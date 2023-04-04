Чтобы ваша поездка в Стамбуле была комфортной, мы готовы предоставить вам уникальный автотранспорт премиум-класса! В нем вы сможете расслабиться после тяжелой поездки в удобных креслах, развлечь себя просмотром телевидения или прослушиванием любимой музыки, а также решить рабочие вопросы в случае занятости благодаря высокоскоростному интернету в машине.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
VIP-поездкаНаша дружная компания профессионалов представляет вам VIP-трансфер из аэропорта в любую точку Стамбула. Мы также организуем поездки по городу. В нашем авто премиум-класса Майбах вы почувствуете высокий уровень комфорта, что, несомненно, сделает вашу поездку значительно лучше. Вас обеспечат удобным салоном с Wi-Fi, чтобы вы могли заняться своими делами или решить рабочие и важные вопросы по дороге, не теряя времени. Если же вы хотите расслабиться в пути, то в вашем распоряжении будет доступ к телевидению, а также возможность включить свою музыку через Bluetooth. В случае путешествия с ребенком мы предоставим вам комфортное детское кресло. Дополнительная информация: • Цена в одну сторону — 100 евро, при заказе в обе стороны — 190 евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги трансфера и погрузка багажа
- Wi-Fi
- Телевидение
- Вода для пассажиров
- Детское кресло
- Что не входит
- Дополнительные расходы при заказе напитков
- Фруктов и т. д
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Стамбул, аэропорт Сабиха ГекченЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Дорогие гости, спасибо что выбрали нас! Обратите внимание, что при оформлении заказа вы сообщаете нам имена и фамилии английскими буквами, а также присылаете фото вашего авиабилета или номер рейса. Данные необходимы нашей команде, чтобы отследить ваш полет и сделать трансфер максимально быстрым и комфортным.
- Мы отправим вам аудио- и видеосообщение, где вас будут встречать наши сотрудники, которые дежурят в аэропорту 24/7. После встречи вас доведут до авто и вы поедете в свой пункт назначения.
- Оплата за трансфер осуществляется водителю непосредственно перед посадкой в авто.
- Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи, просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номерам +90 545 573 03 01 и +996 551 659 533, указав номер заказа на Спутнике
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Индивидуальные
На машине
Трансфер
Трансфер из аэропорта
VIP-туры
Похожие туры из Стамбула
Индивидуальная
Владислав
Очень популярно сейчас
Трансфер «Аэропорт - Стамбул»
Комфортно добраться до города с профессиональным водителем
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
69€63 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Илья
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
Удобно и быстро добраться до города, а заодно познакомиться с ним и сориентироваться
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
€69 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Sabri
Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
Индивидуальный трансфер до отеля на комфортном Mercedes Sprinter для компании до 16 человек
в аэропорту или в отеле
9 апр
10 апр
11 апр
12 апр
€63 за всё до 16 чел.
Заказать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии