Твой красивый девичник в Стамбуле. Мини-группа

Твоя мечта сбудется! Ты увидишь самый красивый город на берегу Босфора
Твой красивый девичник в Стамбуле. Мини-группа
Описание тура

Самый Насыщенный Тур В Стамбул!

Ты познакомишься с невероятной историей города

Погуляешь по его улочкам и почувствуешь атмосферу Старого города Посетишь самые колоритные рестораны местной кухни

Попробуешь знаменитый турецкий завтрак и покормишь чаек на крыше

Покатаешься на паромах по Босфору с невероятными видами

Почувствуешь восторг, посещая дворцы и мечети,

Отправишься из Европы в Азию - ведь Стамбул расположен на двух континентах

Познакомишься с самыми яркими районами города - мы покажем все самое лучшее Ну и конечно у тебя будут фото и видео в Летящих платьях в самом сердце города

Ты готова? тогда Поехали с нами

Мы покажем тебе Стамбул, который ты никогда не забудешь!

Мини - группы - берём только 6-8 девочек- никаких толп

Чтобы было максимально комфортно и атмосферно

! В туре контент сопровождение- тебя будет кому фотографировать и снимать тебе красивые видео!

Программа тура по дням

1 день

Добро Пожаловать В Стамбул

Мы встречаемся в аэропорту Стамбула и на организованном трансфере отправляемся в самое сердце города!

Заселяемся в отель в самом центре Султанахмет

Немного отдохнем после дороги, приведем себя в порядок и отправляемся на приветственный ужин в одном из лучших ресторанов города с видом на Босфор (ужин входит в стоимость)

Знакомимся и поднимаем бокалы за наш прекрасный отдых!

2 день

Это и есть Стамбул - Великий Константинополь

Это и есть Стамбул. Великий Константинополь. Прекраснейший город на земле. Если хочешь — пройдемся по его улицам. Ты его полюбишь, как только сможешь получше узнать. А когда полюбишь — он станет твоим.

Утром мы отправимся пробовать знаменитый турецкий завтрак-сотни маленьких тарелочек это то, что обязательно нужно сделать в Турции. Это не просто завтрак- это культура!

А еще, мы сделаем фото и видео с чайками в самой инстаграмной локации

Далее нас ждет прогулка по самым красивым и знаменитым местам Старого города с лицензированным гидом- вы увидите Константинопольский Ипподром, площадь Султанахмет, Голубую мечеть, сады дворца Топкапы, затем мы отправимся на Гранд Базар за колоритом, узнаем интересные традиции и посетим старинные Ханы

После поднимемся к мечети Сулеймание и здесь вы увидите самые красивые виды на город

А также, здесь невероятная атмосфера Великолепного века, ведь именно эту мечеть построил Султан Сулейман и здесь же он покоится с Хюррем

А еще, именно отсюда безумно красивый вид на город!

После мы посетим старинную Османскую кофейню где подают знаменитый кофе с щербетом

после отдыха отправимся на Истикляль к знаменитому красному трамвайчику и Галатской башне- здесь уже совсем другая атмосфера - а еще здесь шоппинг и легендарный десерт Сан Себастьян))

3 день

Два Континента И Самые Яркие Районы

Утром мы встретим рассвет над Босфором

Под крики чаек выпьем кофе на красивой террасе отеля

А потом сделаем сотни фото в летящем платье, как будто весь мир у ваших ног.

После завтрака мы отправимся в самый старинный и колоритный район Стамбула- Балат - тот самый район с цветными домиками, антикварными кафе и котиками

Каждый уголок этого района- фото-локация

Здесь для вас Стамбул откроется совсем по другому…

ну а после прогулки по Балату мы сядем на паром и отправимся на другой континет- в самый сериальный район Стамбула, прогуляемся по красивой улице с яркими домиками, попробуем десерты, заглянем в цветочный магазин Эды из сериала Постучись в мою дверь и увидим дом Кемаля из Черной любви

На обед отправимся в старинный семейный ресторан, где невероятно вкусно готовят)

