим Серкана за чудесную прогулку по городу и замечательные фотографии. Все локации, которые мы хотели бы посетить, были учтены
- ООксана24 ноября 2023Стамбул: город воспоминанийЖанна встретила нас в отеле, провела интересную познавательную экскурсию, а также помогла сориентироваться в городе и подсказала, где лучше попробовать турецкую кухню. Мы остались очень довольны.
- ЕЕкатерина5 сентября 2023Мультикультурный Стамбул групповая экскурсияВеликолепная экскурсия! Большое спасибо!
- ООльга19 июня 2023Замечательная прогулка. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «улочки»
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