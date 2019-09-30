8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Панорамы и истории с борта кораблика

На экскурсии, посвященной Босфору, вы, конечно, отправитесь в плавание по легендарному проливу. По пути взглянете на деревянные дома аристократического района Арнавуткей, Военно-морской колледж османского периода и на престижный район Бебек. Особое внимание уделим Румельской крепости — месту смерти Константинополя и рождения Стамбула. С воды вы посмотрите на ее каменные башни 15 века, а я расскажу о строительстве цитадели в рекордные сроки для того времени и объясню, почему завоеватели Константинополя выбрали эту часть Босфора — в итоге вы осознаете главную смену эпох в прошлом города.

Мечети и музеи на Босфоре

После изучения крепости прогуляемся по набережной и понаблюдаем за рыбаками. Около Босфорского моста вас ждет одна из «открыточных» достопримечательностей Стамбула — изящная мечеть Ортакей. Рассматривая ее фасады и интерьеры, вы узнаете об особенностях османского барокко и значении росписей на стенах. Недалеко от бухты Золотой Рог увидите, пожалуй, самую нестандартную мечеть Стамбула. А в комплексе и мечети Кылыч Али-паши услышите о судьбе османского адмирала итальянского происхождения. Морская тема продолжится в музее Навал, где вы рассмотрите оригинальные лодки Османской державы и Турецкой республики.

Вкусы морского города

Прогулка порадует вас и гастрономическими открытиями. У мечети Ортакей вы попробуете традиционный печеный картофель кумпир или напоминающую мороженое дондурму. За балык экмеком (рыбой в хлебе) заглянем к известному мастеру Марио или на рыбной рынок, куда ходят стамбульцы. А на десерт вы отправитесь в историческую пекарню Гюллюоглу, где попробуете разные виды баклавы, лукума и других сладостей.