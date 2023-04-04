Чтобы ваша поездка в Стамбуле была комфортной, мы готовы предоставить вам уникальный автотранспорт премиум-класса! В нем вы сможете расслабиться после тяжелой поездки в удобных креслах, развлечь себя просмотром телевидения или прослушиванием любимой музыки, а также решить рабочие вопросы в случае занятости благодаря высокоскоростному интернету в машине.

Описание

VIP-поездкаНаша дружная компания профессионалов представляет вам VIP-трансфер из аэропорта в любую точку Стамбула. Мы также организуем поездки по городу. В нашем авто премиум-класса Майбах вы почувствуете высокий уровень комфорта, что, несомненно, сделает вашу поездку значительно лучше. Вас обеспечат удобным салоном с Wi-Fi, чтобы вы могли заняться своими делами или решить рабочие и важные вопросы по дороге, не теряя времени. Если же вы хотите расслабиться в пути, то в вашем распоряжении будет доступ к телевидению, а также возможность включить свою музыку через Bluetooth. В случае путешествия с ребенком мы предоставим вам комфортное детское кресло. Дополнительная информация: • Цена в одну сторону — 100 евро, при заказе в обе стороны — 190 евро.