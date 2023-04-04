VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по Стамбулу

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Чтобы ваша поездка в Стамбуле была комфортной, мы готовы предоставить вам уникальный автотранспорт премиум-класса! В нем вы сможете расслабиться после тяжелой поездки в удобных креслах, развлечь себя просмотром телевидения или прослушиванием любимой музыки, а также решить рабочие вопросы в случае занятости благодаря высокоскоростному интернету в машине.
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по Стамбулу
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по Стамбулу
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по Стамбулу
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по Стамбулу
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по Стамбулу
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по Стамбулу
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

VIP-поездкаНаша дружная компания профессионалов представляет вам VIP-трансфер из аэропорта в любую точку Стамбула. Мы также организуем поездки по городу. В нашем авто премиум-класса Майбах вы почувствуете высокий уровень комфорта, что, несомненно, сделает вашу поездку значительно лучше. Вас обеспечат удобным салоном с Wi-Fi, чтобы вы могли заняться своими делами или решить рабочие и важные вопросы по дороге, не теряя времени. Если же вы хотите расслабиться в пути, то в вашем распоряжении будет доступ к телевидению, а также возможность включить свою музыку через Bluetooth. В случае путешествия с ребенком мы предоставим вам комфортное детское кресло. Дополнительная информация: • Цена в одну сторону — 100 евро, при заказе в обе стороны — 190 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги трансфера и погрузка багажа
  • Wi-Fi
  • Телевидение
  • Вода для пассажиров
  • Детское кресло
Что не входит
  • Дополнительные расходы при заказе напитков
  • Фруктов и т. д
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбул, аэропорт Сабиха Гекчен
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Дорогие гости, спасибо что выбрали нас! Обратите внимание, что при оформлении заказа вы сообщаете нам имена и фамилии английскими буквами, а также присылаете фото вашего авиабилета или номер рейса. Данные необходимы нашей команде, чтобы отследить ваш полет и сделать трансфер максимально быстрым и комфортным.
  • Мы отправим вам аудио- и видеосообщение, где вас будут встречать наши сотрудники, которые дежурят в аэропорту 24/7. После встречи вас доведут до авто и вы поедете в свой пункт назначения.
  • Оплата за трансфер осуществляется водителю непосредственно перед посадкой в авто.
  • Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи, просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номерам +90 545 573 03 01 и +996 551 659 533, указав номер заказа на Спутнике
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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