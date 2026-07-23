Описание тура
Не классический девичник в стиле Эды Йылдыз."Постучись в двери Стамбула", 1 сезон
Девушки, дорогие, султанши мои, приветствую вас!)
Вы попали на страницу тура в Стамбул — и это не просто поездка.
Четыре дня в Стамбуле, где вы — главная героиня. Утром вы учитесь делать макияж, который выглядит дорого, днём гуляете в этом образе по сериальным локациям, а вечером смотрите, как солнце садится в Босфор. И только у нас — полноценное обучение макияжу от организатора-визажиста, прокат восточных нарядов и съёмка на протяжении всего тура: домой вы увозите не селфи, а фотографии, в которых себе нравитесь.
Это не экскурсионный марафон. Мы живём в сердце города, все ключевые места — пешком, ритм мягкий: одна большая локация в день, между ними — завтраки с видом, разговоры, море. День на Принцевых островах с купанием в Мраморном море встроен прямо в программу — редкость для стамбульских туров.
- Главные Впечатления Тура:
- дворец Топкапы с лицензированным гидом — по следам сериала "Великолепный век";
- остров Бююкада: пикниик, бронзовый загар, фотосессия у моря, оранжевый закат и крик чаек на пароме;
- рассветная прогулка по пустой набережной Мраморного моря — город только ваш;
- цветные дома Балата и сувенирные лавки с локальными находками;
- два урока макияжа (дневной и вечерний) + шопинг турецкой косметики с индивидуальным подбором;
- ужины с видом на Босфор и вечера в женском сообществе.
- Этот тур для вас, если: хотите не просто посмотреть Стамбул, а прожить его красиво — с фотографиями, которые это докажут;
- едете одна и ищете компанию позитивных, приятных девушек, с которыми легко;
- любите "Великолепный век","Постучись в мою дверь","Зимородок","Чукур"… хотите увидеть сериальные локации вживую, если повезет, то и актеров тоже;
- цените, когда организатор берёт все заботы на себя — от трансфера до укладки.
- Мои туры — как шёлковое платье: они не для всех,
- но если подошло — ты уже не захочешь снимать
- И главное — со мной безопасно.
- Я официальный турагент с профильным образованием, работаю с лицензированными гидами и проверенными партнёрами. Могу организовать тур под ключ — включая перелёт.
- Вы просто сияете — я беру все заботы на себя.
- Успей забронировать своё место
Программа тура по дням
Серия 1 - Любовь напоказ
Ранний прилёт в Стамбул, и вас уже ждут. Я встречаю вас лично, и на комфортном вип-трансфере мы пересекаем город, где Европа встречается с Азией, направляясь в наш уютный бутик-отель.
После короткой передышки — первое знакомство с пульсом мегаполиса: приветственный обед в атмосферном месте, с которого начинается ваше погружение в турецкое гостеприимство.
Затем мы отправляемся в Бейоглу и Каракёй — районы, где старая Европа переплетается с восточным колоритом. Галатская башня, возвышающаяся над городом ещё с XIV века, хранит память о османских султанах. Здесь же — знаменитый десерт, который непременно стоит попробовать именно в этом уголке города, оживлённая улица Истикляль с культовым красным трамваем, где мы устроим импровизированную фотосессию, а также скрытые от глаз туристов исторические церкви и первые тайны, которые Стамбул открывает лишь самым любопытным.
Дальше — современная набережная Галатапорт у Босфора, где прошлое встречается с настоящим. Завершаем день ужином у воды, в сиянии стамбульских огней, когда город вдруг становится ближе, чем ты могла себе представить.
Серия 2 - Сказка на острове
Сегодня уезжаем от городского шума на самый большой из Принцевых островов — Бююкаду. Целый день у моря: купание, велосипеды, первый урок макияжа и закатная фотосессия на берегу. Ночуем в нашем отеле в Стамбуле.
После завтрака садимся на паром — уже дорога станет впечатлением: чайки, симиты, Стамбул с воды. На Бююкаде нас ждут живописные улочки с деревянными особняками, прогулка на велосипедах среди сосновых холмов и купание в Мраморном море. Желающие поднимутся к монастырю Святого Георгия — панорама оттуда перехватывает дыхание. Во второй половине дня — первый урок макияжа: собираем лёгкий дневной образ, и в нём же выходим на закатную фотосессию у воды.
Вечером возвращаемся паромом в город, идем на вечернюю прогулку перед сном.
Серия 3 - Великолепный век
Утро начинается с традиционного, ароматного турецкого завтрака — с сырами, маслинами, мёдом и хрустящим хлебом, который здесь называют искусством.
Затем — мягкое погружение в женскую эстетику: урок вечернего макияжа для себя, где ты учишься не просто краситься, а раскрывать свою уверенность через искусство. И фотосессия в восточных образах.
После этого — кормление чаек на видовой террасе с панорамой Босфора, где ветер, вода и солнце создают ощущение, что ты внутри кадра из фильма. Дальше — Стамбул, который становится Великолепным веком в реальности: мы отправляемся в Султанахмет и Фатих — сердце империи, где каждая улица хранит эхо османских времён. Величественная Айя-София, пережившая византийских императоров и османских султанов, до сих пор поражает своей грандиозностью.
