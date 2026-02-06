Описание тура
Путешествие с комфортом по Ликийской тропе — одной из 10 лучших троп в мире для тех, кто хочет отдыхать активно, но не отказывать себе в комфорте!
Вас ждет хайкинг по одному из наиболее живописных участков Ликийской тропы, при этом без необходимости жить в палатках и нести на себе тяжелые рюкзаки.
Возьмите в путь лишь небольшой рюкзак и просто наслаждайтесь природой, а мы позаботимся о том, чтобы ваш багаж уже ждал вас в местах ночлега.
Проживание формата Комфорт+ включает в себя остановки в уникальных и необычных местах проживания: глемпинг, бутик отели, стильные бунгало со всеми удобствами в номерах.
Чем займемся в путешествии:
Исследуем нетипичные локации: хайкинг с невероятными видами по Эгейскому побережью Ликийской тропы, маршрут которого проложен через горы, леса и исторические места древнего Ликийского региона.
Каждый день — новый пляж: мы будем много плавать, прыгать со скалы и наслаждаться морем туркуазного цвета.
Мы попробуем традиционную турецкую кухню в горных деревушках, а жить будем в уютнейших местах: стильные бунгало, глемпинг, мини бутик-отели
Познакомимся с людьми со всего мира — единомышленники с похожими ценностями и мировоззрением, но в то же время побудем наедине с собой в гармонии с природой.
Погрузимся в полилингвальную среду — возможность практиковать английский (и турецкий;) язык на протяжении всего тура.
Окажемся в Олюдениз — в одном из лучших мест, чтобы полетать на параплане!
Нетипичная Турция, красота природы Эгейского побережья, активный отдых, традиционная Анатолийская кухня, проживание в комфортных и необычных местах, а самое главное — люди: открытые, увлеченные, интересные — то, что делает это путешествие особенным и по-настоящему незабываемым.
Кроме того, мы всегда с радостью организуем индивидуальное путешествие для вас и ваших друзей: день рождения, девичник/мальчишник, корпоративный тур и другое. Только дайте знать!) А для самых авантюрных есть возможность отправиться в самостоятельное путешествие в любое время с онлайн сопровождением без привязки к группе и предложенным датам!)
Места проживания могут отличаться в связи с сезонными особенностями, но все локации будут высокого уровня комфорта и обеспечат уютную атмосферу для полноценного отдыха и восстановления сил после хайка.
Upd! 4-8 мая маршрут в Каше!
Программа тура по дням
Аэропорт г. Даламан - Фетхие
Прибытие в аэропорт г. Даламан, переезд на шаттле из аэропорта в г. Фетхие. Знакомство с организаторами и обсуждение деталей поездки.
Мы проведем инструкцию по безопасности, расскажем больше деталей о времени и маршруте, а так же предоставим все необходимое для похода. Свободное время, чтобы исследовать прекрасный портовый город Фетхие по нашим рекомендациям.
Проживание: Стильный бутик отель в Фетхие
Фетхие - Кабак
Короткий трансфер к началу Ликийской тропы, где мы начинаем наш поход с захватывающими видами Голубой Лагуны.
Нас ждет слегка сложный, но невероятно красивый горный маршрут длиной около 4 км до первой очаровательной деревни Козагач.
Во время нашего первого перерыва нас угостят холодным гранатовым и апельсиновым соком, что станет отличной наградой за пройденный маршрут.
Мы продолжаем наш поход к деревне Кирме, с могучей горой Бабадаг, возвышающейся слева. Расстояние между этими двумя красивыми деревнями составляет 6 км. В заключение, мы спустимся к деревне Фаралья, и преодолев еще 4 км.
В конце дня мы дойдем до нашего отеля на берегу моря, где сможем искупаться, отдохнуть и поужинать под невероятный звук моря.
Переход за день: 14 км, 7-8 часов, 700м
Проживание: Уютные бунгало с комфортом на берегу моря
Кабак - Алынджа
Мы стартуем прямо от нашего отеля, и нас ждет удивительный 4км хайкинг по лесной тропе, проходящей высоко над уединенной бухтой Кабак, среди побережья Эгейского моря до удивительного пляжа Парадайз. Мы сделаем перерыв на пляже, где нас ждут все новые приключения — мы будем плавать, прыгать со скалы и отдыхать на пляже, наслаждаясь морем туркуазного цвета.
После перерыва мы продолжим наш хайк по невероятно живописной части тропы и уже через 2 км окажемся у руин ликийского портового города. Нас ожидает еще один перерыв на совершенно необычном пляже, где можно достать устриц и исследовать подводный мир.
День завершается горным маршрутом, включающим перепад высот в 450 м. В конце нашего приключения мы прибудем в наше место проживание — глэмпинг, где сможем отдохнуть и расслабиться, наслаждаясь заслуженным отдыхом среди спокойной красоты природы.
Это удивительное место, созданное с заботой о природе руками небольшой семьи — эко-глэмпинг на горе, с уютной территорией с гамаками и небольшим бассейном с видом на бескрайний горизонт.
