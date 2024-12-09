Сегодня предстоит насыщенный день, ведь мы отправимся гулять по Стамбулу. Вы увидите Египетский обелиск, Голубую мечеть, хаммам Хюррем Султан. Пройдётесь по площади Ипподром и улице Истикляль, по которой ходит колоритный трамвайчик.

Будет свободное время, которое рекомендуем посвятить шопингу. Затем доберёмся к Галатской башне, при желании и за доплату вы можете подняться на смотровую на её вершине. Вечером поужинаем в рыбном ресторане.