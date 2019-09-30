8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду

Хасан
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Хасан – ваш гид
Экскурсия вдоль Босфора — это комбинация прекрасных видов и значимых «свидетелей» прошлого.

Час посвятим морской прогулке: вы полюбуетесь красивыми районами и погрузитесь в историю завоевания Константинополя, проплывая мимо крепости Румелихисар.

Кроме того, оцените мощь османской флотилии и в деталях изучите резную мечеть Ортакей.

Отдохнуть от новых знаний и эстетических впечатлений помогут гастро-открытия — вы попробуете турецкие сладости в исторической пекарне и лучший балык экмек.
50 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автобусе
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель или же у остановки
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У этой экскурсии8 отзывов
4.63
Стамбул и Босфор — вечный дуэт
Стамбул и Босфор — вечный дуэт

Что вас ожидает

Панорамы и истории с борта кораблика
На экскурсии, посвященной Босфору, вы, конечно, отправитесь в плавание по легендарному проливу. По пути взглянете на деревянные дома аристократического района Арнавуткей, Военно-морской колледж османского периода и на престижный район Бебек. Особое внимание уделим Румельской крепости — месту смерти Константинополя и рождения Стамбула. С воды вы посмотрите на ее каменные башни 15 века, а я расскажу о строительстве цитадели в рекордные сроки для того времени и объясню, почему завоеватели Константинополя выбрали эту часть Босфора — в итоге вы осознаете главную смену эпох в прошлом города.

Мечети и музеи на Босфоре
После изучения крепости прогуляемся по набережной и понаблюдаем за рыбаками. Около Босфорского моста вас ждет одна из «открыточных» достопримечательностей Стамбула — изящная мечеть Ортакей. Рассматривая ее фасады и интерьеры, вы узнаете об особенностях османского барокко и значении росписей на стенах. Недалеко от бухты Золотой Рог увидите, пожалуй, самую нестандартную мечеть Стамбула. А в комплексе и мечети Кылыч Али-паши услышите о судьбе османского адмирала итальянского происхождения. Морская тема продолжится в музее Навал, где вы рассмотрите оригинальные лодки Османской державы и Турецкой республики.

Вкусы морского города
Прогулка порадует вас и гастрономическими открытиями. У мечети Ортакей вы попробуете традиционный печеный картофель кумпир или напоминающую мороженое дондурму. За балык экмеком (рыбой в хлебе) заглянем к известному мастеру Марио или на рыбной рынок, куда ходят стамбульцы. А на десерт вы отправитесь в историческую пекарню Гюллюоглу, где попробуете разные виды баклавы, лукума и других сладостей.

