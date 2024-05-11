Чтобы создать идеальное первое впечатление о Стамбуле, проведем вас по самым уютным и изящным его уголкам.Вам откроется история древнего Константинополя и быт современного города, его азиатские и европейские традиции.После прогулки

покажется, что вы давно уже живете здесь и даже немного понимаете турецкий язык! Экскурсия включает посещение Айя Софии, Голубой Мечети, Ипподрома Константинопольского, дворца Топкапы с гаремом, бани Хюррем Султан и Цистерны Базилики. Экскурсию проведет один из гидов нашей команды

Описание экскурсии

Я слушаю Стамбул, закрыв глаза, —

Птиц над Босфором плавное круженье,

И рыбаков усталых голоса

И плеск сетей, их трепет и скольженье,

И женской ножки в море погруженье —

Я слушаю Стамбул, закрыв глаза.

Орхан Вели Канык

Что вас ожидает

Старый город и его шедевры

Продолжительность: 5 часов (пешая)

Этот тур обычно называют классическим. Но классический не значит скучный!

Если у вас всего один день на осмотр города, этот тур идеально подойдёт для всестороннего знакомства с важнейшими достопримечательностями как Византийского периода, так и периода Османской империи.

Вы посетите:

• Айя София

• Голубая Мечеть

• Ипподром Константинопольский

• Дворец Топкапы, Гарем

• Баня Хюррем Султан

• Цистерна Базилика

Организационные детали