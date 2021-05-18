Всё о Монтевидео

Полезная информация о Монтевидео

Что нужно знать о Монтевидео: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Карраско, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 4 экскурсии
Местное время в Монтевидео
18:5937
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇾 Уругвай
Название городаМонтевидео
По-английскиMontevideo
Это столицаМонтевидео является столицей Уругвая
Население города1 270 737 чел.
АэропортКарраско MVD
Часовой поясAmerica/Montevideo
Средняя высота34 м. от уровня моря

Где находится Монтевидео на карте

Монтевидео фото города
Монтевидео

Популярные экскурсии в Монтевидео

Обзорная экскурсия по Punta del Este
Обзорная экскурсия по Punta del Este
$
321
за чел.
Обзорная экскурсия по Пунта дель Эсте с посещением Пириаполиса и Каса Пуэбло
Обзорная экскурсия по Пунта дель Эсте с посещением Пириаполиса и Каса Пуэбло
$
375
за чел.
Обзорная экскурсия по Монтевидео
Обзорная экскурсия по Монтевидео
$
257
за чел.
Загадочный Монтевидео
Загадочный Монтевидео
от
360
за чел.
Посетить главные и тайные места уругвайской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Все экскурсии Монтевидео

Когда лучше лететь в Монтевидео

Расписание авиа-рейсов