Чтобы создать идеальное первое впечатление о Стамбуле, проведем вас по самым уютным и изящным его уголкам.
Вам откроется история древнего Константинополя и быт современного города, его азиатские и европейские традиции.
После прогулки
Вам откроется история древнего Константинополя и быт современного города, его азиатские и европейские традиции.
После прогулки
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Айя София
- 🌟 Голубая Мечеть
- 🏛️ Дворец Топкапы
- 🏺 Цистерна Базилика
- 🗺️ История Константинополя
- 👣 Пешая прогулка
Что можно увидеть
- Айя София
- Голубая Мечеть
- Ипподром Константинопольский
- Дворец Топкапы
- Гарем
- Баня Хюррем Султан
- Цистерна Базилика
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Я слушаю Стамбул, закрыв глаза, —
Птиц над Босфором плавное круженье,
И рыбаков усталых голоса
И плеск сетей, их трепет и скольженье,
И женской ножки в море погруженье —
Я слушаю Стамбул, закрыв глаза.
Орхан Вели Канык
Что вас ожидает
Старый город и его шедевры
Продолжительность: 5 часов (пешая)
Этот тур обычно называют классическим. Но классический не значит скучный!
Если у вас всего один день на осмотр города, этот тур идеально подойдёт для всестороннего знакомства с важнейшими достопримечательностями как Византийского периода, так и периода Османской империи.
Вы посетите:
• Айя София
• Голубая Мечеть
• Ипподром Константинопольский
• Дворец Топкапы, Гарем
• Баня Хюррем Султан
• Цистерна Базилика
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в музеи и дворцы:
— 25 евро Айя София
— 18 евро Цистерна Базилика
— 45 евро дворец Топкапы и гарем
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€54
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле мечети Айя София
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдуррахман — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 404 туристов
Нас зовут Анна и Абдуррахман и мы представляем туристическое агентство в Стамбуле. Все наши гиды имеют лицензии на проведение экскурсий и с удовольствием расскажут вам истории и легенды этого прекрасногоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 44 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Варвара
11 мая 2024
Нам с подругой очень понравилась экскурсия и то, как Мустафа ее провёл! Было интересно, хоть и долго
Наталия
2 мая 2024
Спасибо прекрасно у гиду Ниязи! Очень интересно провел экскурсию! И порекомендовал самые топовые места! Получили много удовольствия!👍
М
Маргарита
24 апр 2024
Очень подробный рассказ именно по исторической части города. Особое внимание уделено Топкапы. Пешая неспешная и очень обстоятельная экскурсия
Р
Разводова
19 апр 2024
Первый раз в Стамбуле, очень хорошо что в первый же день прошлись с гидом по самым знаковым местам, да еще и без очередей, очень понравилось, но придется много ходить
С
Светлана
12 апр 2024
Все прошло круто! Нам проводил экскурсию Абдурахман. Это просто невероятно приятный и интересный человек, он очень внимательный к каждому туристу, очень интересно и подробно все рассказывает, а самое главное,что мы просто проходили все эти сумасшедшие очереди в каждый музей быстро и без очереди. Все шикарно организовано. Советуем!
П
Прудиус
6 ноя 2021
Спасибо большое нашему гиду за отличную экскурсию! Рады что познакомились, всё профессионально и на высшем уровне.
Н
Наталья
16 апр 2021
Была длительная пересадка. Отлично и полноценно провели 1 день в Стамбуле.
А
Артем
12 апр 2021
Анна и Озге прекрасная компания для ознакомительной экскурсии. Экскурсия прошла в дружественной, ненапряжной обстановке, дети (11 и 16 лет) спокойно выдержали 6+ часовую экскурсию. Помимо достопримечательностей, очень много полезной информации и советов для проведения дальнейшего отпуска. Попробовали интересные вкусные fast-блюда и напитки, прокатились на пароме и т. д. Спасибо!
Г
Галина
6 апр 2021
Замечательная получилась прогулка по Стамбулу, несмотря на дождь. Аня - молодец! Желаем ей успехов!
Н
Наталья
6 апр 2021
Благодарю за хороший день, в хорошей компании.
О
Ольга
3 апр 2021
Были на экскурсии семьей с ребёнком 12 лет. Анна очень интересно рассказывала. Я была в Стамбуле не один раз, но Анна сумела показала этот город с особенной стороны! 6 часов пролетели незаметно. Большое спасибо за экскурсию!
А
Анастасия
8 мар 2021
Очень душевная получилась прогулка по городу. Остались под большим впечатлением. Анна рассказывала не только о Стамбуле, но и истории из своей жизни в этом городе, что тоже было очень интересно
Елена
13 сен 2020
Просто шикарная экскурсия! Рекомендую её брать в день приезда, после неё Стамбул открывается в других красках. Мы попробовали фантастический кофе (самый вкусный, который я когда-либо пробовала). Прогулки по таким волшебным колоритным улочкам, которые сами и не нашли! 6 часов пролетели на одном дыхании. Это как проулка с лучшим другом по интереснейшему городу.
A
Artur
25 фев 2020
Большое спасибо Анне за прекрасно проведенный день в Стамбуле!
Для нас по факту это и был первый день в Стамбуле. Хороший маршрут, интересные факты о посещенных местах, отличная логистика. В итоге куча положительных эмоций и огромный кладезь полезной информации.
Смело могу рекомендовать всем кто впервые посещает этот дивный город!
Для нас по факту это и был первый день в Стамбуле. Хороший маршрут, интересные факты о посещенных местах, отличная логистика. В итоге куча положительных эмоций и огромный кладезь полезной информации.
Смело могу рекомендовать всем кто впервые посещает этот дивный город!
А
Андрей
23 янв 2020
Были на экскурсии по Стамбулу. Ощущение такое, что это не экскурсия,а прогулка по городу с давно знакомым человеком. Просто он живет тут давно, а вы тут новенькие. Он хочет поделиться
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