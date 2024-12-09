Гулять и влюбляться: тиндер-тур в Стамбул с отдыхом на Принцевых островах и круизом по Босфору
Исследовать крупнейший город Турции, покататься на яхте и, возможно, найти любовь
Приглашаем свободных девушек и парней в Стамбул на поиски второй половинки.
Формат тура выстроен таким образом, чтобы знакомство прошло максимально естественно и комфортно для всех участников.
У вас будет возможность обрести новых читать дальше
друзей и, возможно, даже встретить свою судьбу! Параллельно будем много гулять, изучая многовековые достопримечательности самого большого мегаполиса Турции и любуясь впечатляющими видами.
А также на пароме доберёмся к Принцевым островам и покатаемся на яхте по вечернему Босфору — будет атмосферно и романтично!
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 25+.
Проживание. 2-местное размещение в отеле Endican Beyazit Hotel 3*.
Питание. Включены завтраки в отеле, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус. Также включены билеты на паром к Принцевым островам и обратно.
Дети. Только 25+.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Турцию
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Вечером соберёмся всей группой в панорамном ресторане, чтобы полюбоваться Стамбулом в свете ночных огней, поужинать и познакомиться.
2 день
Прогулки по Стамбулу
Сегодня предстоит насыщенный день, ведь мы отправимся гулять по Стамбулу. Вы увидите Египетский обелиск, Голубую мечеть, хаммам Хюррем Султан. Пройдётесь по площади Ипподром и улице Истикляль, по которой ходит колоритный трамвайчик.
Будет свободное время, которое рекомендуем посвятить шопингу. Затем доберёмся к Галатской башне, при желании и за доплату вы можете подняться на смотровую на её вершине. Вечером поужинаем в рыбном ресторане.
3 день
Отдых в парке и на островах
После завтрака погуляем по парку Гульхане, а затем отправимся к пристани. По пути будем много фотографировать и кормить чаек.
Далее на пароме доберёмся к Принцевым островам, где проведём остаток дня. Здесь великолепная природа с бесконечными пляжами, впечатляющими скалами, морем цветов и птиц. Тут отлично сохранилась многовековая армянская и греческая архитектура. А ещё это рай для гурманов: в ресторанчиках подают отличные блюда из рыбы и морепродуктов и напитки по древним монашеским рецептам.
4 день
Продолжение променада по Стамбулу и прогулка на яхте
Продолжим изучать Стамбул. Погуляем вдоль рядов старейшего в городе Гранд-базара. Полюбуемся впечатляющей мечетью Сулеймание. Попробуем османский кофе и сладости на Египетском базаре.
Прогулка продолжится в районах, где сняли множество турецких сериалов. Пройдёмся по атмосферным улочкам с цветными домиками и винтажными кафе, увидим Музей газировки и пообедаем.
Вечером отправимся только своей компанией в круиз на яхте по вечернему Босфору. Будет очень романтично!
5 день
Возвращение домой
До полудня — самостоятельный отдых. Самое время обменяться контактами, если вам кто-то понравился! Затем — освобождение номеров и обратный трансфер к аэропорту.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
99 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы от/до аэропорта
Трансферы по маршруту
Сопровождение русскоязычным гидом
Все экскурсии по программе
Прогулка на яхте по Босфору
Что не входит в цену
Перелёты в Стамбул и обратно в ваш город
Обеды и ужины
Входные билеты
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Стамбула, после полудня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира — ваш гид в Стамбуле
Привет! Меня зовут Эля. Я работала клиентским менеджером в банке, поэтому знаю, что такое сервис и каким он должен быть. Посетила 36 стран, проехала одна Южно-Восточную Азию за 4 месяца читать дальше
и жила в Европе. Мои любимые страны — это Италия, Индонезия, Индия и Лаос. Авторские туры я создаю с декабря 2019 года. Я люблю свою работу, путешествия — это вся жизнь. Для меня важно качество, поэтому все маршруты проезжаю сначала сама, а потом показываю другим. Я в постоянном поиске новых, интересных мест, стараюсь вдохновлять людей на путешествия и надеюсь, мне это удаётся. Мне нравится общаться с местными жителями. Я отличаюсь высокой коммуникабельностью, поэтому в свои туры внедряю много местного колорита, чтобы вы увидели больше остальных. Я требовательна к подрядчикам, поэтому щепетильно отношусь к поиску гидов, ресторанов, отелей. Мои туры с душой, потому что мне важно, чтобы вам всё понравилось.