Индивидуальная
до 5 чел.
Жемчужины Византийской империи
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Восточные сказки: автомобильное путешествие по Стамбулу
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€275 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Константинополь и христианское наследие
Начало: Отель туриста
Расписание: Ежедневно с 09:00 по 17:00
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€385 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААЛЁШИНА12 апреля 2025Гид Ирина провела очень интересную и познавательную экскурсию, спасибо
- ЕЕлена2 октября 2024Прекрасная экскурсия! Гид Дмитрий не только показал интересные и необычные локации Стамбула, но и помог с коммуникацией на турецком, за это ему отдельное спасибо! Отличный вариант посмотреть за один день всё и даже больше:)
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Стены Константинополя»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Стены Константинополя" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 385. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2025 год по теме «Стены Константинополя», 6 ⭐ отзывов, цены от €150. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь