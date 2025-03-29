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1 чел. По популярности 5 часов Мини-группа до 12 чел. Бухара: Экскурсия по великому городу Начало: Место сбора участников будет сообщено заранее $30 за человека 4 часа Мини-группа до 6 чел. Историческая прогулка по Бухаре Прогулка по старинным улочкам Бухары, погружение в атмосферу древней цивилизации. Узнайте больше о культуре и истории города Начало: Бухарская область, Бухара, улица Мехтар Анбар Расписание: Любой удобный день, начиная с 09:30 до 15:00. $60 за человека 5 часов Индивидуальная до 8 чел. Бухара: Экскурсия по великому городу Путешествие в Бухару подарит вам уникальную возможность узнать о Великом Шелковом пути, посетить древние мечети и насладиться атмосферой старинных рынков Начало: Место сбора участников будет сообщено заранее $140 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Бухары

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Цитадель Арк»

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