Вы, Стамбул и Каппадокия в объективе: тур в мини-группе в сопровождении фотографа
Осмотреть главные места двух жемчужин Турции, прокатиться верхом и получить не менее 250 фотографий
Начало: Стамбул, аэропорт, 19:00 (или другое время по дого...
7 мар в 08:00
4 апр в 08:00
€1215
€1350 за человека
Гулять и влюбляться: тиндер-тур в Стамбул с отдыхом на Принцевых островах и круизом по Босфору
Исследовать крупнейший город Турции, покататься на яхте и, возможно, найти любовь
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от вашего рейса
30 дек в 08:00
79 990 ₽ за человека
Внимание - снято! По знаковым местам Стамбула с фотографом в мини-группе
Увидеть главные мечети, погулять по Балату и Истикляль и получить классные кадры на память
Начало: Стамбул, 19:00 (или другое время по договорённости...
5 ноя в 08:00
8 ноя в 08:00
€432
€480 за человека
