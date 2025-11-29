Отпуск в Стамбуле: главное в Султанахмете и прогулки по Босфору
Увидеть Голубую мечеть, Айя-Софию, Топкапы, дважды покататься на яхте, насладиться танцами и блюдами
Район Султанахмет — это сердце Стамбула, пропитанное историей Византийской и Османской империй и восточным колоритом.
Вы поселитесь тут и сможете пешком добираться к главным достопримечательностям, ведь свободного времени для самостоятельных прогулок читать дальше
у вас будет много. А мы познакомим вас со знаковыми локациями Старого города.
Вы посетите площадь Ипподром, бывшую центром спортивной жизни Константинополя, рассмотрите купола и минареты Голубой мечети и собора Айя-София.
Вспомните о временах великих султанов у дворца Топкапы и пройдёте под платанами и дубами парка Гюльхане.
А также полюбуетесь мегаполисом с воды, катаясь на яхте: в дневном круизе увидите виллы из сериалов «Чёрная любовь» и «Стамбульская сказка», крепость Румели, Девичью башню и пообедаете, а в вечернем насладитесь турецкими танцами и поужинаете.
1 день
Добро пожаловать в Стамбул
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен, экскурсионная программа начнётся завтра.
2 день
Прогулка по центру Стамбула, дневной круиз по Босфору с обедом
Встреча с гидом примерно в 9:00–10:00. Идём гулять по историческому центру Стамбула: посетим площадь Султанахмет, увидим Голубую мечеть и Софийский собор, исследуем старинные улочки и здания. Полюбуемся грандиозным дворцом Топкапы и пройдём по парку Гюльхане. Завершим экскурсию круизом по Босфору. С воды вы осмотрите виллы из сериалов «Чёрная любовь» и «Стамбульская сказка», крепость Румели, Девичью башню, а также пообедаете на борту.
3 день
Вечерний круиз по Босфору с развлекательной программой и ужином
Весь день будет свободен, а вечером (около 19:00) мы заберём вас из отеля и доставим в порт. В планах — круиз по сияющему ночными огнями Босфору на яхте. На борту вас ждут шоу-программа и зажигательные танцы, а также ужин с алкогольными напитками.
4 день
Свободный день
Весь день будет в вашем распоряжении. Вы можете прогуляться по улицам Стамбула, исследуя уникальные районы и исторические памятники, или отправиться за покупками на Гранд-базар, Египетский рынок или в торговые центры.
5 день
Возвращение домой
За завтраком будет время насладиться последними моментами в Стамбуле. Потом мы доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по программе
Услуги гида
Экскурсия по району Султанахмет
2 круиза на яхте по Босфору с обедом/ужином
Круглосуточная дистанционная поддержка
Что не входит в цену
Билеты в Стамбул и обратно в ваш город
Обеды и ужины
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Стамбула, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 6218 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Рамазан, я представляю лицензированное туристическое агентство в Турции. С удовольствием помогу организовать отдых в нашей живописной стране.