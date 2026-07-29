Описание тура
Не классический девичник в стиле Эды Йылдыз."Постучись в двери Стамбула", 1 сезон
Девушки, дорогие, султанши мои, приветствую вас!)
Вы попали на страницу тура в Стамбул — и это не просто поездка.
Ты когда-нибудь мечтала не просто посмотреть Стамбул, а прожить его как героиня сериала? Этот тур — для тебя.
Мы начнём с самого сокровенного: научу тебя делать макияж для себя. Не сценичный, не для других — а тот самый, в котором ты чувствуешь свою силу и уверенность. Вечерний образ, который раскрывает твою индивидуальность, — без сложных схем, только техники, которые работают.
А дальше — Стамбул раскроется перед тобой с самой красивой стороны. Мы пройдём по улочкам Балата и Фенера, где каждый дом как декорация. Прогуляемся по Бейоглу, сфотографируемся с красным трамваем на Истикляль и увидим Галатскую башню с неожиданных ракурсов. Сделаем кадры, от которых захватывает дух, на фоне Босфора и в восточных образах у дворца Топкапы.
С тобой буду я — твой гид, визажист, фотограф и проводник в мир настоящего Стамбула. Мы заглянем в места, куда не водят туристические группы, попробуем десерты, которые знают только местные, и устроим шопинг с моей личной помощью — я расскажу, где настоящая косметика, а не просто сувениры.
Один из дней мы посвятим Принцевым островам — безлюдным пляжам, видам на море и полному ощущению свободы. А вечером — ужин с панорамой на Босфор и разговоры по душам.
Всё включено. Всё продумано. Ты просто приезжаешь и позволяешь себе сиять.
Для кого этот тур: — для девушек, которые хотят научиться краситься для себя; — для тех, кто мечтает увидеть Стамбул не как турист, а как героиня; — для компании подруг, которые хотят провести время с душой, пользой и тысячей красивых кадров.
- Главные Впечатления Тура:
- Дворец Топкапы в компании лицензионного гида — ты пройдёшь по коридорам, где вершилась судьба империи, и услышишь истории, которые оживляют сериал «Великолепный век» совсем иначе, чем на экране.
- Бююкада — день на самом большом Принцевом острове с пикником у воды, тёплым солнцем, фотосессией на фоне моря и закатом в оранжевых тонах, когда чайки провожают паром обратно в город.
- Рассветная прогулка вдоль Мраморного моря — ты увидишь Стамбул совершенно пустым и спокойным, когда он ещё не проснулся и принадлежит только тебе.
- Балат с его разноцветными фасадами и маленькие лавочки — здесь можно найти необычные сувениры, вдохновиться цветом и атмосферой, которую не передать словами.
- Два занятия по макияжу (дневной и вечерний) — и поход за турецкой косметикой, где я помогу выбрать именно то, что подойдёт твоей коже и стилю, без лишних трат.
- Ужины с панорамой Босфора и тёплые вечера в кругу девчонок, с которыми ты быстро почувствуешь себя своей.
- Мои туры — как шёлковое платье: они не для всех,
- но если подошло — ты уже не захочешь снимать
- И главное — со мной безопасно.
- Я официальный турагент с профильным образованием, работаю с лицензированными гидами и проверенными партнёрами. Могу организовать тур под ключ — включая перелёт.
- Вы просто сияете — я беру все заботы на себя.
- Успей забронировать своё место
Программа тура по дням
Серия 1 - Если сильно полюбишь
С самого утра Стамбул встречает тебя — я буду ждать в аэропорту, чтобы на комфортном трансфере провести через город, где континенты встречаются, в наш стильный бутик-отель.
Дадим себе немного времени, чтобы перевести дух, а затем отправимся знакомиться с городом по-настоящему — с обеда в месте, которое выбрано с душой и вниманием к деталям.
После — прогулка по Бейоглу и Каракёю. Здесь смешиваются эпохи: Галатская башня, которая помнит генуэзских купцов и османских правителей, улочки, хранящие дыхание старой Европы, и восточный колорит. Мы попробуем тот самый десерт, который здесь возвели в искусство, пройдём по Истикляль, где нас ждёт легендарный красный трамвай — и несколько кадров, которые точно станут вашими любимыми. А ещё — заглянем в уголки, которые обычно проходят мимо туристов: старые церкви, тихие дворики и первые тайны, которые Стамбул открывает не каждому.
