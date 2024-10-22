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Авторский тур
4 дня
Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям
Узнать, что такое «ракы-балык», полакомиться кофе на углях и побывать в одной из старейших кальянных
Начало: Аэропорт Стамбула, не позднее 14:00
22 окт в 14:00
$815 за человека
Авторский тур
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
$680 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
€520 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «3-дневные туры»
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