Мои заказы

Бьюти-Стамбул: макияж для себя, шопинг, острова и улочки из сериалов

Неклассический девичник в стиле Эды Йылдыз
Бьюти-Стамбул: макияж для себя, шопинг, острова и улочки из сериаловФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Бьюти-Стамбул: макияж для себя, шопинг, острова и улочки из сериаловФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Бьюти-Стамбул: макияж для себя, шопинг, острова и улочки из сериаловФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Не классический девичник в стиле Эды Йылдыз."Постучись в двери Стамбула", 1 сезон

Девушки, дорогие, султанши мои, приветствую вас!)

Вы попали на страницу тура в Стамбул — и это не просто поездка.

Четыре дня в Стамбуле, где вы — главная героиня. Утром вы учитесь делать макияж, который выглядит дорого, днём гуляете в этом образе по сериальным локациям, а вечером смотрите, как солнце садится в Босфор. И только у нас — полноценное обучение макияжу от организатора-визажиста, прокат восточных нарядов и съёмка на протяжении всего тура: домой вы увозите не селфи, а фотографии, в которых себе нравитесь.

Это не экскурсионный марафон. Мы живём в сердце города, все ключевые места — пешком, ритм мягкий: одна большая локация в день, между ними — завтраки с видом, разговоры, море. День на Принцевых островах с купанием в Мраморном море встроен прямо в программу — редкость для стамбульских туров.

  • Главные Впечатления Тура:
  • дворец Топкапы с лицензированным гидом — по следам сериала "Великолепный век";
  • остров Бююкада: пикниик, бронзовый загар, фотосессия у моря, оранжевый закат и крик чаек на пароме;
  • рассветная прогулка по пустой набережной Мраморного моря — город только ваш;
  • цветные дома Балата и сувенирные лавки с локальными находками;
  • два урока макияжа (дневной и вечерний) + шопинг турецкой косметики с индивидуальным подбором;
  • ужины с видом на Босфор и вечера в женском сообществе.
  • Этот тур для вас, если: хотите не просто посмотреть Стамбул, а прожить его красиво — с фотографиями, которые это докажут;
  • едете одна и ищете компанию позитивных, приятных девушек, с которыми легко;
  • любите "Великолепный век","Постучись в мою дверь","Зимородок","Чукур"… хотите увидеть сериальные локации вживую, если повезет, то и актеров тоже;
  • цените, когда организатор берёт все заботы на себя — от трансфера до укладки.
  • Мои туры — как шёлковое платье: они не для всех,
  • но если подошло — ты уже не захочешь снимать
  • И главное — со мной безопасно.
  • Я официальный турагент с профильным образованием, работаю с лицензированными гидами и проверенными партнёрами. Могу организовать тур под ключ — включая перелёт.
  • Вы просто сияете — я беру все заботы на себя.
  • Успей забронировать своё место

Программа тура по дням

1 день

Серия 1 - Любовь напоказ

Ранний прилёт в Стамбул, и вас уже ждут. Я встречаю вас лично, и на комфортном вип-трансфере мы пересекаем город, где Европа встречается с Азией, направляясь в наш уютный бутик-отель.

После короткой передышки — первое знакомство с пульсом мегаполиса: приветственный обед в атмосферном месте, с которого начинается ваше погружение в турецкое гостеприимство.

Затем мы отправляемся в Бейоглу и Каракёй — районы, где старая Европа переплетается с восточным колоритом. Галатская башня, возвышающаяся над городом ещё с XIV века, хранит память о османских султанах. Здесь же — знаменитый десерт, который непременно стоит попробовать именно в этом уголке города, оживлённая улица Истикляль с культовым красным трамваем, где мы устроим импровизированную фотосессию, а также скрытые от глаз туристов исторические церкви и первые тайны, которые Стамбул открывает лишь самым любопытным.

Дальше — современная набережная Галатапорт у Босфора, где прошлое встречается с настоящим. Завершаем день ужином у воды, в сиянии стамбульских огней, когда город вдруг становится ближе, чем ты могла себе представить.

