Начнём день с посещения мечети Сулеймание. Посмотрим на гробницы султана Сулеймана и его жены Хюррем (Роксоланы). После переедем в северную часть города к ещё одной мечети в стиле османского барокко и насладимся видами Босфорского пролива.

Затем по километровому мосту доедем до азиатской стороны. Здесь побываем в элегантном дворце 19 века на берегу Босфора, внутреннее убранство которого поражает своим размахом под стать мощи Османской империи.

Пообедаем и издалека сделаем несколько фото знаменитой Девичьей башни. После вернёмся в европейскую часть. Пройдёмся по площади Таксим и знаменитой улице Истикляль до Галатской башни, спустимся к Галатскому мосту. Вечером вернёмся в отель.