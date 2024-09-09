Затем отправимся в инопланетную Каппадокию, поражающую своими
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.
Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше надевать немаркую и удобную для подъёмов и спусков в долинах.
В случае прогнозной скорости ветра более 10 метров в секунду полёты на шарах отменяют (это становится ясно лишь за сутки до полёта), по этой причине лучше стараться улететь в первое же утро пребывания в Каппадокии.
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо погодными условиями.
Проживание. В отелях 4*, размещение 2-местное. Возможно 1-местное проживание за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Транспорт. Перемещаемся пешком в долинах Каппадокии и иногда в Стамбуле, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на автомобиле.
Уровень сложности. Это не треккинг, но в турах есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъёмы вверх около 1 км.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение, отдых
Сегодня вы прилетите в Стамбул дневным или вечерним рейсом. Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения — свободное время и отдых.
Мечеть Сулеймание, азиатская сторона города, Таксим и Истикляль
Начнём день с посещения мечети Сулеймание. Посмотрим на гробницы султана Сулеймана и его жены Хюррем (Роксоланы). После переедем в северную часть города к ещё одной мечети в стиле османского барокко и насладимся видами Босфорского пролива.
Затем по километровому мосту доедем до азиатской стороны. Здесь побываем в элегантном дворце 19 века на берегу Босфора, внутреннее убранство которого поражает своим размахом под стать мощи Османской империи.
Пообедаем и издалека сделаем несколько фото знаменитой Девичьей башни. После вернёмся в европейскую часть. Пройдёмся по площади Таксим и знаменитой улице Истикляль до Галатской башни, спустимся к Галатскому мосту. В 17:00-18:00 — завершение экскурсии. Вы можете вернуться в отель или самостоятельно прогуляться по городу.
Египетский рынок, морская прогулка, Принцевы острова
С утра побываем на знаменитом Египетском рынке, пахнущем специями и деликатесами: вяленые колбасы, помидоры, перцы и баклажаны свисают прямо с потолков и фасадов магазинов, повсюду развешены разноцветные мозаичные фонари.
Затем, разместившись на корабле, дойдём до Принцевых островов (морская прогулка продлится около 1,5 часов до первого острова). В прошлом они использовались для заточения сыновей византийских королей, а сегодня известны своими песчаными пляжами, старыми деревянными строениями и чистым воздухом — автомобильный транспорт тут запрещён. Поднимаемся электротранспортом на вершину острова, последний километр до монастыря и смотровой площадки прогуляемся пешком. Вернувшись к пристани, пообедаем в ресторане с большим выбором морепродуктов (за доплату).
Во второй половине дня вернёмся в Стамбул, и вы сможете отправиться на шопинг или погулять по старинному центру города.
Дворец Топкапы, мечети Голубая и Айя-София
В этот день исследуем площадь Ипподром с её античными артефактами. После, более чем на 2 часа, идём во дворец Топкапы, когда-то одну из главных резиденций султанов Османской империи на протяжении почти 400 лет. Прогуляемся по дворам дворцового комплекса и рассмотрим несколько небольших зданий, мечети, бывшую больницу, пекарню и монетный двор. Полюбуемся великолепным видом на Босфорский пролив.
Здесь посетим две самых знаменитых мечети Стамбула, поражающие своим размахом и архитектурой: Голубую и Айя-София.
Перелёт в Каппадокию, прогулка по долинам, закат в Гёреме
Утром совершим часовой перелёт в Каппадокию. По приезде разместимся в отеле и отправимся на прогулку по живописной долине.
После обеда продолжим гулять по долинам в окружении причудливых геологических формаций. Вы также увидите раннехристианские церкви. А вечером проводим закат на лучшей смотровой площадке в окрестностях Гёреме.
Подземный город, прогулка по каньону, посещение монастыря
Для желающих (за доплату) сегодня утром будет организован полёт на воздушном шаре. Затем посетим пещерный город, созданный во времена хеттов. Всего в Каппадокии 36 подземных городов, мы посетим самый глубокий из них.
