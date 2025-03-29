Мини-группа
до 12 чел.
Бухара: Экскурсия по великому городу
Начало: Место сбора участников будет сообщено заранее
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Историческая прогулка по Бухаре
Прогулка по старинным улочкам Бухары, погружение в атмосферу древней цивилизации. Узнайте больше о культуре и истории города
Начало: Бухарская область, Бухара, улица Мехтар Анбар
Расписание: Любой удобный день, начиная с 09:30 до 15:00.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$60 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Бухара: Экскурсия по великому городу
Путешествие в Бухару подарит вам уникальную возможность узнать о Великом Шелковом пути, посетить древние мечети и насладиться атмосферой старинных рынков
Начало: Место сбора участников будет сообщено заранее
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$140 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Цитадель Арк»
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