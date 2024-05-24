улочки – экскурсии в Стамбуле

Найдено 8 экскурсий в категории «улочки» в Стамбуле, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам
Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за человека
Экскурсия в Азиатской части Стамбула - Величественная Азия взгляд с высоты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Экскурсия в Азиатской части Стамбула - Величественная Азия взгляд с высоты
Начало: Лобби вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
500 за всё до 5 чел.
Атмосферная прогулка по Стамбулу с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
5 отзывов
Атмосферная прогулка по Стамбулу с фотографом
Начало: Галатская башня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 6 чел.
Восточная сказка: Фототур
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
1 отзыв
Восточная сказка: Фототур
Начало: По договоренности, любая удобная для Вас локация
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за человека
На скорости по следам истории: обзорная прогулка на сигвее
🛴 На самокатах
Мини-группа
3 часа
На скорости по следам истории: обзорная прогулка на сигвее
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00, 20:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за человека
Фотосессия в стиле Лайфстайл
🚶 Пешая
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в стиле Лайфстайл
Начало: Начало экскурсии по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    24 мая 2024
    Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
    Вероника прекрасный гид, любящий город. Нам всё понравилось! Было интересно.
  • М
    Мария
    27 апреля 2024
    Восточная сказка: Фототур
    Отличная прогулка, прекрасные фото)
  • O
    Olga
    26 апреля 2024
    Стамбул: город воспоминаний
    Очень интересная экскурсия. Отлично для первого дня в Стамбуле. Центр мы еще успеем посмотреть, а на эти улочки бы не зашли. Храмы, Тонель, узкие улочки, чай, самые вкусные сладости, набережная, коты, чайки, дельфины.
  • E
    Ekaterina
    23 апреля 2024
    Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
    Нашим экскурсоводом была Вероника, в начале экскурсии она задала нам несколько вопросов и подстроила план экскурсии под наши предпочтения. Нам
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    все очень понравилось- Стамбул прекрасен, и Вероника рассказала интересные истории из жизни современного города, показала местные рестораны и кафе. Мы попробовали вкусную необычную баклаву с турецким чаем и турецкие уличные бургеры с айраном. Потом мы прогулялись до «пьяной лестницы» популярной среди местной молодежи и прокатились на пароме до азиатской части Стамбула. Все было хорошо спланировано и, проходив весь день, мы совершенно не устали. Вероника также проводит автомобильные экскурсии до мест, куда проблематично добраться на общественном транспорте. В следующий раз мы обязательно воспользуемся. Если историческую часть города вы уже знаете, то эта экскурсия откроет для вас Стамбул совершенно с другой стороны.

  • L
    Larisa
    21 апреля 2024
    Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
    Экскурсия очень понравилась) Увидели необычные для нас места, прогулялись по супер атмосферным улочкам, где живут местные жители, пообедали с шикарным
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    видом на Босфор. Да и в принципе вся прогулка была интересная, подчерпнули много нового. Рады что нашли такого гида и эту экскурсию))

  • Е
    Евгений
    18 апреля 2024
    Стамбул: город воспоминаний
    Было интересно и не стандартно, кому интересно больше узнать о Стамбуле изнутри, а не просто пройти по стандартному маршруту, Вам
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    сюда. Жанна все рассказала, показала интересные места скрытые от толп туристов, нам очень все понравилось. Плюсом Жанна дала контакт, чтобы мы могли обратиться за помощью к ней, если что-то вдруг захотим узнать онлайн (ватс ап). Спасибо Жанна!

  • А
    Анастасия
    29 февраля 2024
    Атмосферная прогулка по Стамбулу с фотографом
    Искренне благодарим Серкана за чудесную прогулку по городу и замечательные фотографии. Все локации, которые мы хотели бы посетить, были учтены
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    Серканом при составлении маршрута. Очень вежливый, спокойный, внимательный, всегда помогал с выбором лучшего места для фото и расположением. Все спокойно, без спешки. Рекомендую Серкана путешественникам в Стамбуле, у вас останутся приятные впечатления о городе и классные фотки!

  • О
    Оксана
    24 ноября 2023
    Стамбул: город воспоминаний
    Жанна встретила нас в отеле, провела интересную познавательную экскурсию, а также помогла сориентироваться в городе и подсказала, где лучше попробовать турецкую кухню. Мы остались очень довольны.
  • Е
    Екатерина
    5 сентября 2023
    Мультикультурный Стамбул групповая экскурсия
    Великолепная экскурсия! Большое спасибо!
  • О
    Ольга
    19 июня 2023
    Атмосферная прогулка по Стамбулу с фотографом
    Замечательная прогулка. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «улочки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
  2. Профессиональная фотосессия в Стамбуле
  3. Экскурсия в Азиатской части Стамбула - Величественная Азия взгляд с высоты
  4. Атмосферная прогулка по Стамбулу с фотографом
  5. Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "улочки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 75 до 500. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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