Едем в город контрастов, чтобы ощутить гармонию противоположностей и познакомиться с его главными достопримечательностями.
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и ковид.
Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.
Перемещаемся пешком по улицам Стамбула, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на такси (естественно, вы — на пассажирских сидениях, водить не нужно).
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо погодными условиями.
Проживание. В комфортном отеле 4*, размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. Включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.
Транспорт. Микроавтобус, такси.
Уровень сложности. В программе предусмотрены пешие прогулки — несложные, но ежедневные, в течение 1-2 часов. Есть некрутые подъёмы около 1 км.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение, отдых
Сегодня вы прилетите в Стамбул дневным или вечерним рейсом. Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения — свободное время и отдых.
Мечеть Сулеймание, азиатская часть Стамбула, Таксим и Истикляль
Начнём день с посещения мечети Сулеймание. Посмотрим на гробницы султана Сулеймана и его жены Хюррем (Роксоланы). После переедем в северную часть города к ещё одной мечети в стиле османского барокко и насладимся видами Босфорского пролива.
Затем по километровому мосту доедем до азиатской стороны. Здесь побываем в элегантном дворце 19 века на берегу Босфора, внутреннее убранство которого поражает своим размахом под стать мощи Османской империи.
Пообедаем и издалека сделаем несколько фото знаменитой Девичьей башни. После вернёмся в европейскую часть. Пройдёмся по площади Таксим и знаменитой улице Истикляль до Галатской башни, спустимся к Галатскому мосту. Вечером вернёмся в отель.
Египетский рынок, морская прогулка и Принцевы острова
С утра побываем на знаменитом Египетском рынке, пахнущем специями и деликатесами: вяленые колбасы, помидоры, перцы и баклажаны свисают прямо с потолков и фасадов магазинов, повсюду развешены разноцветные мозаичные фонари.
Затем, разместившись на корабле, дойдём до Принцевых островов (морская прогулка продлится около 1,5 часов до первого острова). В прошлом они использовались для заточения сыновей византийских королей, а сегодня известны своими песчаными пляжами, старыми деревянными строениями и чистым воздухом — автомобильный транспорт тут запрещён. Поднимаемся электротранспортом на вершину острова, последний километр до монастыря и смотровой площадки прогуляемся пешком. Вернувшись к пристани, пообедаем в ресторане с большим выбором морепродуктов (за доплату).
Во второй половине дня вернёмся в Стамбул, и вы сможете отправиться на шопинг или погулять по старинному центру города.
Дворец Топкапы, мечети Голубая и Айя-София, выезд в аэропорт
В этот день исследуем площадь Ипподром с её античными артефактами. После, более чем на 2 часа, идём во дворец Топкапы, когда-то одну из главных резиденций султанов Османской империи на протяжении почти 400 лет. Прогуляемся по дворам дворцового комплекса и рассмотрим несколько небольших зданий, мечети, бывшую больницу, пекарню и монетный двор. Полюбуемся великолепным видом на Босфорский пролив.
Здесь посетим две самых знаменитых мечети Стамбула, поражающие своим размахом и архитектурой: Голубую и Айя-София. После — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$650
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Завтраки
- Все переезды внутри города
- Входные билеты к достопримечательностям по программе
- Посещение прочих попутных локаций (природные достопримечательности, смотровые площадки, фотозоны)
- Личное сопровождение организатором тура
- Фото - и видеоотчёты о поездке
- Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Стамбула и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение (при необходимости) - 21 047 ₽