Движемся дальше — к Галатапорт, современной набережной, где чувствуется дыхание Босфора и новой жизни города. Завершим день ужином у воды, когда зажигаются огни, и город вдруг становится не просто местом на карте, а частью тебя.
Серия 2 - Это море переполнится
Сегодня мы оставляем городскую суету позади и отправляемся на Бююкаду — самый просторный из Принцевых островов. Здесь нас ждёт целый день у воды: купание, велосипеды, первый урок макияжа и фотосессия на закате. Ночевать возвращаемся в наш отель в Стамбуле.
Сразу после завтрака — посадка на паром. И это уже не просто переправа, а отдельное приключение: чайки над головой, свежие симиты в руках, и Стамбул, который постепенно становится меньше, открываясь с воды совсем иначе. На Бююкаде нас встречают узкие улочки с деревянными особняками, сосновые холмы и тишина, которой так не хватает в городе. Мы возьмём велосипеды и отправимся исследовать остров, а в перерывах — искупаемся в бирюзовых водах Мраморного моря. Для тех, кто хочет большего, есть возможность подняться к монастырю Святого Георгия — оттуда открывается вид, который невозможно забыть. Во второй половине дня — первый урок макияжа: соберём лёгкий дневной образ, чтобы выйти на закатную фотосессию у моря. Солнце, вода, правильный свет — и ты в кадре такой, какой хочешь запомнить этот день.
Вечером возвращаемся паромом в город, делаем неспешный круг по набережной и расходимся по номерам — с лёгкостью в теле и ощущением, что день прожит не зря.
Серия 3 - Великолепный век. Империя Кёсем
День начинается с того самого турецкого завтрака, который здесь называют ритуалом: сыры, оливки, мёд и хлеб, который хочется есть бесконечно. Это не просто еда — это первое прикосновение к культуре.
После завтрака — время для себя. Мы погружаемся в мир женской эстетики: урок вечернего макияжа, где ты не просто осваиваешь технику, а учишься чувствовать свою красоту и выражать её. А после — фотосессия в восточных образах, где ты становишься главной героиней.
Затем — лёгкая передышка на видовой террасе, где мы кормим чаек на фоне Босфора. Ветер, солнце и вода создают ощущение, что ты внутри фильма. Дальше — Стамбул превращается в живую историю: мы идём в Султанахмет и Фатих — места, где веками вершилась судьба Османской империи. Айя-София встречает нас своей мощью — она помнит и византийских императоров, и османских султанов, и до сих пор заставляет замереть.
Дворец Топкапы — сердце империи, где жили и правили 25 султанов. Здесь ты услышишь истории, которые не покажут в сериале: как Хюррем вошла в гарем как наложница, а стала законной женой и одной из самых влиятельных женщин своего времени. Именно здесь мы устроим съёмку, где ты почувствуешь себя частью этой эпохи. После — парк Гюльхане с его историческими аллеями, загадочная Цистерна Базилика, где вода и колонны хранят многовековую прохладу, и Голубая мечеть, которая поражает своим светом. А затем — настоящий хаммам Хюррем Султан: не просто баня, а ритуал очищения и прикосновения к традициям, где когда-то женщины не только мылись, но и обсуждали важнейшие дела. После — Гранд-базар, настоящий лабиринт с ароматами специй, украшений и тканей, где можно найти ту самую вещь, которую не искала, но вдруг поняла, что она твоя. И мечеть Сулеймание — место покоя Хюррем и Сулеймана, откуда открывается одна из лучших панорам города.
Завершим день ужином с разговором о Хюррем — о её пути, её стратегии, её влиянии, которое выходит за пределы времени. Это будет не просто лекция, а вдохновение — и, возможно, новый взгляд на себя.
Серия 4 - Чукур
Мы встречаем рассвет на набережной Босфора — город ещё дышит сном, и в эти минуты он кажется твоим личным пространством. Мягкий утренний свет, тишина, которая бывает только на рассвете, и мы с тобой в кадре, пока улицы пустуют.
Потом — кофе с подружками в уютном месте, где разговоры текут легко, а время будто замирает. Никакой спешки, только утро, которое хочется продлить.
