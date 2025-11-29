читать дальше

у вас будет много. А мы познакомим вас со знаковыми локациями Старого города.



Вы посетите площадь Ипподром, бывшую центром спортивной жизни Константинополя, рассмотрите купола и минареты Голубой мечети и собора Айя-София.



Вспомните о временах великих султанов у дворца Топкапы и пройдёте под платанами и дубами парка Гюльхане.



А также полюбуетесь мегаполисом с воды, катаясь на яхте: в дневном круизе увидите виллы из сериалов «Чёрная любовь» и «Стамбульская сказка», крепость Румели, Девичью башню и пообедаете, а в вечернем насладитесь турецкими танцами и поужинаете.