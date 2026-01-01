После завтрака отправимся на экскурсию по центру Стамбула. Посетим Топкапы — крупнейший и старейший дворцовый комплекс, сохранившийся до наших дней, с видами на залив Золотой Рог, пролив Босфор и Мраморное море, который около 400 лет был политическим центром Османской империи.

Затем увидим собор Святой Софии — символ Золотого века Византии и архитектурное чудо (вход внутрь за доплату), а также цистерну Базилика, строительство которой началось при Константине I и завершилось в 532 году при Юстиниане (вход внутрь за доплату).

Вечером для желающих состоится морская прогулка по ночному Босфору с ужином на корабле (за доплату). Посмотрим с воды на старинные дворцы, крепость Румелихисар, мосты и мечети, а также Девичью башню.