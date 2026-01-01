Ворота в историю у Мраморного моря: Стамбул, Изник, Бурса, Чанаккале и античные города

Посетить руины Трои и Ассоса, исследовать столицу трёх империй и проехать по мосту через Дарданеллы
Это путешествие проведёт вас по земле, где прошлое ощущается на каждом шагу.

Мы познакомимся с главными достопримечательностями бывшего Константинополя, постоим среди руин легендарной Трои, послушаем тишину Изника, где решалась судьба христианского
мира. Посетим город, в котором происходили события Троянской войны, описанные в поэме «Илиада» Гомера.

Осмотрим архитектуру Бурсы — первой столицы Османской империи — и проедем по мосту через Дарданеллы, поговорив о его строительстве и символике.

Османское наследие, византийские святыни, крепости, пережившие войны, и проливы, соединяющие континенты, будут сменять друг друга без суеты и спешки.

Наш маршрут сложится в цельную историю — глубокую, живую и настоящую, оставляющую ощущение прикосновения к вечности и желание увидеть всё это своими глазами.

Описание тура

Организационные детали

Групповой сборный тур, сопровождение организатором по всему маршруту, профессиональный лицензированный гид на русском языке.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, первая прогулка по Стамбулу, посещение Голубой мечети

После встречи в аэропорту — трансфер в отель, знакомство с гидом, обсуждение программы. Далее отправимся на первую прогулку по столице трёх империй. Увидим площадь Султанахмет и древний Ипподром, где находятся колонны Константина, Египетская и Змеевидная колонна, дворец Ибрагима-паши и Немецкий фонтан.

Посетим мечеть Султанахмет 17 века, построенную Седефкяром Мехмет-агой по приказу султана Ахмета и известную в Европе как Голубая мечеть. Затем — возвращение в отель, свободное время.

2 день

Топкапы и другие достопримечательности, морская прогулка по Босфору

После завтрака отправимся на экскурсию по центру Стамбула. Посетим Топкапы — крупнейший и старейший дворцовый комплекс, сохранившийся до наших дней, с видами на залив Золотой Рог, пролив Босфор и Мраморное море, который около 400 лет был политическим центром Османской империи.

Затем увидим собор Святой Софии — символ Золотого века Византии и архитектурное чудо (вход внутрь за доплату), а также цистерну Базилика, строительство которой началось при Константине I и завершилось в 532 году при Юстиниане (вход внутрь за доплату).

Вечером для желающих состоится морская прогулка по ночному Босфору с ужином на корабле (за доплату). Посмотрим с воды на старинные дворцы, крепость Румелихисар, мосты и мечети, а также Девичью башню.

3 день

Мечеть Сулеймание, районы Фенер и Балат, храм Святого Стефана, мечеть Чамлыджа

Сегодня продолжим знакомство со Стамбулом на двух континентах — Европе и Азии. Посетим мечеть Сулеймание, построенную архитектором Синаном в 1550–1557 годах по приказу султана Сулеймана Великолепного. Комплекс включает хамам, медресе, библиотеку, трапезную и больницу, а во дворе находятся мавзолеи Сулеймана, Хюррем (Роксоланы) и их дочери Михримах.

Затем погуляем по районам Фенер и Балат с разноцветными домиками, винтажными магазинчиками и антикварными лавками, заглянем в кафе с котиками и выйдем на смотровые площадки. Побываем в православном храме Святого Стефана — «железной» церкви. Увидим современную мечеть Чамлыджа, открытую весной 2019 года и ставшую крупнейшим в мире комплексом среди подобных сооружений.

В завершение дня желающие посетят телебашню Стамбула в районе Чамлыджа, со смотровой площадки которой откроется панорамный вид на город.

4 день

Изник и Бурса

В этот день поедем в Изник — красивый город у озера, где в 325 году прошёл Первый Вселенский Собор и сформировали Никейский символ веры. Духовная значимость места ощущается до сих пор, а недавно сюда приезжал Папа Римский Лев XIV на 1700-летие Собора.

По прибытии посетим Святую Софию (Айя-София Изника). Осмотрим византийские стены и ворота Лефке, Стамбул, Енишехир. Увидим мечеть Иса-бей, заглянем в мастерские изникских изразцов с бирюзово-кобальтовыми узорами и прогуляемся по набережной.

