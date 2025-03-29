Цитадель Арк – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Цитадель Арк» в Бухаре на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
БУХАРА: ГРУППОВАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЛЕГЕНДАМ ВЕЛИКОГО ГОРОДА
5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Бухара: Экскурсия по великому городу
Начало: Место сбора участников будет сообщено заранее
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Культурно-познавательная экскурсия по городу «Древняя Бухара»
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Историческая прогулка по Бухаре
Прогулка по старинным улочкам Бухары, погружение в атмосферу древней цивилизации. Узнайте больше о культуре и истории города
Начало: Бухарская область, Бухара, улица Мехтар Анбар
Расписание: Любой удобный день, начиная с 09:30 до 15:00.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$60 за человека
БУХАРА: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Бухара: Экскурсия по великому городу
Путешествие в Бухару подарит вам уникальную возможность узнать о Великом Шелковом пути, посетить древние мечети и насладиться атмосферой старинных рынков
Начало: Место сбора участников будет сообщено заранее
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$140 за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Цитадель Арк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. БУХАРА: ГРУППОВАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЛЕГЕНДАМ ВЕЛИКОГО ГОРОДА
  2. Культурно-познавательная экскурсия по городу «Древняя Бухара»
  3. БУХАРА: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Медресе Кукельдаш
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в марте 2025
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