8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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до восточной части на общественном пароме, попутно гид рассказывал о Стамбуле и достопримечательностях, которые мы проплывали. Само содержание экскурсии очень насыщенное, мы вряд ли сами бы добрались до этих мест, и точно не узнали бы в том объёме, который удалось охватить благодаря гиду. Абдуррахим очень интересный рассказчик(есть с чем сравнить, у нас было 3 гида за поездку), оперирует как фактами из прошлого, так и из настоящего, плюс он очень переживал, чтобы мы все успели посмотреть, поэтому возил нас между точками на общественном транспорте или такси, за что отдельная благодарность, а ещё успевал нас фотографировать! За 3 часа мы узнали и посмотрели здесь больше, чем за целый день самостоятельных прогулок)