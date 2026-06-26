Описание экскурсииЯ расскажу вам о Бухаре, как о сердце Великого Шелкового пути, и увлеку вас историей величественных мечетей и медресе, которые до сих пор хранят тайны прошлого. Вы узнаете, как бухарские эмиры влияли на культуру и архитектуру, а также погрузитесь в атмосферу старинных рынков, где ремесленные традиции живут и по сей день. Вкус узбекской кухни и её удивительные блюда подарят вам незабываемые впечатления. Готовы открыть Бухару с самой захватывающей стороны? Важная информация: Примечание: Экскурсия будет проведена при сборе группы из 4 человек. Запишитесь и станьте частью нашего путешествия!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Ляби-Хауз
- Медресе Кукельдаш
- Медресе и ханака Диван-Беги
- Водоем Хауза Надир-Беги
- Минарет Калян (47 м)
- Мечеть Калян
- Медресе Мир-и-Араб
- Перерыв на обед в ресторане с традиционной узбекской кухней
- Продолжение экскурсии:
- Цитадель Арк
- Мечеть Боло Хауз
- Купольные торговые здания
Что включено
- Услуги гида
- Посещение основных достопримечательностей
Что не входит в цену
- Транспорт
- Обеды и напитки
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место сбора участников будет сообщено заранее
Завершение: Место окончания будет сообщено заранее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Примечание: Экскурсия будет проведена при сборе группы из 4 человек. Запишитесь и станьте частью нашего путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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