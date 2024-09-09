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Большое путешествие по главным и «секретным» местам Турции с проживанием в отелях 4

Побывать в мечетях и дворцах Стамбула, погулять по Каппадокии и Памуккале и увидеть античные города
Этот тур для вас, если вы хотите объехать все самые значимые места Турции. Несколько дней мы проведём в Стамбуле и исследуем его основные достопримечательности.

Затем отправимся в инопланетную Каппадокию, поражающую своими
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ландшафтами: вы увидите подземные города и скальные монастыри, долины с невероятными каменными образованиями, желающие смогут полетать на воздушном шаре.

Побываем в Памуккале и древних городах Сагалассосе и Иераполисе, полюбуемся озёрами, одно из которых называют турецкими Мальдивами. Прогуляемся по живописным каньонам, а завершим путешествие у берегов Эгейского моря. Турция способна удивлять — едем с нами, чтобы в этом убедиться!

5
3 отзыва
Большое путешествие по главным и «секретным» местам Турции с проживанием в отелях 4
Большое путешествие по главным и «секретным» местам Турции с проживанием в отелях 4
Большое путешествие по главным и «секретным» местам Турции с проживанием в отелях 4

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше надевать немаркую и удобную для подъёмов и спусков в долинах.
В случае прогнозной скорости ветра более 10 метров в секунду полёты на шарах отменяют (это становится ясно лишь за сутки до полёта), по этой причине лучше стараться улететь в первое же утро пребывания в Каппадокии.

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо погодными условиями.

Проживание. В отелях 4*, размещение 2-местное. Возможно 1-местное проживание за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Транспорт. Перемещаемся пешком в долинах Каппадокии и иногда в Стамбуле, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на автомобиле.

Уровень сложности. Это не треккинг, но в турах есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъёмы вверх около 1 км.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, размещение, отдых

Сегодня вы прилетите в Стамбул дневным или вечерним рейсом. Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения — свободное время и отдых.

Прилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдых
2 день

Мечеть Сулеймание, азиатская сторона города, Таксим и Истикляль

Начнём день с посещения мечети Сулеймание. Посмотрим на гробницы султана Сулеймана и его жены Хюррем (Роксоланы). После переедем в северную часть города к ещё одной мечети в стиле османского барокко и насладимся видами Босфорского пролива.

Затем по километровому мосту доедем до азиатской стороны. Здесь побываем в элегантном дворце 19 века на берегу Босфора, внутреннее убранство которого поражает своим размахом под стать мощи Османской империи.

Пообедаем и издалека сделаем несколько фото знаменитой Девичьей башни. После вернёмся в европейскую часть. Пройдёмся по площади Таксим и знаменитой улице Истикляль до Галатской башни, спустимся к Галатскому мосту. В 17:00-18:00 — завершение экскурсии. Вы можете вернуться в отель или самостоятельно прогуляться по городу.

Мечеть Сулеймание, азиатская сторона города, Таксим и ИстикляльМечеть Сулеймание, азиатская сторона города, Таксим и ИстикляльМечеть Сулеймание, азиатская сторона города, Таксим и ИстикляльМечеть Сулеймание, азиатская сторона города, Таксим и Истикляль
3 день

Египетский рынок, морская прогулка, Принцевы острова

С утра побываем на знаменитом Египетском рынке, пахнущем специями и деликатесами: вяленые колбасы, помидоры, перцы и баклажаны свисают прямо с потолков и фасадов магазинов, повсюду развешены разноцветные мозаичные фонари.

Затем, разместившись на корабле, дойдём до Принцевых островов (морская прогулка продлится около 1,5 часов до первого острова). В прошлом они использовались для заточения сыновей византийских королей, а сегодня известны своими песчаными пляжами, старыми деревянными строениями и чистым воздухом — автомобильный транспорт тут запрещён. Поднимаемся электротранспортом на вершину острова, последний километр до монастыря и смотровой площадки прогуляемся пешком. Вернувшись к пристани, пообедаем в ресторане с большим выбором морепродуктов (за доплату).

Во второй половине дня вернёмся в Стамбул, и вы сможете отправиться на шопинг или погулять по старинному центру города.

Египетский рынок, морская прогулка, Принцевы островаЕгипетский рынок, морская прогулка, Принцевы островаЕгипетский рынок, морская прогулка, Принцевы островаЕгипетский рынок, морская прогулка, Принцевы островаЕгипетский рынок, морская прогулка, Принцевы острова
4 день

Дворец Топкапы, мечети Голубая и Айя-София

В этот день исследуем площадь Ипподром с её античными артефактами. После, более чем на 2 часа, идём во дворец Топкапы, когда-то одну из главных резиденций султанов Османской империи на протяжении почти 400 лет. Прогуляемся по дворам дворцового комплекса и рассмотрим несколько небольших зданий, мечети, бывшую больницу, пекарню и монетный двор. Полюбуемся великолепным видом на Босфорский пролив.

