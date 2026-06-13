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Бухара: живые истории и тайные места

Побывать в нетуристических уголках, услышать легенды и понять характер города
Бухара — это не просто открыточный город с бирюзовыми куполами. Это лабиринт из глиняных стен, где каждый закоулок хранит свою тайну. Моя экскурсия позволит сойти с проторенных троп и почувствовать пульс древнего города.

Прогуляемся по местам, куда редко заходят туристы, заглянем в тенистые дворики и поймём, почему Бухару веками называли священной.
5
16 отзывов
Бухара: живые истории и тайные места
Бухара: живые истории и тайные места
Бухара: живые истории и тайные места

Описание экскурсии

Вы увидите

  • Ляби-Хауз — главная площадь Бухары, место притяжения жителей и гостей города
  • Еврейский квартал и дом бухарского еврея 17 века
  • Торговые павильоны с тканями и специями
  • Магоки-Аттари — древнейшую мечеть на месте капища
  • Кош-Медресе — два медресе в зеркальном диалоге
  • Пои-Калян — минарет, потрясший даже Чингисхана
  • Боло-Хауз — мечеть с ажурными колоннами и водоём

И узнаете

  • Почему Бухара стала не просто торговым, а научным центром Востока
  • Как на фасаде мусульманского медресе появились птицы и солнце — редкое явление для исламского искусства
  • Где путник мог оставить верблюда в караван-сарае
  • Как выбирали невесту на площади
  • Почему вода в хаузах ценилась дороже золота

Организационные детали

Все объекты осматриваем снаружи.

ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$26
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ансамбля Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат
Азамат — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 52 туристов
Я коренной бухарец. Мои детство и юность прошли в центре Старого города. Здесь каждый камень мне знаком — я вырос на легендах, которые передавали из уст в уста мои деды
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и прадеды. Годами изучал древнюю историю Бухары: от зороастрийских капищ до куполов Шёлкового пути. И с радостью поделюсь всем, что знаю и люблю. Буду рад открыть для вас живую сказку древнего Востока — без штампов, но с душой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
А
Прекрасный гид Азамат, все рассказал интересно. Экскурсия прошла легко и непринужденно. бронировали экскурсию за 2 часа до начала и мы были единственные на это время, Азамат быстро ответил и в назначенное время был на месте. Спасибо огромное за экскурсию☺️
Прекрасный гид Азамат, все рассказал интересно. Экскурсия прошла легко и непринужденно. бронировали экскурсию за 2 часа
Прекрасный гид Азамат, все рассказал интересно. Экскурсия прошла легко и непринужденно. бронировали экскурсию за 2 часа
Прекрасный гид Азамат, все рассказал интересно. Экскурсия прошла легко и непринужденно. бронировали экскурсию за 2 часа
Прекрасный гид Азамат, все рассказал интересно. Экскурсия прошла легко и непринужденно. бронировали экскурсию за 2 часа
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Э
Очень интересная экскурсия! много локаций, на все наши вопросы были ответы. Бухара нам понравилась больше всего и Азамат века большой вклад в наше восхищение городом. Очень советуем Азамата!
Очень интересная экскурсия! много локаций, на все наши вопросы были ответы. Бухара нам понравилась больше всего
Очень интересная экскурсия! много локаций, на все наши вопросы были ответы. Бухара нам понравилась больше всего
Очень интересная экскурсия! много локаций, на все наши вопросы были ответы. Бухара нам понравилась больше всего
Очень интересная экскурсия! много локаций, на все наши вопросы были ответы. Бухара нам понравилась больше всего
Очень интересная экскурсия! много локаций, на все наши вопросы были ответы. Бухара нам понравилась больше всего
Очень интересная экскурсия! много локаций, на все наши вопросы были ответы. Бухара нам понравилась больше всего
Очень интересная экскурсия! много локаций, на все наши вопросы были ответы. Бухара нам понравилась больше всего
Очень интересная экскурсия! много локаций, на все наши вопросы были ответы. Бухара нам понравилась больше всего
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Мальгина
Интересная экскурсия, наполненная живыми историями и легендами, а не только сухими фактами! гид заинтересован, постоянно находится в диалоге с экскурсантами! спасибо💛
Интересная экскурсия, наполненная живыми историями и легендами, а не только сухими фактами! гид заинтересован, постоянно находится
Интересная экскурсия, наполненная живыми историями и легендами, а не только сухими фактами! гид заинтересован, постоянно находится
Интересная экскурсия, наполненная живыми историями и легендами, а не только сухими фактами! гид заинтересован, постоянно находится
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Ю
Гид Азамат отличный рассказчик, все было очень интересно и познавательно. Прекрасная подача информации вперемешку с юмором. Великолепный русский язык. Также отвечал на все вопросы касательно культуры и жизни народа Узбекистана.
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3 часа пролетели незаметно, ни на минуту не заскучали.
Кроме того, что очень хорошо владеет историческим материалом, он ещё и подстраивается под участников экскурсии. Даёт очень хорошие паузы по 10-15 минут в интересных локациях.
От души рекомендуем другим путешественникам.

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Н
Экскурсия получилась индивидуальной. Азамат молодец, прекрасно знает исторический центр. Экскурсию рекомендую, лучше вечернюю (жара спадает).
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Н
Экскурсией довольна, историческая часть города большая, экскурсия долгая, гид очень правильно расставил приоритеты, без лишней воды и перегрузки информацией, обращал внимание на интересные архитектурные моменты, рассказывал как вообще все происходило,
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быт, факты осели в голове. Отдельно отмечу внимательность, не запекал под солнцем, видел усталость менял рассказ чтоб мозг все же что-то запомнил и возник интерес)). Рассказал как можно дальше построить прогулку. Очень довольна, рекомендую.

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