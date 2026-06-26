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Дмитрий Ваш гид в Бухаре Задать вопрос Групповая экскурсия $30 за человека 🇷🇺 русский 5 часов 1-12 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Я расскажу вам о Бухаре, как о сердце Великого Шелкового пути, и увлеку вас историей величественных мечетей и медресе, которые до сих пор хранят тайны прошлого. Вы узнаете, как бухарские эмиры влияли на культуру и архитектуру, а также погрузитесь в атмосферу старинных рынков, где ремесленные традиции живут и по сей день. Вкус узбекской кухни и её удивительные блюда подарят вам незабываемые впечатления. Готовы открыть Бухару с самой захватывающей стороны? Важная информация: Примечание: Экскурсия будет проведена при сборе группы из 4 человек. Запишитесь и станьте частью нашего путешествия!

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