Организационные детали

  • В стоимость не включен билет на морскую прогулку (25 лир за человека) и входные билеты (для вас и для гида) в музей Навал (8,5 лир ~ 2$; закрыт по понедельникам).
  • Расходы на общественный транспорт и любые угощения вы оплачиваете только за себя.
Стамбул и Босфор — вечный дуэт
Стамбул и Босфор — вечный дуэт
Стамбул и Босфор — вечный дуэт
Стамбул и Босфор — вечный дуэт
Стамбул и Босфор — вечный дуэт
Стамбул и Босфор — вечный дуэт
Стамбул и Босфор — вечный дуэт
Стамбул и Босфор — вечный дуэт
Стамбул и Босфор — вечный дуэт
Стамбул и Босфор — вечный дуэт
Стамбул и Босфор — вечный дуэт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель или же у остановки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Хасан
Хасан
Меня зовут Хасан. Уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Периодически провожу частные экскурсии и являюсь референт-переводчиком на международных выставках и бизнес-встречах. Буду рад стать вашим проводником: помогу вдохновиться городом, а также поделюсь историей и красивыми панорамами великолепного Стамбула.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 сентября 2019
Экскурсия прошла легко и весело, Стамбул потрясающий город контрастов. Спасибо за подаренные эмоции!
8 июля 2019
Самая важная оценка работы гида- это желание путешественника вернуться ещё раз в Стамбул😊, рассказать и порекомендовать друзьям, оставить тёплые воспоминания о проведённом времени: всё из этого я могу сказать про себя. И тут самое важное не содержание экскурсии, не количество мест и видов, которые вы посетили, а искренняя любовь к стране, традициям, истории - если это это так, путешественники почувствуют это. Я никогда не хотела в Стамбул и воспринимала Турцию, только, как пляжный отдых, но, волей случая - выпало 3 дня. Многое увидела глазами Хасана, изменилось мнение о традициях в мусульманстве, свободном времени горожан, образу жизни. Динамично, без напряжения... погуляли, посмотрели ... попили чай...без привязки по времени. Хасан гибко относится к пожеланиям и просьбам. Если вы предпочитаете увидеть истинный, аутентичный Стамбул - смело бронируйте экскурсию. Хасан, спасибо за всё! С наилучшими пожеланиями, Ольга
Алла
30 апреля 2019
Замечательная экскурсия, которая позволила побывать в местах, которые турист сам никогда не найдёт! Учитывая наше двухдневное знакомство со Стамбулом, Хасан подстроил экскурсию по нас! Огромное ему спасибо! Смогли не просто вкусно покушать, сделать отличные фото, но и увидеть Стамбул совсем по другому.
23 апреля 2019
Так как за два дня до этого были на другой экскурсии с Босфором пришлось перекраивать маршрут. Считаю, что Хасан мог более удачно предложить другие места для просмотра. Также как оказалось многие музеи были закрыты в этот день, о чем мы не были предупреждены. Считаю, что за данную экскурсию цена неоправданно завышена. Сам Хасан как экскурсовод не очень понравился и вообще был болен с температурой. Лучше бы вообще тогда отменил экскурсию, чтобы не портить впечатление о городе.
2 апреля 2019
Спасибо Хасану! Провёл интересную экскурсию. Не стандартный маршрут, очень сильно помог ориентироваться в городе.
8 марта 2019
Спасибо большое Хасану!
10-часовая экскурсия подобно турецкому ковру "соткалась" не только из погружения в историческую составляющую города (религия, архитектура, культура), но и из ощущения текущего импульса города (о чем местные люди думают и чем живут, где делают покупки и где кушают).
На протяжении всей экскурсии Хасан делился интересными фактами и готов был сделать хорошие фотографии.
28 февраля 2019
25 февраля день с переменной облачностью, порывами ветра, но уже без дождя и снега. Это была вторая наша экскурсия, после обзорной и наше настроение было слегка подмочено дождем и снегом, которые не входили в наши ожидания и планы. Хасан спокойный, компетентный, внимательный и заинтересованный гид. Материал преподносит системно, последовательно, большое внимание уделяет истории ислама, основным канонам этого учения, при этом никак не выделяет его среди других религий. При посещении мечетей, обращает внимание на исторические и архитектурные особенности каждой из них, сопровождая свой рассказ легендами и историческими фактами, что особенно запоминается. При посещении крепости поражаешься прекрасными видами Босфора и человеческого гения, которые позволили возвести крепость в кратчайшие сроки. Количество информации и пройденных километров, требовали своего восполнения и мы прекрасно отобедали в ресторане Нусрет Гекче очень вкусными бургерами. Ну а завершили экскурсию десертами в ресторане Guru, что оставило приятное послевкусие от прогулки, экскурсии и колорита прекрасного Стамбула.
27 января 2019
В Стамбуле были проездом , стояла задача объять необъятное, осмотреть город за один день)) И Хасан попытался нам выполнить эту невозможную миссию. Мы осмотрели и старый город и частично новый,покатались по Босфору, вкусили вкус стритфуда Стамбула, в том числе и знаменитую турецкую пахвалу в пекарне тех кто вообще придумал эти вкусняшки.Ну и конечно лучшие виды для фото сессии. Хасан владеет 6-ю языками, начитан, эрудирован. Вообщем рекомендуем.

Хасан проводит ещё 2 экскурсии

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