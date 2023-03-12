1 чел.
По популярности
Авторский тур
6 дней
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и поучаствовать в майндфулнесс сессии
Начало: Аэропорт Даламана, 14:00
29 сен в 08:00
$1 825 за человека
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
$1 295 за человека
Авторский тур
7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
23 авг в 08:00
4 окт в 08:00
$1 100 за человека
Авторский тур
5 дней
В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
Погулять по историческому центру, побывать на Принцевых островах и прокатиться по Босфору
Начало: Стамбул, аэропорт, время зависит от времени вашего...
21 сен в 10:00
23 окт в 10:00
€620 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
€520 за человека
Последние отзывы на туры
- ФФилимонов12 марта 2023Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группеДобрый день. Взяли тур в каппадокию на машине. Думали что пожалеем, дорога дальняя. Но даже не почувствовали как доехали. Комфортная машина. В группе было 9 человек. Маршрут хорошо продуман. Благодарим
- ННикифоров11 марта 2023Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группеРаньше этот тур делали с англоязычным гидом, хотели ранее поехать, но не владеем языком. Теперь увидела на сайте, что русскоговорящий гид и не раздумывая взяли. Гид профессионал своего дела. Весело провели 2 дня.
- ССоколов10 марта 2023Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группеДобрый вечер. Это очень хорошо что мини группа. И удобный минивен. В группе было около 10 человек. В дороге нас
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На машине»
Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
- Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
- Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
- В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
- Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Стамбуле в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "На машине" можно забронировать 5 авторских туров от 520 до 1 825.
Купите самый интересный из 5 туров в Стамбуле на 2024 год на машине, цены от $520. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август