Приглашаю Вас в увлекательную прогулку по Византийской империи, которая многие столетия считалась самым богатым местом в мире! Мы совершим путешествие от истоков и до падения Константинополя, шикарные дворцы и прочные крепостные стены, сохранившееся православные святыни и монастыри, легенды и байки — все, что недоступно простому обывателю.
Описание экскурсии
Что вас ждет:Прогулка по Византийской империи • Путешествие от истоков и до падения Константинополя • Шикарные дворцы • Прочные крепостные стены • Православные святыни • Монастыри • Легенды и байки.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шикарные дворцы
- Прочные крепостные стены
- Православные святыни
- Монастыри
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд
- Питание
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсия позволила сформировать представление о Стамбуле. Способе передвижения и расположении достопримечательностей. Достаточно объемная, но не утомляет.
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Д
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Е
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С
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Н
Экскурсовод не пришла на экскурсию, потому что с утра прошел сильный ливень, и случился транспортный коллапс. Но она прислала на замену свою коллегу. В целом, мы остались довольны, потому что
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