Затем переедем в Бурсу — первую столицу Османской империи. Здесь увидим мавзолей основателей — султана Османа и султана Орхана с почётным караулом в одеждах 14 века, часовую башню Топхане и мечеть Улу Джами 14 века с 20 куполами и двумя минаретами рядом с Коза-хан и Гранд-базаром. После разместимся в отеле и останемся на ночь.

5 день

Знакомство с Чанаккале

Позавтракав, отправимся в Чанаккале — город на севере Эгейского побережья Турции, на берегу пролива Дарданеллы. Именно здесь происходили события Троянской войны, описанные в поэме «Илиада» Гомера.

В программе: античный город Ассос, где после смерти Платона преподавал Аристотель (на входе стоит его современная статуя), а также бывал апостол Павел; бастион Хамидие, построенный султаном Абдул-Хамидом II в 1892 году для защиты пролива, с экспозициями о Первой мировой войне; крепость Чименлик и Морской музей — крепость 1452 года времён Мехмеда II, укреплённая Сулейманом Великолепным и отремонтированная Селимом III, с неразорвавшимся снарядом британского корабля «Куин Элизабет» от 18 марта 1915 года.

В центре города вы увидите огромного Троянского коня из фильма «Троя», сделанного из стальных свай и стекловолокна, который после съёмок путешествовал по миру и в итоге был установлен в Чанаккале. Заселение в отель, свободное время.

6 день

Остров Бозджаада, Троя и музей с артефактами

Сегодня вас ждёт увлекательный и насыщенный день. Позавтракав, побываем на острове Бозджаада («сероватый остров»), расположенном в 5 км от побережья Малой Азии и из-за стратегического значения имеющем богатую историю. Осмотрим одноимённую крепость, которую ремонтировали Фатих султан Мехмет, а затем практически перестраивали в 1815 году при Махмуде II и реставрировали в 1996 году. Внутри увидим ворота, лазарет, мечеть, минарет, подземелья, казармы и выставочное пространство.

Затем посетим руины Трои у деревни Тевфикие в 25 км от Чанаккале — города из эпосов «Илиада» и «Одиссея», с 9 культурными слоями, объект из списка ЮНЕСКО. Заглянем и в музей Трои с экспозицией артефактов региона. После — возвращение в отель, свободное время.

7 день

Крепость Килитбахир, мемориал, мост через Дарданеллы, возвращение в Стамбул

Утром отправимся обратно в Стамбул. По дороге посетим крепость Килитбахир, построенную Мехмедом Завоевателем в 1452 году напротив Чименлика. Затем осмотрим мемориал мучеников Чанаккале, посвящённый 250 тысячам турецких солдат, погибшим в Галлиполийском сражении.

Далее проедем по мосту через Дарданеллы и поговорим о его строительстве и символике. По прибытии — заселение в отель, свободное время.

8 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — завершение тура. Пройдя маршрут от Босфора до Дарданелл, побывав в Трое и местах, где история связывала Восток и Запад, вы увезёте с собой тёплые воспоминания. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€920
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в Стамбуле, завтраки и ужины в Бурсе и Чанаккале
  • Все трансферы и транспорт по маршруту
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
  • Сопровождение организатором тура
  • Профессиональный лицензированный гид
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Стамбула и обратно
  • Питание вне программы, напитки
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата за 1-местное размещение (€50/ночь)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, 18:00
Завершение: Стамбул, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Лютфи
Елена и Лютфи — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 65 туристов
Всем привет! Нас зовут Елена и Лютфи, рады знакомству! Мы семейная пара, живём в Турции. Работаем в туризме более 25 лет. Путешествия для нас — стиль жизни, повод посмотреть на мир
немного иначе, поймать вдохновение и смело взглянуть за горизонт. Турция — это наша особая любовь, вдохновение и зона глубокой экспертизы. С радостью познакомим вас с нашей удивительной страной, раскроем её богатую историю и современную жизнь. Все привыкли к Турции, как к одному из курортных направлений. Мы же хотим расширить границы этих познаний и открыть для вас другую Турцию — величайшую страну-музей под открытым небом, богатую археологическими памятниками древних цивилизаций. Все наши туры составлены с учётом максимального удобства для наших гостей и проводятся профессиональными лицензированными гидами. Откройте мир с нами, получайте удовольствие от путешествий, ждём только вас!