Серия 1 - Любовь напоказСерия 1 - Любовь напоказСерия 1 - Любовь напоказ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Серия 2 - Сказка на острове

Сегодня уезжаем от городского шума на самый большой из Принцевых островов — Бююкаду. Целый день у моря: купание, велосипеды, первый урок макияжа и закатная фотосессия на берегу. Ночуем в нашем отеле в Стамбуле.

После завтрака садимся на паром — уже дорога станет впечатлением: чайки, симиты, Стамбул с воды. На Бююкаде нас ждут живописные улочки с деревянными особняками, прогулка на велосипедах среди сосновых холмов и купание в Мраморном море. Желающие поднимутся к монастырю Святого Георгия — панорама оттуда перехватывает дыхание. Во второй половине дня — первый урок макияжа: собираем лёгкий дневной образ, и в нём же выходим на закатную фотосессию у воды.

Вечером возвращаемся паромом в город, идем на вечернюю прогулку перед сном.

Серия 2 - Сказка на островеСерия 2 - Сказка на островеСерия 2 - Сказка на острове
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Серия 3 - Великолепный век

Утро начинается с традиционного, ароматного турецкого завтрака — с сырами, маслинами, мёдом и хрустящим хлебом, который здесь называют искусством.

Затем — мягкое погружение в женскую эстетику: урок вечернего макияжа для себя, где ты учишься не просто краситься, а раскрывать свою уверенность через искусство. И фотосессия в восточных образах.

После этого — кормление чаек на видовой террасе с панорамой Босфора, где ветер, вода и солнце создают ощущение, что ты внутри кадра из фильма. Дальше — Стамбул, который становится Великолепным веком в реальности: мы отправляемся в Султанахмет и Фатих — сердце империи, где каждая улица хранит эхо османских времён. Величественная Айя-София, пережившая византийских императоров и османских султанов, до сих пор поражает своей грандиозностью.

Дворец Топкапы — главная резиденция 25 султанов, где принимались судьбоносные решения целой империи, а интриги до сих пор будто шепчут в стенах гарема, куда Хюррем Султан вошла как наложница, а покинула как его законная жена и одна из самых влиятельных женщин в истории Османской империи. Там же мы проведём фотосессию — ты станешь героиней своей собственной истории. Затем парк Гюльхане, дышащий весной и историей, загадочная Цистерна Базилика с её колоннами и вечной влажностью, сияющая Голубая мечеть и настоящий хаммам Хюррем Султан — ритуал обновления и прикосновение к эпохе, когда женщины правили не тронами, а сердцами. После — Гранд-базар, лабиринт восточной роскоши, где среди тысяч товаров можно найти ту самую вещь, которую ищешь всю жизнь, и мечеть Сулеймание — место покоя Хюррем и Сулеймана с одной из самых красивых панорам города.

Завершим день ужином за лекцией о женском: Хюррем как стратегия, её энергия, её ум и путь к влиянию, который вдохновляет до сих пор.

Серия 3 - Великолепный векСерия 3 - Великолепный векСерия 3 - Великолепный век
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Серия 4 - Ранняя пташка

Прогулка на рассвете по набережной Босфора и моря — город ещё спит, и в этот момент он будто принадлежит только тебе. Мы устроим фотосессию в пустом, только просыпающемся городе, где свет ложится особенно мягко, а тишина ощущается как редкий дар.

Затем — утренний кофе с подружками, лёгкие разговоры и состояние жизни без спешки, когда время будто останавливается.

Дальше — Балат и Фенер, самые фотогеничные улочки Стамбула, где каждый дом хранит память о прошлом: эти районы были сердцем православного Константинополя, а их разноцветные фасады стали символом новой эпохи, когда художники и творцы вдохнули жизнь в старые стены.

Здесь мы заглянем в атмосферные лавочки с восточными парфюмами и локальными находками, а ароматы, разливающиеся по узким переулкам, запомнятся не меньше, чем сами виды.

