Описание тура
Самый Насыщенный Тур В Стамбул!
Ты познакомишься с невероятной историей города
Погуляешь по его улочкам и почувствуешь атмосферу Старого города Посетишь самые колоритные рестораны местной кухни
Попробуешь знаменитый турецкий завтрак и покормишь чаек на крыше
Покатаешься на паромах по Босфору с невероятными видами
Почувствуешь восторг, посещая дворцы и мечети,
Отправишься из Европы в Азию - ведь Стамбул расположен на двух континентах
Познакомишься с самыми яркими районами города - мы покажем все самое лучшее Ну и конечно у тебя будут фото и видео в Летящих платьях в самом сердце города
Ты готова? тогда Поехали с нами
Мы покажем тебе Стамбул, который ты никогда не забудешь!
Мини - группы - берём только 6-8 девочек- никаких толп
Чтобы было максимально комфортно и атмосферно
! В туре контент сопровождение- тебя будет кому фотографировать и снимать тебе красивые видео!
Программа тура по дням
Добро Пожаловать В Стамбул
Мы встречаемся в аэропорту Стамбула и на организованном трансфере отправляемся в самое сердце города!
Заселяемся в отель в самом центре Султанахмет
Немного отдохнем после дороги, приведем себя в порядок и отправляемся на приветственный ужин в одном из лучших ресторанов города с видом на Босфор (ужин входит в стоимость)
Знакомимся и поднимаем бокалы за наш прекрасный отдых!
Это и есть Стамбул. Великий Константинополь. Прекраснейший город на земле. Если хочешь — пройдемся по его улицам. Ты его полюбишь, как только сможешь получше узнать. А когда полюбишь — он станет твоим.
Утром мы отправимся пробовать знаменитый турецкий завтрак-сотни маленьких тарелочек это то, что обязательно нужно сделать в Турции. Это не просто завтрак- это культура!
А еще, мы сделаем фото и видео с чайками в самой инстаграмной локации
Далее нас ждет прогулка по самым красивым и знаменитым местам Старого города с лицензированным гидом- вы увидите Константинопольский Ипподром, площадь Султанахмет, Голубую мечеть, сады дворца Топкапы, затем мы отправимся на Гранд Базар за колоритом, узнаем интересные традиции и посетим старинные Ханы
После поднимемся к мечети Сулеймание и здесь вы увидите самые красивые виды на город
А также, здесь невероятная атмосфера Великолепного века, ведь именно эту мечеть построил Султан Сулейман и здесь же он покоится с Хюррем
А еще, именно отсюда безумно красивый вид на город!
После мы посетим старинную Османскую кофейню где подают знаменитый кофе с щербетом
после отдыха отправимся на Истикляль к знаменитому красному трамвайчику и Галатской башне- здесь уже совсем другая атмосфера - а еще здесь шоппинг и легендарный десерт Сан Себастьян))
Два Континента И Самые Яркие Районы
Утром мы встретим рассвет над Босфором
Под крики чаек выпьем кофе на красивой террасе отеля
А потом сделаем сотни фото в летящем платье, как будто весь мир у ваших ног.
После завтрака мы отправимся в самый старинный и колоритный район Стамбула- Балат - тот самый район с цветными домиками, антикварными кафе и котиками
Каждый уголок этого района- фото-локация
Здесь для вас Стамбул откроется совсем по другому…
ну а после прогулки по Балату мы сядем на паром и отправимся на другой континет- в самый сериальный район Стамбула, прогуляемся по красивой улице с яркими домиками, попробуем десерты, заглянем в цветочный магазин Эды из сериала Постучись в мою дверь и увидим дом Кемаля из Черной любви
На обед отправимся в старинный семейный ресторан, где невероятно вкусно готовят)
После мы отправимся в сад дворца Бейлербейи летняя резиденция султанов- отсюда открываются прекрасные виды на Босфорский мост (по желанию можно зайти во дворец)
Жемчужина Стамбула
Утром мы сядем на паром и поплывем к Жемчужине Босфора- Ортакей
Одна из самых инстаграмных локаций- мечеть, стоящая на берегу и над ней прекрасный Босфорский мост
Сделаем красивые кадры затем пройдемся по улочкам и попробуем знаменитый кумпир -местный стритфуд которым славится это место)
Далее на пароме отправимся в роскошный двор дворца Долмабахче- сделаем знаменитые фото на фоне белоснежных кружевных ворот
Далее по плану покупка сувениров и вкусностей домой - все явки и пароли буду даны))
У группы кто после этого тура летит в Каппадокию - вечерний вылет в Каппадокию
Стамбул Никогда Тебя Не Отпустит
В этот день, когда вы скажете Стамбулу- До новых встреч- потому что я уверена он вам понравится!
Завтрак
Трансфер в аэропорт
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в/из аэропорта
- Проживание в отеле 3 в историческом центре
- Размещение двухместное
- Завтраки входят в стоимость
- Экскурсия с гидом и посещение главных достопримечательностей
- Султанахмет, Ипподром, Голубая мечеть, Гранд базар, мечеть Сулеймание
- Знаменитый Турецкий завтрак
- Вы увидите жемчужину Босфора - Ортакёй
- Галатскую башню, красный трамвайчик, знаменитую улицу Истикляль
- Яркий район Балат
- Самый сериальный Кузкунджук
- Увидите Стамбул с воды, катаясь на паромах
- Посетите самые лучшие кафе, старинные кондитерские и попробуете настоящую турецкую кухню
- Истанбул карта с необходимым балансом для поездок по программе (трамвай, паром) выдаётся каждому участнику
- Мобильная фото и видеосъемка в Летящем платье на крыше нашего отеля
- Сопровождение организаторов тура на протяжении всего путешествия
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды/ужины в Стамбуле
- Сувениры по вашему желанию
- Входные билеты во дворец Бейлербейи
- Хаммам - по желанию
- Медицинская страховка - обязательна
О чём нужно знать до поездки
! Для въезда в Турцию срок действия загранпаспорта должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда
Пожелания к путешественнику
Дорогие девочки, тур очень активный, мы будем очень много ходить и гулять) поэтому нужна удобная обувь и память телефона))