8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эпоха великих завоеваний, роскошная архитектура, динамика современного мегаполиса и гастрономические открытия — эта экскурсия раскроет для вас Стамбул с нескольких ракурсов.
Мы насладимся панорамами с борта кораблика, поговорим о завоевании Константинополя и исследуем мечети. Дополним программу национальными кушаньями и сладостями в знаменитой пекарне.
Мы насладимся панорамами с борта кораблика, поговорим о завоевании Константинополя и исследуем мечети. Дополним программу национальными кушаньями и сладостями в знаменитой пекарне.
Описание экскурсии
Панорамы и истории с борта кораблика
- Отправимся в плавание по легендарному проливу.
- По пути увидим деревянные дома аристократического района Арнавуткёй, Военно-морской колледж османского периода и на престижный район Бебек.
- Особое внимание уделим Румельской крепости — месту смерти Константинополя и рождения Стамбула.
- Полюбуемся каменными башнями 15 века с воды.
- Мы расскажем, зачем цитадель выстроили в рекордные для того времени сроки.
- Объясним, почему завоеватели Константинополя выбрали эту часть Босфора.
- Вы поймёте, какие события стали поворотными в истории города.
Мечети на Босфоре
- Прогуляемся по набережной и понаблюдаем за рыбаками.
- Увидим одну из «открыточных» достопримечательностей Стамбула — изящную мечеть Ортакёй.
- Рассмотрим её фасады и интерьеры, и вы узнаете об особенностях османского барокко и значении росписей на стенах.
- Полюбуемся самой нестандартной мечетью Стамбула.
- Вы услышите о судьбе османского адмирала итальянского происхождения в мечети Кылыч Али-паши.
Вкусы морского города
- При желании вы попробуете традиционный печёный картофель кумпир или напоминающую мороженое дондурму.
- За балык экмеком (рыбой в хлебе) заглянем к известному мастеру Марио или на рыбной рынок, куда ходят стамбульцы.
- Десерт — в исторической пекарне Гюллюоглу, где подают разные виды баклавы, лукума и других сладостей.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет на морскую прогулку — 25 лир за чел., а также на другие виды общественного транспорта или такси. Билет для гида покупать не нужно.
- Угощения в кафе и дегустация не входят в стоимость.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1159 туристов
Я уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Периодически провожу частные экскурсии и являюсь референт-переводчиком на международных выставках и бизнес-встречах. Я и моя команда будем рады стать вашими проводниками: поможем вдохновиться городом, а также поделимся историей и красивыми панорамами великолепного Стамбула.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Две недели, как мы вернулись из Стамбула, а до сих пор находимся под впечатлением - и во многом это заслуга нашего гида, Хасана!
За одну экскурсию мы столько всего увидели, услышали
За одну экскурсию мы столько всего увидели, услышали
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Прекрасный гид, узнали как исторические факты, так и много интересных местных моментов, которые нас интересовали. Увидели прекрасный секретный сад, который бы не нашли сами, попробовали вкусные закуски и десерты. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Нам все очень понравилось! Хасан невероятно светлой и доброй души человек! Надо особо отметить его невероятную честность и добропорядочность - случайно слиплись купюры и мы не заметили. Хасан вернул все
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Гид Хасан -это лучшее, что могло случиться с нами в первые дни знакомства с прекрасным и пока незнакомым Стамбулом. Чёткая организация и желание идти навстречу пожеланиям туристов. . Эрудированный и
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия! Нашим гидом был Абдуррахим, Хасан заранее предупредил о замене. Т. к. мы были ограничены по времени (нужно было успеть в аэропорт), вместо часовой прогулки по Босфору мы добрались
Вам был полезен этот отзыв?
Самая важная оценка работы гида- это желание путешественника вернуться ещё раз в Стамбул😊, рассказать и порекомендовать друзьям, оставить тёплые воспоминания о проведённом времени: всё из этого я могу сказать про
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Стамбул и Босфор - вечный дуэт»
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
Узнать город контрастов: его история, культура, жизнь и виды на экскурсии «по Европе и Азии»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €95 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Скрытый Стамбул
Погулять по аутентичным районам и прокатиться на пароме по Босфору
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
€38 за человека
Групповая
до 20 чел.
По Босфору - к достопримечательностям Стамбула
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Босфору: дворец Бейлербей, мечеть Чамлыджа и холм Пьер Лоти с невероятными видами ждут вас
Начало: У вашего отеля в районах Бейоглу и Фатих
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€100 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Стамбул за гранью известного - по Босфору в Сарыер
Побывать в отдалённом районе, где только старые дома, тихая набережная Босфора и зелёные холмы
Начало: На причале Эминёню
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€39 за человека
от €170 за экскурсию