Дальше — Балат и Фенер, районы с самыми яркими фасадами и атмосферой старого Константинополя. А ещё — Чукур, тот самый сериальный квартал, где каждая стена могла бы рассказать свою историю. Эти места когда-то были сердцем православного мира, а сегодня стали убежищем для творцов и художников, которые вдохнули в них новую жизнь. Мы заглянем в маленькие лавочки с восточными ароматами и локальными вещицами — здесь легко найти то, что сложно увезти из Стамбула, но хочется.
Обязательно зайдём в Болгарскую церковь Святого Стефана — целиком из чугуна, как корабль, пришвартованный к набережной, и Патриаршую церковь Святого Георгия, где уже столетия теплится свет православия.
Затем — обед и поход в магазин турецкой косметики: я покажу, на что обратить внимание, что действительно работает и как не уйти с лишними тратами.
Если успеем и захочется — перед вылетом насладимся хаммамом. Завершение тура — лёгкий бокал, фрукты и чувство, что всё было не зря. И ты уезжаешь не просто отдохнувшей, а наполненной.
После — трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер VIP Майбах (аэропорт-отель-аэропорт)
- Проживание. Двухместное размещение в очень классном, комфортном отеле 4* в самом центре с видом на Мраморное море - все достопримечательности в шаговой доступности
- Вкусный завтрак - шведский стол во все дни тура
- Экскурсия с гидом - 5 часов (тайны дворца Топкапы, по местам сериала «Великолепный Век» + исторический Стамбул)
- Приветственный ужин на шикарной террасе с видом на город и Босфор (горячее + закуски + десерт)
- Istanbulkart. Карта с необходимым балансом для поездок по программе (метро, трамвай, паром)
- Обучение макияжу для себя. Два полноценных мастер-класса лично от организатора (имею навык проф. визажиста): научимся создавать дневной и вечерний образ
- Эффектная укладка на фотосессию
- Фотосессия в летящих платьях (наряд и украшения предоставляются, все размеры)
- Мобильная фото - и видеосъёмка. Увезете с собой чемодан фотографий, где вы везде себе нравитесь
- Памятные сувениры, от которых вы будете в восторге
- Атмосферные вечера, ужины с играми, лекциями и душевными разговорами
- Насыщенные, интересные, сериальные маршруты каждый день. Посещение всех ключевых мест по программе + секретные локации, которые знают только местные
- Постараемся попасть на места съёмок любимых сериалов, и если повезёт, сфотографируемся с актерами
- Сопровождение. Я, Анастасия, веду вас лично на протяжении всей поездки. Никаких незнакомых сопровождающих - только я и вы
- Комьюнити девушек по интересам - настоящий женский вайб, отдых с душой, разговоры по душам и новые подружки, которые останутся с вами и после поездки. А ещё - закрытый чат, где мы болтаем о макияже, сериалах, путешествиях иии. ну вы поняли Здесь можно быть собой, без масок, фильтров и без оценивания
- Безопасное путешествие. Официальное оформление, проверенные партнёры, полный пакет документов
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- 4 обеда, 3 ужина + по желанию перекусы, чай/кофе
- Мед. страховка - обязательна
- Проход на частный пляж на островах (до 3.000 рублей примерно)
- Входной билет в Айя-Софию - по желанию (3.500 рублей билет примерно, курс часто скачет:)
- Входной билет во дворец Топкапы 6.000 рублей
- Сувениры, шопинг - по желанию
О чём нужно знать до поездки
Когда душа уже выбрала — разуму остаётся только согласиться. Просто нажми «забронировать» и доверься этому путешествию!
Пожелания к путешественнику
Приветствуется активное и приятное общение между участницами и организатором, основанное на уважении, поддержке и позитиве. Если возникает какая-то неожиданная или неприятная ситуация, всё обсуждается — я всегда иду навстречу, ведь все мы люди. Но очень прошу относиться друг к другу бережно и с уважением.
Как сказано в Библии:
Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:39).
В моих турах мы создаём тёплую, безопасную атмосферу без сплетен, грубости и общения, переходящего границы. Мы не делаем акцент на вечерних походах по клубам или свиданиях — вместо этого нас ждёт живое общение, душевные разговоры, смех, танцы и радость. Нам важно сохранять лёгкость, искренность и достойное поведение!
Визы
Виза россиянам не нужна. Для въезда в Турцию срок действия загранпаспорта должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда. Также не должно быть никаких долгов и запретов на выезд - всё проверяйте заранее, обезопасьте свой отдых.