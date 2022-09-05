Давайте отправимся в Каппадокию! Её инопланетные ландшафты поражают даже опытных путешественников, а древние монастыри и пещерные города хранят множество увлекательных историй и старинных византийских фресок.
Описание тураМы предлагаем вам на комфортабельном автобусе в Каппадокию из Стамбула, такой путь будет длиться на протяжении от 10 до 12 часов. Это, конечно, длинная поездка, но зато она получится для вас значительно дешевле. Наш автобус отправляется в Каппадокию из Стамбула вечером. В дороге мы будем находиться в ночное время, однако у вас будет возможность с комфортом поспать во время переезда. Таким образом, вы сможете сэкономить деньги и время и начать свою экскурсию рано утром. Древний город Ургюп Его древнее название переводится как «Главная крепость». Этот городок расположился вблизи вулканических скал и отсюда открывается изумительный вид на широкие долины с дымоходами фей. Они были сформированы в результате долгих геологических процессов, и представляют собой скальные образования необычных форм. Их также называют волшебными каминами фей. И они действительно имеют сказочный вид. Самые крупные экземпляры напоминают огромные каменные грибы. Вы сможете увидеть этих гигантов и знаменитую их группу под названием «Три красавицы». Они разместились совсем рядом с Ургюпом. Долина Деврент Кроме этого, у вас будет возможность посетить популярную долину Деврент. Её не случайно называют долиной Воображения. Здесь вы сможете убедиться, что таинственный замысел природы и в самом деле является непостижимым для человека. Вы увидите какими удивительными могут быть природные скульптуры. Перед вами предстанут различные экзотические существа в облике неведомых животных. А также вполне узнаваемые фигуры дельфинов, питонов, верблюдов, тюленей и других симпатичных зверушек. Все они сделаны природой из камня, это настоящий каменный зоопарк! Долина Пашаба Далее вы побываете в долине Пашаба — это знаменитая Долина Монахов. Здесь вы сможете гулять между огромными скальными трубами. Эти великаны появились миллионы лет назад в результате извержений вулканов. Их лава и пепел перемешивались и отвердевали, а затем стали базальтом и туфом, из которых состоят эти каменные конусы. Вода и ветры постепенно выточили из вулканических пород такие причудливые статуи. На их фоне можно фотографироваться на память и сделать интересные селфи. Древний город Аванос После этих забавных прогулок вам предстоит посетить древний город Авонос. Это гончарная столица Каппадокии и здесь вы получите представление о традиционной технологии производства различных изделий из глины. Вы также сможете лично поучаствовать в этом деле своими руками. Сначала вам преподадут секреты мастерства и вы узнаете тонкости древней техники для изготовления разных керамических предметов. Пройдя обучение в мастер-классе по керамике, вы попробуете эту методику на практике. Это станет для вас интересным опытом, и обогатит вас новыми умениями и полезными знаниями. Национальный заповедник Гереме Дальше вас ожидает турецкий Национальный заповедник Гереме. Он является огромным музеем под открытым небом. Этот исторический комплекс признан организацией ЮНЕСКО одним из объектов Всемирного наследия, которые расположены в Турции. Здесь вы сможете исследовать множество древних пещерных церквей, скальных монастырей и часовен. Все эти достопримечательности относятся к самому начальному этапу развития христианской религии. Замок Учхисар В завершении путешествия, вы посетите известный пещерный Замок Учхисар. Он находится на вершине высокой горы и расположен в скале. В ней вырублены лабиринты туннелей, которые размещаются на разных уровнях, и большое количество жилых помещений на нескольких этажах. Они служили для здешних жителей укрытием от захватчиков. Сейчас возле с этой многоэтажной скальной крепости оборудована обзорная площадка. Это самая высокая точка в Каппадокии. С неё открывается зачаровывающая панорама лунных пейзажей живописных долин и широкие просторы дальних окрестностей. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гёреме
- Долина Ихлара
- Деревня Белисырма
- Река Кызылырмак
- Волшебные дымоходы
- Город гончаров Аванос
- Долина монахов - Пашабаг
- Панорамная площадка - Три красавицы
- Долина Воображений
- Подземный город Каймаклы или Деринкую
- Долина голубей
- Долина Любви
- Гончарная мастерская
- Мастерская по производству драгоценных камней
Что включено
- Билеты на автобус
- Страховка
- Русскоговорящий гид в Каппадокии
- Обед
- Экскурсия по Каппадокии (на выбор - Южная или Северная)
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные затраты
- Трансфер до автовокзала
Место начала и завершения?
Автобусная станция
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 05:00. Время начала может меняться, в зависимости от времени вылета.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Dgudvin
5 сен 2022
Понравилось все. Питание как на убой. Отель гораздо лучше чем мы ожидали
Г
Гузель
27 авг 2022
Я провела 2 дня а Каподокье. Тур нашла в интернете. Мне дали контакты туристического агентства, где я и связалась с Вероникой. Вероника - гид, но именно она организовала эту поездку