Обязательно посетим Болгарскую церковь Святого Стефана, целиком отлитую из чугуна, — настоящий корабль, пришвартованный к берегу времени, и Патриаршую церковь Святого Георгия, где уже много веков сохраняется огонь православной веры.

Затем — обед и шопинг в магазине местной косметики, где мы познакомимся с секретами турецкого ухода, раскрытыми веками.

Если останется время и будет желание, перед вылетом мы успеем расслабиться в хаммаме.

Завершение тура — состояние полной лёгкости, лёгкий бокал, фрукты и чувство: я — главная героиня своей жизни. После — трансфер в аэропорт.

Серия 4 - Ранняя пташкаСерия 4 - Ранняя пташкаСерия 4 - Ранняя пташка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер VIP Майбах (аэропорт-отель-аэропорт)
  • Проживание. Двухместное размещение в очень классном, комфортном отеле 4* в самом центре с видом на Мраморное море - все достопримечательности в шаговой доступности
  • Вкусный завтрак - шведский стол во все дни тура
  • Экскурсия с гидом - 5 часов (тайны дворца Топкапы, по местам сериала «Великолепный Век» + исторический Стамбул)
  • Приветственный ужин на шикарной террасе с видом на город и Босфор (горячее + закуски + десерт)
  • Istanbulkart. Карта с необходимым балансом для поездок по программе (метро, трамвай, паром)
  • Обучение макияжу для себя. Два полноценных мастер-класса лично от организатора (имею навык проф. визажиста): научимся создавать дневной и вечерний образ
  • Эффектная укладка на фотосессию
  • Фотосессия в летящих платьях (наряд и украшения предоставляются, все размеры)
  • Мобильная фото - и видеосъёмка. Увезете с собой чемодан фотографий, где вы везде себе нравитесь
  • Памятные сувениры, от которых вы будете в восторге
  • Атмосферные вечера, ужины с играми, лекциями и душевными разговорами
  • Насыщенные, интересные, сериальные маршруты каждый день. Посещение всех ключевых мест по программе + секретные локации, которые знают только местные
  • Постараемся попасть на места съёмок любимых сериалов, и если повезёт, сфотографируемся с актерами
  • Сопровождение. Я, Анастасия, веду вас лично на протяжении всей поездки. Никаких незнакомых сопровождающих - только я и вы
  • Комьюнити девушек по интересам - настоящий женский вайб, отдых с душой, разговоры по душам и новые подружки, которые останутся с вами и после поездки. А ещё - закрытый чат, где мы болтаем о макияже, сериалах, путешествиях иии. ну вы поняли Здесь можно быть собой, без масок, фильтров и без оценивания
  • Безопасное путешествие. Официальное оформление, проверенные партнёры, полный пакет документов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • 4 обеда, 3 ужина + по желанию перекусы, чай/кофе
  • Мед. страховка - обязательна
  • Проход на частный пляж на островах (до 3.000 рублей примерно)
  • Входной билет в Айя-Софию - по желанию (3.500 рублей билет примерно, курс часто скачет:)
  • Входной билет во дворец Топкапы 6.000 рублей
  • Сувениры, шопинг - по желанию
О чём нужно знать до поездки

Когда душа уже выбрала — разуму остаётся только согласиться. Просто нажми «забронировать» и доверься этому путешествию!

Пожелания к путешественнику

Приветствуется активное и приятное общение между участницами и организатором, основанное на уважении, поддержке и позитиве. Если возникает какая-то неожиданная или неприятная ситуация, всё обсуждается — я всегда иду навстречу, ведь все мы люди. Но очень прошу относиться друг к другу бережно и с уважением.

Как сказано в Библии:

Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:39).

В моих турах мы создаём тёплую, безопасную атмосферу без сплетен, грубости и общения, переходящего границы. Мы не делаем акцент на вечерних походах по клубам или свиданиях — вместо этого нас ждёт живое общение, душевные разговоры, смех, танцы и радость. Нам важно сохранять лёгкость, искренность и достойное поведение!

