Этот тур для вас, если вы хотите объехать все самые значимые места Турции. Несколько дней мы проведём в Стамбуле и исследуем его основные достопримечательности.Затем отправимся в инопланетную Каппадокию, поражающую своими

ландшафтами: вы увидите подземные города и скальные монастыри, долины с невероятными каменными образованиями, желающие смогут полетать на воздушном шаре. Побываем в Памуккале и древних городах Сагалассосе и Иераполисе, полюбуемся озёрами, одно из которых называют турецкими Мальдивами. Прогуляемся по живописным каньонам, а завершим путешествие у берегов Эгейского моря. Турция способна удивлять — едем с нами, чтобы в этом убедиться!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше надевать немаркую и удобную для подъёмов и спусков в долинах.

В случае прогнозной скорости ветра более 10 метров в секунду полёты на шарах отменяют (это становится ясно лишь за сутки до полёта), по этой причине лучше стараться улететь в первое же утро пребывания в Каппадокии.

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо погодными условиями.