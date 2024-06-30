1 чел.
По популярности
скидка
14%
Индивидуальная
3.5 часа
Бухара - первое свидание: путешествие в сердце Великого шелкового пути
Познакомьтесь с древней Бухарой: от старинных куполов до минарета Калян и крепости Арк, каждый шаг расскажет свою историю
Сегодня в 09:00
8 июля в 09:00
90€77 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
9 июля в 09:30
130€117 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Бухара: путешествие по колыбели восточной культуры, науки и торговли
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и научных открытий
Начало: На площади Ляби-Хауз
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
104€78 за всё до 6 чел.
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия в Бухаре: от крепости Арк до Ляби-Хауз
Почувствуйте волшебство Бухары в свете вечерних огней. Незабываемая прогулка, полная историй и красоты
Начало: У водоёма Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
49€45 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: У комплекса Ляби Хауз
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
100€80 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Бухаре: древние памятники и кухня
Бухара - город с богатой историей и уникальной культурой. На этой экскурсии вы увидите древние памятники и попробуете национальные блюда
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
60€51 за всё до 8 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
Лёгкое и необычное путешествие, в котором сочетается дикая природа и культурная программа
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
250€238 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав30 июня 2024Шикарный гид. Очень эрудированная и приятная собеседница. Всем рекомендую!
- ААлександр17 июня 2024Спасибо за познавательно экскурсию. Время пролетело незаметно.
- ЕЕлена6 июня 2024Спасибо большое Ларисе за прекрасную экскурсию. Лариса с огромной любовью и душой провела нас по своему городу. Информации очень много,
- ЕЕвгения1 июня 2024Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов в программе на дворец
- ММария31 мая 2024Отличная экскурсия! Экскурсовод очень эрудированная и приятная женщина! Мы были с 6-летний дочкой,Лариса старалась везде найти тень, чтобы дочка не перегрелась,так как было очень жарко!)))спасибо большое за всё!!!
- ЕЕвгений28 мая 2024Нам экскурсия понравилась, Ирадж - спасибо! "Вишенка на торте" - баранина из тандыра в не туристическом ресторанчике Чорбакр, рекомендую!!!
- AAnna24 мая 2024Хороший интересный гид)
- ЛЛиана23 мая 2024Замечательный гид Сахиб, интересный рассказчик, эрудированный гид. Рекомендую
- ААркадий15 мая 2024Хочу выразить бесконечную благодарность Ираджу. Это было просто бомбически. Так активно, интересно и весело редко когда получается. Ирадж местный житель
- ААния14 мая 2024Санжар великолепный гид! Нам очень понравилась экскурсия, многослойная, один слой информации аккуратно накладывается на другой. Пояснения очень структурированы, заинтересовал историей детей))) Очень рекомендуем!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Со скидкой»
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