Здесь посетим две самых знаменитых мечети Стамбула, поражающие своим размахом и архитектурой: Голубую и Айя-София.

Дворец Топкапы, мечети Голубая и Айя-СофияДворец Топкапы, мечети Голубая и Айя-СофияДворец Топкапы, мечети Голубая и Айя-СофияДворец Топкапы, мечети Голубая и Айя-СофияДворец Топкапы, мечети Голубая и Айя-СофияДворец Топкапы, мечети Голубая и Айя-София
5 день

Перелёт в Каппадокию, прогулка по долинам, закат в Гёреме

Утром совершим часовой перелёт в Каппадокию. По приезде разместимся в отеле и отправимся на прогулку по живописной долине.

После обеда продолжим гулять по долинам в окружении причудливых геологических формаций. Вы также увидите раннехристианские церкви. А вечером проводим закат на лучшей смотровой площадке в окрестностях Гёреме.

Перелёт в Каппадокию, прогулка по долинам, закат в ГёремеПерелёт в Каппадокию, прогулка по долинам, закат в ГёремеПерелёт в Каппадокию, прогулка по долинам, закат в ГёремеПерелёт в Каппадокию, прогулка по долинам, закат в ГёремеПерелёт в Каппадокию, прогулка по долинам, закат в ГёремеПерелёт в Каппадокию, прогулка по долинам, закат в Гёреме
6 день

Подземный город, прогулка по каньону, посещение монастыря

Для желающих (за доплату) сегодня утром будет организован полёт на воздушном шаре. Затем посетим пещерный город, созданный во времена хеттов. Всего в Каппадокии 36 подземных городов, мы посетим самый глубокий из них.

После прогуляемся по каньону, образованному рекой Мелендиз тысячи лет назад. Считается, что тут размещалось более четырех тысяч жилищ и сто пещерных церквей. Мы пройдёмся по долине среди виноградников, тополей и фисташковых деревьев под шум стремительной воды. Пообедаем здесь же в ресторане на воде (за доплату).

Побываем в монументальном монастыре с кафедральным собором, в котором в христианский период находилась епархия всей Каппадокии. На обратном пути заглянем в магазин со сладостями и сувенирами.

Подземный город, прогулка по каньону, посещение монастыряПодземный город, прогулка по каньону, посещение монастыряПодземный город, прогулка по каньону, посещение монастыряПодземный город, прогулка по каньону, посещение монастыряПодземный город, прогулка по каньону, посещение монастыряПодземный город, прогулка по каньону, посещение монастыря
7 день

Долины Голубей, Любви и Воображения, гончарная мастерская, переезд в Конью

В этот день исследуем долину Голубей со множеством птичьих домиков, выкрашенных в белый цвет. После заберёмся на вершину самой высокой крепости Каппадокии! Прогуляемся по долинам: выпьем кофе в долине Любви, а в долине Воображения, где находятся одни из самых причудливых скальных в Каппадокии, совершим часовой хайкинг.

Заглянем в гончарную мастерскую, где можно понаблюдать за работой мастеров и купить сувениры: от простых пепельниц и кружек до декоративных тарелок и шахматных наборов.

Затем переедем в Конью (в пути — 3 часа). По приезде — размещение в гостинице, отдых.

Долины Голубей, Любви и Воображения, гончарная мастерская, переезд в КоньюДолины Голубей, Любви и Воображения, гончарная мастерская, переезд в КоньюДолины Голубей, Любви и Воображения, гончарная мастерская, переезд в КоньюДолины Голубей, Любви и Воображения, гончарная мастерская, переезд в КоньюДолины Голубей, Любви и Воображения, гончарная мастерская, переезд в Конью
8 день

Греческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, ночь в Испарте

Утром побываем в городке, основанном греками среди живописных гор и сохранившим первозданную красоту и шарм. Затем продолжим путь на запад и посетим озеро Бейшехир, третье по размеру пресноводное озеро страны. На его восточном берегу расположился одноимённый город, примечательный мечетью Эшрефоглу, построенной в конце 13 века. Рассмотрим колоннаду и крышу, выполненную в виде высокого конуса с плоскими гранями. Заедем в святилище хеттов неподалёку, стоящее на подземных источниках вот уже 4000 лет.

Преодолев перевал национального парка, спустимся со склона по другую сторону гор. Теперь приготовьтесь увидеть ещё одно горное озеро — Эгирдир. Оно окружено яблоневыми и персиковыми садами, а цвет воды в нём меняется в зависимости от времени суток. Пообедаем в одноимённом городке на берегу водоёма — рекомендуем попробовать озёрного окуня или раковые шейки.

На ночь разместимся в отеле Испарты.

Греческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, ночь в ИспартеГреческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, ночь в ИспартеГреческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, ночь в ИспартеГреческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, ночь в ИспартеГреческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, ночь в ИспартеГреческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, ночь в Испарте
9 день

Античный город Сагалассос, озеро Салда, Памуккале

Этот день начнём с посещения античного города Сагалассос на склоне хребта Тавр. Здесь в разное время жили персы, римляне, арабы, византийцы и турки. Вы увидите найденные тут во время раскопок рыночную площадь и театр, вмещавший 9000 человек, бани и здание библиотеки, потрясающий нимфеон с фонтаном и статуями.

Затем побываем на озере Салда, самом глубоком в Турции, которое за сочетание цветов воды и берегов, покрытых белоснежным минералом, называют турецкими Мальдивами. Пообедать можно будет в ресторане на пляже.

После отправляемся в Памуккале, где вы прогуляетесь по знаменитым травертинам и поднимитесь к руинам древнего города Иераполис. Желающие примут термальные ванны в источниках Клеопатры (за доплату). Полюбуемся закатом в этом живописном месте и остановимся на ночь в термальном отеле неподалёку.

Античный город Сагалассос, озеро Салда, ПамуккалеАнтичный город Сагалассос, озеро Салда, ПамуккалеАнтичный город Сагалассос, озеро Салда, ПамуккалеАнтичный город Сагалассос, озеро Салда, ПамуккалеАнтичный город Сагалассос, озеро Салда, ПамуккалеАнтичный город Сагалассос, озеро Салда, ПамуккалеАнтичный город Сагалассос, озеро Салда, ПамуккалеАнтичный город Сагалассос, озеро Салда, Памуккале
10 день

Треккинг по каньону, водопад, отъезд в аэропорт

Утром совершим 3-часовой переезд на юг к национальному парку у берегов Эгейского моря. Здесь вас ждёт треккинг по живописному каньону глубиной 300 м и длиной 18 км на максимально возможное в это время года расстояние. Это один из самых глубоких каньонов в мире, образовавшийся в результате стирания скал проточной водой на протяжении тысячелетий. Пройдём вброд к водопаду по соседству, чтобы сделать эффектные кадры на фоне его потоков. Если позволит время, искупаемся и пообедаем в посёлке Олюдениз в часе езды от аэропорта, чей пляж входит в тройку лучших пляжей Турции.

Затем — трансфер в аэропорт города Даламан.

Треккинг по каньону, водопад, отъезд в аэропортТреккинг по каньону, водопад, отъезд в аэропортТреккинг по каньону, водопад, отъезд в аэропортТреккинг по каньону, водопад, отъезд в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€1300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все наземные трансферы по маршруту (более 1500 км)
  • Экскурсии и входные билеты к достопримечательностям по программе
  • Личное сопровождение организатором тура
  • Фото - и видеоотчёты о поездке
  • Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из вашего города до Стамбула и обратно из Даламана
  • Авиабилеты из Стамбула в Каппадокию - $85
  • Обеды и ужины
  • Термальные ванны в источниках Клеопатры
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, 12:00
Завершение: Даламан, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 41 туриста
Наша миссия — делать людей счастливее в small-group путешествиях! Мы проявляем гибкость к пожеланиям клиента, заботимся о путешественниках и предлагаем лояльные цены. Наши маршруты обычно — это смесь экскурсионного и
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фототуров, то есть, всего понемногу. У нас всегда соблюден баланс в группе — никто не будет страдать от излишних часов на ногах в безумном треке, от длительных переездов или от перенасыщенной музеями программы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
Прекрасное путешествие одно из самых запоминающихся. Тщательно продуманная программа, которая включала и природные красоты, и древние сооружения, и скальные монастыри. Хотя мы часто меняли места, но поездки были не обременительны
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- столько красот было кругом. Во многом успех этого путешествия был обеспечен благодаря нашему гиду Максиму, который прекрасно знает регион, культуру, историю, он помогал нам во всех ситуациях и старался выполнить все наши пожелания. Большое спасибо, Максим, от всей нашей группы. С удовольствием поедем вместе с Вами в новое путешествие и будем рекомендовать всем друзьям. До новых встреч!

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М
Замечательный тур, замечательная организация, турция открылась совершенно по-новому, рекомендую выбирать именно такой такой отдых - это невероятные впечатления от природы, каньоны, пещеры, озера, горы, моря, комфортный способ передвижения и почти индивидуальный подход к пожеланиям). Тур - просто круть!
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Р
Спонтанно принятое решение поехать,часто бывает очень удачным. В этот раз оно превзошло ожидания. Великолепная другая Турция,чудесный интереснейший маршрут,очаровательные отели и всё это благодаря Максиму. Огромное спасибо и обязательно поеду ещё.
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