Переход за день: 11 км, 5 часов, 450 м Проживание: Стильные глэмпинг-шатры
Алынджа - Узунйурт
Раннее начало дня и хайкинг по скалам с живописным видом на бескрайний горизонт. Мы пройдем деревню Алынджа и окажемся в лесной части тропы.
Мы спустимся примерно 8 км до деревни Кабак, где сделаем перерыв, чтобы восстановить силы. С новыми силами мы продолжим наш путь — отправимся на чудесный секретный пляж. Здесь мы отлично проведем время, наслаждаясь морем и настоящим природным душем после плавания.
Позже мы совершим короткий переезд до нашего отеля, где мы будем вкусно ужинать и танцевать, празднуя завершение нашего приключения!!
Переход за день: 12 км, 5 часов, 750 м
Проживание: Шикарный бутик отель в Олюдениз
Полет на параплане на пляже Олюдениз
Вкусный завтрак и день на пляже Олюдениз — одно из лучших мест в мире, где можно получить опыт полета на параплане (по желанию).
Свободное время для того, чтобы насладиться бирюзовым морем, прокатиться на канатной дороге с невероятными видами или прогуляться по местным маркетам в поисках сувениров и вкуснейших турецких сладостей.
Время возвращаться домой, отдохнувшими и обновленными!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание Комфорт+ с душем и туалетом в номере, с доступом в интернет
- Разнообразный, сытный, традиционный турецкий завтрак
- Вкусный анатолийский ужин (разный каждый день: рыба/мясо/вегетарианский/птица), включая закуски, салат, десерты или фрукты
- Трансферы по маршруту (к началу тропы, после завершения, и внутри маршрута по необходимости)
- Аптечка собранная по стандартам для всей группы
- Сопровождение профессиональных местных гидов с сертификатом оказания первой помощи и знанием языков (турецкий, английский, русский)
- Pdf-брошюра с рекомендациями по подготовке к походу (одежда, обувь, физ. подготовка, все необходимое с собой)
- Персональный менеджер поддержки
- Консультации по приобретению авиабилетов и по подготовке к походу
- Детальная инструкция по вопросам логистики (со всеми ценами, ссылками, точными актуальными инструкциями и расписанием)
- Общий чат с группой за месяц до похода
- Гарантия проведения тура
Что не входит в цену
- Перелеты
- Походный ланч (можно добавить дополнительно или собрать по нашим рекомендациям)
- Адаптивные палки для треккинга (можно добавить дополнительно или привезти свои)
- Трансфер багажа (можно добавить дополнительно по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Советы перед тем, как присоединиться к поездке
После бронирования мы вышлем гайд с подробной информацией по подготовке, здесь основные рекомендации: 1. Сделайте долгие прогулки своей рутиной 2. Купите хорошую походную обувь или возьмите свои проверенные спортивные кроссовки с нескользящей подошвой 3. Перед поездкой проверьте новую обувь, походите в ней пару дней и сделайте педикюр, чтобы избежать травмы ногтевой пластины.
Что дальше? 1. Выберите даты и забронируйте поездку. 2. Мы свяжемся с вами, ответим на все ваши вопросы и отправим подробные рекомендации по подготовке. За месяц до старта тура мы добавим вас в общий чат похода, где будут все участники. 3. Спланируйте свое прибытие. Советуем приобретать авиабилеты заранее:)
Пожелания к путешественнику
Порядок оплаты:
15% здесь на платформ, чтобы зафиксировать за собой место;
30% — за месяц до старта путешествия;
оставшуюся сумму — в первый день поездки (наличными в евро/$ нового образца).
Обратите внимание, что программа, места проживания, маршрут и сопровождающий состав команды могут изменяться в связи с сезонностью, погодными условиями, решениями группы или техническими обстоятельствами.
Мы уверены, что данное путешествие принесет много приятных впечатлений и незабываемых моментов. Наша команда сделала все, чтобы твой отдых был комфортным, интересным и безопасным.
Однако мы рекомендуем оформить страховку для путешествий она обеспечит спокойствие и безопасность в любой ситуации. Мы рекомендуем оформить страховку категории Активный туризм, которая предполагает хайкинг/треккинг (или аналогичный вид активного отдыха)
Оформить страховку можно:
в приложении/на сайте вашего банка;
в онлайн-сервисах;
офисах страховых компаний.
Визы
Граждане ряда стран Снг могут посещать Турцию без визы для краткосрочных туристических поездок. Конкретный разрешённый срок пребывания (30, 60 или 90 дней и общий лимит в 180 дней) зависит от гражданства, поэтому обязательно уточните правила для вашего паспорта на официальных ресурсах или в консульстве Турции.
Обязательно проверьте срок действия загранпаспорта. Для граждан Российской Федерации загранпаспорт должен быть действителен не менее 120 дней с даты въезда в Турцию; для других стран требования также могут отличаться, их следует уточнять заранее.