Описание тура
Это приватный Стамбул для семьи, которая хочет уехать на 3 дня и наконец-то отдохнуть по-настоящему, а не снова быть штабом: думать про очереди, еду, тайминг, усталость детей и вечное мы зря потратили. Мы продюсируем приватный выезд так, чтобы всё работало без микростресса: встреча в аэропорту, отель в центре, короткая логистика, паузы, понятный ритм и один ответственный рядом.
За эти дни дети получат свои вау без перегруза: подземная сказка Цистерны Базилика, величие Голубой мечети и Айя-Софии, яркое шоу Legends of Istanbul. А взрослые — тишину и красивое ощущение всё под контролем: закатный круиз на приватной яхте по Босфору, вкусные ужины в проверенных местах, Долмабахче и мультикультурные кварталы, где город раскрывается по-настоящему. Это не марафон по достопримечательностям — это короткая семейная история, после которой дети довольны, а родители возвращаются восстановленными.
Кому подойдёт наш семейный Стамбул на 3 дня:
Семьям с детьми, которые хотят выбраться, но без риска сорвать отдых: сон, еда, ритм и безопасность важнее, чем количество локаций.
Родителям, которые устали быть оперативным штабом. Если вы не хотите решать на месте трансферы, очереди, где поесть, куда идти, что делать, если устали — это наш формат. У вас один ответственный рядом, а у семьи — спокойствие.
Тем, кто хочет показать детям Стамбул, но без марафона Классика города (Голубая мечеть, Цистерна Базилика, Айя-София, Долмабахче) подана так, чтобы детям было интересно, а взрослым — не тяжело.
Тем, кому важен баланс: детям — вау, взрослым — тишина. Закатный круиз на приватной яхте по Босфору, атмосферное шоу Legends of Istanbul, прогулки по Истикляль и Галатской башне — ярко, но без перегруза.
Семьям, которые ценят приватность и свой темп. Только ваша семья, без присоединений и чужого расписания. Можно сделать паузу, пропустить точку, вернуться в отель — программа подстраивается под вас.
Тем, кто выбирает комфорт как основу эмоций. Центральный отель — меньше дороги и больше свободы. Продуманный тайминг, логистика через комфортный городской транспорт, ужины в проверенных местах — чтобы вы вернулись восстановленными, а не уставшими от отдыха.
Тем, кому нужен короткий перезапуск на 3 дня. Без сложной подготовки, длинных переездов и квестов. Приехать — и прожить красивую семейную историю, где всё устроено так, чтобы получилось.
Кому точно не подойдёт этот Стамбул на 3 дня:
Тем, кто хочет дёшево любой ценой. Мы не про экономию на комфорте, сне и логистике. Здесь вы платите за то, чтобы отдых не сорвался: проверенный сервис, приватность, понятный ритм и ответственность.
Любителям марафона успеть всё за 72 часа. Если вам нужно 15 точек в день, ранние подъёмы и бег по музеям — это не наш формат. У нас вау в правильной дозировке, паузы и время на прожить, а не отчитаться.
Тем, кто едет в Стамбул за тусовками и ночной жизнью. Этот выезд — про вечерний Босфор, красивые ужины и спокойные возвращения в отель, чтобы дети выспались, а взрослые были в ресурсе.
Тем, кому комфорт не важен. Если вы спокойно относитесь к долгим переездам, ожиданиям, где-нибудь поедим и как-нибудь разберёмся — наш подход покажется излишне продуманным. Мы как раз продаём предсказуемость и отсутствие микростресса.
Тем, кто любит быть в толпе и ездить в сборных группах. У нас приватный формат — только ваша семья. Без присоединений, без чужого темпа и без группового шума.
Эта программа — готовый пример приватного семейного выезда: с правильным ритмом, паузами на отдых и продуманной организацией, чтобы детям было интересно, а взрослым спокойно. Но она не жёсткая: мы легко адаптируем сценарий под вашу семью — по количеству дней, темпу, интересам, возрасту детей, уровню активности и формату отдыха (больше природы/больше тишины/больше вау) — чтобы поездка получилась вашей, а не по шаблону.
Это программа приватного индивидуального тура. Если вам нужен групповой тур - напишите нам и мы подберем для вас программу.
Программа тура по дням
Встреча, отдых и Закат на Босфоре на частной яхте
Наша цель на сегодня: аккуратно приземлить семью после дороги, снять бытовые вопросы и дать первый вау-эффект — так, чтобы дети не устали, а взрослые реально выдохнули.
Встречаем вас в аэропорту Стамбула. С этого момента вы не оперативный штаб. Вас встречают, берут на себя логистику и темп, помогают с багажом и сразу ведут по понятному сценарию.
Комфортное заселение в отель в самом центре. Отель — в шаговой доступности от лучших мест и прогулочных точек. Это означает минимум переездов и возможность быстро вернуться, если детям нужен отдых.
Обед без ожиданий и лишних пауз. Подбираем место так, чтобы детям было понятно и быстро, взрослым — вкусно и комфортно.
Первое свидание со Стамбулом: прогулка по набережной. После дороги — не марафон и не толпы, а легкая прогулка в правильном ритме. Узнаем историю города контрастов, делаем красивые остановки, дышим морем и даем детям время адаптироваться.
19:00 — вечерний круиз по Босфору на приватной яхте Это тот самый вау без перегруза: вы на воде, с закусками и напитками, закат и огни города — как сказка, но без очередей и суеты. Детям — впечатления, взрослым — тишина и ощущение, что всё под контролем.
Ужин в колоритном ресторане. Выбираем место под ваш вкус и формат: от уютного локального до более статусного — без компромиссов по комфорту семьи.
