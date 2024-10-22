Вы пройдётесь по улицам города и окунётесь в те времена, когда здесь был Константинополь. Увидите центральную старинную площадь, где проводились гонки колесниц. Зайдёте в Айя-Софию и узнаете, как она связана с императорской семьёй. И спуститесь в Базилику, где часто бывали звёзды Голливуда.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Султанахмет

Мы начнём с главной арены Византийской империи — площади Ипподром. Он был главной площадкой Константинополя, как Колизей в Риме, и сердцем всего города.

Айя-София

Далее мы отправимся в Софийский собор — громкое эхо Византии. Он был самым помпезным христианским храмом на планете более тысячи лет. Он влиял на весь христианский мир на протяжении многих веков. Здесь происходили коронации византийских императоров, вселенские соборы, бунты, мятежи и восстания.

Цистерна Базилика

После мы спустимся в подземный мир великой Византии — цистерну Базилику. Это одно из самых величественных водохранилищ мира. Оно мало чем похоже на водохранилище, больше на роскошный дворец под землёй. Тут находится 336 колонн из языческих храмов, а особую таинственность месту придаёт изображение медузы Горгоны.

Кстати, в Базилике нередко снимают фильмы — так, тут происходили события боевика «Инферно».

Организационные детали