Шедевры Османской и Византийской империй

Прогулка по уютным уголкам Стамбула. История Константинополя и быт современного города. Погружение в атмосферу и традиции
Чтобы создать идеальное первое впечатление о Стамбуле, проведем вас по самым уютным и изящным его уголкам.

Вам откроется история древнего Константинополя и быт современного города, его азиатские и европейские традиции.

После прогулки
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покажется, что вы давно уже живете здесь и даже немного понимаете турецкий язык! Экскурсия включает посещение Айя Софии, Голубой Мечети, Ипподрома Константинопольского, дворца Топкапы с гаремом, бани Хюррем Султан и Цистерны Базилики. Экскурсию проведет один из гидов нашей команды

4.89
44 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🕌 Айя София
  2. 🌟 Голубая Мечеть
  3. 🏛️ Дворец Топкапы
  4. 🏺 Цистерна Базилика
  5. 🗺️ История Константинополя
  6. 👣 Пешая прогулка

Что можно увидеть

  • Айя София
  • Голубая Мечеть
  • Ипподром Константинопольский
  • Дворец Топкапы
  • Гарем
  • Баня Хюррем Султан
  • Цистерна Базилика
Шедевры Османской и Византийской империй
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Я слушаю Стамбул, закрыв глаза, —
Птиц над Босфором плавное круженье,
И рыбаков усталых голоса
И плеск сетей, их трепет и скольженье,
И женской ножки в море погруженье —
Я слушаю Стамбул, закрыв глаза.

Орхан Вели Канык

Что вас ожидает

Старый город и его шедевры

Продолжительность: 5 часов (пешая)
Этот тур обычно называют классическим. Но классический не значит скучный!
Если у вас всего один день на осмотр города, этот тур идеально подойдёт для всестороннего знакомства с важнейшими достопримечательностями как Византийского периода, так и периода Османской империи.

Вы посетите:

• Айя София
• Голубая Мечеть
• Ипподром Константинопольский
• Дворец Топкапы, Гарем
• Баня Хюррем Султан
• Цистерна Базилика

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в музеи и дворцы:
    — 25 евро Айя София
    — 18 евро Цистерна Базилика
    — 45 евро дворец Топкапы и гарем
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€54
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле мечети Айя София
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 44 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
11 мая 2024
Нам с подругой очень понравилась экскурсия и то, как Мустафа ее провёл! Было интересно, хоть и долго
Наталия
2 мая 2024
Спасибо прекрасно у гиду Ниязи! Очень интересно провел экскурсию! И порекомендовал самые топовые места! Получили много удовольствия!👍
М
24 апр 2024
Очень подробный рассказ именно по исторической части города. Особое внимание уделено Топкапы. Пешая неспешная и очень обстоятельная экскурсия
Р
19 апр 2024
Первый раз в Стамбуле, очень хорошо что в первый же день прошлись с гидом по самым знаковым местам, да еще и без очередей, очень понравилось, но придется много ходить
С
12 апр 2024
Все прошло круто! Нам проводил экскурсию Абдурахман. Это просто невероятно приятный и интересный человек, он очень внимательный к каждому туристу, очень интересно и подробно все рассказывает, а самое главное,что мы просто проходили все эти сумасшедшие очереди в каждый музей быстро и без очереди. Все шикарно организовано. Советуем!
П
6 ноя 2021
Спасибо большое нашему гиду за отличную экскурсию! Рады что познакомились, всё профессионально и на высшем уровне.
Н
16 апр 2021
Была длительная пересадка. Отлично и полноценно провели 1 день в Стамбуле.
А
12 апр 2021
Анна и Озге прекрасная компания для ознакомительной экскурсии. Экскурсия прошла в дружественной, ненапряжной обстановке, дети (11 и 16 лет) спокойно выдержали 6+ часовую экскурсию. Помимо достопримечательностей, очень много полезной информации и советов для проведения дальнейшего отпуска. Попробовали интересные вкусные fast-блюда и напитки, прокатились на пароме и т. д. Спасибо!
Г
6 апр 2021
Замечательная получилась прогулка по Стамбулу, несмотря на дождь. Аня - молодец! Желаем ей успехов!
Н
6 апр 2021
Благодарю за хороший день, в хорошей компании.
О
3 апр 2021
Были на экскурсии семьей с ребёнком 12 лет. Анна очень интересно рассказывала. Я была в Стамбуле не один раз, но Анна сумела показала этот город с особенной стороны! 6 часов пролетели незаметно. Большое спасибо за экскурсию!
А
8 мар 2021
Очень душевная получилась прогулка по городу. Остались под большим впечатлением. Анна рассказывала не только о Стамбуле, но и истории из своей жизни в этом городе, что тоже было очень интересно
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послушать. Также с нами ходила гид турчанка, которая дополняла рассказ интересными историческим фактами.
Во время экскурсии пили чай и пробовали местные блюда в очень колоритных местах (сами туда врятли свернули бы), а после получили советы куда стоит съездить, что посмотреть и что попробовать в остальные дни отдыха.

Елена
13 сен 2020
Просто шикарная экскурсия! Рекомендую её брать в день приезда, после неё Стамбул открывается в других красках. Мы попробовали фантастический кофе (самый вкусный, который я когда-либо пробовала). Прогулки по таким волшебным колоритным улочкам, которые сами и не нашли! 6 часов пролетели на одном дыхании. Это как проулка с лучшим другом по интереснейшему городу.
A
25 фев 2020
Большое спасибо Анне за прекрасно проведенный день в Стамбуле!
Для нас по факту это и был первый день в Стамбуле. Хороший маршрут, интересные факты о посещенных местах, отличная логистика. В итоге куча положительных эмоций и огромный кладезь полезной информации.
Смело могу рекомендовать всем кто впервые посещает этот дивный город!
А
23 янв 2020
Были на экскурсии по Стамбулу. Ощущение такое, что это не экскурсия,а прогулка по городу с давно знакомым человеком. Просто он живет тут давно, а вы тут новенькие. Он хочет поделиться
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с вами своими ощущениями,переживаниями, эмоциями, знаниями. При этом не навязчиво, не грузя цифрами, датами и именами. От города остается не обрывочное(как это бывает при автобусных экскурсиях), а целостное впечатление. Нам было очень комфортно, спасибо.

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