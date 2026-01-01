Мы познакомимся с главными достопримечательностями бывшего Константинополя, постоим среди руин легендарной Трои, послушаем тишину Изника, где решалась судьба христианского
Описание тура
Организационные детали
Групповой сборный тур, сопровождение организатором по всему маршруту, профессиональный лицензированный гид на русском языке.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, первая прогулка по Стамбулу, посещение Голубой мечети
После встречи в аэропорту — трансфер в отель, знакомство с гидом, обсуждение программы. Далее отправимся на первую прогулку по столице трёх империй. Увидим площадь Султанахмет и древний Ипподром, где находятся колонны Константина, Египетская и Змеевидная колонна, дворец Ибрагима-паши и Немецкий фонтан.
Посетим мечеть Султанахмет 17 века, построенную Седефкяром Мехмет-агой по приказу султана Ахмета и известную в Европе как Голубая мечеть. Затем — возвращение в отель, свободное время.
Топкапы и другие достопримечательности, морская прогулка по Босфору
После завтрака отправимся на экскурсию по центру Стамбула. Посетим Топкапы — крупнейший и старейший дворцовый комплекс, сохранившийся до наших дней, с видами на залив Золотой Рог, пролив Босфор и Мраморное море, который около 400 лет был политическим центром Османской империи.
Затем увидим собор Святой Софии — символ Золотого века Византии и архитектурное чудо (вход внутрь за доплату), а также цистерну Базилика, строительство которой началось при Константине I и завершилось в 532 году при Юстиниане (вход внутрь за доплату).
Вечером для желающих состоится морская прогулка по ночному Босфору с ужином на корабле (за доплату). Посмотрим с воды на старинные дворцы, крепость Румелихисар, мосты и мечети, а также Девичью башню.
Мечеть Сулеймание, районы Фенер и Балат, храм Святого Стефана, мечеть Чамлыджа
Сегодня продолжим знакомство со Стамбулом на двух континентах — Европе и Азии. Посетим мечеть Сулеймание, построенную архитектором Синаном в 1550–1557 годах по приказу султана Сулеймана Великолепного. Комплекс включает хамам, медресе, библиотеку, трапезную и больницу, а во дворе находятся мавзолеи Сулеймана, Хюррем (Роксоланы) и их дочери Михримах.
Затем погуляем по районам Фенер и Балат с разноцветными домиками, винтажными магазинчиками и антикварными лавками, заглянем в кафе с котиками и выйдем на смотровые площадки. Побываем в православном храме Святого Стефана — «железной» церкви. Увидим современную мечеть Чамлыджа, открытую весной 2019 года и ставшую крупнейшим в мире комплексом среди подобных сооружений.
В завершение дня желающие посетят телебашню Стамбула в районе Чамлыджа, со смотровой площадки которой откроется панорамный вид на город.
Изник и Бурса
В этот день поедем в Изник — красивый город у озера, где в 325 году прошёл Первый Вселенский Собор и сформировали Никейский символ веры. Духовная значимость места ощущается до сих пор, а недавно сюда приезжал Папа Римский Лев XIV на 1700-летие Собора.
По прибытии посетим Святую Софию (Айя-София Изника). Осмотрим византийские стены и ворота Лефке, Стамбул, Енишехир. Увидим мечеть Иса-бей, заглянем в мастерские изникских изразцов с бирюзово-кобальтовыми узорами и прогуляемся по набережной.
Затем переедем в Бурсу — первую столицу Османской империи. Здесь увидим мавзолей основателей — султана Османа и султана Орхана с почётным караулом в одеждах 14 века, часовую башню Топхане и мечеть Улу Джами 14 века с 20 куполами и двумя минаретами рядом с Коза-хан и Гранд-базаром. После разместимся в отеле и останемся на ночь.
Знакомство с Чанаккале
Позавтракав, отправимся в Чанаккале — город на севере Эгейского побережья Турции, на берегу пролива Дарданеллы. Именно здесь происходили события Троянской войны, описанные в поэме «Илиада» Гомера.
В программе: античный город Ассос, где после смерти Платона преподавал Аристотель (на входе стоит его современная статуя), а также бывал апостол Павел; бастион Хамидие, построенный султаном Абдул-Хамидом II в 1892 году для защиты пролива, с экспозициями о Первой мировой войне; крепость Чименлик и Морской музей — крепость 1452 года времён Мехмеда II, укреплённая Сулейманом Великолепным и отремонтированная Селимом III, с неразорвавшимся снарядом британского корабля «Куин Элизабет» от 18 марта 1915 года.
В центре города вы увидите огромного Троянского коня из фильма «Троя», сделанного из стальных свай и стекловолокна, который после съёмок путешествовал по миру и в итоге был установлен в Чанаккале. Заселение в отель, свободное время.
Остров Бозджаада, Троя и музей с артефактами
Сегодня вас ждёт увлекательный и насыщенный день. Позавтракав, побываем на острове Бозджаада («сероватый остров»), расположенном в 5 км от побережья Малой Азии и из-за стратегического значения имеющем богатую историю. Осмотрим одноимённую крепость, которую ремонтировали Фатих султан Мехмет, а затем практически перестраивали в 1815 году при Махмуде II и реставрировали в 1996 году. Внутри увидим ворота, лазарет, мечеть, минарет, подземелья, казармы и выставочное пространство.
Затем посетим руины Трои у деревни Тевфикие в 25 км от Чанаккале — города из эпосов «Илиада» и «Одиссея», с 9 культурными слоями, объект из списка ЮНЕСКО. Заглянем и в музей Трои с экспозицией артефактов региона. После — возвращение в отель, свободное время.
Крепость Килитбахир, мемориал, мост через Дарданеллы, возвращение в Стамбул
Утром отправимся обратно в Стамбул. По дороге посетим крепость Килитбахир, построенную Мехмедом Завоевателем в 1452 году напротив Чименлика. Затем осмотрим мемориал мучеников Чанаккале, посвящённый 250 тысячам турецких солдат, погибшим в Галлиполийском сражении.
Далее проедем по мосту через Дарданеллы и поговорим о его строительстве и символике. По прибытии — заселение в отель, свободное время.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — завершение тура. Пройдя маршрут от Босфора до Дарданелл, побывав в Трое и местах, где история связывала Восток и Запад, вы увезёте с собой тёплые воспоминания. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€920
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в Стамбуле, завтраки и ужины в Бурсе и Чанаккале
- Все трансферы и транспорт по маршруту
- Все экскурсии и входные билеты по программе
- Сопровождение организатором тура
- Профессиональный лицензированный гид
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Стамбула и обратно
- Питание вне программы, напитки
- Медицинская страховка
- Дополнительные экскурсии
- Доплата за 1-местное размещение (€50/ночь)