После прогуляемся по каньону, образованному рекой Мелендиз тысячи лет назад. Считается, что тут размещалось более четырех тысяч жилищ и сто пещерных церквей. Мы пройдёмся по долине среди виноградников, тополей и фисташковых деревьев под шум стремительной воды. Пообедаем здесь же в ресторане на воде (за доплату).
Побываем в монументальном монастыре с кафедральным собором, в котором в христианский период находилась епархия всей Каппадокии. На обратном пути заглянем в магазин со сладостями и сувенирами.
Долины Голубей, Любви и Воображения, гончарная мастерская, переезд в Конью
В этот день исследуем долину Голубей со множеством птичьих домиков, выкрашенных в белый цвет. После заберёмся на вершину самой высокой крепости Каппадокии! Прогуляемся по долинам: выпьем кофе в долине Любви, а в долине Воображения, где находятся одни из самых причудливых скальных в Каппадокии, совершим часовой хайкинг.
Заглянем в гончарную мастерскую, где можно понаблюдать за работой мастеров и купить сувениры: от простых пепельниц и кружек до декоративных тарелок и шахматных наборов.
Затем переедем в Конью (в пути — 3 часа). По приезде — размещение в гостинице, отдых.
Греческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, ночь в Испарте
Утром побываем в городке, основанном греками среди живописных гор и сохранившим первозданную красоту и шарм. Затем продолжим путь на запад и посетим озеро Бейшехир, третье по размеру пресноводное озеро страны. На его восточном берегу расположился одноимённый город, примечательный мечетью Эшрефоглу, построенной в конце 13 века. Рассмотрим колоннаду и крышу, выполненную в виде высокого конуса с плоскими гранями. Заедем в святилище хеттов неподалёку, стоящее на подземных источниках вот уже 4000 лет.
Преодолев перевал национального парка, спустимся со склона по другую сторону гор. Теперь приготовьтесь увидеть ещё одно горное озеро — Эгирдир. Оно окружено яблоневыми и персиковыми садами, а цвет воды в нём меняется в зависимости от времени суток. Пообедаем в одноимённом городке на берегу водоёма — рекомендуем попробовать озёрного окуня или раковые шейки.
На ночь разместимся в отеле Испарты.
Античный город Сагалассос, озеро Салда, Памуккале
Этот день начнём с посещения античного города Сагалассос на склоне хребта Тавр. Здесь в разное время жили персы, римляне, арабы, византийцы и турки. Вы увидите найденные тут во время раскопок рыночную площадь и театр, вмещавший 9000 человек, бани и здание библиотеки, потрясающий нимфеон с фонтаном и статуями.
Затем побываем на озере Салда, самом глубоком в Турции, которое за сочетание цветов воды и берегов, покрытых белоснежным минералом, называют турецкими Мальдивами. Пообедать можно будет в ресторане на пляже.
После отправляемся в Памуккале, где вы прогуляетесь по знаменитым травертинам и поднимитесь к руинам древнего города Иераполис. Желающие примут термальные ванны в источниках Клеопатры (за доплату). Полюбуемся закатом в этом живописном месте и остановимся на ночь в термальном отеле неподалёку.
Треккинг по каньону, водопад, отъезд в аэропорт
Утром совершим 3-часовой переезд на юг к национальному парку у берегов Эгейского моря. Здесь вас ждёт треккинг по живописному каньону глубиной 300 м и длиной 18 км на максимально возможное в это время года расстояние. Это один из самых глубоких каньонов в мире, образовавшийся в результате стирания скал проточной водой на протяжении тысячелетий. Пройдём вброд к водопаду по соседству, чтобы сделать эффектные кадры на фоне его потоков. Если позволит время, искупаемся и пообедаем в посёлке Олюдениз в часе езды от аэропорта, чей пляж входит в тройку лучших пляжей Турции.
Затем — трансфер в аэропорт города Даламан.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€1300
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все наземные трансферы по маршруту (более 1500 км)
- Экскурсии и входные билеты к достопримечательностям по программе
- Личное сопровождение организатором тура
- Фото - и видеоотчёты о поездке
- Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города до Стамбула и обратно из Даламана
- Авиабилеты из Стамбула в Каппадокию - $85
- Обеды и ужины
- Термальные ванны в источниках Клеопатры
- 1-местное размещение