Туры на 3 дня в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Стамбуле, цены от $520. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям
Авторский тур
4 дня
Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям
Узнать, что такое «ракы-балык», полакомиться кофе на углях и побывать в одной из старейших кальянных
Начало: Аэропорт Стамбула, не позднее 14:00
22 окт в 14:00
$815 за человека
По Стамбулу с историком
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
$680 за человека
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
520 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям
  2. По Стамбулу с историком
  3. Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулеймание
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Истикляль
  5. Дворец Топкапы
  6. Айя-София
  7. Галатская башня
  8. Цистерна Базилика
  9. Гранд базар
  10. Площадь Ипподром
Сколько стоит тур в Стамбуле в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 520 до 815.
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