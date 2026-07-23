Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Не классический девичник в стиле Эды Йылдыз."Постучись в двери Стамбула", 1 сезон

Девушки, дорогие, султанши мои, приветствую вас!)

Вы попали на страницу тура в Стамбул — и это не просто поездка.

Четыре дня в Стамбуле, где вы — главная героиня. Утром вы учитесь делать макияж, который выглядит дорого, днём гуляете в этом образе по сериальным локациям, а вечером смотрите, как солнце садится в Босфор. И только у нас — полноценное обучение макияжу от организатора-визажиста, прокат восточных нарядов и съёмка на протяжении всего тура: домой вы увозите не селфи, а фотографии, в которых себе нравитесь.

Это не экскурсионный марафон. Мы живём в сердце города, все ключевые места — пешком, ритм мягкий: одна большая локация в день, между ними — завтраки с видом, разговоры, море. День на Принцевых островах с купанием в Мраморном море встроен прямо в программу — редкость для стамбульских туров.