Прогуляться по историческому центру Стамбула в мини-группе
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даты
Описание
Что вас ожидает
Султанахмет
Мы начнём с главной арены Византийской империи — площади Ипподром. Он был главной площадкой Константинополя, как Колизей в Риме, и сердцем всего города.
Айя-София
Далее мы отправимся в Софийский собор — громкое эхо Византии. Он был самым помпезным христианским храмом на планете более тысячи лет. Он влиял на весь христианский мир на протяжении многих веков. Здесь происходили коронации византийских императоров, вселенские соборы, бунты, мятежи и восстания.
Цистерна Базилика
После мы спустимся в подземный мир великой Византии — цистерну Базилику. Это одно из самых величественных водохранилищ мира. Оно мало чем похоже на водохранилище, больше на роскошный дворец под землёй. Тут находится 336 колонн из языческих храмов, а особую таинственность месту придаёт изображение медузы Горгоны.
Кстати, в Базилике нередко снимают фильмы — так, тут происходили события боевика «Инферно».
Малая Айя-София
В заключении посетим Малую Айя-Софию — одну из древнейших сохранившихся церквей Стамбула. Её капители украшают инициалы императорской семьи — Юстиниана и Феодоры. Именно эта постройка послужила прообразом собора Святой Софии.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в Базилику — 350 лир/чел.
во вторник, среду и четверг в 09:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Айя-Софии
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду и четверг в 09:00, в субботу и воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Мустафа очень доброжелательный, вежливый рассказчик, кроме того быстро провел нас через огромную очередь и сэкономил массу времени.
Нам с мужем все понравилось!
Очень довольны!