Возвращение в отель около 23:00. Дальше — как удобно именно вашей семье: можно сразу отдыхать, можно пройтись пешком (отель рядом). Никаких обязательных пунктов — ритм подстраиваем под вас.
Если в дороге кто-то устал быстрее — у нас всегда есть мягкое ветвление: сократить прогулку, сделать паузу, сместить акценты, чтобы день завершился спокойно, а не на нервах.
Символы Стамбула в спокойном темпе и безопасности
Наша цель на сегодня: показать главные символы города так, чтобы детям было интересно и понятно, а взрослые не выгорели от толпы, очередей и бесконечных переходов. Ритм, паузы и предсказуемость — держим на себе.
После завтрака — выходим в Стамбул-классический. Мы стартуем в комфортном темпе: без ранних подъёмов как в группе и без гонки за галочками. По дороге — короткие остановки, вода/перекусы, всё по семейной логистике.
По желанию — Гранд Базар (сувениры без стресса). Это опция, а не обязаловка. Хотите — заходим точечно и быстро, с понятными ориентирами (что купить, где не переплатить, как не потеряться). Не хотите — пропускаем и сохраняем ресурс на впечатления.
Два места, которые создают вау без перегруза:
Голубая мечеть — масштаб, свет, ощущение величия. Мы заранее объясняем детям что здесь происходит, чтобы это было не просто красиво, а интересно.
Цистерна Базилика — настоящая подземная сказка: прохлада, загадочность, история, которую дети запоминают как приключение.
Обед в фотогеничном месте, где можно покормить чаек. Это не просто перекус. Это пауза, смена темпа и эмоция для детей. Быстрая подача, понятные блюда, удобная посадка — чтобы обед прошёл без ожиданий и битв.
Шоу Legends of Istanbul — 45 минут концентрированных эмоций. Не стандартное туристическое представление, а камерная история о мифах и героях города в атмосферном особняке 19 века. Формат идеален для семьи: коротко, ярко, без усталости — дети вовлекаются, взрослые получают культурный слой.
Собор Святой Софии — главная точка дня. Мы закладываем время с учётом очередей и выбираем момент, когда семье комфортнее. Наша задача — чтобы это место осталось в памяти как впечатление, а не как мы стояли и устали.
Ужин — в вашем стиле. Гид ведёт в проверенные места: от очень вкусных локальных кафе до ресторанов с видом — под ваши предпочтения и детский аппетит.
Возвращение в отель и отдых Вечер оставляем свободным: можно просто выдохнуть, уложить детей без перегруза и сохранить силы на следующий день.
Мультикультурный Стамбул и красивое завершение
Наша цель на сегодня: красиво завершить путешествие, дать ещё один вау-слой — и при этом провести день так, чтобы семья уехала собранной и в ресурсе. Чемоданы, тайминг и дорога в аэропорт — на нас.
После завтрака — выселение без суеты. Чемоданы оставляем на ресепшене, вы выходите налегке. Никаких тащим вещи и где хранить багаж — всё организовано заранее.
Долмабахче — главный дворец дня (и один из самых эффектных в Стамбуле). Начинаем с места, которое поражает даже тех, кто видел многое: свет, масштаб, детали, ощущение вау. Темп — комфортный, с паузами и понятными объяснениями для детей, чтобы это было не музей, а история, которую интересно слушать.
Таксим и Истикляль — город, который живёт. Переходим к другой энергии Стамбула: площадь Таксим, прогулка по Истикляль и тот самый красный трамвайчик — короткие яркие точки, которые нравятся детям и отлично ложатся в семейные фото.
Цветочный пассаж — маленькая сцена большой истории. Заглядываем ненадолго, чтобы услышать историю белогвардейцев, которые оказались здесь в 1920-х. Это та самая семейная культурная история без перегруза: коротко, образно, запоминается.
Базилика Святого Антония — Стамбул неожиданно европейский. В красивой католической церкви говорим о том, как город веками оставался многоконфессиональным и открытым. Атмосферно, спокойно, без суеты.
Обед в уютном месте. Подбираем ресторан так, чтобы детям было быстро и понятно, взрослым — приятно и спокойно. Это обязательная перезагрузка перед финальным аккордом дня.
Галатская башня — финальный вид на город. По пути увидим одну из старейших станций метро в мире — маленький вау-факт для семейного разговора. Дальше — Галатская башня: кто хочет, поднимается наверх и смотрит на Стамбул с высоты. Кто не хочет/дети устали — остаётся внизу в комфортном режиме. Здесь работает наше ветвление: никаких обязательных подвигов.
Возвращение в отель, ужин, сбор вещей. Всё по таймингу — без нервов и мы опаздываем. Вы спокойно ужинаете и забираете багаж.
Трансфер в аэропорт и прощание. Комфортный выезд с запасом по времени. Мы закрываем логистику и риски, чтобы вы уехали с ощущением: Это было легко. И мы действительно отдохнули.
Если к середине дня дети устанут — мы перестраиваем маршрут и оставляем только главное. Важно не успеть всё, а сохранить хорошее состояние семьи до самого вылета.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 2 ночи в 4 отеле в центре Стамбула. Завтраки в отеле (2 дня)
- Встреча и проводы в аэропорт на комфортном трансфере класса люкс
- Вечерний круиз по Босфору на частной яхте (2 часа) с закусками и напитками
- Сопровождение турлидера на протяжении всей поездки + организационная поддержка 24/7
- Экскурсионное сопровождение гида по программе (классический и мультикультурный Стамбул)
- Входные билеты в музеи/дворцы/объекты по программе (например, Цистерна Базилика, Долмабахче, Галатская башня и др.)
- Проезд по городу (метро/трамвай по маршруту экскурсий)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до/из Стамбула
- Обеды и ужины (ходим в хорошие рестораны, оплачиваем по меню)
Визы
Виза для граждан Рф не нужна.