Дворец Топкапы — главная резиденция 25 султанов, где принимались судьбоносные решения целой империи, а интриги до сих пор будто шепчут в стенах гарема, куда Хюррем Султан вошла как наложница, а покинула как его законная жена и одна из самых влиятельных женщин в истории Османской империи. Там же мы проведём фотосессию — ты станешь героиней своей собственной истории. Затем парк Гюльхане, дышащий весной и историей, загадочная Цистерна Базилика с её колоннами и вечной влажностью, сияющая Голубая мечеть и настоящий хаммам Хюррем Султан — ритуал обновления и прикосновение к эпохе, когда женщины правили не тронами, а сердцами. После — Гранд-базар, лабиринт восточной роскоши, где среди тысяч товаров можно найти ту самую вещь, которую ищешь всю жизнь, и мечеть Сулеймание — место покоя Хюррем и Сулеймана с одной из самых красивых панорам города.
Завершим день ужином за лекцией о женском: Хюррем как стратегия, её энергия, её ум и путь к влиянию, который вдохновляет до сих пор.
Серия 4 - Ранняя пташка
Прогулка на рассвете по набережной Босфора и моря — город ещё спит, и в этот момент он будто принадлежит только тебе. Мы устроим фотосессию в пустом, только просыпающемся городе, где свет ложится особенно мягко, а тишина ощущается как редкий дар.
Затем — утренний кофе с подружками, лёгкие разговоры и состояние жизни без спешки, когда время будто останавливается.
Дальше — Балат и Фенер, самые фотогеничные улочки Стамбула, где каждый дом хранит память о прошлом: эти районы были сердцем православного Константинополя, а их разноцветные фасады стали символом новой эпохи, когда художники и творцы вдохнули жизнь в старые стены.
Здесь мы заглянем в атмосферные лавочки с восточными парфюмами и локальными находками, а ароматы, разливающиеся по узким переулкам, запомнятся не меньше, чем сами виды.
Обязательно посетим Болгарскую церковь Святого Стефана, целиком отлитую из чугуна, — настоящий корабль, пришвартованный к берегу времени, и Патриаршую церковь Святого Георгия, где уже много веков сохраняется огонь православной веры.
Затем — обед и шопинг в магазине местной косметики, где мы познакомимся с секретами турецкого ухода, раскрытыми веками.
Если останется время и будет желание, перед вылетом мы успеем расслабиться в хаммаме.
Завершение тура — состояние полной лёгкости, лёгкий бокал, фрукты и чувство: я — главная героиня своей жизни. После — трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер VIP Майбах (аэропорт-отель-аэропорт)
- Проживание. Двухместное размещение в очень классном, комфортном отеле 4* в самом центре с видом на Мраморное море - все достопримечательности в шаговой доступности
- Вкусный завтрак - шведский стол во все дни тура
- Экскурсия с гидом - 5 часов (тайны дворца Топкапы, по местам сериала «Великолепный Век» + исторический Стамбул)
- Приветственный ужин на шикарной террасе с видом на город и Босфор (горячее + закуски + десерт)
- Istanbulkart. Карта с необходимым балансом для поездок по программе (метро, трамвай, паром)
- Обучение макияжу для себя. Два полноценных мастер-класса лично от организатора (имею навык проф. визажиста): научимся создавать дневной и вечерний образ
- Эффектная укладка на фотосессию
- Фотосессия в летящих платьях (наряд и украшения предоставляются, все размеры)
- Мобильная фото - и видеосъёмка. Увезете с собой чемодан фотографий, где вы везде себе нравитесь
- Памятные сувениры, от которых вы будете в восторге
- Атмосферные вечера, ужины с играми, лекциями и душевными разговорами
- Насыщенные, интересные, сериальные маршруты каждый день. Посещение всех ключевых мест по программе + секретные локации, которые знают только местные
- Постараемся попасть на места съёмок любимых сериалов, и если повезёт, сфотографируемся с актерами
- Сопровождение. Я, Анастасия, веду вас лично на протяжении всей поездки. Никаких незнакомых сопровождающих - только я и вы
- Комьюнити девушек по интересам - настоящий женский вайб, отдых с душой, разговоры по душам и новые подружки, которые останутся с вами и после поездки. А ещё - закрытый чат, где мы болтаем о макияже, сериалах, путешествиях иии. ну вы поняли Здесь можно быть собой, без масок, фильтров и без оценивания
- Безопасное путешествие. Официальное оформление, проверенные партнёры, полный пакет документов
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- 4 обеда, 3 ужина + по желанию перекусы, чай/кофе
- Мед. страховка - обязательна
- Проход на частный пляж на островах (до 3.000 рублей примерно)
- Входной билет в Айя-Софию - по желанию (3.500 рублей билет примерно, курс часто скачет:)
- Входной билет во дворец Топкапы 6.000 рублей
- Сувениры, шопинг - по желанию
О чём нужно знать до поездки
Когда душа уже выбрала — разуму остаётся только согласиться. Просто нажми «забронировать» и доверься этому путешествию!
Пожелания к путешественнику
Приветствуется активное и приятное общение между участницами и организатором, основанное на уважении, поддержке и позитиве. Если возникает какая-то неожиданная или неприятная ситуация, всё обсуждается — я всегда иду навстречу, ведь все мы люди. Но очень прошу относиться друг к другу бережно и с уважением.
Как сказано в Библии:
Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:39).
В моих турах мы создаём тёплую, безопасную атмосферу без сплетен, грубости и общения, переходящего границы. Мы не делаем акцент на вечерних походах по клубам или свиданиях — вместо этого нас ждёт живое общение, душевные разговоры, смех, танцы и радость. Нам важно сохранять лёгкость, искренность и достойное поведение!
Визы
Виза россиянам не нужна. Для въезда в Турцию срок действия загранпаспорта должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда. Также не должно быть никаких долгов и запретов на выезд - всё проверяйте заранее, обезопасьте свой отдых.