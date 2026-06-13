Бухара — это не просто открыточный город с бирюзовыми куполами. Это лабиринт из глиняных стен, где каждый закоулок хранит свою тайну. Моя экскурсия позволит сойти с проторенных троп и почувствовать пульс древнего города.
Прогуляемся по местам, куда редко заходят туристы, заглянем в тенистые дворики и поймём, почему Бухару веками называли священной.
Прогуляемся по местам, куда редко заходят туристы, заглянем в тенистые дворики и поймём, почему Бухару веками называли священной.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Ляби-Хауз — главная площадь Бухары, место притяжения жителей и гостей города
- Еврейский квартал и дом бухарского еврея 17 века
- Торговые павильоны с тканями и специями
- Магоки-Аттари — древнейшую мечеть на месте капища
- Кош-Медресе — два медресе в зеркальном диалоге
- Пои-Калян — минарет, потрясший даже Чингисхана
- Боло-Хауз — мечеть с ажурными колоннами и водоём
И узнаете
- Почему Бухара стала не просто торговым, а научным центром Востока
- Как на фасаде мусульманского медресе появились птицы и солнце — редкое явление для исламского искусства
- Где путник мог оставить верблюда в караван-сарае
- Как выбирали невесту на площади
- Почему вода в хаузах ценилась дороже золота
Организационные детали
Все объекты осматриваем снаружи.
ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$26
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ансамбля Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 52 туристов
Я коренной бухарец. Мои детство и юность прошли в центре Старого города. Здесь каждый камень мне знаком — я вырос на легендах, которые передавали из уст в уста мои деды
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасный гид Азамат, все рассказал интересно. Экскурсия прошла легко и непринужденно. бронировали экскурсию за 2 часа до начала и мы были единственные на это время, Азамат быстро ответил и в назначенное время был на месте. Спасибо огромное за экскурсию☺️
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Э
Очень интересная экскурсия! много локаций, на все наши вопросы были ответы. Бухара нам понравилась больше всего и Азамат века большой вклад в наше восхищение городом. Очень советуем Азамата!
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Интересная экскурсия, наполненная живыми историями и легендами, а не только сухими фактами! гид заинтересован, постоянно находится в диалоге с экскурсантами! спасибо💛
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Ю
Гид Азамат отличный рассказчик, все было очень интересно и познавательно. Прекрасная подача информации вперемешку с юмором. Великолепный русский язык. Также отвечал на все вопросы касательно культуры и жизни народа Узбекистана.
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Н
Экскурсия получилась индивидуальной. Азамат молодец, прекрасно знает исторический центр. Экскурсию рекомендую, лучше вечернюю (жара спадает).
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Н
Экскурсией довольна, историческая часть города большая, экскурсия долгая, гид очень правильно расставил приоритеты, без лишней воды и перегрузки информацией, обращал внимание на интересные архитектурные моменты, рассказывал как вообще все происходило,
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