По следам Византийской империи

Прогуляться по историческому центру Стамбула в мини-группе

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Вы пройдётесь по улицам города и окунётесь в те времена, когда здесь был Константинополь. Увидите центральную старинную площадь, где проводились гонки колесниц. Зайдёте в две Айя-Софии и узнаете, как они связаны с императорской семьёй. И спуститесь в Базилику, где часто бывали звёзды Голливуда.
По следам Византийской империи
По следам Византийской империи
По следам Византийской империи
По следам Византийской империи
По следам Византийской империи
По следам Византийской империи
По следам Византийской империи
По следам Византийской империи
По следам Византийской империи
По следам Византийской империи
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Описание

Что вас ожидает

Султанахмет

Мы начнём с главной арены Византийской империи — площади Ипподром. Он был главной площадкой Константинополя, как Колизей в Риме, и сердцем всего города.

Айя-София

Далее мы отправимся в Софийский собор — громкое эхо Византии. Он был самым помпезным христианским храмом на планете более тысячи лет. Он влиял на весь христианский мир на протяжении многих веков. Здесь происходили коронации византийских императоров, вселенские соборы, бунты, мятежи и восстания.

Цистерна Базилика

После мы спустимся в подземный мир великой Византии — цистерну Базилику. Это одно из самых величественных водохранилищ мира. Оно мало чем похоже на водохранилище, больше на роскошный дворец под землёй. Тут находится 336 колонн из языческих храмов, а особую таинственность месту придаёт изображение медузы Горгоны.

Кстати, в Базилике нередко снимают фильмы — так, тут происходили события боевика «Инферно».

Малая Айя-София

В заключении посетим Малую Айя-Софию — одну из древнейших сохранившихся церквей Стамбула. Её капители украшают инициалы императорской семьи — Юстиниана и Феодоры. Именно эта постройка послужила прообразом собора Святой Софии.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в Базилику — 350 лир/чел.

во вторник, среду и четверг в 09:00, в субботу и воскресенье в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Айя-Софии
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и четверг в 09:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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D
11 сен 2023
Мне очень понравилась экскурсия. Мустафа знает очень много и интересно рассказывает. Много нового узнал. Рекомендую.
Светлана
4 сен 2023
Добрый день, провели прогулку с Мустафой по историческим местам Стамбула, прошлись от Айя-София, Цистерны Базилики до Малой Айя-София и Ипподрома.

Мустафа очень доброжелательный, вежливый рассказчик, кроме того быстро провел нас через огромную очередь и сэкономил массу времени.

Нам с мужем все понравилось!
Г
30 авг 2023
Мы ходили на экскурсию с сыном! Мустафа отличный гид, много знает, интересно рассказывает, очень дружелюбный! Особенно благодарна ему за то что он ради нас подвинул экскурсию на пол часа. Мы плыли на пароме из другого города и просто бы не успели к 9 утра. Собралось не много народу и он договорился со всеми начать чуть попозже. После экскурсии отвел нас за ручку где можно вкусно пообедать!
Очень довольны!

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