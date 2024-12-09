Гулять и влюбляться: тиндер-тур в Стамбул с отдыхом на Принцевых островах и круизом по Босфору

Исследовать крупнейший город Турции, покататься на яхте и, возможно, найти любовь
Приглашаем свободных девушек и парней в Стамбул на поиски второй половинки.

Формат тура выстроен таким образом, чтобы знакомство прошло максимально естественно и комфортно для всех участников.

У вас будет возможность обрести новых
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друзей и, возможно, даже встретить свою судьбу! Параллельно будем много гулять, изучая многовековые достопримечательности самого большого мегаполиса Турции и любуясь впечатляющими видами.

А также на пароме доберёмся к Принцевым островам и покатаемся на яхте по вечернему Босфору — будет атмосферно и романтично!

Гулять и влюбляться: тиндер-тур в Стамбул с отдыхом на Принцевых островах и круизом по Босфору
Гулять и влюбляться: тиндер-тур в Стамбул с отдыхом на Принцевых островах и круизом по Босфору
Гулять и влюбляться: тиндер-тур в Стамбул с отдыхом на Принцевых островах и круизом по Босфору

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 25+.

Проживание. 2-местное размещение в отеле Endican Beyazit Hotel 3*.

Питание. Включены завтраки в отеле, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус. Также включены билеты на паром к Принцевым островам и обратно.

Дети. Только 25+.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Турцию

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Вечером соберёмся всей группой в панорамном ресторане, чтобы полюбоваться Стамбулом в свете ночных огней, поужинать и познакомиться.

Прибытие в ТурциюПрибытие в ТурциюПрибытие в ТурциюПрибытие в ТурциюПрибытие в ТурциюПрибытие в Турцию
2 день

Прогулки по Стамбулу

Сегодня предстоит насыщенный день, ведь мы отправимся гулять по Стамбулу. Вы увидите Египетский обелиск, Голубую мечеть, хаммам Хюррем Султан. Пройдётесь по площади Ипподром и улице Истикляль, по которой ходит колоритный трамвайчик.

Будет свободное время, которое рекомендуем посвятить шопингу. Затем доберёмся к Галатской башне, при желании и за доплату вы можете подняться на смотровую на её вершине. Вечером поужинаем в рыбном ресторане.

Прогулки по СтамбулуПрогулки по СтамбулуПрогулки по СтамбулуПрогулки по Стамбулу
3 день

Отдых в парке и на островах

После завтрака погуляем по парку Гульхане, а затем отправимся к пристани. По пути будем много фотографировать и кормить чаек.

Далее на пароме доберёмся к Принцевым островам, где проведём остаток дня. Здесь великолепная природа с бесконечными пляжами, впечатляющими скалами, морем цветов и птиц. Тут отлично сохранилась многовековая армянская и греческая архитектура. А ещё это рай для гурманов: в ресторанчиках подают отличные блюда из рыбы и морепродуктов и напитки по древним монашеским рецептам.

Отдых в парке и на островахОтдых в парке и на островахОтдых в парке и на островахОтдых в парке и на островах
4 день

Продолжение променада по Стамбулу и прогулка на яхте

Продолжим изучать Стамбул. Погуляем вдоль рядов старейшего в городе Гранд-базара. Полюбуемся впечатляющей мечетью Сулеймание. Попробуем османский кофе и сладости на Египетском базаре.

Прогулка продолжится в районах, где сняли множество турецких сериалов. Пройдёмся по атмосферным улочкам с цветными домиками и винтажными кафе, увидим Музей газировки и пообедаем.

Вечером отправимся только своей компанией в круиз на яхте по вечернему Босфору. Будет очень романтично!

Продолжение променада по Стамбулу и прогулка на яхтеПродолжение променада по Стамбулу и прогулка на яхтеПродолжение променада по Стамбулу и прогулка на яхтеПродолжение променада по Стамбулу и прогулка на яхте
5 день

Возвращение домой

До полудня — самостоятельный отдых. Самое время обменяться контактами, если вам кто-то понравился! Затем — освобождение номеров и обратный трансфер к аэропорту.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет99 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Все экскурсии по программе
  • Прогулка на яхте по Босфору
Что не входит в цену
  • Перелёты в Стамбул и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Стамбула, после полудня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

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