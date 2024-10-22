Вы пройдётесь по улицам города и окунётесь в те времена, когда здесь был Константинополь. Увидите центральную старинную площадь, где проводились гонки колесниц. Зайдёте в Айя-Софию и узнаете, как она связана с императорской семьёй. И спуститесь в Базилику, где часто бывали звёзды Голливуда.
Мы начнём с главной арены Византийской империи — площади Ипподром. Он был главной площадкой Константинополя, как Колизей в Риме, и сердцем всего города.
Айя-София
Далее мы отправимся в Софийский собор — громкое эхо Византии. Он был самым помпезным христианским храмом на планете более тысячи лет. Он влиял на весь христианский мир на протяжении многих веков. Здесь происходили коронации византийских императоров, вселенские соборы, бунты, мятежи и восстания.
Цистерна Базилика
После мы спустимся в подземный мир великой Византии — цистерну Базилику. Это одно из самых величественных водохранилищ мира. Оно мало чем похоже на водохранилище, больше на роскошный дворец под землёй. Тут находится 336 колонн из языческих храмов, а особую таинственность месту придаёт изображение медузы Горгоны.
Кстати, в Базилике нередко снимают фильмы — так, тут происходили события боевика «Инферно».
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в Базилику — 2250 лир за чел., вход в Айя-Софию — €25 за чел. (без очереди €26)
Возможно также начать экскурсию в 15:00. Сообщите, пожалуйста, удобное время начала в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Египетского обелиска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 73 туристов
Меня зовут Мустафа. Мне 45 лет, и я живу в самом прекрасном городе мира. На протяжении 18 лет влюбляю гостей в Стамбул — его историю, архитектуру, традиции и красоту. Я свободно говорю на русском языке. Профессионально, интересно, ярко проведу для вас любую экскурсию. Есть лицензия Министерства туризма. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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–
Наталия
Нам повезло попасть на экскурсию к Ильясу. Получилось легкое, очень интересное и информативное путешествие в удивительное прошлое Стамбула. Ильяс замечательный рассказчик, уделяет внимание деталям, отвечает на все вопросы, дает рекомендации и остается читать дальшеуменьшить
на связи даже после экскурсии. Большой плюс - четкая организация. Экскурсия началась вовремя, в длинных очередях за входными билетами стоять тоже не пришлось. Очень рекомендуем данную экскурсию для тех, кто хочет познакомиться или узнать о городе больше в сопровождении высококлассного гида💯
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Д
Дарья
Ильяс, провел для нас индивидуальную экскурсию, за что ему огромное спасибо☺️ Провел по маршруту (Айя-София, Цистерна Базилика) и дополнительно мы посетили маленькую Айя-Софию, Голубую Мечеть и прошли по площади ипподром!
Ильяс читать дальшеуменьшить
всегда рассказывал очень интересные факты, отвечал на все вопросы, а когда интересно, время пролетает незаметно! Я рекомендую, посетить такие великие места с профессионалом своего дела! Когда ваши глаза восхищаются красотой, а уши слушают историю и интереснейшие факты, это супер комбо! + наш волшебный гид, знает все супер ракурсы на локациях для фото и сделал нам много красивых фотографий!
Когда мои друзья прилетят в Стамбул, я обязательно дам им контакт Ильяса, чтобы они посетили эти места с кайфом и услышали историю от профессионала! ☺️ Спасибо Вам большое!!!
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И
Иван
Очень понравилась экскурсия, действительно удалось ощутить себя в Константинополе. Сама экскурсия включала в себя множество интересных моментов, которые без гида мы бы непременно пропустили (особенно внутри Софии), к тому же читать дальшеуменьшить
"экскурсионной программой" гид не ограничивался - мы получили советы о том, что еще посмотреть и комментарии по тому, что посмотрели самостоятельно. С организацией все прекрасно - гид всегда на связи (оперативно отвечал), идет навстречу (мы немного перенесли время начала экскурсии), прекрасно говорит на русском. У гида есть возможность купить билеты заранее (экономит время в очередях).
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Г
Гаянэ
Мы ходили на экскурсию с сыном! Мустафа отличный гид, много знает, интересно рассказывает, очень дружелюбный! Особенно благодарна ему за то что он ради нас подвинул экскурсию на пол часа. Мы читать дальшеуменьшить
плыли на пароме из другого города и просто бы не успели к 9 утра. Собралось не много народу и он договорился со всеми начать чуть попозже. После экскурсии отвел нас за ручку где можно вкусно пообедать! Очень довольны!
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Л
Лилия
Мустафу заменил Расим. Все время был на связи и корректировал как нам быстрее добраться до места встречи.. Прошли все очереди быстро,все подробно рассказал,объяснил.. Спасибо за интересную экскурсию,обязательно воспользуемся Вашими услугами когда остановимся еще раз в Стамбуле на подольше.. Лилия и Элизабет..,,Сибирячки из Америки,,
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Светлана
Добрый день, провели прогулку с Мустафой по историческим местам Стамбула, прошлись от Айя-София, Цистерны Базилики до Малой Айя-София и Ипподрома.
Мустафа очень доброжелательный, вежливый рассказчик, кроме того быстро провел нас через огромную очередь и сэкономил массу времени.
Нам с мужем все понравилось!
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