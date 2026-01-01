-
19%
Расписание: ежедневно в 07:00
€690.10
€852 за человека
Внимание - снято! По знаковым местам Стамбула с фотографом в мини-группе
Увидеть главные мечети, погулять по Балату и Истикляль и получить классные кадры на память
Начало: Стамбул, 19:00 (или другое время по договорённости...
29 янв в 08:00
7 мар в 08:00
€480 за человека
Погружение в Стамбул: тур в мини-группе с водной прогулкой
Осмотреть дворцы и мечети, погулять по разноцветному Балату и прокатиться на корабле по Босфору
Начало: Стамбул, 14:00
20 фев в 14:00
6 мар в 14:00
69 900 ₽ за человека
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Отправиться в круиз по Босфору, покататься на старинном трамвайчике и насладиться турецкой кухней
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
22 мар в 08:00
8 мая в 08:00
95 000 ₽ за человека
Турецкая мечта: путешествие по Стамбулу и Каппадокии с кулинарным мастер-классом и круизом
Полюбоваться причудливыми скалами, прокатиться по Босфору и осмотреть знаковые мечети
Начало: Стамбул, ресепшен отеля, 12:00
1 мая в 12:00
26 окт в 12:00
€1350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
- Инопланетные долины Каппадокии - отправьтесь на самолете на два дня;
- Внимание - снято! По знаковым местам Стамбула с фотографом в мини-группе;
- Погружение в Стамбул: тур в мини-группе с водной прогулкой;
- Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор;
- Турецкая мечта: путешествие по Стамбулу и Каппадокии с кулинарным мастер-классом и круизом.
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Стамбуле в январе 2026
Сейчас в Стамбуле в категории "Развлечения" можно забронировать 5 авторских туров от 480 до 95 000 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Стамбуле на 2026 год по теме «Развлечения», 112 ⭐ отзывов, цены от €480. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март