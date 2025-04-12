Мои заказы

Стены Константинополя – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Стены Константинополя» в Стамбуле, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Жемчужины Византийской империи
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Жемчужины Византийской империи
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Восточные сказки: автомобильное путешествие по Стамбулу
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Восточные сказки: автомобильное путешествие по Стамбулу
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€275 за всё до 5 чел.
Константинополь и христианское наследие
Пешая
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Константинополь и христианское наследие
Начало: Отель туриста
Расписание: Ежедневно с 09:00 по 17:00
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€385 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Стены Константинополя»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Жемчужины Византийской империи
  2. Восточные сказки: автомобильное путешествие по Стамбулу
  3. Константинополь и христианское наследие
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Дворец Топкапы
  5. Площадь Ипподром
  6. Айя-София
  7. Сулеймание
  8. Галатская башня
  9. Набережная
  10. Цистерна Базилика
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Стены Константинополя" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 385. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2025 год по теме «Стены Константинополя», 6 ⭐ отзывов, цены от €150. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь