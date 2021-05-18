Полезная информация о Монтевидео
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Местное время в Монтевидео
18:5937
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇾 Уругвай
|Название города
|Монтевидео
|По-английски
|Montevideo
|Это столица
|Монтевидео является столицей Уругвая
|Население города
|1 270 737 чел.
|Аэропорт
|Карраско MVD
|Часовой пояс
|America/Montevideo
|Средняя высота
|34 м. от уровня моря
Где находится Монтевидео на карте
Монтевидео
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