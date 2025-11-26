Мои заказы

Турецкая мечта: путешествие по Стамбулу и Каппадокии с кулинарным мастер-классом и круизом

Полюбоваться причудливыми скалами, прокатиться по Босфору и осмотреть знаковые мечети
В этом путешествии вы исследуете атмосферный Стамбул и магическую Каппадокию.

Прогуляетесь по Ипподрому и Египетскому рынку, подниметесь на крыши с видом на Босфор и покормите чаек, осмотрите мечети и дворцы, покатаетесь
читать дальше

на яхте на закате между двух континентов.

Увидите знаменитые долины и скальные церкви, побываете в гончарной мастерской и отправитесь в гости к местной семье, где приготовите обед. При желании сможете подняться на воздушном шаре над долинами или отправиться на конную прогулку.

Вас ждут продуманный маршрут, небольшая группа, комфортное проживание и сопровождение гидом-историком.

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Удобная одежда и кроссовки

Платок для посещения мечетей

Комплект одежды для ужинов в Стамбуле

Ветровку — особенно для полёта на шаре

Документы и наличные деньги (евро или доллары — желательно купюры по 100, новые)

Проживание. В Стамбуле — 2-местное размещение в бутик-отеле-музее, расположенном на улице Истикляль. В Каппадокии — аутентичный пещерный отель в Гёреме с видом на шары и рассвет. Вокруг — скалы и живописные ландшафты. Возможны варианты 3- или 4-местного размещения по запросу.

Питание. Включены завтраки в отелях. Один обед в Каппадокии — в гостях у местной семьи. Остальное питание — по желанию в кафе и ресторанах (за доплату).

Транспорт. Передвижение осуществляется на комфортных автомобилях Mercedes-Benz Vito / Sprinter или аналогичном транспорте. В стоимость также включён перелёт из Стамбула в Каппадокию.

Возраст участников. 12+.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Комфортный маршрут с умеренными пешими прогулками и без интенсивных нагрузок.

Безопасность. Прогулка по Босфору предоставляется компанией Kaderim Denizcilik.

Программа тура по дням

1 день

Сердце Стамбула: от Айя-Софии до Египетского рынка

В 12:00 встречаемся в отеле, знакомимся и заселяемся. После отдыха отправимся на первую прогулку с гидом по историческому центру города. Посетим величественную мечеть Сулеймание, Ипподром — древнюю арену византийской эпохи, храм Святой Софии и подземное водохранилище Цистерна Базилика. Затем пройдём к мечети Султанахмет и завершим прогулку на Египетском рынке — одном из старейших базаров города, где до сих пор витает аромат специй.

Днём устроим остановку на панорамной крыше известного ресторана — здесь покормим чаек с видом на Босфор и сделаем фотографии. Вечером нас ждёт ужин в ресторане, где готовит шеф-повар, вдохновлённый кулинарными традициями эпохи Сулеймана Великолепного (за доплату). После ужина вернёмся в отель.

2 день

Босфор, Истикляль и закат на яхте

Утро начнём с визита на скрытую от глаз туристов террасу, оформленную в традиционном турецком стиле. Здесь можно будет понаблюдать за прикормленными чайками и насладиться потрясающим видом на бухту Золотой Рог и Галатскую башню. Устроим мобильную фотосессию на фоне этих пейзажей.

Затем прогуляемся по оживлённой улице Истикляль, заглянем в христианские храмы и продолжим маршрут до Галатапорта. Здесь будет немного свободного времени на осмотр арт-пространств и сувенирных лавок.

Вечером нас ждёт 2-часовая прогулка на частной яхте по проливу Босфор. Под любимую музыку и бокал шампанского будем любоваться закатом между двумя континентами. Завершим день ужином в ресторане и возвращением в отель.

3 день

Дворец Долмабахче, мост Босфора и переезд в Каппадокию

После завтрака будет немного свободного времени для прогулки или сбора вещей. В 11:30 выезд из отеля. Нашей первой остановкой станет дворец Долмабахче. Прогуляемся по парку, заглянем в картинную галерею и подойдём к знаменитым Босфорским воротам. Здесь можно будет полюбоваться цветущими магнолиями, лебедями у воды и попробовать десерт в кафе с витражами.

После отправимся в район Ортакёй. Здесь находится одна из самых известных мечетей Стамбула, построенная в стиле барокко, с которой открывается вид на Босфорский мост. Прогуляемся по набережной и попробуем местные деликатесы: вафли и кумпир.

Во второй половине дня — трансфер в аэропорт и перелёт в Каппадокию. По прибытии — размещение в отеле.

4 день

Скальные города и закат над Ортахисаром

Ранним утром, по желанию, возможен полёт на воздушном шаре (за дополнительную плату). После завтрака и отдыха в 12:00 начнём маршрут по ключевым достопримечательностям.

Мы отправимся в Учхисар, где поднимемся на обзорную площадку и увидим долину Голубей. Далее — визит в заброшенный скальный посёлок Чавушин и церковь Иоанна Крестителя, вырубленную прямо в утёсе. Посетим Ортахисар, где находится церковь святой Нино, и встретим закат с панорамной площадки с качелями и декоративными рамками — одно из самых фотогеничных мест региона.

5 день

Волшебные долины

На рассвете — выезд в долину Любви, чтобы понаблюдать за шарами, поднимающимися в небо. После возвращения в отель — завтрак и небольшой отдых.

Днём нас ждёт насыщенная программа: экскурсия в гончарную мастерскую, прогулки по долинам Монахов, Зельве и Воображения. Затем — визит в дом местной семьи, где мы вместе приготовим традиционный обед, который и станет нашим дневным приёмом пищи.

По желанию можно будет прокатиться на лошадях (за доплату). На закате отправимся в долину Кызылчукур, известную скалами розоватых оттенков. Вечером — финальный ужин в ресторане с панорамным видом (за доплату).

6 день

Окончание тура

Утро начнётся с неспешного завтрака на террасе отеля с видом на воздушные шары. После — свободное время на прогулки, покупку сувениров и возможность заглянуть в традиционный ковровый дом.

В 12:00 — сдача номеров и трансфер в аэропорт по запросу. Завершение путешествия.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 обед
  • Трансфер по маршруту (в том числе внутренний перелёт в Каппадокию)
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Прогулка на индивидуальной яхте в Стамбуле
  • Кулинарный мастер-класс у местных жителей
Что не входит в цену
  • Перелёт до Стамбула и обратно из Каппадокии
  • Остальное питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Полёт на воздушном шаре - по желанию
  • Конная прогулка - по желанию
  • Аренда наряда для фотосессии на крыше в Стамбуле
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, ресепшен отеля, 12:00
Завершение: Каппадокия, ресепшен отеля, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Стамбуле
Привет, я Оля, автор проекта необычных путешествий по Турции в мини-группах. Живу в Турции 15 лет и примерно столько же проработала в крупнейших туркомпаниях гидом! С 20-го года веду свой
читать дальше

собственный проект. Люблю, когда интересно, красиво и атмосферно. Именно на этих трех китах и основана моя деятельность. Помогу организовать тур под ключ для вашей компании или семьи. Обожаю тревел-девичники! Фотографы, платья, кабриолеты, воздушные шары, яхты, параглайдинг и, конечно же, круизы на парусных яхтах — всё это можно добавить в путешествие! Моя философия: уют, забота о каждом госте, индивидуальный подход.

Тур входит в следующие категории Стамбула

