Документы и наличные деньги (евро или доллары — желательно купюры по 100, новые)

Проживание. В Стамбуле — 2-местное размещение в бутик-отеле-музее, расположенном на улице Истикляль. В Каппадокии — аутентичный пещерный отель в Гёреме с видом на шары и рассвет. Вокруг — скалы и живописные ландшафты. Возможны варианты 3- или 4-местного размещения по запросу.

Питание. Включены завтраки в отелях. Один обед в Каппадокии — в гостях у местной семьи. Остальное питание — по желанию в кафе и ресторанах (за доплату).

Транспорт. Передвижение осуществляется на комфортных автомобилях Mercedes-Benz Vito / Sprinter или аналогичном транспорте. В стоимость также включён перелёт из Стамбула в Каппадокию.

Возраст участников. 12+.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Комфортный маршрут с умеренными пешими прогулками и без интенсивных нагрузок.

Безопасность. Прогулка по Босфору предоставляется компанией Kaderim Denizcilik.