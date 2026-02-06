Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Путешествие с комфортом по Ликийской тропе — одной из 10 лучших троп в мире для тех, кто хочет отдыхать активно, но не отказывать себе в комфорте!

Вас ждет хайкинг по одному из наиболее живописных участков Ликийской тропы, при этом без необходимости жить в палатках и нести на себе тяжелые рюкзаки.

Возьмите в путь лишь небольшой рюкзак и просто наслаждайтесь природой, а мы позаботимся о том, чтобы ваш багаж уже ждал вас в местах ночлега.

Проживание формата Комфорт+ включает в себя остановки в уникальных и необычных местах проживания: глемпинг, бутик отели, стильные бунгало со всеми удобствами в номерах.

Чем займемся в путешествии:

Исследуем нетипичные локации: хайкинг с невероятными видами по Эгейскому побережью Ликийской тропы, маршрут которого проложен через горы, леса и исторические места древнего Ликийского региона.

Каждый день — новый пляж : мы будем много плавать, прыгать со скалы и наслаждаться морем туркуазного цвета.

Мы попробуем традиционную турецкую кухню в горных деревушках, а жить будем в уютнейших местах : стильные бунгало, глемпинг, мини бутик-отели

Познакомимся с людьми со всего мира — единомышленники с похожими ценностями и мировоззрением , но в то же время побудем наедине с собой в гармонии с природой .

Погрузимся в полилингвальную среду — возможность практиковать английский (и турецкий;) язык на протяжении всего тура.

Окажемся в Олюдениз — в одном из лучших мест, чтобы полетать на параплане!

Нетипичная Турция, красота природы Эгейского побережья, активный отдых, традиционная Анатолийская кухня, проживание в комфортных и необычных местах, а самое главное — люди: открытые, увлеченные, интересные — то, что делает это путешествие особенным и по-настоящему незабываемым.

Кроме того, мы всегда с радостью организуем индивидуальное путешествие для вас и ваших друзей: день рождения, девичник/мальчишник, корпоративный тур и другое. Только дайте знать!) А для самых авантюрных есть возможность отправиться в самостоятельное путешествие в любое время с онлайн сопровождением без привязки к группе и предложенным датам!)

Места проживания могут отличаться в связи с сезонными особенностями, но все локации будут высокого уровня комфорта и обеспечат уютную атмосферу для полноценного отдыха и восстановления сил после хайка.

Upd! 4-8 мая маршрут в Каше!