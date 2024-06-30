Экскурсии со скидкой в Бухаре

Найдено 7 экскурсий в категории «Со скидкой» в Бухаре на русском языке, цены от €45, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бухара - первое свидание
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
3.5 часа
96 отзывов
Бухара - первое свидание: путешествие в сердце Великого шелкового пути
Познакомьтесь с древней Бухарой: от старинных куполов до минарета Калян и крепости Арк, каждый шаг расскажет свою историю
Сегодня в 09:00
8 июля в 09:00
9077 за всё до 6 чел.
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
34 отзыва
Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
9 июля в 09:30
130117 за всё до 4 чел.
Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Бухара: путешествие по колыбели восточной культуры, науки и торговли
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и научных открытий
Начало: На площади Ляби-Хауз
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10478 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Вечерняя экскурсия в Бухаре: от крепости Арк до Ляби-Хауз
Почувствуйте волшебство Бухары в свете вечерних огней. Незабываемая прогулка, полная историй и красоты
Начало: У водоёма Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4945 за человека
Бухара - сердце Древнего Востока
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: У комплекса Ляби Хауз
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
10080 за всё до 6 чел.
Бухара: исторические памятники и вкусная еда
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Бухаре: древние памятники и кухня
Бухара - город с богатой историей и уникальной культурой. На этой экскурсии вы увидите древние памятники и попробуете национальные блюда
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
6051 за всё до 8 чел.
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
Лёгкое и необычное путешествие, в котором сочетается дикая природа и культурная программа
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
250238 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    30 июня 2024
    Бухара - первое свидание
    Шикарный гид. Очень эрудированная и приятная собеседница. Всем рекомендую!
  • А
    Александр
    17 июня 2024
    Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
    Спасибо за познавательно экскурсию. Время пролетело незаметно.
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Бухара - первое свидание
    Спасибо большое Ларисе за прекрасную экскурсию. Лариса с огромной любовью и душой провела нас по своему городу. Информации очень много,
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    но все в меру без перегруза. Лариса старалась учесть все наши пожелания, у нас было всего несколько часов в Бухаре, и они были очень интересными, все успели, все посмотрели, и даже успели вкусно перекусить благодаря Ларисе. Очень приятная в общении и профессионал своего дела. Спасибо большое.

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов в программе на дворец
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    Эмира. Очень рекомендую эту экскурсию, действительно многие достопримечательности находятся так, что до них удобнее добираться на авто. Ирадж - профессиональный гид, чувствуется школа и опыт. Он не пытался нас торопить, даже если мы зависали у сувениров)), показал, где выпить вкусный кофе со специями, ну и вообще очень интересно провел экскурсию.

    Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктовМы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктовМы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Бухара - первое свидание
    Отличная экскурсия! Экскурсовод очень эрудированная и приятная женщина! Мы были с 6-летний дочкой,Лариса старалась везде найти тень, чтобы дочка не перегрелась,так как было очень жарко!)))спасибо большое за всё!!!
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Нам экскурсия понравилась, Ирадж - спасибо! "Вишенка на торте" - баранина из тандыра в не туристическом ресторанчике Чорбакр, рекомендую!!!
  • A
    Anna
    24 мая 2024
    Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
    Хороший интересный гид)
    Хороший интересный гид)
  • Л
    Лиана
    23 мая 2024
    Бухара - сердце Древнего Востока
    Замечательный гид Сахиб, интересный рассказчик, эрудированный гид. Рекомендую
  • А
    Аркадий
    15 мая 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Хочу выразить бесконечную благодарность Ираджу. Это было просто бомбически. Так активно, интересно и весело редко когда получается. Ирадж местный житель
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    с русскими корнями, из-за чего можно насладиться и знаниями, и опытом и отсутствием языковых барьеров. Заглянули в потаенные уголки Бухары, поговорили о советском прошлом и даже чуть не попали в гости на плов)) Мы влюбились в Бухару. И немаловажную роль в этом сыграл Ирадж. Всем настоятельно рекомендую!

  • А
    Ания
    14 мая 2024
    Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
    Санжар великолепный гид! Нам очень понравилась экскурсия, многослойная, один слой информации аккуратно накладывается на другой. Пояснения очень структурированы, заинтересовал историей детей))) Очень рекомендуем!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Со скидкой»

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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июле 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Со скидкой" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 45 до 238 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Со скидкой», 164 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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