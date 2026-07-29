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Описание тура

Не классический девичник в стиле Эды Йылдыз."Постучись в двери Стамбула", 1 сезон

Девушки, дорогие, султанши мои, приветствую вас!)

Вы попали на страницу тура в Стамбул — и это не просто поездка.

Ты когда-нибудь мечтала не просто посмотреть Стамбул, а прожить его как героиня сериала? Этот тур — для тебя.

Мы начнём с самого сокровенного: научу тебя делать макияж для себя. Не сценичный, не для других — а тот самый, в котором ты чувствуешь свою силу и уверенность. Вечерний образ, который раскрывает твою индивидуальность, — без сложных схем, только техники, которые работают.

А дальше — Стамбул раскроется перед тобой с самой красивой стороны. Мы пройдём по улочкам Балата и Фенера, где каждый дом как декорация. Прогуляемся по Бейоглу, сфотографируемся с красным трамваем на Истикляль и увидим Галатскую башню с неожиданных ракурсов. Сделаем кадры, от которых захватывает дух, на фоне Босфора и в восточных образах у дворца Топкапы.

С тобой буду я — твой гид, визажист, фотограф и проводник в мир настоящего Стамбула. Мы заглянем в места, куда не водят туристические группы, попробуем десерты, которые знают только местные, и устроим шопинг с моей личной помощью — я расскажу, где настоящая косметика, а не просто сувениры.

Один из дней мы посвятим Принцевым островам — безлюдным пляжам, видам на море и полному ощущению свободы. А вечером — ужин с панорамой на Босфор и разговоры по душам.

Всё включено. Всё продумано. Ты просто приезжаешь и позволяешь себе сиять.

Для кого этот тур: — для девушек, которые хотят научиться краситься для себя; — для тех, кто мечтает увидеть Стамбул не как турист, а как героиня; — для компании подруг, которые хотят провести время с душой, пользой и тысячей красивых кадров.