После мы отправимся в сад дворца Бейлербейи летняя резиденция султанов- отсюда открываются прекрасные виды на Босфорский мост (по желанию можно зайти во дворец)

4 день

Жемчужина Стамбула

Утром мы сядем на паром и поплывем к Жемчужине Босфора- Ортакей

Одна из самых инстаграмных локаций- мечеть, стоящая на берегу и над ней прекрасный Босфорский мост

Сделаем красивые кадры затем пройдемся по улочкам и попробуем знаменитый кумпир -местный стритфуд которым славится это место)

Далее на пароме отправимся в роскошный двор дворца Долмабахче- сделаем знаменитые фото на фоне белоснежных кружевных ворот

Далее по плану покупка сувениров и вкусностей домой - все явки и пароли буду даны))

У группы кто после этого тура летит в Каппадокию - вечерний вылет в Каппадокию

5 день

Стамбул Никогда Тебя Не Отпустит

В этот день, когда вы скажете Стамбулу- До новых встреч- потому что я уверена он вам понравится!

Завтрак

Трансфер в аэропорт

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в/из аэропорта
  • Проживание в отеле 3 в историческом центре
  • Размещение двухместное
  • Завтраки входят в стоимость
  • Экскурсия с гидом и посещение главных достопримечательностей
  • Султанахмет, Ипподром, Голубая мечеть, Гранд базар, мечеть Сулеймание
  • Знаменитый Турецкий завтрак
  • Вы увидите жемчужину Босфора - Ортакёй
  • Галатскую башню, красный трамвайчик, знаменитую улицу Истикляль
  • Яркий район Балат
  • Самый сериальный Кузкунджук
  • Увидите Стамбул с воды, катаясь на паромах
  • Посетите самые лучшие кафе, старинные кондитерские и попробуете настоящую турецкую кухню
  • Истанбул карта с необходимым балансом для поездок по программе (трамвай, паром) выдаётся каждому участнику
  • Мобильная фото и видеосъемка в Летящем платье на крыше нашего отеля
  • Сопровождение организаторов тура на протяжении всего путешествия
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды/ужины в Стамбуле
  • Сувениры по вашему желанию
  • Входные билеты во дворец Бейлербейи
  • Хаммам - по желанию
  • Медицинская страховка - обязательна
О чём нужно знать до поездки

! Для въезда в Турцию срок действия загранпаспорта должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда

Пожелания к путешественнику

Дорогие девочки, тур очень активный, мы будем очень много ходить и гулять) поэтому нужна удобная обувь и память телефона))

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Организатор авторских туров, турагент, тревел эксперт Концепция моих туров - это туры-девичники, потому что я точно знаю, чего хочет каждая девушка в путешествии - Ярких впечатлений и много много красивых
фото) Стамбул- это город, который изменил мою жизнь и я знаю, что он изменит и вашу! Я очень люблю этот город, живу в нем, дышу им и являюсь признанным экспертом этого города, знаю каждую улочку и самые красивые локации и готова познакомить каждую с этим удивительным городом так, чтобы вы его прочувствовали… Я жду вас в Стамбуле! В городе на берегу Босфора, в столице трех империй и в самом центре мира Я буду рада познакомить вас с ним лично, показать самые красивые места, тихие улочки, два континента и конечно же Босфор Стамбул не посещают - в него влюбляются. И однажды, увидев его, оставляешь там часть души… потому что он забирает её тихо - под звуки азана и шёпот волн, разделяющих миры Если готовы разделить со мной эту любовь - то буду очень рада Так же у нас есть локальное туристическое агентство и мы организуем туры в сказочную Каппадокию и Мардин и готовы открывать для вас новые города и страны. Так как у нас местное агентство мы работаем законно и наше цены без наценок и посредников. Выбирая путешествие- доверяйте профессионалам и людям которые сами знают страну) "Авторский тур - это как блюдо от шеф-повара- невозможно повторить, нужно просто наслаждаться."

Тур входит в следующие категории Стамбула

