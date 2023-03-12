8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Стамбул и Босфор - вечный дуэт

Прокатиться на кораблике, прогуляться по колоритным улицам, углубиться в историю и кулинарию
Эпоха великих завоеваний, роскошная архитектура, динамика современного мегаполиса и гастрономические открытия — эта экскурсия раскроет для вас Стамбул с нескольких ракурсов.

Мы насладимся панорамами с борта кораблика, поговорим о завоевании Константинополя и исследуем мечети. Дополним программу национальными кушаньями и сладостями в знаменитой пекарне.
4.8
36 отзывов
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
Стамбул и Босфор - вечный дуэт

Описание экскурсии

Панорамы и истории с борта кораблика

  • Отправимся в плавание по легендарному проливу.
  • По пути увидим деревянные дома аристократического района Арнавуткёй, Военно-морской колледж османского периода и на престижный район Бебек.
  • Особое внимание уделим Румельской крепости — месту смерти Константинополя и рождения Стамбула.
  • Полюбуемся каменными башнями 15 века с воды.
  • Мы расскажем, зачем цитадель выстроили в рекордные для того времени сроки.
  • Объясним, почему завоеватели Константинополя выбрали эту часть Босфора.
  • Вы поймёте, какие события стали поворотными в истории города.

Мечети на Босфоре

  • Прогуляемся по набережной и понаблюдаем за рыбаками.
  • Увидим одну из «открыточных» достопримечательностей Стамбула — изящную мечеть Ортакёй.
  • Рассмотрим её фасады и интерьеры, и вы узнаете об особенностях османского барокко и значении росписей на стенах.
  • Полюбуемся самой нестандартной мечетью Стамбула.
  • Вы услышите о судьбе османского адмирала итальянского происхождения в мечети Кылыч Али-паши.

Вкусы морского города

  • При желании вы попробуете традиционный печёный картофель кумпир или напоминающую мороженое дондурму.
  • За балык экмеком (рыбой в хлебе) заглянем к известному мастеру Марио или на рыбной рынок, куда ходят стамбульцы.
  • Десерт — в исторической пекарне Гюллюоглу, где подают разные виды баклавы, лукума и других сладостей.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет на морскую прогулку — 25 лир за чел., а также на другие виды общественного транспорта или такси. Билет для гида покупать не нужно.
  • Угощения в кафе и дегустация не входят в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан
Хасан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1159 туристов
Я уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Периодически провожу частные экскурсии и являюсь референт-переводчиком на международных выставках и бизнес-встречах. Я и моя команда будем рады стать вашими проводниками: поможем вдохновиться городом, а также поделимся историей и красивыми панорамами великолепного Стамбула.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Две недели, как мы вернулись из Стамбула, а до сих пор находимся под впечатлением - и во многом это заслуга нашего гида, Хасана!
За одну экскурсию мы столько всего увидели, услышали
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так много живых рассказов из истории города, что как будто сами перенеслись на несколько веков назад. Маршрут был построен так, что маленький ребёнок не устал - мы то катались на пароме, то спускались в метро, часть пути проделали на такси - при этом увлекательный рассказ не прерывался ни на минуту.
Самостоятельно мы бы до этих локаций точно не добрались.
Отдельное спасибо за большое количество удачных снимков.
В мае планируем ещё одну поездку в Стамбул - и обязательно возьмём с ним ещё экскурсии.

Две недели, как мы вернулись из Стамбула, а до сих пор находимся под впечатлением - и во многом это заслуга нашего гида, Хасана!
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Е
Прекрасный гид, узнали как исторические факты, так и много интересных местных моментов, которые нас интересовали. Увидели прекрасный секретный сад, который бы не нашли сами, попробовали вкусные закуски и десерты. Спасибо!
Прекрасный гид, узнали как исторические факты, так и много интересных местных моментов, которые нас интересовали. Увидели
Прекрасный гид, узнали как исторические факты, так и много интересных местных моментов, которые нас интересовали. Увидели
Прекрасный гид, узнали как исторические факты, так и много интересных местных моментов, которые нас интересовали. Увидели
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Д
Нам все очень понравилось! Хасан невероятно светлой и доброй души человек! Надо особо отметить его невероятную честность и добропорядочность - случайно слиплись купюры и мы не заметили. Хасан вернул все
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до последней копейки. Нашёл способ перевести лишнюю сумму денег на карту. Спасибо ему огромное за это. Также хочется отметить, что с Хасаном было очень легко и комфортно общаться, чувствуется его любовь к городу и стране. Он показал Стамбул с нестандартной стороны - интересный маршрут и вкусные национальные угощения. Однозначно рекомендую экскурсию по Босфору на пароме - прекрасные виды гарантируют хорошие фотографии.

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Т
Гид Хасан -это лучшее, что могло случиться с нами в первые дни знакомства с прекрасным и пока незнакомым Стамбулом. Чёткая организация и желание идти навстречу пожеланиям туристов. . Эрудированный и
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заботливый гид, который знает ответы на все наши вопросы. Хасан не давит сухой статистикой и не запоминающимися датами, очень легко и интересно подаёт материал. Привёз в чудное место с великолепным чаем, кофе и видом на сказочную мечеть. Обед был не менее приятен, нам даже сделали сюрприз, преподнеся лепёшку с названием страны, сделанным из чёрного тмина. Хасан показал и рассказал гораздо больше, чем было запланированно. В нем очень сильно желание поделиться знаниями, и мы с огромным удовольствием воспользуемся его любезностью ещё не один раз.
С самыми добрыми пожеланиями и благодарностью -вся наша группа.

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Алина
Прекрасная экскурсия! Нашим гидом был Абдуррахим, Хасан заранее предупредил о замене. Т. к. мы были ограничены по времени (нужно было успеть в аэропорт), вместо часовой прогулки по Босфору мы добрались
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до восточной части на общественном пароме, попутно гид рассказывал о Стамбуле и достопримечательностях, которые мы проплывали. Само содержание экскурсии очень насыщенное, мы вряд ли сами бы добрались до этих мест, и точно не узнали бы в том объёме, который удалось охватить благодаря гиду. Абдуррахим очень интересный рассказчик(есть с чем сравнить, у нас было 3 гида за поездку), оперирует как фактами из прошлого, так и из настоящего, плюс он очень переживал, чтобы мы все успели посмотреть, поэтому возил нас между точками на общественном транспорте или такси, за что отдельная благодарность, а ещё успевал нас фотографировать! За 3 часа мы узнали и посмотрели здесь больше, чем за целый день самостоятельных прогулок)

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Ольга
Самая важная оценка работы гида- это желание путешественника вернуться ещё раз в Стамбул😊, рассказать и порекомендовать друзьям, оставить тёплые воспоминания о проведённом времени: всё из этого я могу сказать про
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себя. И тут самое важное не содержание экскурсии, не количество мест и видов, которые вы посетили, а искренняя любовь к стране, традициям, истории - если это это так, путешественники почувствуют это. Я никогда не хотела в Стамбул и воспринимала Турцию, только, как пляжный отдых, но, волей случая - выпало 3 дня. Многое увидела глазами Хасана, изменилось мнение о традициях в мусульманстве, свободном времени горожан, образу жизни. Динамично, без напряжения… погуляли, посмотрели … попили чай… без привязки по времени. Хасан гибко относится к пожеланиям и просьбам. Если вы предпочитаете увидеть истинный, аутентичный Стамбул - смело бронируйте экскурсию. Хасан, спасибо за всё! С наилучшими пожеланиями, Ольга

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