Прогуляетесь по Ипподрому и Египетскому рынку, подниметесь на крыши с видом на Босфор и покормите чаек, осмотрите мечети и дворцы, покатаетесь
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Удобная одежда и кроссовки
Платок для посещения мечетей
Комплект одежды для ужинов в Стамбуле
Ветровку — особенно для полёта на шаре
Документы и наличные деньги (евро или доллары — желательно купюры по 100, новые)
Проживание. В Стамбуле — 2-местное размещение в бутик-отеле-музее, расположенном на улице Истикляль. В Каппадокии — аутентичный пещерный отель в Гёреме с видом на шары и рассвет. Вокруг — скалы и живописные ландшафты. Возможны варианты 3- или 4-местного размещения по запросу.
Питание. Включены завтраки в отелях. Один обед в Каппадокии — в гостях у местной семьи. Остальное питание — по желанию в кафе и ресторанах (за доплату).
Транспорт. Передвижение осуществляется на комфортных автомобилях Mercedes-Benz Vito / Sprinter или аналогичном транспорте. В стоимость также включён перелёт из Стамбула в Каппадокию.
Возраст участников. 12+.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Комфортный маршрут с умеренными пешими прогулками и без интенсивных нагрузок.
Безопасность. Прогулка по Босфору предоставляется компанией Kaderim Denizcilik.
Программа тура по дням
Сердце Стамбула: от Айя-Софии до Египетского рынка
В 12:00 встречаемся в отеле, знакомимся и заселяемся. После отдыха отправимся на первую прогулку с гидом по историческому центру города. Посетим величественную мечеть Сулеймание, Ипподром — древнюю арену византийской эпохи, храм Святой Софии и подземное водохранилище Цистерна Базилика. Затем пройдём к мечети Султанахмет и завершим прогулку на Египетском рынке — одном из старейших базаров города, где до сих пор витает аромат специй.
Днём устроим остановку на панорамной крыше известного ресторана — здесь покормим чаек с видом на Босфор и сделаем фотографии. Вечером нас ждёт ужин в ресторане, где готовит шеф-повар, вдохновлённый кулинарными традициями эпохи Сулеймана Великолепного (за доплату). После ужина вернёмся в отель.
Босфор, Истикляль и закат на яхте
Утро начнём с визита на скрытую от глаз туристов террасу, оформленную в традиционном турецком стиле. Здесь можно будет понаблюдать за прикормленными чайками и насладиться потрясающим видом на бухту Золотой Рог и Галатскую башню. Устроим мобильную фотосессию на фоне этих пейзажей.
Затем прогуляемся по оживлённой улице Истикляль, заглянем в христианские храмы и продолжим маршрут до Галатапорта. Здесь будет немного свободного времени на осмотр арт-пространств и сувенирных лавок.
Вечером нас ждёт 2-часовая прогулка на частной яхте по проливу Босфор. Под любимую музыку и бокал шампанского будем любоваться закатом между двумя континентами. Завершим день ужином в ресторане и возвращением в отель.
Дворец Долмабахче, мост Босфора и переезд в Каппадокию
После завтрака будет немного свободного времени для прогулки или сбора вещей. В 11:30 выезд из отеля. Нашей первой остановкой станет дворец Долмабахче. Прогуляемся по парку, заглянем в картинную галерею и подойдём к знаменитым Босфорским воротам. Здесь можно будет полюбоваться цветущими магнолиями, лебедями у воды и попробовать десерт в кафе с витражами.
После отправимся в район Ортакёй. Здесь находится одна из самых известных мечетей Стамбула, построенная в стиле барокко, с которой открывается вид на Босфорский мост. Прогуляемся по набережной и попробуем местные деликатесы: вафли и кумпир.
Во второй половине дня — трансфер в аэропорт и перелёт в Каппадокию. По прибытии — размещение в отеле.
Скальные города и закат над Ортахисаром
Ранним утром, по желанию, возможен полёт на воздушном шаре (за дополнительную плату). После завтрака и отдыха в 12:00 начнём маршрут по ключевым достопримечательностям.
Мы отправимся в Учхисар, где поднимемся на обзорную площадку и увидим долину Голубей. Далее — визит в заброшенный скальный посёлок Чавушин и церковь Иоанна Крестителя, вырубленную прямо в утёсе. Посетим Ортахисар, где находится церковь святой Нино, и встретим закат с панорамной площадки с качелями и декоративными рамками — одно из самых фотогеничных мест региона.
Волшебные долины
На рассвете — выезд в долину Любви, чтобы понаблюдать за шарами, поднимающимися в небо. После возвращения в отель — завтрак и небольшой отдых.
Днём нас ждёт насыщенная программа: экскурсия в гончарную мастерскую, прогулки по долинам Монахов, Зельве и Воображения. Затем — визит в дом местной семьи, где мы вместе приготовим традиционный обед, который и станет нашим дневным приёмом пищи.
По желанию можно будет прокатиться на лошадях (за доплату). На закате отправимся в долину Кызылчукур, известную скалами розоватых оттенков. Вечером — финальный ужин в ресторане с панорамным видом (за доплату).
Окончание тура
Утро начнётся с неспешного завтрака на террасе отеля с видом на воздушные шары. После — свободное время на прогулки, покупку сувениров и возможность заглянуть в традиционный ковровый дом.
В 12:00 — сдача номеров и трансфер в аэропорт по запросу. Завершение путешествия.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1350
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 обед
- Трансфер по маршруту (в том числе внутренний перелёт в Каппадокию)
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Прогулка на индивидуальной яхте в Стамбуле
- Кулинарный мастер-класс у местных жителей
Что не входит в цену
- Перелёт до Стамбула и обратно из Каппадокии
- Остальное питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Полёт на воздушном шаре - по желанию
- Конная прогулка - по желанию
- Аренда наряда для фотосессии на крыше в Стамбуле