Визы

Виза россиянам не нужна. Для въезда в Турцию срок действия загранпаспорта должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда. Также не должно быть никаких долгов и запретов на выезд - всё проверяйте заранее, обезопасьте свой отдых.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Девичники мечты, где путешествие встречается с красотой! Меня зовут Анастасия, и я одна из первых организаторов туров-девичников в России, где я объединила две страсти каждой девушки — путешествия и красоту. За плечами
читать дальшеуменьшить

у меня профильное образование и многолетний опыт работы в туризме. А в один из непростых периодов жизни мне пришлось освоить профессию визажиста — тогда я даже не представляла, что этот навык однажды станет частью моего главного дела. Сегодня я могу подарить девушкам не просто путешествие в Стамбул, а целое преображение. Вы увезёте домой не только красивые фотографии, но и новый навык — умение создавать макияж, который подходит именно вам. Ведь макияж — это не просто косметика. Это настроение, уверенность и возможность каждый день видеть в зеркале ту самую себя, которой хочется улыбнуться. Самый ценный момент для меня — когда в конце тура я вижу счастливые глаза девушек, слышу их слова благодарности и понимаю: именно ради этих эмоций я создаю свои путешествия. Для меня настоящий отпуск мечты женщины — это когда спустя время вы открываете фотографии и снова чувствуете те же эмоции: улыбку, вдохновение и лёгкие мурашки от воспоминаний. Ведь путешествие — это маленькая жизнь. И очень важно, кому вы доверяете создать эту историю. Я знаю, чего хочет каждая девушка, влюблённая в Стамбул: увидеть атмосферные места из любимых сериалов; увезти домой багаж красивых фотографий; попробовать знаменитые турецкие блюда; отправиться на шопинг и найти свои сокровища в Стамбуле. И всё это ждёт вас в нашем путешествии. А представьте… Один из наших бьюти-мастер-классов пройдёт с видом на Мраморное море, и завершится красивой фотосессией на закате. Момент, когда вы смотрите на себя и понимаете: «Мне нравится эта девушка на фотографии». Мои туры — как шёлковое платье: они не для всех. Но если вы чувствуете, что это ваше — вы уже не захотите снимать его. Если вы давно мечтали о красивом женском путешествии в Стамбул — возможно, это тот самый знак. Буду рада увидеть вас среди участниц! С любовью, Анастасия.

Тур входит в следующие категории Стамбула

Похожие туры на «Бьюти-Стамбул: макияж для себя, шопинг, острова и улочки из сериалов»

Город-музей - великий Стамбул: история и современность
7 дней
12 отзывов
Город-музей - великий Стамбул: история и современность
Прокатиться по Босфору, погулять по Принцевым островам, погрузиться в атмосферу «Великолепного века»
Начало: Стамбул, аэропорт, до 18:00
12 сен в 18:00
11 окт в 18:00
€895 за человека
Увидеть всё самое интересное в Стамбуле в мини-группе с путешествием на Принцевы острова
На машине
4 дня
6 отзывов
Увидеть всё самое интересное в Стамбуле в мини-группе с путешествием на Принцевы острова
Посетить мечеть Айя-София, полюбоваться дворцом Топкапы, погулять по красочному району Балат
Начало: Стамбул, ваш отель, 12:00
17 окт в 12:00
2 ноя в 12:00
60 600 ₽ за человека
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии с комфортом и фотосъёмкой
На машине
7 дней
-
15%
5 отзывов
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии с комфортом и фотосъёмкой
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, 12:00
18 сен в 08:00
16 апр в 08:00
€1000€1176 за человека
Стамбул с комфортным проживанием и лучшими снимками того, что здесь нужно увидеть
4 дня
-
15%
5 отзывов
Стамбул с комфортным проживанием и лучшими снимками того, что здесь нужно увидеть
Прогуляться по улице Истикляль, доплыть до Принцевых островов и посетить знаменитые мечети и дворцы
Начало: Стамбул, аэропорт, 12:00
18 сен в 08:00
16 апр в 08:00
€650€764 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Стамбуле
Все туры из Стамбула
-18%
54 900 ₽
от 44 900 ₽ за человека